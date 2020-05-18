Законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні, - Разумков

Законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства" буде винесено на розгляд Верховної Ради в першому читанні і, в разі необхідності, буде відправлений на доопрацювання, заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

"Я пропоную залишити його в порядку денному. Якщо він потребуватиме доопрацювання - таке рішення ухвалить Верховна Рада. Тим більше, хочу нагадати, що це перше читання", - заявив Разумков у понеділок на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради.

Проти винесення законопроєкту на розгляд парламенту виступили фракції ВО "Батьківщина" та "Європейська Солідарність". Голови цих фракцій виступили з вимогою проголосувати зняття ініціативи №2590 з порядку денного. В ході голосування їхня вимога була відхилена.

Також читайте: Рада в п'ятницю заслухає Степанова щодо ситуації з коронавірусом, - Разумков

Керівник комітету Верховної Ради з питань деокупацію і реінтеграції окупованих територій Дмитро Лубінець також зазначив, що в законопроєкті є спірні моменти, які потрібно доопрацювати, але також додав, що без його розгляду на засіданні парламенту ухвалити таке рішення неможливо.

Як повідомлялося, 13 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський подав на розгляд Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", який передбачає, зокрема, звільнення військовослужбовців-контрактників і переслідуваних на батьківщині росіян від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство у разі набуття громадянства України за умови складання ними присяги громадянина України