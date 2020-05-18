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Новини Коронавірус і карантин
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Проблеми з виїздом заробітчан виникли через відсутність регулярного авіасполучення, а не через бажання Кабміну щось обмежити, - Кулеба

Проблеми з виїздом заробітчан виникли через відсутність регулярного авіасполучення, а не через бажання Кабміну щось обмежити, - Кулеба

Проблеми з виїздом українських трудових мігрантів за кордон пов'язані виключно з відсутністю регулярного авіасполучення, а зовсім не з бажанням уряду обмежити їхнє пересування.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Організація рейсів із сезонними працівниками взагалі стала проблемою виключно через відсутність регулярного авіасполучення, а не через якесь там бажання уряду щось обмежити", - сказав дипломат.

Також читайте: Кабмін не забороняв українцям виїжджати за кордон на роботу, це фейк і брехня, - Шмигаль. ВIДЕО

Він запевнив, що "абсолютно категорично" проти будь-якої зарегульованості цього ринку. За словами Кулеби, його як міністра закордонних справ цікавить тільки одне: щоб український громадянин був захищений, перебуваючи на заробітках за кордоном.

"Тому зараз, коли уряд просить сторону, яка приймає, щоб людина їхала з контрактом і зі страховкою, мені здається, що це якраз додатковий захист прав цих працівників", - зазначив глава МЗС.

На його переконання, люди мають заробляти ті гроші, які вони здатні заробити, незалежно від місця заробітку, головне, щоб це було законно.

"Але жодних заборон або "маленьких бар'єрчиків" немає. Реальна проблема з трудовими мігрантами на цей момент – це транспорт, як вони добираються туди. Цими та іншими питаннями займається віцепрем'єр (Вадим Пристайко. – Ред.), - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, вдень 29 квітня стало відомо, що громадяни України, які планували полетіти на заробітки до Великої Британії і прибули до аеропорту "Бориспіль", не можуть вилетіти через заборону Державіаслужби на рейс Київ – Лондон компанії "МАУ". Перевізник стверджував, що надав усі необхідні документи для отримання дозволу.

Увечері того ж дня авіакомпанія отримала дозвіл і рейс відбувся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко веде з країнами ЄС переговори про українських заробітчан

28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

Автор: 

карантин (18172) мігранти (1105) заробітчани (673) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
Пулеба не кизди
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18.05.2020 14:04
+9
-Куме, приходьте до мене додому, горілки вип'ємо! (уряд клянеться, що не обмежує пересування).
-Так у Вас же злий собака на подвір'ї... (літаки не літають по наказу уряду).
-Так ото ж...
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18.05.2020 14:14
+8
Пішли "відмазки"... Побоялися, щоб за "торгівлю кріпаками" не отримать нову "Гайдамаччину"...
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18.05.2020 14:07
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Пулеба не кизди
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18.05.2020 14:04 Відповісти
Зебилы специально не выпускают на заработки чтобы рабы работали за 200-400$ на Колоиоймкого, Ахметова итд
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18.05.2020 14:08 Відповісти
Стопудово! Никакого карантина в ЕС нет - это все происки зебилов, чтобы не выпускать никого из страны!!!
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18.05.2020 14:16 Відповісти
Зебилы не выпускают зебилов - это прекрасно.))Хотя можно рискнуть и хриплявым голоском по привичке провизжать "Барыга кондитерская!" ...ну или что-то подобное, что греет душу.)))
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18.05.2020 14:23 Відповісти
вранье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! хотели заработать какие то девиденты, но посмотрели на реакцию людей и ес и обосрались
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18.05.2020 14:04 Відповісти
Отсутствие регулярного авиасообщения - такое же ноу-хау нашего кабмина, как и закрытие метро.
Типо, он не в курсе.
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18.05.2020 14:05 Відповісти
а ты ,кацапа,себя первым сортом мнишь?кто тебя так жестоко развел на вяличие?

Проблеми з виїздом заробітчан виникли через відсутність регулярного авіасполучення, а не через бажання Кабміну щось обмежити, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4723
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18.05.2020 14:30 Відповісти
Пішли "відмазки"... Побоялися, щоб за "торгівлю кріпаками" не отримать нову "Гайдамаччину"...
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18.05.2020 14:07 Відповісти
фото Цензора нравица..!
"Раком по Европам" - я бы так назвал это фото...
прервутся что бы проголосовать за очередного уголовника или шута - и снова арбайтен на плантациях...

Проблемы с выездом заробитчан возникли из-за отсутствия регулярного авиасообщения, а не из-за желания Кабмина что-то ограничить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2987
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18.05.2020 14:07 Відповісти
Большинство украинцев в Польше работают в сфере производства (заводы), а не сельского хозяйства. И если сравнить работу на заводе в Украине и в Польше - то сравнение по условиям работы и оплате будет явно не в пользу Украины. И это факт.
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18.05.2020 14:56 Відповісти
Я думаю, что на полях тоже их много, ну и что? Едут и работают там, где больше платят.
В принципе нарид заслуживает такой жизни. Вся восточная Европа (украинцы) проголосовала за Вовочку. Спрашивается: "мозги есть?". Их нет. Поэтому, батрачить еще нариду, как на своих олигархов, так и в Европе еще очень долго.
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18.05.2020 15:44 Відповісти
Хватает, но далеко не так много как тут пишут. Даже заявление "ассоциации переработчиков польши" или как ее там о нехватке рабочих рук в с\х - это больше жалоба польскому правительству. Что бы правительство выделило больше льгот и дотаций. Обычная борьба лоббистов.
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18.05.2020 15:52 Відповісти
Кулеба таким вруном и был или это у него недавно приобретенное качество?

"Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.


Об этом он заявил во время брифинга для журналистов во время рабочей поездки в Закарпатье."

Источник: https://censor.net/n3194526
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18.05.2020 14:07 Відповісти
Какое дело Кулебе и Зе зачем люди едут за границу?
Это интерес другой страны, пускать или не пускать к себе кого-то.
Зе у кого-то спрашивал разрешение в Украине перед поездками в разные страны до 2019 года, в том числе, и к Бене в Израиль?
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18.05.2020 14:14 Відповісти
из-за желания кабмина ограничить регулярное авиасообщение, ититьтебязаногу, Кулеба.
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18.05.2020 14:09 Відповісти
Искусственное отсутствия регулярного авиасообщения, это тоже желания Кабмина
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18.05.2020 14:09 Відповісти
та скорее всего как и у хереги, помощница кабмина подсуетилась в фальшивую сторону.
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18.05.2020 14:14 Відповісти
-Куме, приходьте до мене додому, горілки вип'ємо! (уряд клянеться, що не обмежує пересування).
-Так у Вас же злий собака на подвір'ї... (літаки не літають по наказу уряду).
-Так ото ж...
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18.05.2020 14:14 Відповісти
Самолетом в Польшу?
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18.05.2020 14:16 Відповісти
Представь себе, что самолетом в Польшу получается дешевле автобуса.
Это МАУ берет до Черновцов 5000 грн.
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18.05.2020 14:20 Відповісти
Приезжаешь из Владимир-Волынского в Киев и ждёшь самолёт на Польшу.
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18.05.2020 14:34 Відповісти
Из Вроцлава до Киева билеты стоят от 120 до 180 злотых. Я покупал по 140зл. Это около 900 грн.
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18.05.2020 15:32 Відповісти
У них є гроші на літаки ?
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18.05.2020 14:17 Відповісти
A 300-500грн за квиток до Польщі з Wizzair чи Ryanair це багато? Автобусом дорожче, а про зручність і час в дорозі, на митниці взагалі мовчу.
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18.05.2020 14:26 Відповісти
Нина, а у вас есть деньги на оплату интернета?
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18.05.2020 15:33 Відповісти
А отсутствие регулярного авиа-сообщения - это конечно вне компетенции Кабмина и Мининфраструктуры.

Кабмин занял прикольную позицию: "Езжайте, но самолетам летать запрещено. Хз, шо с этим делать".
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18.05.2020 14:17 Відповісти
Ещё один пробный шар не зашёл.
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18.05.2020 14:26 Відповісти
а зачем было отказываться от чартерных рейсов,предлагавшимися финами и поляками?
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18.05.2020 14:26 Відповісти
Затем что под волну эпидемии хотели раскрутить ту же Польшу на официальное трудоустройство и медицинскую страховку. Поляку это не выгодно экономически. Заробитчанину лучше в чёрную работать. Все подняли вой. Махнули рукой, езжай сам о себе заботься.
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18.05.2020 14:37 Відповісти
Практически Все кто едет работать по визе - работают официально, а следовательно имеют медицинскую страховку. Даже если по без визу, то многие посредники вычитают 30 зл из зарплаты на мед страховку.
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18.05.2020 15:35 Відповісти
Кулеба продолжает брехать. Ему соврать-2 пальца обοςςατь.
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18.05.2020 14:29 Відповісти
Зебилы должны прибрать за собой и извиниться.
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18.05.2020 14:36 Відповісти
Уроды вы все во власти.
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18.05.2020 14:47 Відповісти
умища у димона куляйбы - хоть пруд пруди... он, наверное, точно по утрам на лыжах по кабинету гоняе, если зациклился на авиасообщении... как будто других видов сообщения нет... одним словом - дебил... как и весь мид Украины...
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18.05.2020 14:58 Відповісти
Особисто я довіряю інформації естонцям і англічанам, які про це заявили, а не слугам Беня, які постійно брешуть. Навіть спіймані за дві руки і одну ногу одночасно репетують, що їх не так зрозуміли.
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18.05.2020 15:38 Відповісти
Чего набросились? Кулеба то правду говорит. Или везде зрада? Нельзя же так.
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18.05.2020 15:44 Відповісти
правительство то как раз и блокировало авиасообщение ...
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18.05.2020 16:02 Відповісти
зегниды обосрались
сральник шустер - эл энергия для потребителей - 15 копеек
сральник шистер и зеленский охметовская перхоть
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18.05.2020 16:05 Відповісти
Это правда.
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18.05.2020 16:11 Відповісти
Було, щонайменше, три заяви. Яка з них правда?
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18.05.2020 17:30 Відповісти
 
 