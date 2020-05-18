За продаж армійського палива на 10 млн грн правоохоронці затримали військовослужбовців 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади. ФОТОрепортаж

У ході спільної операції Нацполіції і ДБР, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України викрито факт систематичного присвоєння та збуту військового майна у великих розмірах. Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади, які збували ПММ однієї з військових частин А2860, дислокованих на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, до складу групи входили заступник командира з тилу – начальник тилу та начальник служби паливно-мастильних матеріалів військової частини, а також двоє цивільних громадян - водій тягача та приватний підприємець. Лише у березні - травні 2020 року правоохоронцями задокументовано 4 факти вивезення членами організованої злочинної групи з військової частини більше 60 тонн пального вартістю понад 1,3 млн грн. Збували його на АЗС у Васильківському та Білоцерківському районах Київської області.

У повідомленні наголошується, що в межах кримінального провадження встановлено, що група діяла впродовж 2018-2020 років і привласнила військового майна на орієнтовну суму понад 10 млн грн. Сума збитків наразі перевіряється

Під час вивезення 15 тонн пального із військової частини трьох членів групи затримано військовою прокуратурою Київського гарнізону спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань у Київській області ДСР Нацполіції та слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

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Досудове розслідування здійснюється за фактами вимагання, що заподіяло майнову шкоду у великих розмірах, а також викрадення військовослужбовцями військового майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 189 та ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Як зазначають в Держбюро розслідувань, злочинна група налагодила розкрадання і збут паливно-мастильних матеріалів, що надходили для забезпечення 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади Збройних сил України.

Правоохоронцями проведено 20 санкціонованих судом обшуків. Під час обшуку у організатора злочинної групи виявлено та вилучено з таємної схованки понад 50 тисяч доларів США.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру затриманим і обрання запобіжного заходу.

У разі доведення провини, їм загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Фото: ДБР, Нацполіція