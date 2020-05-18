Зеленський привітав воїнів-резервістів зі святом: Наша армія завжди розраховує на ваші вміння, військову майстерність та досвід
Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців, які перебувають в оперативному резерві Збройних сил та інших військових формувань, із Днем резервіста України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
"Шановні воїни-резервісти! Вітаю вас із Днем резервіста України.
Сьогодні ми вшановуємо справжніх патріотів нашої держави - високопрофесійних воїнів, які, перебуваючи в оперативному резерві, готові у будь-який момент поповнити лави Збройних Сил України та інших військових формувань.
Українське військо завжди розраховує на вашу підтримку, потребує ваших умінь, військової майстерності та досвіду, набутих у боях із російським агресором і під час навчальних зборів", - йдеться в привітанні президента.
Крім того, Зеленський висловив подяку всім громадянам України, які проходять службу у військовому резерві, за готовність до негайного виконання завдань щодо захисту Батьківщини.
"Упевнений, що ваш патріотизм та відданість справі й надалі залишатимуться надійним підґрунтям обороноздатності нашої держави.
Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, добробуту та незламної віри у нашу перемогу. Слава українським воїнам-резервістам! Слава Україні!" - додав глава держави
Нагадаємо, День резервіста України - свято, що відзначається в Україні 18 травня.
День встановлено 19 квітня 2019 року п'ятим президентом України Петром Порошенком з огляду на важливу роль резервістів у справі захисту Батьківщини, її незалежності та територіальної цілісності, їхню готовність у будь-який час стати до лав Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.
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