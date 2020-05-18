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Новини Коронавірус і карантин
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Україна запитала допомогу від ЄС в боротьбі з коронавірусом, Словаччина відреагувала, - Єврокомісія

Україна запитала допомогу від ЄС в боротьбі з коронавірусом, Словаччина відреагувала, - Єврокомісія

Словаччина запропонувала свою допомогу в боротьбі з коронавірусом у відповідь на запит України через механізм цивільного захисту Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в пресрелізі Європейської комісії, розповсюдженому 18 травня.

Зокрема, Словаччина пропонує захисні маски, дезінфекційні засоби, ковдри та інші предмети.

ЄС координуватиме і фінансуватиме доставку цієї допомоги Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з наслідками COVID-19

Коментуючи таке рішення Братислави, європейський комісар з антикризового управління Янез Ленарчич сказав: "З пандемією коронавірусу потрібно боротися на всіх фронтах по всьому світу. Я вдячний Словаччині за допомогу нашим сусідам в Україні. Тільки разом ми зможемо перемогти цей вірус. ЄС готовий направити подальші пропозиції про допомогу".

Автор: 

карантин (18172) допомога (8284) Словаччина (1096) Євросоюз (13310) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Словакия отреагировала. Словакия предлагает защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы.https://censor.net/n3196225
А Эпицентр не отреагировал? Там этого барахла на десять Словакий хватит, и еще Украине останется.
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18.05.2020 15:02
+4
ДАВАЙТЕ ПОБОЛЬШЕ, БУДЕМ ЧЕРЕЗ ЭПИЦЕНТР ПРОДАВАТЬ
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18.05.2020 15:08
+3
от бестолковые, их о помощи с ковидом просили, а они маски прислали бестолочи, денег давайте
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18.05.2020 15:02
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В частности, Словакия предлагает защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы, читайте между строк, они денег хотят вещи еще перепродавать надо а оно нам надо?
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18.05.2020 15:01 Відповісти
от бестолковые, их о помощи с ковидом просили, а они маски прислали бестолочи, денег давайте
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18.05.2020 15:02 Відповісти
Подумали, шо мы все это добро в Италию вывезли и теперь нам не хватает.
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18.05.2020 15:08 Відповісти
с языка сняли за деньги
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18.05.2020 15:24 Відповісти
Все разворуют ,мегаворюги зажравшиеся
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18.05.2020 15:54 Відповісти
Словакия отреагировала. Словакия предлагает защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы.https://censor.net/n3196225
А Эпицентр не отреагировал? Там этого барахла на десять Словакий хватит, и еще Украине останется.
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18.05.2020 15:02 Відповісти
В Украине для дизинфекторов спирт закупают, а Словакия дезинфекторы пришлет. Явно ребятки денег хотели.
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18.05.2020 18:00 Відповісти
Нам не дезинфицирующие средства нужны (мы сами можем всю Европу ими затоварить), нам нужны тесты и лабораторное оборудование для их обработки, а также опытный медперсонал.
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18.05.2020 15:05 Відповісти
это Вы так считаете (и правильно, между прочим)
но тот кто просил о помощи (а перед этим выгреб и распродал все из закромов, а потом затарил АНом "эпицентры") подразумевал под словом "помощь" совсем не маски (их уже валом на каждом углу) и тем более не одеяла ))) правда жеж????
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18.05.2020 16:07 Відповісти
Это нужно всем
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18.05.2020 18:01 Відповісти
ДАВАЙТЕ ПОБОЛЬШЕ, БУДЕМ ЧЕРЕЗ ЭПИЦЕНТР ПРОДАВАТЬ
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18.05.2020 15:08 Відповісти
Они маски предлагают 😁 говорят же финансовую помощь надо 😁
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18.05.2020 15:11 Відповісти
Побольше клетчатых пледов, пожалуйста! Зеленой шобле пригодится!
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18.05.2020 15:19 Відповісти
Надеюсь ЕС пошлет нахер Клоунов с их просьбами. 73% полезно полечиться одуванчиками и чистотелом ( жаль с головами ничего не сделать в ближайшее время)
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18.05.2020 15:21 Відповісти
Из расейского протокола (временных методических рекомендаций) лечения ковида:

