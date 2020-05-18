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Нардеп "Голосу" Вакарчук про День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: Можна силою забрати людину з рідної землі, але не можна силою забрати рідну землю в людини

Нардеп

Рідна Земля - ​​це пуповина, яка з'єднує тебе з цілим світом.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("Голос") Святослав Вакарчук, передає Цензор.НЕТ.

"Рідна земля - це більше, ніж спогади дитинства чи могили пращурів. Рідна Земля - це пуповина, яка з’єднує тебе з цілим світом. Можна силою забрати людину з рідної землі, але не можна силою забрати рідну землю в людини. Сьогодні, 18 травня, - День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Вічна пам’ять тим, хто більше не побачив свою рідну землю, але до останнього плекав її у своєму серці", - заявив Вакарчук

Також читайте: Сьогодні в Україні - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

Нардеп Голосу Вакарчук про День памяті жертв геноциду кримськотатарського народу: Можна силою забрати людину з рідної землі, але не можна силою забрати рідну землю в людини 01

Автор: 

Вакарчук (242) геноцид (307) депортація (719) Крим (14124) кримські татари (2003)


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Топ коментарі
+4
Обожеслав задвинул!!!.
дополню: можно петь, а можно картавить "Не моя війнаааа!"
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18.05.2020 12:32
+2
Нардеп "Голоса" Вакарчук о Дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: Можно силой забрать человека с родной земли, но нельзя силой забрать родную землю у человека - Цензор.НЕТ 5367
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18.05.2020 12:37
+2
мона вигнати сяву із совка, но совок із сяви не вигнати!

Бо не може далі йти! (С)
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18.05.2020 12:40
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Умница)))
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18.05.2020 12:31 Відповісти
Хорошо сказано.

В эстонском стихотворении 19-го века, ныне переложенном в песню, говорится:
"эстонское сердце и эстонская земля
- кто их может разлучить?"
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18.05.2020 12:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2G0oR_vpaak
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18.05.2020 12:37 Відповісти
Обожеслав задвинул!!!.
дополню: можно петь, а можно картавить "Не моя війнаааа!"
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18.05.2020 12:32 Відповісти
То что кацапы другая цивилизация,то что Крым это Украина не оспаривается!!! Но что сделали 300000 татар в 2014 году за исключением 150-200 патриотов! Они очень хорошо себя чувствуют с ватными паспортами,служат в армии рф не бузят за Украину и вовсе забыли!
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18.05.2020 14:08 Відповісти
Президент України написав пост. Як Хтось, неназваний, стукав у двері кримських татар у 1944 році. Це постукала біда, дипломатично каже наш президент. Далі він згадує про страшний злочин. Який скоїв Хтось.

Той ранок називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу - обережно переповідає чиїсь слова президент України. І зазначає, що внаслідок анексії Кримського півострову, киримли знову змушені покидати свої домівки. Внаслідок анексії, яку вчинив Хтось.

Далі в своїй промові президент України вірить, що настане день, коли киримли і українці сядуть за один стіл в Криму. Президент України не уточнює, чи буде за тим столом Хтось, чи він кудись пропаде. Очевидно, цей Хтось тривожить президента і Зеленський гонить геть самі думки про нього.

Щоб все владнати і забрати у Хтося Крим, президент України влаштує на будівлях своєї адміністрації лазерне шоу. Це ідеальний план. Бо, очевидно ж, Хтось злякається перфомансу від Зеленського і втече.
Я не президент і не вмію казати на російських окупантів Хтось. І я не один такий. І ми не хочемо ховати очі, поки Хтось топче нашу землю. Боротьба за свободу починається з того, що ми маємо набратися хоробрості і все-таки вимовити, проти кого ми боремося і хто цей загадковий Хтось. Ми боремося проти Путінської Росії, пане президент. Росія (під назвою СРСР) депортувала киримли тоді. Росія кидає киримли та українців у тюрми зараз. Росія воює на Донбасі. Росія вбиває ваших громадян.

