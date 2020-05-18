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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Законопроєкт про громадянство легалізує паспорти РФ на окупованій частині Донбасу, - Геращенко

Законопроєкт про громадянство легалізує паспорти РФ на окупованій частині Донбасу, - Геращенко

Законопроєкт про подвійне громадянство фактично легалізує російські паспорти на окупованих територіях Донбасу, дасть можливість по суті визнати кремлівські маріонеткові окупаційні адміністрації та легалізує їхню участь в українських місцевих виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Дуже чітка тактика здачі національних інтересів і знищення української армії. Зверніть увагу, що у порядку денному немає жодного закону, що стосується економіки чи лікарів. Натомість є закон про громадянство, який, по суті, легалізує російські паспорти на території України", – наголосила Геращенко.

Нардепка нагадала, що анексія українського Криму почалася з незаконної паспортизації населення півострова.

"Сьогодні Путін пачками роздає на окупованому Донбасі паспорти. І українська влада заявляє при цьому на повному серйозі, що вона там збирається проводити вибори, одночасно з місцевими виборами по всій території України. А хто буде обирати українську владу там? Люди з російськими паспортами? Це просто буде легалізація маріонеткових режимів, це буде просто підігрування тезам Кремля про "громадянський конфлікт" і це буде повна здача національних інтересів", – підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новим громадянам України дозволять залишати старе громадянство, - глава Держміграції Соколюк

Автор: 

Геращенко Ірина (1147) росія (64895) Донбас (22354) подвійне громадянство (152) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+41
Зе потрібен ЛОХторат Даунбаса !!!)))
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18.05.2020 13:49
+35
все идет к сдаче Украины, не мытьем,так катаньем
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18.05.2020 13:50
+35
Законопроект о гражданстве легализует паспорта РФ на оккупированной части Донбасса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4650
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18.05.2020 13:53
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Правила форума Рада форумчан
Зе потрібен ЛОХторат Даунбаса !!!)))
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18.05.2020 13:49 Відповісти
Зеленский на официальном уровне признал "лднр"
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18.05.2020 13:51 Відповісти
Законопроект о гражданстве легализует паспорта РФ на оккупированной части Донбасса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2834
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18.05.2020 13:54 Відповісти
лучший ученик Горбатого.......
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18.05.2020 14:01 Відповісти
Зелєбоба почав легалізацію Лугандона по Приднестровському сценарію.
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18.05.2020 13:50 Відповісти
все идет к сдаче Украины, не мытьем,так катаньем
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18.05.2020 13:50 Відповісти
Окупація-анексія-асиміляція , лише 3 етапи і нема держави і народа !!!))
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18.05.2020 13:53 Відповісти
Законопроект о гражданстве легализует паспорта РФ на оккупированной части Донбасса, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4650
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18.05.2020 13:53 Відповісти
Как запад приказал так и будет, им торговать надо, а интересы Украины им чужды и неинтересны.
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18.05.2020 13:59 Відповісти
Законопроект о гражданстве легализует паспорта РФ на оккупированной части Донбасса

