Законопроєкт про громадянство легалізує паспорти РФ на окупованій частині Донбасу, - Геращенко
Законопроєкт про подвійне громадянство фактично легалізує російські паспорти на окупованих територіях Донбасу, дасть можливість по суті визнати кремлівські маріонеткові окупаційні адміністрації та легалізує їхню участь в українських місцевих виборах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.
"Дуже чітка тактика здачі національних інтересів і знищення української армії. Зверніть увагу, що у порядку денному немає жодного закону, що стосується економіки чи лікарів. Натомість є закон про громадянство, який, по суті, легалізує російські паспорти на території України", – наголосила Геращенко.
Нардепка нагадала, що анексія українського Криму почалася з незаконної паспортизації населення півострова.
"Сьогодні Путін пачками роздає на окупованому Донбасі паспорти. І українська влада заявляє при цьому на повному серйозі, що вона там збирається проводити вибори, одночасно з місцевими виборами по всій території України. А хто буде обирати українську владу там? Люди з російськими паспортами? Це просто буде легалізація маріонеткових режимів, це буде просто підігрування тезам Кремля про "громадянський конфлікт" і це буде повна здача національних інтересів", – підсумувала Геращенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так в этом смысл.
Ты гений, мать твою 🤣🤣🤣🤣🤣
Иван без рода и племени с доунбаса который воевал против Украины , будет как гражданин Украины получать украинскою пенсию , с налогов которые вы заплатили.
Аху и тельно . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
легализовать миллионы российских паспортов в Украине
ЗЕбила на кол !!!!!!
Новоизбранный президент Украины заявил о том, что готовит ответ на действия России, уже начавший выдавать паспорта РФ жителям Донбасса.
"У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все. Я выйду и расскажу - секретов нет", - сказал Зеленский на вопрос журналиста о том, есть ли у него предложения к Верховной раде относительно ответных действий по отношению к России.
Во 2 Мировую войну украинские партизаны имели немецкие аусвайсы.
И да, фамилии авторов законопроекта о допустимости двойного гражданства - в студию!
Нарід український, армія наче проукраїнська. Виборець проголосував за зебіла.. 73 %
Висновок - нарід - зебіл ... На 73 %.
А що, ім за Україну не болить
пацан без яйцевый явно хочет в ростов, во **** выбрали зеленую шмарклю.конченая вата, совок мозга. гринпоц, можешь не успеть на запасной аэродром)))))