УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9780 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
9 898 28

За продаж армійського палива на 10 млн грн правоохоронці затримали військовослужбовців 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади. ФОТОрепортаж

У ході спільної операції Нацполіції і ДБР, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України викрито факт систематичного присвоєння та збуту військового майна у великих розмірах. Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади, які збували ПММ однієї з військових частин А2860, дислокованих на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, до складу групи входили заступник командира з тилу – начальник тилу та начальник служби паливно-мастильних матеріалів військової частини, а також двоє цивільних громадян - водій тягача та приватний підприємець. Лише у березні - травні 2020 року правоохоронцями задокументовано 4 факти вивезення членами організованої злочинної групи з військової частини більше 60 тонн пального вартістю понад 1,3 млн грн. Збували його на АЗС у Васильківському та Білоцерківському районах Київської області.

У повідомленні наголошується, що в межах кримінального провадження встановлено, що група діяла впродовж 2018-2020 років і привласнила військового майна на орієнтовну суму понад 10 млн грн. Сума збитків наразі перевіряється

За продаж армійського палива на 10 млн грн правоохоронці затримали військовослужбовців 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади 01

Під час вивезення 15 тонн пального із військової частини трьох членів групи затримано військовою прокуратурою Київського гарнізону спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Київській області ДСР Нацполіції та слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновник ДФС Житомирщини незаконно видавав ліцензії на пальне: збитки бюджету перевищують 700 тис. грн. ФОТОрепортаж

Досудове розслідування здійснюється за фактами вимагання, що заподіяло майнову шкоду у великих розмірах, а також викрадення військовослужбовцями військового майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 189 та ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України).

За продаж армійського палива на 10 млн грн правоохоронці затримали військовослужбовців 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади 02

Як зазначають в Держбюро розслідувань, злочинна група налагодила розкрадання і збут паливно-мастильних матеріалів, що надходили для забезпечення 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади Збройних сил України.

Правоохоронцями проведено 20 санкціонованих судом обшуків. Під час обшуку у організатора злочинної групи виявлено та вилучено з таємної схованки понад 50 тисяч доларів США.

За продаж армійського палива на 10 млн грн правоохоронці затримали військовослужбовців 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади 03

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру затриманим і обрання запобіжного заходу.

У разі доведення провини, їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

За продаж армійського палива на 10 млн грн правоохоронці затримали військовослужбовців 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади 04

Фото: ДБР, Нацполіція

Автор: 

