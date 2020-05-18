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Новини Коронавірус і карантин
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Влада Києва не дозволяла відкривати нічні клуби, прошу поліцію перевірити їх на дотримання правил карантину, - Кличко

Влада Києва не дозволяла відкривати нічні клуби, прошу поліцію перевірити їх на дотримання правил карантину, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці. За його словами, міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади.

Про це він розповів під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Хотів би зазначити, я бачив у вихідні в соцмережах відео з деяких нічних клубів столиці. Скажу відверто: я обурений! Натовпи людей – це якийсь бенкет під час чуми! Міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади! І я звертаюся до поліції перевірити такі заклади. І має бути сувора відповідальність їхніх власників!" - наголосив мер Києва.

"Тим, хто рветься на масовий нічний відпочинок, скажу: навряд чи ви будете такими веселими, якщо потрапите в інфекційне відділення!" - підсумував Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після 22 травня в Києві почнуть працювати промислові ринки, великі магазини, спортзали і фітнес-центри, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19405) Кличко (3507) клуб (40) Нацполіція (15129) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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это интернет ночные клубы)
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18.05.2020 12:44 Відповісти
почему всё открывается и только на рынки приставили держнажывслужбу ?
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18.05.2020 12:49 Відповісти
Ночные клубы вроде и не закрывались никогда.
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18.05.2020 12:51 Відповісти
 
 