Так в этом смысл.
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18.05.2020 13:51 Відповісти
А что легализует на Закарпатье и Буковине? А среди нардепов?
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18.05.2020 13:52 Відповісти
Так выход -- сдача интересов страны? Не проще порядок навести?
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18.05.2020 13:54 Відповісти
Порядок навести они не могут.
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18.05.2020 14:00 Відповісти
Тогда нахрен такая власть?
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18.05.2020 14:02 Відповісти
Это провакационный вопрос и ответить на него должен каждый себе.
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18.05.2020 14:03 Відповісти
Рішення кремлівських шовіністів -в життя !!)))
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18.05.2020 13:51 Відповісти
147% глядачів 95 кварталу сидять на ящику на донецькому вугільному басейні, вугілля якого спричиняє при спалюванні "парниковий ефект"
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18.05.2020 13:56 Відповісти
РФ непричем. Власть не знает что делать с массой паспортов, но никто не вспоминает т, что добавятся миллионы зарубежных украинских избирателей антироссийских взглядов, которые компенсируют пророссийские голоса на востоке, ведь количество нардепов не изменится.
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18.05.2020 14:06 Відповісти
Откуда возьмутся новые избиратели?
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18.05.2020 14:20 Відповісти
Полная глупость! Сотни тысяч российских граждан с украинскими паспортами это уже реальность в Украине и все они направлены против самого существования государства Украина.Власть хочет,чтобы их стало миллионы, чтобы стереть в порошок проукраинских граждан, партии, общественные объединения - в этом главный смысл этого документа.
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18.05.2020 14:29 Відповісти
Хм ... А українські паспорти яку силу мають на окупованих територіях ?
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18.05.2020 14:40 Відповісти
Тоже мне новость. Вот если бы слуги приняли что проукраинское то да ето было бы новым.
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18.05.2020 13:51 Відповісти
бьют по морде, а не по паспоту, а сейчас и и по паспорту тоже
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18.05.2020 13:51 Відповісти
що ляпнуть зєбіли на цей рахунок?
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18.05.2020 13:52 Відповісти
Та срать, що там вони ляпнуть. Всім, хто в Києві, треба завтра підтягуватися до Верховної ради.
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18.05.2020 17:45 Відповісти
а что, резве дамбасраленцы или дамбасрань не тамжынашилюди по совой версии?
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18.05.2020 13:53 Відповісти
Учитывая что некоторые депутаты из жлпоблока тоже имеют не один паспорт проголосуют с выскоком в нынешних условиях принятие этого закона еще больше подорвет государственность яУкраины
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18.05.2020 13:56 Відповісти
"...Очень четкая тактика сдачи национальных интересов и уничтожения украинской армии..." // О сдаче нацинтересов проблема понятна, хотя для выборов добавится 20 лимонов (!) голосов украинцев по всему свету, которые об Украине знают только название (при условии ими получения паспортов). А вот причем здесь украинская армия, к паспортам РФ? Вообще сейчас глобализация и хочет эта курица или нет понятие национальной идентичности и культуры расплываются. Предположительно выдачу укрпаспортов массово наладят в консульствах по всему свету. Но кажется об одном гражданстве что то прописано в Конституции.
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18.05.2020 13:57 Відповісти
Завтра хотят совершить самое большое предательство Украины и украинского народа за все годы независимости украинского государства. Фактически речь идет о потери суверенитета Украины, когда решение кого выбирать в ВР, президентом Украины и в местную власть будет приниматься в основном не в Киеве и в других городах Украины,а в Москве. столице государства -агрессора. Предоставление двойного гражданства гражданам России,которая, как известно, захватила нашу территорию и стремится фактически стереть Украину с карты мира, дает прекрасную возможность российскому руководству напрямую выбрать нужную ему власть в Украине. Это означает,что Верховная Рада Украины стала полностью антиукраинской, деятельность которой направлена на сдачу страны российскому агрессору,, на предательство коренных интересов украинского народа. Если народ завтра не выйдет под ВР и не даст отпор банде Зеленского, то значит ему наплевать на Украину, на коренные интересы своей Родины.
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18.05.2020 13:57 Відповісти
Можно по-подробнее? Если просто допускается двойное гражданство - давно пора
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18.05.2020 13:57 Відповісти
Платит пенсии тем иванам с даубасса которые воевали против Украины и имеют украинское гражданство ?
Ты гений, мать твою 🤣🤣🤣🤣🤣
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18.05.2020 14:01 Відповісти
А ты их найди и докажи, что они боевики
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18.05.2020 14:24 Відповісти
На примере коллаборантов, гуляющих на свободе, мы знаем как это бесперспективно
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18.05.2020 15:35 Відповісти
И я об этом
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18.05.2020 15:46 Відповісти
Значит, 7-й закон старика Ноя всё-таки важнее, чем вопросы гражданства
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18.05.2020 15:55 Відповісти
Кому доказать ? Тебе что-ли ?
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18.05.2020 15:36 Відповісти
Думаешь у меня есть полномочии лишать гражданства Украины?
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18.05.2020 15:43 Відповісти
Партия СН это 5-ая колонна России внутри страны.
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18.05.2020 14:23 Відповісти
Ганьба банде Зеленсого - предателям украинского народа!
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18.05.2020 13:58 Відповісти
Браво зебили , вы это сделали вместе .

