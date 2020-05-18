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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ винесло на громадське обговорення проєкт рекомендацій щодо роботи дитсадків та проведення ЗНО

МОЗ винесло на громадське обговорення проєкт рекомендацій щодо роботи дитсадків та проведення ЗНО

Міністерство охорони здоров'я збирає пропозиції щодо роботи дитячих садків та проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ після послаблення карантину.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

"18 травня 2020 року Міністерство охорони здоров'я опублікувало розпорядження Головного санітарного лікаря України про збір зауважень і пропозицій з організації протиепідемічних заходів у період карантину під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також роботи закладів дошкільної освіти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкти тимчасових рекомендацій містять правила підготовки приміщень та аудиторій, проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ, проведення занять із дітьми дошкільного віку, необхідного забезпечення для закладів дошкільної освіти.

Крім того, розроблено загальні рекомендації з перевезення пасажирів громадським міським, приміським та міжміським автомобільним транспортом.

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 18:00 19 травня 2020 року.

Також читайте: Дитсадки можуть почати працювати влітку, але потрібно враховувати епідситуацію, - Мандзій

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) Міносвіти (1409) ЗНО (323) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Минздрав вынес на общественное обсуждение проект рекомендаций по работе детсадов и проведения ВНО - https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину . По призыву Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и без обсервации с изоляцией разъехались по Украине разносить вирус. Если не мог обеспечить обсервацию, с какой целью призывал вернуться? Призывы Зеленского вернуться в Украину почему-то не выносили на общественное обсуждение, а работу детских садов выносят на общественное обсуждение, чтобы прикрыть свои задницы когда начнётся массовое заболевание, мол мы вас спрашивали и вы сами так хотели.
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18.05.2020 14:49
+1
якщо є слово "карантин", то воно нівелює "по призьіву Зеленського". чи Зе покликав вірус задля справи?
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18.05.2020 15:10
+1
У шведов проконсультируйтесь, как надо действовать при эпидемии-пандемии.
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18.05.2020 15:57
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Во дебіли! Ви ще референдум проведіть...
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18.05.2020 14:45 Відповісти
тебе не удовлєтвориш однако: не питають - пагано, питають - теж пагано. у тебе пмс-чоловічий чи ти такий по-жизні?
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18.05.2020 15:08 Відповісти
жюпік намалювався... як воно, всі мізки зелень з'їла? хоча ні, звідки у тебе мізки, бо ти по життю - зедебіл.
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18.05.2020 19:18 Відповісти
не з"їла, бо на зелень є якісний аналітичний захист, ще до виборів Зе.
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18.05.2020 19:24 Відповісти
Минздрав вынес на общественное обсуждение проект рекомендаций по работе детсадов и проведения ВНО - https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину . По призыву Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках и без обсервации с изоляцией разъехались по Украине разносить вирус. Если не мог обеспечить обсервацию, с какой целью призывал вернуться? Призывы Зеленского вернуться в Украину почему-то не выносили на общественное обсуждение, а работу детских садов выносят на общественное обсуждение, чтобы прикрыть свои задницы когда начнётся массовое заболевание, мол мы вас спрашивали и вы сами так хотели.
показати весь коментар
18.05.2020 14:49 Відповісти
якщо є слово "карантин", то воно нівелює "по призьіву Зеленського". чи Зе покликав вірус задля справи?
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18.05.2020 15:10 Відповісти
и шо? як це стосується теми ЗНО и садків? по чем комент? а знаєш шо, такі як ти як раз і призводять до того, що у Зе така характеристика, окрім власних ляпів.
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18.05.2020 15:40 Відповісти
У шведов проконсультируйтесь, как надо действовать при эпидемии-пандемии.
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18.05.2020 15:57 Відповісти
настоящий инкубаторньій 73% никогда не будет советоваться. оно сами с усами.
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18.05.2020 16:58 Відповісти
 
 