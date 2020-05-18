Головний санлікар Ляшко про перевірку ПЛР-тестів українського виробництва: "У нас є підтвердження, що тест-системи працюють"

Тест-системи українського виробника є робочими і здатні виявити COVID-19.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українські тести працюють. Днями ми отримали висновок Інституту епідеміології та інфекційних хвороб НАН України, який підтвердив, що вони верифікували систему шляхом порівняння її роботи з тест-системами виробництва країн ЄС. Тому перевірка українського виробника Державною службою з лікарських засобів наразі триває, але у нас є підтвердження, що тест-системи, які були розвезені до наших лабораторій, працюють", - сказав Ляшко.

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Він зазначив, що наразі будуть розглядати кожну конкретну лабораторію, і будуть шукати причину, якщо в якійсь певній лабораторії тести були не верифіковані.