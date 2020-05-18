МОЗ винесло на громадське обговорення проєкт рекомендацій щодо роботи дитсадків та проведення ЗНО

Міністерство охорони здоров'я збирає пропозиції щодо роботи дитячих садків та проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ після послаблення карантину.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міносвіти, передає Цензор.НЕТ.

"18 травня 2020 року Міністерство охорони здоров'я опублікувало розпорядження Головного санітарного лікаря України про збір зауважень і пропозицій з організації протиепідемічних заходів у період карантину під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), а також роботи закладів дошкільної освіти", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкти тимчасових рекомендацій містять правила підготовки приміщень та аудиторій, проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ, проведення занять із дітьми дошкільного віку, необхідного забезпечення для закладів дошкільної освіти.

Крім того, розроблено загальні рекомендації з перевезення пасажирів громадським міським, приміським та міжміським автомобільним транспортом.

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 18:00 19 травня 2020 року.

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