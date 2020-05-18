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Законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні, - Разумков

Законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні, - Разумков

Законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства" буде винесено на розгляд Верховної Ради в першому читанні і, в разі необхідності, буде відправлений на доопрацювання, заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

"Я пропоную залишити його в порядку денному. Якщо він потребуватиме доопрацювання - таке рішення ухвалить Верховна Рада. Тим більше, хочу нагадати, що це перше читання", - заявив Разумков у понеділок на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради.

Проти винесення законопроєкту на розгляд парламенту виступили фракції ВО "Батьківщина" та "Європейська Солідарність". Голови цих фракцій виступили з вимогою проголосувати зняття ініціативи №2590 з порядку денного. В ході голосування їхня вимога була відхилена.

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Керівник комітету Верховної Ради з питань деокупацію і реінтеграції окупованих територій Дмитро Лубінець також зазначив, що в законопроєкті є спірні моменти, які потрібно доопрацювати, але також додав, що без його розгляду на засіданні парламенту ухвалити таке рішення неможливо.

Як повідомлялося, 13 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський подав на розгляд Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", який передбачає, зокрема, звільнення військовослужбовців-контрактників і переслідуваних на батьківщині росіян від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство у разі набуття громадянства України за умови складання ними присяги громадянина України

Автор: 

ВР (14941) громадянство (1070) Зеленський (23659) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+34
продажные зеленые мрази...хотят всех колаборантов и прокацапленых сделать нашими соотечествениками
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18.05.2020 13:02
+21
Тепер донбасяни з російськими паспортами зможуть спокійно голосувати за партію ;Слуга народа;!
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18.05.2020 13:02
+17
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews В Раде хотят узаконить двойное гражданство ОРДЛО в "турборежиме". В случае принятия законопроекта о двойном гражданстве, паспорта ОРДЛО станут "настоящими".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
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18.05.2020 13:04
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продажные зеленые мрази...хотят всех колаборантов и прокацапленых сделать нашими соотечествениками
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18.05.2020 13:02 Відповісти
коллаборанты и так по паспорту граждане Украины
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18.05.2020 13:07 Відповісти
Им мрази официально разрешат двойное гражданство.
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18.05.2020 13:09 Відповісти
причем только российско-украинское !!!!!!!!!!
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18.05.2020 13:11 Відповісти
Мета Росіі , знищення українців , як націі, шляхом асиміляціі триває і чудово втілюється в життя владою Зеклоунів !!!)))
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18.05.2020 13:18 Відповісти
Цієї гидоти в Україні більш ніж достатньо !! Наслідки багатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
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18.05.2020 13:10 Відповісти
Гібридне не "громадянство" і так завело у Владу 5 колону зрадників , які продовжують ЗНИЩУВАТИ державу.
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18.05.2020 18:16 Відповісти
Донбасити ,це творіння московських селекціонерів ,істоти без роду та племені ,колишня назва "совєтский народ" і іх ареса "не дом и не улица " !!!)))
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18.05.2020 13:08 Відповісти
Все це називається русскій.
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18.05.2020 13:14 Відповісти
В Рашці це має назву -росєянє !! Цікава річ , вселяка мордва, чуваши, комі та т.і , з задоволенням називают себе "русскими" , на жоден кавказець- чичен,кабардинець та інші не назве себе "русский" !!))
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18.05.2020 13:21 Відповісти
Тепер донбасяни з російськими паспортами зможуть спокійно голосувати за партію ;Слуга народа;!
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18.05.2020 13:02 Відповісти
Зе потрібен ЛОХторат !!))))
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18.05.2020 13:04 Відповісти
И это еще не весь трэш

Законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении, - Разумков - Цензор.НЕТ 3666
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18.05.2020 13:13 Відповісти
у Зе зможуть не ховати свій другий паспорт, а військові перед тим як вистрелити із зброї повинні будуть зачитати супротивнику його права)
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19.05.2020 13:50 Відповісти
Что меняется?
По моему и сейчас все могут голосовать. У всех же есть паспорта Украины
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18.05.2020 13:43 Відповісти
Таку зраду порохоботикам псуєш!
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18.05.2020 17:38 Відповісти
Законопроект о гражданстве будет вынесен на рассмотрение Рады в первом чтении, - Разумков - Цензор.НЕТ 74
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18.05.2020 13:02 Відповісти
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews В Раде хотят узаконить двойное гражданство ОРДЛО в "турборежиме". В случае принятия законопроекта о двойном гражданстве, паспорта ОРДЛО станут "настоящими".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
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18.05.2020 13:04 Відповісти
Лучше б приняли закон о лишении гражданства.
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18.05.2020 13:05 Відповісти
Закон о лишении гражданства тех кто имеет тройное гражданство, кроме украинского ещё и гражданство Швейцарии и Израиля.
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18.05.2020 13:12 Відповісти
От и усё Облапошили дЖИДаи наивных Украинцев Теперь и крым с лугандонией не надо возвращать Всё равно рассиянцы венгры румыны поляки по тихому колонизируют Украину раздавая свои паспорта Что они уже много лет с попустительства нашей власти и делают И это тем придуркам на заметку кто верил что закон о продаже земли только гражданам Украины будет соблюдаться
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18.05.2020 13:06 Відповісти
понятно....
что бы 2-й паспорт был в кармане на готове, когда придется бежать с обворованной страны..
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18.05.2020 13:08 Відповісти
бежать на историческую родину потужных реформаторов?
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18.05.2020 13:11 Відповісти
БЕЗ ВИЗНАННЯ СЕРЕСЕРУ АГРЕСОРОМ В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ УКРАЇНА ЗАЛИШАЄЦЯ ЧАСТИНОЮ УРУСКОГО МІРА З САВЄЦКІМ ІДЄОЛОГІЧЄСКІМ ҐРУНТОМ ТА ЗНАХОДИЦЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ФАРВАТЕРІ КРЕМЛЯ
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18.05.2020 13:08 Відповісти
Теперь все лугондонцы с российскими паспортами у нас будут проходить по статье "преследуемые на родине"

это закон о войном РОССИЙСКО-УКРАИНСКОМ гражданстве

именно под лугандонского избирателя принимается
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18.05.2020 13:10 Відповісти
Маячня якась. Це для тих, що набули україньке громадянство останнім.
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18.05.2020 17:42 Відповісти
***** аплодирует зеленым **************.
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18.05.2020 13:12 Відповісти
Дуже хочеться Зеленському з пліснявими відновити совок. Щоб кацапи, як "адиннарот" могли населити Україну і визначати майбутнє держави. Намагаються втілити плани фуйла в життя
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18.05.2020 13:24 Відповісти
Эти слуги не украинского народа ещё хуже партии регионов и Януковича с подельниками и гнать их надо дальше.
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18.05.2020 13:29 Відповісти
Когда начнем выполнять Конституцию, в вопросах гражданства?
Лишить украинского гражданства всех, у кого два и более гражданств.
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18.05.2020 13:48 Відповісти
Завтра хотят совершить самое большое предательство Украины и украинского народа за все годы независимости украинского государства. Фактически речь идет о потери суверенитета Украины, когда решение кого выбирать в ВР, президентом Украины и в местную власть будет приниматься в основном не в Киеве и в других городах Украины,а в Москве. столице государства -агрессора. Предоставление двойного гражданства гражданам России,которая, как известно, захватила нашу территорию и стремится фактически стереть Украину с карты мира, дает прекрасную возможность российскому руководству напрямую выбрать нужную ему власть в Украине. Это означает,что Верховная Рада Украины стала полностью антиукраинской, деятельность которой направлена на сдачу страны российскому агрессору,, на предательство коренных интересов украинского народа. Если народ завтра не выйдет под ВР и не даст отпор банде Зеленского, то значит ему наплевать на Украину, на коренные интересы своей Родины.
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18.05.2020 13:55 Відповісти
ОН ГРАЖДАНАМ ВНУТРИ СТРАНЫ УЖЕ КОМФОРТНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ОБЕСПЕЧИЛ? Или запустить оккупанта будь то кацапы или люди из стран, которые будут страдать от засухи в ближайшие годы с деньгами.

Это захват территории без возможности купить свою же землю, это легальная оккупация.
Он нас спросил хотим ли мы вернуть уехавших? Патриоты это кто остался здесь, а не те которые покупают виллиы во Франции за 200 млн. Это преступление против нац безопасности.
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18.05.2020 15:22 Відповісти
ох зеленая шобла, видать давно вас не пинали ногами)))) только смотрите. что бы потом когда вас начнут пресовать по подворотням что бы не воняли , а нас за что.мрази конченые.
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18.05.2020 16:03 Відповісти
 
 