Иван без рода и племени с доунбаса который воевал против Украины , будет как гражданин Украины получать украинскою пенсию , с налогов которые вы заплатили.
Аху и тельно . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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18.05.2020 13:59 Відповісти
як вірно зробити? не почув від ірки...
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18.05.2020 13:59 Відповісти
Лишить орков которые воевали против Украины украинского гражданства , что тут не понятного ?
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18.05.2020 14:02 Відповісти
геть зелену плесняву
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18.05.2020 14:03 Відповісти
Смешала коней, людей и т.д.. В партии ЕС все такие тупенькие?
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18.05.2020 14:05 Відповісти
В чем ее тупость , не тупой ? 🤣🤣🤣🤣
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18.05.2020 14:06 Відповісти
Какое отношение армия имеет к паспортам?
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18.05.2020 14:08 Відповісти
Когда орки будут тебе пятки жечь - узнаешь.
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18.05.2020 14:10 Відповісти
Какая армия ?
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18.05.2020 14:15 Відповісти
Почитай нижче, я там пояснив "недоганяючим"...
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18.05.2020 14:29 Відповісти
на голову не налазит !
легализовать миллионы российских паспортов в Украине

ЗЕбила на кол !!!!!!
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18.05.2020 14:06 Відповісти
Миллионы венгерских и румынским легализовать это нормально?
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18.05.2020 14:08 Відповісти
На Украину идет БЕДА, которая ударит буквально по всем. И всячески приближает эту БЕДУ Зеленский и его банда иродов. Если мы эту сволочь не остановим - плохо будет всем.
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18.05.2020 14:09 Відповісти
Если народ не противится этому . значит тихо соглашается .
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18.05.2020 14:15 Відповісти
Законопроєкт про громадянство легалізує паспорти РФ на окупованій частині Донбасу, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9656
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18.05.2020 14:16 Відповісти
Такой закон нельзя принимать во время войны с Россией.
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18.05.2020 14:17 Відповісти
https://www.interfax.ru/world/ В мире https://www.interfax.ru/news/2019/05/04 15:45, 4 мая 2019

