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Новини Коронавірус і карантин
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Головний санлікар Ляшко про перевірку ПЛР-тестів українського виробництва: "У нас є підтвердження, що тест-системи працюють"

Головний санлікар Ляшко про перевірку ПЛР-тестів українського виробництва:

Тест-системи українського виробника є робочими і здатні виявити COVID-19.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українські тести працюють. Днями ми отримали висновок Інституту епідеміології та інфекційних хвороб НАН України, який підтвердив, що вони верифікували систему шляхом порівняння її роботи з тест-системами виробництва країн ЄС. Тому перевірка українського виробника Державною службою з лікарських засобів наразі триває, але у нас є підтвердження, що тест-системи, які були розвезені до наших лабораторій, працюють", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держлікслужба розпочала позапланову перевірку ПЛР-тестів українського виробництва: у Київській референс-лабораторії виникла проблема, - Степанов

Він зазначив, що наразі будуть розглядати кожну конкретну лабораторію, і будуть шукати причину, якщо в якійсь певній лабораторії тести були не верифіковані.

Автор: 

карантин (18172) перевірка (1229) Ляшко Віктор (1511) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Нигде нет инфы где производят химреактивы для этих тестов.
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18.05.2020 13:49 Відповісти
И нигде нет инфы, где выращивали хлопок, что люди используют для ватно-марлевых повязок!
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18.05.2020 14:37 Відповісти
Просто этикетку на ЕС тест нашу клеим и вуаля, верификация!
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18.05.2020 13:51 Відповісти
Работают??? Асфальт ложат..?
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18.05.2020 14:36 Відповісти
Ляжку повірити- самому себе наїпати!
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18.05.2020 14:52 Відповісти
 
 