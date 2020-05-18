Зеленський: Місцевій владі потрібно дозволити відкривати транспорт там, де є можливість гарантувати безпеку
Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що зараз ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, проводиться мало тестів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
На традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину.
"Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку", – зазначив Зеленський.
Глава МОЗ Максим Степанов наголосив, що наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, проводиться мало тестувань. Однак становище там можна змінити впродовж тижня, зауважив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не оценили пока тебя?
Не смешите. Он просто говорящая голова своих спонсоров
Кем бы не были те самые Янукович, Порошенко или Зеленский, но дураками их точно назвать нельзя. Точнее не пишущим здесь писать такое, когда сами в основном - офисный планктон в лучшем случае.
А Порошенко... он оказался слишком большой демократ. Народ ещё не заслужил такого лидера.
И - да, он Гетьман. Он с полного нуля воссоздал и вооружил армию.
Но, он - патриот Украины.
Ага, дай им возможность, открывать, они пооткрывают везде, в том числе и западных областях, где больше всего больных.
Нужно открывать, но это должны делать не местные власти и выборочно, открывать только в тех областях, где мало заразившихся.