Новоизбранный президент Украины заявил о том, что готовит ответ на действия России, уже начавший выдавать паспорта РФ жителям Донбасса.
"У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу - секретов нет", - сказал Зеленский на вопрос журналиста о том, есть ли у него предложения к Верховной раде относительно ответных действий по отношению к России.
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18.05.2020 14:19 Відповісти
браво, зебилы! я тоже за, чтобы дать расее формальный повод для объявления войны за уничтожение тупого быдла с расейскими паспортами!
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18.05.2020 14:20 Відповісти
А самі слуги урода цей закон не анонсують, по тихому хочуть це зробити.
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18.05.2020 14:26 Відповісти
Коли вчився, то в якості теми курсової роботи вибрав проблему громадянства в Україні. Коли захищався, викладач, чомусь, запідозрив, що я курсову у когось списав. Як доколупався!!!... Ну, я йому і видав про військовий аспект подвійного громадянства... Викладач був здивований і сказав, що з цієї точки зору він до цієї теми не підходив... Ми, зараз, воюємо з Росією. Згідно з Конституцією, нас існує військова повинність, тому, за необхідності, держава може оголосить загальну мобілізацію... І в якому стані будуть ті, що "сидять на двох стільцях"? Багато хто із "хитровиї..них" заявлять, що вони громадяни іншої країни та ухиляться від призиву. Це раз... (Подібне робили мадяроукраїнці в перші роки війни...). З російським громадянством ще гірше - людину не те що призвать на службу не можна - вона не може буть призвана взагалі, і її необхідно інтернувать у місце, де утримувать під наглядом, щоб вона не "виконала військовий обов"язок" перед іншою "своєю" державою - Росією... Нам потрібен цей "головняк"?...
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18.05.2020 14:27 Відповісти
Все вірно ... Проте, головніше те, що військомати не можуть нормально призвати тих, хто з одним українським паспортом.
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18.05.2020 14:44 Відповісти
Сотни тысяч российских граждан с украинскими паспортами это уже реальность в Украине и все они направлены категорически против самого существования государства Украина.Власть хочет,чтобы их стало миллионы, чтобы стереть в порошок проукраинских граждан, партии, общественные объединения - в этом главный смысл этого документа.
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18.05.2020 14:31 Відповісти
Класс! Теперь украинские разведчики будут с украинскими и российскими паспортами. Днём с российскими паспортами, а ночью (любимое время мстительных украинцев) с украинскими.
Во 2 Мировую войну украинские партизаны имели немецкие аусвайсы.
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18.05.2020 14:32 Відповісти
В чем проблема внести поправку,что российские паспорта полученные украинцами после 2014 года, на территории Украины не действительны?
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18.05.2020 14:34 Відповісти
Наивный. Коллаборанты не собираются признаваться, что у них кроме украинских есть российские паспорта, пока их не выберут в местные органы власти. Как только их выберут, они этими роспаспортами начнут размахивать.
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18.05.2020 14:43 Відповісти
Крім цього ще є паспорт ДНР -ЛНР.
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18.05.2020 14:46 Відповісти
Демократическая страна должна периодически проводить выборы. Однако никто из цивилизованных партнёров Украины не потребует от неё местных выборов в оккупированной части. Возможно, что эта мысль уже заложена в каком-то законе (например, оккупацию можно свободно приравнять к форс-мажору). Если не заложена - надо принять такой закон и покончить таким образом с легитимизацией коллаборантов и сепаратистов.
И да, фамилии авторов законопроекта о допустимости двойного гражданства - в студию!
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18.05.2020 14:35 Відповісти
Ситуація незрозуміла. Вірніше зрозуміла для політтехнологів, психологів.
Нарід український, армія наче проукраїнська. Виборець проголосував за зебіла.. 73 %
Висновок - нарід - зебіл ... На 73 %.
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18.05.2020 14:49 Відповісти
Писали ... Передбачається закласти у Законі обмеження і заборони на російські паспорти (участь людей з подвійним громадянством).
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18.05.2020 14:45 Відповісти
То в цьому ж і суть. "Мирлюбойценой". Зеленський намагається лайно засунути під килимок
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18.05.2020 14:53 Відповісти
Этот закон открывает возможность прихода откровенно пророссийской власти в Украине, которая по указкам своих кураторов в Кремле займется полным демонтажом украинской государственности и раздачей украинской собственности российским оккупантам и агрессорам.
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18.05.2020 14:59 Відповісти
хуцпата зелена мразота розвалює державність.
А що, ім за Україну не болить
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18.05.2020 15:05 Відповісти
Если господа украинские олигархи думают от этого что-то выиграть,то они глубоко ошибаются - в России есть свои олигархи. В Кремле мечтают "сокрушить всех" в Украине.
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18.05.2020 15:06 Відповісти
"Законопроект" про ГРОМАДЯНСТВО РУСИ -УКРАЇНИ не можуть укладати сепаратисти в парламенті ! ЦЕ питання ОТРИМАННЯ СПРАВЖНЬОГО ГРОМАДЯНСТВА по міжнародним правилам = суспільний договір Справжніх Громадян ! ЦЕ закон всієї Країни, а не депутатське "бачення " . Спочатку треба створити сам Державний "ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА ", а вже потім "закони"малювати , який кому на голову налізе...
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18.05.2020 15:07 Відповісти
Какое двойное гражданство у нас внутри страны у граждан нет прав, что заселяють нашу землю инородцами с деньгами. Это оккупация не зависимо от того рашка это будет или нет.
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18.05.2020 15:18 Відповісти
гринпоц и его шобла зеленых имбецилов таки доиграются))))))
пацан без яйцевый явно хочет в ростов, во **** выбрали зеленую шмарклю.конченая вата, совок мозга. гринпоц, можешь не успеть на запасной аэродром)))))
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18.05.2020 15:27 Відповісти
А, что остается делать команде ЗЕ , если ТКГ в Минске, ведут переговоры представители Лугандонии руцкие. Надо выправлять гражданство.
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18.05.2020 16:50 Відповісти
 
 