Зеленський: Місцевій владі потрібно дозволити відкривати транспорт там, де є можливість гарантувати безпеку

Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що зараз ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, проводиться мало тестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

На традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту під час чергового етапу послаблення карантину.

"Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість дотримання безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне – пам’ятати про безпеку", – зазначив Зеленський.

Глава МОЗ Максим Степанов наголосив, що наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт. Зокрема, проводиться мало тестувань. Однак становище там можна змінити впродовж тижня, зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадський транспорт фактично працює, Кабмін займається самообманом, - Філатов