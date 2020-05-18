Законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні, - Разумков
Законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства" буде винесено на розгляд Верховної Ради в першому читанні і, в разі необхідності, буде відправлений на доопрацювання, заявив голова парламенту Дмитро Разумков.
"Я пропоную залишити його в порядку денному. Якщо він потребуватиме доопрацювання - таке рішення ухвалить Верховна Рада. Тим більше, хочу нагадати, що це перше читання", - заявив Разумков у понеділок на засіданні Погоджувальної ради Верховної Ради.
Проти винесення законопроєкту на розгляд парламенту виступили фракції ВО "Батьківщина" та "Європейська Солідарність". Голови цих фракцій виступили з вимогою проголосувати зняття ініціативи №2590 з порядку денного. В ході голосування їхня вимога була відхилена.
Керівник комітету Верховної Ради з питань деокупацію і реінтеграції окупованих територій Дмитро Лубінець також зазначив, що в законопроєкті є спірні моменти, які потрібно доопрацювати, але також додав, що без його розгляду на засіданні парламенту ухвалити таке рішення неможливо.
Як повідомлялося, 13 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський подав на розгляд Ради проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства", який передбачає, зокрема, звільнення військовослужбовців-контрактників і переслідуваних на батьківщині росіян від обов'язку подавати зобов'язання припинити іноземне громадянство у разі набуття громадянства України за умови складання ними присяги громадянина України
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По моему и сейчас все могут голосовать. У всех же есть паспорта Украины
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".
https://hvylya.net/news/207320-v-rade-hotyat-uzakonit-dvoynoe-grazhdanstvo-ordlo-v-turborezhime?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ua%2Fnews "Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.
что бы 2-й паспорт был в кармане на готове, когда придется бежать с обворованной страны..
это закон о войном РОССИЙСКО-УКРАИНСКОМ гражданстве
именно под лугандонского избирателя принимается
Лишить украинского гражданства всех, у кого два и более гражданств.
Это захват территории без возможности купить свою же землю, это легальная оккупация.
Он нас спросил хотим ли мы вернуть уехавших? Патриоты это кто остался здесь, а не те которые покупают виллиы во Франции за 200 млн. Это преступление против нац безопасности.