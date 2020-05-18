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Узбекистан і Росія відмовилися від співпраці в розслідуванні справи про геноцид кримських татар, - прокуратура АРК

Узбекистан і Росія відмовилися від співпраці в розслідуванні справи про геноцид кримських татар, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крим продовжує розслідування кримінального провадження за фактом геноциду кримськотатарського народу і представників інших національних груп, насильно виселених з території півострова в 1944 році, мета розслідування - відновлення історичної справедливості.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 18-20 травня 1944 року з території Кримської АРСР насильно депортовані 250 тис. осіб, з них 193 865 представників кримськотатарського народу", - йдеться у повідомленні прокуратури АРК на сторінці в фейсбук у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

У прокуратурі зазначають, що згідно з висновком експертизи Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, насильницьке переміщення та умови в спецпоселеннях з 1944 - 1956 років призвели до загибелі близько 50 тисяч осіб, що становить 25,1% від чисельності кримськотатарського народу, а внаслідок скорочення дітонародження 60,7%, непрямі демографічні втрати становлять 80,3% усього народу.

Крім того, як інформують у прокуратурі АРК, для отримання додаткових доказів, копій архівних документів, дослідження умов проживання були направлені міжнародно-правові доручення і повторні листи в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизьку Республіку і раніше - в Російську Федерацію.

"Однак, прокуратура автономії дотепер не отримала відповідей від жодної з країн, окрім РФ та Узбекистану. Зокрема, у своєму листі Генеральна прокуратура Узбекистану зазначила, що відмовляється надати українській стороні запитувані документи, а Генеральна прокуратура РФ вказала, що надання такої інформації суперечить інтересам національної безпеки Російської Федерації", - йдеться в повідомленні прокуратури Криму.

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"Наразі, тривають експертиза безпеки життєдіяльності та судово-медична експертиза, які мають встановити факти нелюдського поводження при транспортуванні та нелюдських умов мешкання у спецпоселеннях", - резюмують в прокуратурі АРК.

Нагадаємо, 76 років тому, 18 травня 1944 року, за рішенням Державного комітету оборони СРСР за підписом його голови Йосипа Сталіна почалася депортація кримськотатарського народу з території його історичної Батьківщини - Криму - у віддалені райони Узбекистану, Казахстану і Російської Федерації.

Узбекистан і Росія відмовилися від співпраці в розслідуванні справи про геноцид кримських татар, - прокуратура АРК 01
Узбекистан і Росія відмовилися від співпраці в розслідуванні справи про геноцид кримських татар, - прокуратура АРК 02
Узбекистан і Росія відмовилися від співпраці в розслідуванні справи про геноцид кримських татар, - прокуратура АРК 03
Узбекистан і Росія відмовилися від співпраці в розслідуванні справи про геноцид кримських татар, - прокуратура АРК 04
Узбекистан і Росія відмовилися від співпраці в розслідуванні справи про геноцид кримських татар, - прокуратура АРК 05
Узбекистан і Росія відмовилися від співпраці в розслідуванні справи про геноцид кримських татар, - прокуратура АРК 06

Автор: 

геноцид (307) депортація (719) Крим (14124) прокуратура (3666) розслідування (2265) СРСР (346) Сталін (143) кримські татари (2003)


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Топ коментарі
+5
Все одно,рано чи пізно,а правда про злодіяння кацапських комуняк переможе. І ніякі узбеки та інші прокацапські прислужники та лакеї цьому не завадять...
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18.05.2020 15:03
+3
Узбекистан плывёт в кильватере российской политики. А больше всего узбеки могли бы рассказать о геноциде татар российскими коммуняками. Ведь татары жили на их территории после департации.
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18.05.2020 14:55
+2
вот и обнаружились виновники этой трагедии!!!
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18.05.2020 15:02
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Узбекистан плывёт в кильватере российской политики. А больше всего узбеки могли бы рассказать о геноциде татар российскими коммуняками. Ведь татары жили на их территории после департации.
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18.05.2020 14:55 Відповісти
Можливо їх московіти залякали, що прийдеться їм платити татарам, бо вони жили на їх территорії. Кацапи ще ті муллєри!
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18.05.2020 15:26 Відповісти
Узбекистан и Россия отказались от сотрудничества в расследовании дела о геноциде крымских татар, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2369
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18.05.2020 14:56 Відповісти
вот и обнаружились виновники этой трагедии!!!
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18.05.2020 15:02 Відповісти
Листи з відмовами приєднати до справи та кваліфікувати як офіційне признання своєї вини !
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18.05.2020 16:23 Відповісти
Ну кацапы ладно, но братья-тюрки...
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18.05.2020 15:03 Відповісти
Все одно,рано чи пізно,а правда про злодіяння кацапських комуняк переможе. І ніякі узбеки та інші прокацапські прислужники та лакеї цьому не завадять...
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18.05.2020 15:03 Відповісти
Бутусов, найми нормальных редакторов, а не школоту, которая не понимает, какие фотографии размещает в статье! Или это сознательная провокация?
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18.05.2020 17:44 Відповісти
было бы странно, если бы преступники сотрудничали в расследовании своих же преступлений.
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18.05.2020 17:49 Відповісти
Это все равно что говорить убийце, помоги мне найти твои преступления что бы осудить тебя за них.
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18.05.2020 18:07 Відповісти
Крымские татары это вобщем то турки , которые остались после Османской империи и захвата крыма бывшей Россией . Тварь Сталин не сказал тогда , забирайте своих крымских татар в Турцию, мы очистим Крым от них, отправить их в Турцию было гораздо ближе, репрессия их в Узбекистан , подразумевала уничтожение этого народа.
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18.05.2020 18:13 Відповісти
 
 