Рада після 22 травня планує пом'якшити умови роботи для журналістів, - Разумков
Верховна Рада після 22 травня поступово пом'якшуватиме обмеження в роботі, зокрема для представників засобів масової інформації.
Про це на засіданні Погоджувальної ради в понеділок сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Коли ми будемо пом'якшувати (обмеження в роботі - ред.), а ми будемо поступово пом'якшувати, як і вся держава (ми вже робимо деякі кроки, я думаю, що наступні кроки будуть трошки пізніше, після 22 числа), то ми так само будемо пом'якшувати для всіх, в тому числі для представників шановної медіаспільноти. Але робити це треба не огульно, а думаючи над наслідками, які можуть мати місце", - сказав Разумков.
Спікер додав, що позицію щодо відкритої роботи Верховної Ради підтримують всі фракції і депутатські групи, а також керівництво парламенту.
"Насправді, Верховна Рада для себе не пом'якшувала, ми працювали не в карантинному режимі, ми це добре пам'ятаємо, ми змінюємо зараз режим нашої роботи – більше буде пленарних засідань, менше комітетських засідань", - зазначив Разумков.
Перед цим на засіданні Погоджувальної ради голова фракції "Голос" Сергій Рахманін звернувся до Разумкова з проханням повернути представників преси до звичної роботи у Верховній Раді.
"Фракція "Голос" радо вітає з поверненням до нормального органічного режиму роботи Верховної Ради, але було б так само логічно, органічно і нормально, якби поверталися до нормальної роботи представники медіацеху. Я розумію, що немає нічого довічнішого, ніж тимчасове, але не хотілося б, щоб те тимчасове "гетто", яке створили для журналістів на третьому поверсі, воно перетворилося на постійне. Я розумію, що є певні умови, але позаяк ми передбачили пом'якшення карантину і вихід з карантину, повернення до нормальної роботи для представників Верховної Ради, то було б логічно, щоби подібна програма, м'яка, гнучка, була передбачена і для журналістів", - сказав Рахманін.
Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня ухвалила постанову "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№ 3434), згідно з якою парламент повертається до звичайного режиму роботи 18 травня. Голова ВР 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".
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За її словами, розгляд законопроєкту заплановано на вівторок, 19 травня.
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