Нацполіція (15129) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) крадіжка (655) паливо (890) ЗСУ (7492) ДБР (3469) Офіс Генпрокурора (3236)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
За расхищение и сбыт армейского горючего на сумму более 10 млн грн задержана преступная группа, в которую входили военнослужащие, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7920
показати весь коментар
18.05.2020 12:43
+7
Развёл Зеленский коррупцию. А кули, такое ворье, как дЕрьмак, Апаршин и прочая квартально-ахметовская сволоч к корыту пристроил.
показати весь коментар
18.05.2020 12:40
+2
Соевый Порох продолжает наживаться на войне
показати весь коментар
18.05.2020 12:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Развёл Зеленский коррупцию. А кули, такое ворье, как дЕрьмак, Апаршин и прочая квартально-ахметовская сволоч к корыту пристроил.
показати весь коментар
18.05.2020 12:40 Відповісти
"Местные" имеется ввиду местные гражданские? Если да, то почему они имеют возможность добраться до военного имущества,
показати весь коментар
18.05.2020 13:08 Відповісти
Я таки вижу, что вы знаток в ПВО. Не сочтите за труд, перечислите, что это за полевые такие станции ПВО. И непременно полевые станции.
показати весь коментар
18.05.2020 13:31 Відповісти
Я просто ПОРАЖЕН глубиной ваших "познаний" в области ПВО. Особенно тех, полевых, что работ от дизель-генераторов.
К слову, это такой тип ЗРК или СРЦ "Чепушило"? Наверное засекреченная разработка нового образца? И от дизель-генераторов работает! Вот это прорыв в области ПВО!
показати весь коментар
18.05.2020 14:00 Відповісти
Ещё раз, сынок (тьфу тьфу тьфу шо не иметь таких глупых сыновей), задаю вопрос, как умственно отсталому в своём развитии "знатоку" техники и вооружения ВПВО, - уточните, что за такие новые разработки, как "полевые" станции ПВО. Вот к примеру есть такие, как С75М3 (Волхов М3) или к примеру С125 (Нева). Но в их названии и ТТХ такой параметр, как "полевые" станции не встречается. Есть ещё РД75 (Амазонка) есть С125 (Печора), был С200 (Вега и Ангара) есть "Терек" ну и т.д.. И так, жду от вас информации и непременно за "полевые" станции ПВО. Да, к слову, а вы не в курсе, как осуществляется электроснабэение СНР? Или СРЦ? Или АСУ?
показати весь коментар
18.05.2020 15:39 Відповісти
Да, и за новую систему "Чепушило" вы так и не ответили. Всё про подворотню да про подворотню и ноги. "Боевой" вы наш и недоразвитый.
показати весь коментар
18.05.2020 15:41 Відповісти
Виноват, только между нами. Вы в 2019 году за ЗЕлёных голосовали или за потомственных запорожских козаком Бойко и его брата по вере Рабиновича? Строго между нами. Я ни кому.
показати весь коментар
18.05.2020 14:01 Відповісти
нам военные тоже соляру наливали , когда мы помощь им привозили на передок , 20 - 60 литров , когда как . Масштабы главное
показати весь коментар
18.05.2020 14:42 Відповісти
Это порох виноват.
показати весь коментар
18.05.2020 12:41 Відповісти
Соевый Порох продолжает наживаться на войне
показати весь коментар
18.05.2020 12:43 Відповісти
За расхищение и сбыт армейского горючего на сумму более 10 млн грн задержана преступная группа, в которую входили военнослужащие, – Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7920
показати весь коментар
18.05.2020 12:43 Відповісти
зампотехи всегда в шоколаде были....
показати весь коментар
18.05.2020 12:46 Відповісти
"Кому война, а кому мать родна". Думаю, эти крысы, как и много других, от войны не устали. Им бы "воевать" вечно.
показати весь коментар
18.05.2020 12:46 Відповісти
За розкрадання і збут армійського пального на суму понад 10 млн грн затримано злочинну групу, до якої входили військовослужбовці, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2709
показати весь коментар
18.05.2020 13:02 Відповісти
Потрібно було всих мародерів призначених баригою відразу знімати з посад! Дотолерантились!
показати весь коментар
18.05.2020 13:10 Відповісти
Что мешало? Алкоголик и вор Апаршин? Или ЗЕлёный МО под статьей о госизмене? АААААА наверное яйца. Пардон, тестикулы. Впрочем этот уже более года рулит коррупцией в стране, а вам и вам подобным по сей день, и ночь, порох в штаны какает.
показати весь коментар
18.05.2020 13:34 Відповісти
Украина сгнила
показати весь коментар
18.05.2020 13:52 Відповісти
Сгнила твоя Рашка, не гунди
показати весь коментар
18.05.2020 13:58 Відповісти
Сивоха ошибался на счет мародеров в ЗСУ? ОНИ ТАКИ ЕСТЬ
показати весь коментар
18.05.2020 13:57 Відповісти
И ЭТО В КАЖДОЙ ЧАСТИ!!! ПРОВЕРЯЮЩИЕ УЕЗЖАЮТ БУХИМИ И С ПОЛНЫМИ КАРМАНАМИ ЗЕЛЕНИ!!!
показати весь коментар
18.05.2020 14:03 Відповісти
****, що за кончений народ!
показати весь коментар
18.05.2020 14:26 Відповісти
Одні все завозили в армію, а інші все продають. Ось і вся різниця.
показати весь коментар
18.05.2020 15:51 Відповісти
Не мішало б перевірити всіх генералів, полковників звідки в їх дітей і коханок маєтки і машини на мільйони доларів!
показати весь коментар
18.05.2020 16:45 Відповісти
 
 