Чи, може, не ваших?
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18.05.2020 14:41 Відповісти
Кацапія ненавидить всіх і вся.
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18.05.2020 12:35 Відповісти
Это вы о чем? Автономия у Крыма и так была. Но по вашему право голоса должны иметь только татары?
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18.05.2020 12:41 Відповісти
Если честно мне это не понятно. Что имеется ввиду под национальной автономией, если крымских татар 12%?
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18.05.2020 12:52 Відповісти
Нардеп "Голоса" Вакарчук о Дне памяти жертв геноцида крымскотатарского народа: Можно силой забрать человека с родной земли, но нельзя силой забрать родную землю у человека - Цензор.НЕТ 5367
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18.05.2020 12:37 Відповісти
мона вигнати сяву із совка, но совок із сяви не вигнати!

Бо не може далі йти! (С)
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18.05.2020 12:40 Відповісти
це не моя війна (С)
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18.05.2020 12:41 Відповісти
Наверно слова для новой песни... Надеюсь он сам понял, что сказал!? Можно через суд, войну и т.д. забрать землю, туркмен Славко
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18.05.2020 12:41 Відповісти
шо там воно, падло нікчемне без голосу, без розуму та без совісті, ляпало йєзиком над могилою Сашка Білого ???
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18.05.2020 12:44 Відповісти
Набор слов. «Давайте исходить из того, что тот, кто атакует историю России до 17 года - атакует Россию. Тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию. Но нельзя говорить, что тот, кто атакует историю советского периода, атакует Россию, но при этом если атакует историю до 17 года, что он говорит абсолютную истину»- Володин, спикер ГД РФ.
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18.05.2020 12:46 Відповісти
Соросятня квакнула о родной земле. А как ты, Сявик и твои соросята, голосовали, за продажу родной земли?
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18.05.2020 12:51 Відповісти
американський фінансист https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 угорсько -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 єврейського походження , меценат, філософ. Прихильник теорії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE відкритого суспільства і противник «ринкового фундаменталізму». Продовжувач ідей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80 Карла Поппера . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82 Вроджений есперантист . - ти противник ідей https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%80 Карла Поппера ?
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18.05.2020 13:30 Відповісти
Нардеп "Голосу" Вакарчук про День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: Можна силою забрати людину з рідної землі, але не можна силою забрати рідну землю в людини - Цензор.НЕТ 3893 https://censor.net/user/394174 Я противник Сороса и его выплодков, которые уничтожают государственность, ради своих целей. Сорос сторонник своих идей, а не Поппера.
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18.05.2020 14:12 Відповісти
Закрой пасть, славко.
Крым будет крымским районом Херсонской области, никаких привилегий, хватит!
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18.05.2020 12:55 Відповісти
Нардеп "Голосу" Вакарчук про День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: Можна силою забрати людину з рідної землі, але не можна силою забрати рідну землю в людини - Цензор.НЕТ 7520
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18.05.2020 13:10 Відповісти
Очень глупый спич,примеров в мировой практике тысячи.Крым и донбасс ,этому подтверждение.
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18.05.2020 13:28 Відповісти
При Украине никто и не вспоминал о каких-то там крымских татарах, а нынче, понимаешь ли, титульная нация полуострова, не меньше!
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18.05.2020 13:49 Відповісти
"не можна силою забрати рідну землю у людини"...І це говорить падаль,яка голосувала за продаж української землі...
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18.05.2020 13:52 Відповісти
Ничтожество подпинчуковское.
Любые его слова - неинтересны.
И песни уже слушать не хочется.
Ибо видна сущность холуйско-гойской натуры...
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18.05.2020 14:05 Відповісти
Ничего не понял. А чего там сейчас в Крыму с землёй не так? Кто у Крымских Татар отбирает землю? Сегодня, кто в Крыму Татар обижает?
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18.05.2020 19:43 Відповісти
 
 