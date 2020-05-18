Влада Києва не дозволяла відкривати нічні клуби, прошу поліцію перевірити їх на дотримання правил карантину, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці. За його словами, міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади.

Про це він розповів під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Хотів би зазначити, я бачив у вихідні в соцмережах відео з деяких нічних клубів столиці. Скажу відверто: я обурений! Натовпи людей – це якийсь бенкет під час чуми! Міська влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади! І я звертаюся до поліції перевірити такі заклади. І має бути сувора відповідальність їхніх власників!" - наголосив мер Києва.

"Тим, хто рветься на масовий нічний відпочинок, скажу: навряд чи ви будете такими веселими, якщо потрапите в інфекційне відділення!" - підсумував Кличко.

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