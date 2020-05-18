Рахманін про участь нардепів від "Голосу" в ТКГ: Лише якщо це буде частиною розмови щодо втілення "Плану холодної деокупації"
Партія "Голос" погодиться стати спостерігачами в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, якщо це буде частиною діалогу про реалізацію її плану повернення Криму і Донбасу Україні, заявляє лідер однойменної фракції Сергій Рахманін.
"Долучитися до роботи ТКГ як спостерігачі "Голос" погодиться, якщо це буде частиною розмови щодо втілення "Плану холодної деокупації": першого системного плану повернення Криму і Донбасу, який ми презентували ще взимку", - сказав Рахманін у коментарі "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що "Голос" вважає Мінські домовленості нікчемними і представив чіткий план ("План холодної деокупації Криму і Донбасу"), як починати вихід з них і готовий передати його владі.
"При цьому ми чудово розуміємо, що формат ТКГ в Мінську є одним з небагатьох, які досі діють. Звичайно, його потрібно використовувати, зокрема для повернення політичних в'язнів, які перебувають у в'язницях у Росії і на території окупованого Криму", - зазначив Рахманін.
Він підкреслив, що парламентська фракція "Голос" виступала і виступає "проти надання делегації в ТКГ офіційного статусу, оскільки це веде до офіційного визнання переговорів з маріонетками Кремля".
"І для цієї роботи немає і не було необхідності вводити в ТКГ чиновників. Вони могли би бути спостерігачами на переговорах", - підсумував глава фракції.
Як повідомлялося, перший заступник глави делегації України в Тристоронньої контактній групі, віцепрем'єр України Олексій Резніков запропонував депутатам з опозиційних фракцій бути присутніми на засіданнях ТКГ для розуміння того, що відбувається на цих переговорах, а критикам - запропонувати реальний план припинення війни на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України.
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"При этом мы прекрасно понимаем, что формат ТКГ в Минске является одним из немногих, которые до сих пор действуют. Конечно, его нужно использовать, Источник: https://censor.net/n3196215
Это в одном выступлении лидера фракции Сергея Рахманина.
План у любой проукраинской силы один -- не слить Неньку плешивому ***** - остальное суета и бла-бла-бла ?!
Или Вы называете "простА пирыстать стрылять" "планом" ?!
Тогда и схему надевания ЗЕподгузников можно назвать "крутейшим планом" ?!
Нулевая перспектива на будущее , потому что нет нормальной электоральной базы . Потому , что на этой же базе "пасуться" и Гриценко , и Садовой , и Смешко , и ... Порошенко -- все в экономике правые и либералы ...
А вот "Батькивщина" 20 лет - всё потому , что последовательно занимает левоцентристкую нишу в прозападном электоральном поле в фокусе которого социально-ориентированная модель страны на образец скандинавских стран . Чьи позиции сильны и во Франции , и ВБ , и в Италии . А особенно в Испании , в Ирландии и Швейцарии . Кстати , даже в Японии за последние 40 лет социал-демократы были у власти лет 20 в совокупности .
Только в Украине 20 ведущих партий за либеральную модель экономики и лишь одна за социальную ориентации . Ляшка ведь никто в серьёз не воспринимает - жалкая тень Юли !
Поэтому , "Самопомич" была лучше и честнее БПП . На порядок . Да и Гриценко с Садовым ...
"Голос" лучше ЕС на порядок . Но либеральная экономика это лишь одна электоральная ниша и изрядно всем в печёнках сидит ещё с "лихих 90х" . А партий 20 на одну по сути нишу ! Да и ЕС берет не столько экономической программой , столько она на 13% расчитанна , для которых "армия, мова и вира" первичны , а экономика это так ... Ну шо взять с лигвистов и филологов ?!
Шо говорить за "Голос" , чей лидер даже не в курсе за тарифы и того , что оне сейчас перекрывают у многих расходы на питание и одёжу у 80% населения !
Це звичайні закони політології , а усе інше це параноїдальна "теорія змови" ...
Просто для когось гуманітарні питання є більш важливі ніж соціально-економічні , а Юля робить ставку на соціальних питаннях - це її "ніша" . При цьому вона очивидно усвідомлює , що будь який відхід в питаннях гуманітарних від проукраїнських перетворить "Батьківщину" в "Родіну" тобто - клон ОПЗЖ , причьому дуже нікчемний й без електоральної бази . А "Батьківщині" - 20 років й разом зі "Свободою" це найстаріша політична сила . Тільки набагато більш успішна ніж "Свобода" .