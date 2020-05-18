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Новини
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Зеленський привітав воїнів-резервістів зі святом: Наша армія завжди розраховує на ваші вміння, військову майстерність та досвід

Зеленський привітав воїнів-резервістів зі святом: Наша армія завжди розраховує на ваші вміння, військову майстерність та досвід

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців, які перебувають в оперативному резерві Збройних сил та інших військових формувань, із Днем резервіста України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Шановні воїни-резервісти! Вітаю вас із Днем резервіста України.

Сьогодні ми вшановуємо справжніх патріотів нашої держави - високопрофесійних воїнів, які, перебуваючи в оперативному резерві, готові у будь-який момент поповнити лави Збройних Сил України та інших військових формувань.

Українське військо завжди розраховує на вашу підтримку, потребує ваших умінь, військової майстерності та досвіду, набутих у боях із російським агресором і під час навчальних зборів", - йдеться в привітанні президента.

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Крім того, Зеленський висловив подяку всім громадянам України, які проходять службу у військовому резерві, за готовність до негайного виконання завдань щодо захисту Батьківщини.

"Упевнений, що ваш патріотизм та відданість справі й надалі залишатимуться надійним підґрунтям обороноздатності нашої держави.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, добробуту та незламної віри у нашу перемогу. Слава українським воїнам-резервістам! Слава Україні!" - додав глава держави

Нагадаємо, День резервіста України - свято, що відзначається в Україні 18 травня.

День встановлено 19 квітня 2019 року п'ятим президентом України Петром Порошенком з огляду на важливу роль резервістів у справі захисту Батьківщини, її незалежності та територіальної цілісності, їхню готовність у будь-який час стати до лав Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

Автор: 

Зеленський (23659) привітання (730) військовослужбовці (4703) резервісти (71)


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Топ коментарі
+15
Ну, так у нас преЗедент почётный резервист - четыре раза призывался!
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18.05.2020 12:25
+11
чєтирєжди уклоніст вітав резервістів...
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18.05.2020 12:37
+9
А вова резервіст чи просто уклоніст ?
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18.05.2020 12:36
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Ну, так у нас преЗедент почётный резервист - четыре раза призывался!
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18.05.2020 12:25 Відповісти
Наш ************ по чётным кокаинист, а по не чётным преЗЕрватист
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18.05.2020 12:38 Відповісти
А коли ж воно встигає по піаніі грати?
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18.05.2020 12:52 Відповісти
Клять люта просто!
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18.05.2020 12:29 Відповісти
А вова резервіст чи просто уклоніст ?
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18.05.2020 12:36 Відповісти
Клоуніст
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18.05.2020 12:53 Відповісти
Головний ухиляючийся резервіст!
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18.05.2020 12:53 Відповісти
У него категория «Д» (не годен - освобождение от призыва и воинской обязанности навсегда) - тяжёлый туберкулез в открытой форме, ВИЧ, третичный сифилис...
Охриплость голоса вызвана раздражением или повреждением голосовых связок. Сифилитический вид ларингита возникает в качестве осложнения сифилиса. Проявляется язвами и слизистыми ********.
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18.05.2020 12:57 Відповісти
чєтирєжди уклоніст вітав резервістів...
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18.05.2020 12:37 Відповісти
Он - ветеран рояльных войск в звании старший пианист!
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18.05.2020 12:54 Відповісти
Ура-а-а-а-а!!!
Слава Україні!
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18.05.2020 12:38 Відповісти
Опять гундосик?
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18.05.2020 12:41 Відповісти
катнув відосік)))
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18.05.2020 12:54 Відповісти
Так це знову була шютка ????
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18.05.2020 12:51 Відповісти
Лучше долг отдавать в погребе, чем ворону быть кормом
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18.05.2020 13:10 Відповісти
Ага, уклонист поздравляет резервистов.
Шоу продолжается!!!
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18.05.2020 14:25 Відповісти
 
 