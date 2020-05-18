Після 22 травня в Києві почнуть працювати промислові ринки, великі магазини, спортзали і фітнес-центри, - Кличко
Після 22 травня в Києві планують розпочати другий етап послаблення обмежувальних заходів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Після 22 травня столиця, як і інші регіони країни, почне наступний етап послаблення обмежень. Зокрема, за дотримання регламентів і умов безпеки, розпочнуть працювати: промислові ринки, великі магазини площею до 1 тис. квадратних метрів, спортзали та фітнес-центри, окрім басейнів", - розповів Кличко.
Також мер Києва нагадав, що місто планує після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі.
"Зараз ми поступово збільшуємо кількість одиниць рухомого складу та кількість маршрутів наземного громадського транспорту, - зазначив мер. Готовий Київ із 25 травня відновити і роботу метро. Ми чекаємо на відповідне рішення уряду", - підкреслив Кличко.
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