5.1. Этиотропное лечение Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

Ничего не напоминает?
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18.05.2020 15:23 Відповісти
Україна запитала допомогу від ЄС в боротьбі з коронавірусом, Словаччина відреагувала, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 2970
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18.05.2020 15:25 Відповісти
У нас же нет ковида???? Даже карантин снимают, а смертность вообще чуть ли не самая маленькая в мире. Зачем нам помощ??? Мы же весь мир учить должны!!!
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18.05.2020 15:31 Відповісти
Денежная помощь никогда не бывает лишней, Словаки не так поняли.
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18.05.2020 18:03 Відповісти
Не будьте жлобами - скажите спасибо МАЛЕНЬКОЙ СЛОВАКИИ , в которой жителей всего 5 млн. Чем смогли - тем и помогли
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18.05.2020 15:37 Відповісти
Словаков я понимаю я не понимаю просителей
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18.05.2020 18:04 Відповісти
Просители продали маски из ГОСРЕЗЕРВА и не признаются. Я просто поражаюсь такому кумовству !!!
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18.05.2020 18:38 Відповісти
Понад 6 млн осіб в Україні можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу, викликану COVID-19. 1,4 млн з них - діти. Такі показники консервативного сценарію Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який базується на макропрогнозі Кабінету Міністрів України.
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18.05.2020 15:50 Відповісти
Баста!, [18.05.20 18:15]
Сын умершего от Covid-19 белоруса рассказал в комментариях на сайте "Трибуна" о том, как изменилось его отношение к эпидемии. Еще полтора месяца назад он не верил в существование угрозы и называл тех, кто говорил о ней "нытиками" и "паникерами". 14 мая, после смерти отца он призвал "не верить подонку Лукашенко".
"Мне сейчас непросто писать. Признаюсь, я скептически относился к угрозе коронавируса, - пишет он. - Как и мой отец. Он не верил в это. Вчера его не стало.
28 - 30 апреля были просто простудные признаки. 1 мая - температура выше 39,5. 3 мая - госпитализация. 6 мая - ввод в искусственную кому, подключение к ИВЛ, реанимация.
Тест на "корону" взяли 3 мая, при поступлении в больницу. Результат стал известен только 12 мая. 13 мая его не стало.
Маму забрали позавчера, с подтверждённой пневмонией, тест взяли, но результата ещё нет. Её состояние неплохое.
Берегите себя и родных! Не верьте подонку Лукашенко! Дайте репост, давайте прекратим враньё этого ничтожного подонка! В стране очень серьёзная ситуация с Covid-19! Теперь я это знаю по себе!"
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18.05.2020 20:23 Відповісти
Ты дурачек.? Должны верить в правдивость комментариев на сайте под статьями? 😁😆 Тем более телеграм канал Баста который постоянно фейки толкает. Это же ольгинский канал походу. Ты ольгинский тролль?
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18.05.2020 22:24 Відповісти
ОЛЬГИНСКИМ шо ли верить?
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19.05.2020 00:01 Відповісти
У тебя есть шанс заработать 100 тысяч долларов, давай дерзай 😆

Роберт Кеннеди-младший и Роберт Де Ниро: Мы объявляем награду в 100 тысяч долларов и выдадим её любому журналисту или кому-либо другому, кто сможет предъявить хотя бы одно существующее исследование, в котором говорится, что безопасно делать прививки на основе ртути маленьким детям и беременным женщинам с теми дозами, которые содержатся в вакцинах от гриппа…

Корреспондент: …Итак, вы недавно закончили свою пресс-конференцию, на которой анонсировали вызов на 100 тысяч. Вы не могли бы кратко резюмировать, почему вы решили выставить столь большую сумму? Как я понимаю, вы бросаете вызов СМИ.

Кеннеди: В данный момент самый разгар детских педиатрических заболеваний, психических расстройств, аутоиммунных заболеваний, анафилаксии, пищевой аллергии, астмы. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, каждый 6-й американский ребёнок имеет нарушения развития. 43% американских детей имеют какое-либо хроническое заболевание. Это ненормально. Дети не должны быть настолько больными. Это уже второе поколение за всю историю нашей страны. Скачок заболеваний начался с 1989 года. Согласно последним исследованиям, это был переломный год, после которого стали множиться все эти заболевания. Это год, в котором масштабы вакцинации колоссально увеличились…
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18.05.2020 23:04 Відповісти

Роберт Кеннеди-младший и Роберт Де Ниро: Мы объявляем награду в 100 тысяч долларов и выдадим её любому журналисту или кому-либо другому, кто сможет предъявить хотя бы одно существующее исследование, в котором говорится, что безопасно делать прививки на основе ртути маленьким детям и беременным женщинам с теми дозами, которые содержатся в вакцинах от гриппа…



ДЕМАГОГІЯ У САМІЙ ПОСТАНОВЦІ ПИТАННЯ..
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18.05.2020 23:57 Відповісти
аутоиммунных заболеваний, анафилаксии, пищевой аллергии, астмы. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, каждый 6-й американский ребёнок имеет нарушения развития. 43% американских детей имеют какое-либо хроническое заболевание. Это ненормально.

МЕНШЕ ТРЕБА ЖЕРТИ ДОГИ І ЗАПИВАТИ КОЛОЮ..
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18.05.2020 23:59 Відповісти
удивительно, что всегда не самые богатые-сильные-стабильные...самыми первыми откликаются на просьбу о помощи..
спасибо!
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18.05.2020 16:10 Відповісти
Одеяла? Клетчатые?
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18.05.2020 18:00 Відповісти
"Украина запросила помощь от ЕС в борьбе с коронавирусом..."

Це звучить так: "Ми свої маски і дезинфікуючі засоби продали і деякі особи непогано на цьому заробили, а тепер допоможіть нам.
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18.05.2020 18:00 Відповісти
Продавали в , ажиотаж. Т е дорого. А получить помощь это бесплатно.
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18.05.2020 18:05 Відповісти
 
 