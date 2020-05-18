Проблеми з виїздом заробітчан виникли через відсутність регулярного авіасполучення, а не через бажання Кабміну щось обмежити, - Кулеба

Проблеми з виїздом українських трудових мігрантів за кордон пов'язані виключно з відсутністю регулярного авіасполучення, а зовсім не з бажанням уряду обмежити їхнє пересування.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Організація рейсів із сезонними працівниками взагалі стала проблемою виключно через відсутність регулярного авіасполучення, а не через якесь там бажання уряду щось обмежити", - сказав дипломат.

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Він запевнив, що "абсолютно категорично" проти будь-якої зарегульованості цього ринку. За словами Кулеби, його як міністра закордонних справ цікавить тільки одне: щоб український громадянин був захищений, перебуваючи на заробітках за кордоном.

"Тому зараз, коли уряд просить сторону, яка приймає, щоб людина їхала з контрактом і зі страховкою, мені здається, що це якраз додатковий захист прав цих працівників", - зазначив глава МЗС.

На його переконання, люди мають заробляти ті гроші, які вони здатні заробити, незалежно від місця заробітку, головне, щоб це було законно.

"Але жодних заборон або "маленьких бар'єрчиків" немає. Реальна проблема з трудовими мігрантами на цей момент – це транспорт, як вони добираються туди. Цими та іншими питаннями займається віцепрем'єр (Вадим Пристайко. – Ред.), - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, вдень 29 квітня стало відомо, що громадяни України, які планували полетіти на заробітки до Великої Британії і прибули до аеропорту "Бориспіль", не можуть вилетіти через заборону Державіаслужби на рейс Київ – Лондон компанії "МАУ". Перевізник стверджував, що надав усі необхідні документи для отримання дозволу.

Увечері того ж дня авіакомпанія отримала дозвіл і рейс відбувся.

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28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.