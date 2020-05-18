Нардеп "Голосу" Вакарчук про День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: Можна силою забрати людину з рідної землі, але не можна силою забрати рідну землю в людини

Рідна Земля - ​​це пуповина, яка з'єднує тебе з цілим світом.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("Голос") Святослав Вакарчук, передає Цензор.НЕТ.

"Рідна земля - це більше, ніж спогади дитинства чи могили пращурів. Рідна Земля - це пуповина, яка з’єднує тебе з цілим світом. Можна силою забрати людину з рідної землі, але не можна силою забрати рідну землю в людини. Сьогодні, 18 травня, - День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Вічна пам’ять тим, хто більше не побачив свою рідну землю, але до останнього плекав її у своєму серці", - заявив Вакарчук

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