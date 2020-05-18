Законопроєкт про громадянство легалізує паспорти РФ на окупованій частині Донбасу, - Геращенко

Законопроєкт про подвійне громадянство фактично легалізує російські паспорти на окупованих територіях Донбасу, дасть можливість по суті визнати кремлівські маріонеткові окупаційні адміністрації та легалізує їхню участь в українських місцевих виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

"Дуже чітка тактика здачі національних інтересів і знищення української армії. Зверніть увагу, що у порядку денному немає жодного закону, що стосується економіки чи лікарів. Натомість є закон про громадянство, який, по суті, легалізує російські паспорти на території України", – наголосила Геращенко.

Нардепка нагадала, що анексія українського Криму почалася з незаконної паспортизації населення півострова.

"Сьогодні Путін пачками роздає на окупованому Донбасі паспорти. І українська влада заявляє при цьому на повному серйозі, що вона там збирається проводити вибори, одночасно з місцевими виборами по всій території України. А хто буде обирати українську владу там? Люди з російськими паспортами? Це просто буде легалізація маріонеткових режимів, це буде просто підігрування тезам Кремля про "громадянський конфлікт" і це буде повна здача національних інтересів", – підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт про громадянство буде винесено на розгляд Ради в першому читанні.

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