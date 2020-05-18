У ЗСУ зафіксовано чотири нові випадки COVID-19, хворіє 40 осіб, - Командування Медсил

18 травня зафіксовано ще чотири нові випадки захворювання на коронавірус, при цьому одужали від COVID-19 вже 78 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на ранок 18 травня в Збройних Силах України хворіє 40 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали 78 осіб і зареєстровано 2 летальні випадки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 199 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 28 осіб.

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Також повідомляється, що за минулу добу зареєстровано чотири нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19: "Один працівник ЗС України перебуває на лікуванні в Старокостянтинівській ЦРЛ. Стан здоров'я пацієнта задовільний. Отримує необхідне лікування. Троє військовослужбовців (2 - Рівненська і 1 - Київська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби".





