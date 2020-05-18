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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський: Місцевій владі потрібно дозволити відкривати транспорт там, де є можливість гарантувати безпеку

Зеленський: Місцевій владі потрібно дозволити відкривати транспорт там, де є можливість гарантувати безпеку

Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що зараз ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, проводиться мало тестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

На традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину.

"Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку", – зазначив Зеленський.

Глава МОЗ Максим Степанов наголосив, що наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, проводиться мало тестувань. Однак становище там можна змінити впродовж тижня, зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадський транспорт фактично працює, Кабмін займається самообманом, - Філатов

Автор: 

Зеленський (23659) карантин (18172) транспорт (1390) Степанов Максим (2196) Денис Шмигаль (4546) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности - Цензор.НЕТ 8930
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18.05.2020 12:53
+10
Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности - Цензор.НЕТ 9895
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18.05.2020 13:00
+10
Зеленский - президент ?
Не смешите. Он просто говорящая голова своих спонсоров
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18.05.2020 13:01
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Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности - Цензор.НЕТ 8930
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18.05.2020 12:53 Відповісти
А чего ж ты умный и всего лишь дворник, а он президент?Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности - Цензор.НЕТ 1452
Не оценили пока тебя?
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18.05.2020 12:58 Відповісти
Зеленский - президент ?
Не смешите. Он просто говорящая голова своих спонсоров
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18.05.2020 13:01 Відповісти
Истчо адын не оцененный великий геапалитег...Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности - Цензор.НЕТ 8290
Кем бы не были те самые Янукович, Порошенко или Зеленский, но дураками их точно назвать нельзя. Точнее не пишущим здесь писать такое, когда сами в основном - офисный планктон в лучшем случае.
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18.05.2020 13:03 Відповісти
Вынужден тебя разочаровать. Янукович действительно был круглым идиотом, и потому плохо закончил. Зеленский - глуп; вообще неизвестно жив ли он, или это его двойник цветочки носит и видосики клепает.
А Порошенко... он оказался слишком большой демократ. Народ ещё не заслужил такого лидера.
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18.05.2020 13:07 Відповісти
Точно! Не повезло Порошенко з народом.Зеленський: Місцевій владі потрібно дозволити відкривати транспорт там, де є можливість гарантувати безпеку - Цензор.НЕТ 717
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18.05.2020 13:09 Відповісти
Да. Увы.
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18.05.2020 13:09 Відповісти
Я плохого мнения о тех, кто считает порошенко лидером, хотя среди барыг наверное и лидер. Совмещать бизнес и госслужбу, не каждому это дано и противозаконно это.
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18.05.2020 13:13 Відповісти
Он не совмещал бизнес и работу, не лгите.
И - да, он Гетьман. Он с полного нуля воссоздал и вооружил армию.
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18.05.2020 13:17 Відповісти
А что, у него были варианты? Не создал бы, был бы сейчас в лучшем случае директором липецкой фабрики. Он прежде всего для себя старался.
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18.05.2020 13:47 Відповісти
Да, у него был вариант: не соглашаться на такую работу.
Но, он - патриот Украины.
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18.05.2020 13:53 Відповісти
Патамушта в блазня влили бабла неміряно, а лохторату розвішували локшину на вуха з телевізора і зробили вас разом.
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18.05.2020 13:03 Відповісти
тут важное уточнение преписдент или ********** ?
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18.05.2020 13:03 Відповісти
Т.е., написав матершину, ты доказал, что ты великого ума сам?
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18.05.2020 13:04 Відповісти
матершина-это маменька ************, ты плохо разобрался в вопросе.
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18.05.2020 13:30 Відповісти
Нужно. Разрешай!
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18.05.2020 13:17 Відповісти
Читаем Филатова и НЕлоха - и видим, что после открытия транспорта НЕлоху слуги, рвущиеся от него к власти в городах, посчитают каждого пораженного в данном городе для причины атаки на местную власть перед выборами...
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18.05.2020 14:05 Відповісти
В частности, проводится мало тестов? Наверное потому что их просто нет.
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18.05.2020 12:56 Відповісти
Ну шо "партія мерів", відповідальність переклали на вас. А як ви хотіли? Маніпулятори інакше не вміють
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18.05.2020 12:57 Відповісти
І скільки це буде продовжуватись? В тролейбусі їде десяток пасажирів. Це не окупить затрати на утримання транспорту.
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18.05.2020 12:59 Відповісти
Очень умный человек. Как бы местные власти без него догадались об этом ?
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18.05.2020 13:00 Відповісти
Зеленский: Местной власти нужно разрешить открывать транспорт там, где есть возможность обеспечения безопасности - Цензор.НЕТ 9895
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18.05.2020 13:00 Відповісти
Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности.
Ага, дай им возможность, открывать, они пооткрывают везде, в том числе и западных областях, где больше всего больных.
Нужно открывать, но это должны делать не местные власти и выборочно, открывать только в тех областях, где мало заразившихся.
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18.05.2020 13:01 Відповісти
Когда начался шум, из-за Велюра и Мрии, перепуганный сифилитик оманский переложил ответственность на регионы. Теперь во всем будут виноваты все, кроме него. Обычная практика у перепуганного.
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18.05.2020 13:35 Відповісти
не, ну про наркомана я слышал, а теперь ещё и сифилитик? Ты с Лениным не попутал?
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18.05.2020 13:50 Відповісти
Охриплость голоса вызвана раздражением или повреждением голосовых связок называется ларингит Сифилитический вид ларингита возникает в качестве осложнения сифилиса, проявляется язвами и слизистыми ********.
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18.05.2020 13:59 Відповісти
короче Степанов имеет ввиду,что в тех областях где мало инфицированных ,делают мало тестов ) поэтому никаких адаптивных карантинов
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18.05.2020 13:05 Відповісти
Зеленський: Місцевій владі потрібно дозволити відкривати транспорт там, де є можливість гарантувати безпеку - Цензор.НЕТ 9979
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18.05.2020 13:13 Відповісти
 
 