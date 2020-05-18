Нардеп "Голосу" Вакарчук про День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу: Можна силою забрати людину з рідної землі, але не можна силою забрати рідну землю в людини
Рідна Земля - це пуповина, яка з'єднує тебе з цілим світом.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("Голос") Святослав Вакарчук, передає Цензор.НЕТ.
"Рідна земля - це більше, ніж спогади дитинства чи могили пращурів. Рідна Земля - це пуповина, яка з’єднує тебе з цілим світом. Можна силою забрати людину з рідної землі, але не можна силою забрати рідну землю в людини. Сьогодні, 18 травня, - День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Вічна пам’ять тим, хто більше не побачив свою рідну землю, але до останнього плекав її у своєму серці", - заявив Вакарчук
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+4 Шрек Баблокат
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В эстонском стихотворении 19-го века, ныне переложенном в песню, говорится:
"эстонское сердце и эстонская земля
- кто их может разлучить?"
дополню: можно петь, а можно картавить "Не моя війнаааа!"
Той ранок називають трагічним світанком у житті кримськотатарського народу - обережно переповідає чиїсь слова президент України. І зазначає, що внаслідок анексії Кримського півострову, киримли знову змушені покидати свої домівки. Внаслідок анексії, яку вчинив Хтось.
Далі в своїй промові президент України вірить, що настане день, коли киримли і українці сядуть за один стіл в Криму. Президент України не уточнює, чи буде за тим столом Хтось, чи він кудись пропаде. Очевидно, цей Хтось тривожить президента і Зеленський гонить геть самі думки про нього.
Щоб все владнати і забрати у Хтося Крим, президент України влаштує на будівлях своєї адміністрації лазерне шоу. Це ідеальний план. Бо, очевидно ж, Хтось злякається перфомансу від Зеленського і втече.
Я не президент і не вмію казати на російських окупантів Хтось. І я не один такий. І ми не хочемо ховати очі, поки Хтось топче нашу землю. Боротьба за свободу починається з того, що ми маємо набратися хоробрості і все-таки вимовити, проти кого ми боремося і хто цей загадковий Хтось. Ми боремося проти Путінської Росії, пане президент. Росія (під назвою СРСР) депортувала киримли тоді. Росія кидає киримли та українців у тюрми зараз. Росія воює на Донбасі. Росія вбиває ваших громадян.
Чи, може, не ваших?
Бо не може далі йти! (С)
Крым будет крымским районом Херсонской области, никаких привилегий, хватит!
Любые его слова - неинтересны.
И песни уже слушать не хочется.
Ибо видна сущность холуйско-гойской натуры...