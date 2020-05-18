Узбекистан і Росія відмовилися від співпраці в розслідуванні справи про геноцид кримських татар, - прокуратура АРК

Прокуратура АР Крим продовжує розслідування кримінального провадження за фактом геноциду кримськотатарського народу і представників інших національних груп, насильно виселених з території півострова в 1944 році, мета розслідування - відновлення історичної справедливості.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 18-20 травня 1944 року з території Кримської АРСР насильно депортовані 250 тис. осіб, з них 193 865 представників кримськотатарського народу", - йдеться у повідомленні прокуратури АРК на сторінці в фейсбук у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

У прокуратурі зазначають, що згідно з висновком експертизи Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України, насильницьке переміщення та умови в спецпоселеннях з 1944 - 1956 років призвели до загибелі близько 50 тисяч осіб, що становить 25,1% від чисельності кримськотатарського народу, а внаслідок скорочення дітонародження 60,7%, непрямі демографічні втрати становлять 80,3% усього народу.

Крім того, як інформують у прокуратурі АРК, для отримання додаткових доказів, копій архівних документів, дослідження умов проживання були направлені міжнародно-правові доручення і повторні листи в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизьку Республіку і раніше - в Російську Федерацію.

"Однак, прокуратура автономії дотепер не отримала відповідей від жодної з країн, окрім РФ та Узбекистану. Зокрема, у своєму листі Генеральна прокуратура Узбекистану зазначила, що відмовляється надати українській стороні запитувані документи, а Генеральна прокуратура РФ вказала, що надання такої інформації суперечить інтересам національної безпеки Російської Федерації", - йдеться в повідомленні прокуратури Криму.

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"Наразі, тривають експертиза безпеки життєдіяльності та судово-медична експертиза, які мають встановити факти нелюдського поводження при транспортуванні та нелюдських умов мешкання у спецпоселеннях", - резюмують в прокуратурі АРК.

Нагадаємо, 76 років тому, 18 травня 1944 року, за рішенням Державного комітету оборони СРСР за підписом його голови Йосипа Сталіна почалася депортація кримськотатарського народу з території його історичної Батьківщини - Криму - у віддалені райони Узбекистану, Казахстану і Російської Федерації.











