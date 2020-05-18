Проблеми з виїздом заробітчан виникли через відсутність регулярного авіасполучення, а не через бажання Кабміну щось обмежити, - Кулеба
Проблеми з виїздом українських трудових мігрантів за кордон пов'язані виключно з відсутністю регулярного авіасполучення, а зовсім не з бажанням уряду обмежити їхнє пересування.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Організація рейсів із сезонними працівниками взагалі стала проблемою виключно через відсутність регулярного авіасполучення, а не через якесь там бажання уряду щось обмежити", - сказав дипломат.
Він запевнив, що "абсолютно категорично" проти будь-якої зарегульованості цього ринку. За словами Кулеби, його як міністра закордонних справ цікавить тільки одне: щоб український громадянин був захищений, перебуваючи на заробітках за кордоном.
"Тому зараз, коли уряд просить сторону, яка приймає, щоб людина їхала з контрактом і зі страховкою, мені здається, що це якраз додатковий захист прав цих працівників", - зазначив глава МЗС.
На його переконання, люди мають заробляти ті гроші, які вони здатні заробити, незалежно від місця заробітку, головне, щоб це було законно.
"Але жодних заборон або "маленьких бар'єрчиків" немає. Реальна проблема з трудовими мігрантами на цей момент – це транспорт, як вони добираються туди. Цими та іншими питаннями займається віцепрем'єр (Вадим Пристайко. – Ред.), - резюмував Кулеба.
Нагадаємо, вдень 29 квітня стало відомо, що громадяни України, які планували полетіти на заробітки до Великої Британії і прибули до аеропорту "Бориспіль", не можуть вилетіти через заборону Державіаслужби на рейс Київ – Лондон компанії "МАУ". Перевізник стверджував, що надав усі необхідні документи для отримання дозволу.
Увечері того ж дня авіакомпанія отримала дозвіл і рейс відбувся.
28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.
Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.
29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Типо, он не в курсе.
"Раком по Европам" - я бы так назвал это фото...
прервутся что бы проголосовать за очередного уголовника или шута - и снова арбайтен на плантациях...
В принципе нарид заслуживает такой жизни. Вся восточная Европа (украинцы) проголосовала за Вовочку. Спрашивается: "мозги есть?". Их нет. Поэтому, батрачить еще нариду, как на своих олигархов, так и в Европе еще очень долго.
"Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.
Об этом он заявил во время брифинга для журналистов во время рабочей поездки в Закарпатье."
Источник: https://censor.net/n3194526
Это интерес другой страны, пускать или не пускать к себе кого-то.
Зе у кого-то спрашивал разрешение в Украине перед поездками в разные страны до 2019 года, в том числе, и к Бене в Израиль?
-Так у Вас же злий собака на подвір'ї... (літаки не літають по наказу уряду).
-Так ото ж...
Это МАУ берет до Черновцов 5000 грн.
Кабмин занял прикольную позицию: "Езжайте, но самолетам летать запрещено. Хз, шо с этим делать".
сральник шустер - эл энергия для потребителей - 15 копеек
сральник шистер и зеленский охметовская перхоть