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Рада після 22 травня планує пом'якшити умови роботи для журналістів, - Разумков

Рада після 22 травня планує пом'якшити умови роботи для журналістів, - Разумков

Верховна Рада після 22 травня поступово пом'якшуватиме обмеження в роботі, зокрема для представників засобів масової інформації.

Про це на засіданні Погоджувальної ради в понеділок сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли ми будемо пом'якшувати (обмеження в роботі - ред.), а ми будемо поступово пом'якшувати, як і вся держава (ми вже робимо деякі кроки, я думаю, що наступні кроки будуть трошки пізніше, після 22 числа), то ми так само будемо пом'якшувати для всіх, в тому числі для представників шановної медіаспільноти. Але робити це треба не огульно, а думаючи над наслідками, які можуть мати місце", - сказав Разумков.

Спікер додав, що позицію щодо відкритої роботи Верховної Ради підтримують всі фракції і депутатські групи, а також керівництво парламенту.

Також читайте: Журналістам не відкриють повний доступ до парламенту з 18 травня, - Разумков

"Насправді, Верховна Рада для себе не пом'якшувала, ми працювали не в карантинному режимі, ми це добре пам'ятаємо, ми змінюємо зараз режим нашої роботи – більше буде пленарних засідань, менше комітетських засідань", - зазначив Разумков.

Перед цим на засіданні Погоджувальної ради голова фракції "Голос" Сергій Рахманін звернувся до Разумкова з проханням повернути представників преси до звичної роботи у Верховній Раді.

"Фракція "Голос" радо вітає з поверненням до нормального органічного режиму роботи Верховної Ради, але було б так само логічно, органічно і нормально, якби поверталися до нормальної роботи представники медіацеху. Я розумію, що немає нічого довічнішого, ніж тимчасове, але не хотілося б, щоб те тимчасове "гетто", яке створили для журналістів на третьому поверсі, воно перетворилося на постійне. Я розумію, що є певні умови, але позаяк ми передбачили пом'якшення карантину і вихід з карантину, повернення до нормальної роботи для представників Верховної Ради, то було б логічно, щоби подібна програма, м'яка, гнучка, була передбачена і для журналістів", - сказав Рахманін.

Дивіться: "Я забороняю вам знімати. Видаліть запис. Ви ставите провокаційні запитання. Покличте сюди гвардію", - глава одеської ОДА Куций перервав інтерв'ю з журналістами. ВIДЕО

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня ухвалила постанову "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№ 3434), згідно з якою парламент повертається до звичайного режиму роботи 18 травня. Голова ВР 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Автор: 

ВР (14941) журналістика (1750) карантин (18172) ЗМІ (1357) Рахманін (137) Разумков Дмитро (1526) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар заявила про намір "Слуги народу" прийняти закон про подвійне громадянство, який в тому числі узаконить російські паспорти, видані в невизнаних "ДНР" і "ЛНР". Про це вона написала на своїй сторінці в https://www.facebook.com/100003734820659/posts/1857108887756921/?d=n Facebook .
За її словами, розгляд законопроєкту заплановано на вівторок, 19 травня.

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https://widgets.mgid.com/uk/?utm_source=krainanews.co.ua&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=896399 Рада после 22 мая планирует смягчить условия работы для журналистов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3293

"Турборежим" у найгірших проявах повертається. Вже у вівторок в порядку денному законопроєкт про громадянство, який фактично узаконює подвійне громадянство (2590). У тому числі і російські паспорти, видані в ОРДЛО (тобто, дає можливість всім з російськими паспортами голосувати на виборах в Україні і навіть обиратися до Верховної Ради)", - написала Сюмар.
Крім цього, на порядок денний винесено законопроєкт, що передбачає нову статтю Кримінального кодексу - покарання військових керівників, у разі, якщо їх підлеглі "ведуть агресивну війну".
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18.05.2020 13:26 Відповісти
 
 