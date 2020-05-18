Рахманін про участь нардепів від "Голосу" в ТКГ: Лише якщо це буде частиною розмови щодо втілення "Плану холодної деокупації"

Партія "Голос" погодиться стати спостерігачами в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, якщо це буде частиною діалогу про реалізацію її плану повернення Криму і Донбасу Україні, заявляє лідер однойменної фракції Сергій Рахманін.

"Долучитися до роботи ТКГ як спостерігачі "Голос" погодиться, якщо це буде частиною розмови щодо втілення "Плану холодної деокупації": першого системного плану повернення Криму і Донбасу, який ми презентували ще взимку", - сказав Рахманін у коментарі "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що "Голос" вважає Мінські домовленості нікчемними і представив чіткий план ("План холодної деокупації Криму і Донбасу"), як починати вихід з них і готовий передати його владі.

"При цьому ми чудово розуміємо, що формат ТКГ в Мінську є одним з небагатьох, які досі діють. Звичайно, його потрібно використовувати, зокрема для повернення політичних в'язнів, які перебувають у в'язницях у Росії і на території окупованого Криму", - зазначив Рахманін.

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Він підкреслив, що парламентська фракція "Голос" виступала і виступає "проти надання делегації в ТКГ офіційного статусу, оскільки це веде до офіційного визнання переговорів з маріонетками Кремля".

"І для цієї роботи немає і не було необхідності вводити в ТКГ чиновників. Вони могли би бути спостерігачами на переговорах", - підсумував глава фракції.

Як повідомлялося, перший заступник глави делегації України в Тристоронньої контактній групі, віцепрем'єр України Олексій Резніков запропонував депутатам з опозиційних фракцій бути присутніми на засіданнях ТКГ для розуміння того, що відбувається на цих переговорах, а критикам - запропонувати реальний план припинення війни на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України.