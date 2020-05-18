Україна запитала допомогу від ЄС в боротьбі з коронавірусом, Словаччина відреагувала, - Єврокомісія
Словаччина запропонувала свою допомогу в боротьбі з коронавірусом у відповідь на запит України через механізм цивільного захисту Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в пресрелізі Європейської комісії, розповсюдженому 18 травня.
Зокрема, Словаччина пропонує захисні маски, дезінфекційні засоби, ковдри та інші предмети.
ЄС координуватиме і фінансуватиме доставку цієї допомоги Україні.
Коментуючи таке рішення Братислави, європейський комісар з антикризового управління Янез Ленарчич сказав: "З пандемією коронавірусу потрібно боротися на всіх фронтах по всьому світу. Я вдячний Словаччині за допомогу нашим сусідам в Україні. Тільки разом ми зможемо перемогти цей вірус. ЄС готовий направити подальші пропозиції про допомогу".
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А Эпицентр не отреагировал? Там этого барахла на десять Словакий хватит, и еще Украине останется.
но тот кто просил о помощи (а перед этим выгреб и распродал все из закромов, а потом затарил АНом "эпицентры") подразумевал под словом "помощь" совсем не маски (их уже валом на каждом углу) и тем более не одеяла ))) правда жеж????
5.1. Этиотропное лечение Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.
Ничего не напоминает?
Сын умершего от Covid-19 белоруса рассказал в комментариях на сайте "Трибуна" о том, как изменилось его отношение к эпидемии. Еще полтора месяца назад он не верил в существование угрозы и называл тех, кто говорил о ней "нытиками" и "паникерами". 14 мая, после смерти отца он призвал "не верить подонку Лукашенко".
"Мне сейчас непросто писать. Признаюсь, я скептически относился к угрозе коронавируса, - пишет он. - Как и мой отец. Он не верил в это. Вчера его не стало.
28 - 30 апреля были просто простудные признаки. 1 мая - температура выше 39,5. 3 мая - госпитализация. 6 мая - ввод в искусственную кому, подключение к ИВЛ, реанимация.
Тест на "корону" взяли 3 мая, при поступлении в больницу. Результат стал известен только 12 мая. 13 мая его не стало.
Маму забрали позавчера, с подтверждённой пневмонией, тест взяли, но результата ещё нет. Её состояние неплохое.
Берегите себя и родных! Не верьте подонку Лукашенко! Дайте репост, давайте прекратим враньё этого ничтожного подонка! В стране очень серьёзная ситуация с Covid-19! Теперь я это знаю по себе!"
Роберт Кеннеди-младший и Роберт Де Ниро: Мы объявляем награду в 100 тысяч долларов и выдадим её любому журналисту или кому-либо другому, кто сможет предъявить хотя бы одно существующее исследование, в котором говорится, что безопасно делать прививки на основе ртути маленьким детям и беременным женщинам с теми дозами, которые содержатся в вакцинах от гриппа…
Корреспондент: …Итак, вы недавно закончили свою пресс-конференцию, на которой анонсировали вызов на 100 тысяч. Вы не могли бы кратко резюмировать, почему вы решили выставить столь большую сумму? Как я понимаю, вы бросаете вызов СМИ.
Кеннеди: В данный момент самый разгар детских педиатрических заболеваний, психических расстройств, аутоиммунных заболеваний, анафилаксии, пищевой аллергии, астмы. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, каждый 6-й американский ребёнок имеет нарушения развития. 43% американских детей имеют какое-либо хроническое заболевание. Это ненормально. Дети не должны быть настолько больными. Это уже второе поколение за всю историю нашей страны. Скачок заболеваний начался с 1989 года. Согласно последним исследованиям, это был переломный год, после которого стали множиться все эти заболевания. Это год, в котором масштабы вакцинации колоссально увеличились…
Роберт Кеннеди-младший и Роберт Де Ниро: Мы объявляем награду в 100 тысяч долларов и выдадим её любому журналисту или кому-либо другому, кто сможет предъявить хотя бы одно существующее исследование, в котором говорится, что безопасно делать прививки на основе ртути маленьким детям и беременным женщинам с теми дозами, которые содержатся в вакцинах от гриппа…
ДЕМАГОГІЯ У САМІЙ ПОСТАНОВЦІ ПИТАННЯ..
МЕНШЕ ТРЕБА ЖЕРТИ ДОГИ І ЗАПИВАТИ КОЛОЮ..
спасибо!
Це звучить так: "Ми свої маски і дезинфікуючі засоби продали і деякі особи непогано на цьому заробили, а тепер допоможіть нам.