Україна запитала допомогу від ЄС в боротьбі з коронавірусом, Словаччина відреагувала, - Єврокомісія

Словаччина запропонувала свою допомогу в боротьбі з коронавірусом у відповідь на запит України через механізм цивільного захисту Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в пресрелізі Європейської комісії, розповсюдженому 18 травня.

Зокрема, Словаччина пропонує захисні маски, дезінфекційні засоби, ковдри та інші предмети.

ЄС координуватиме і фінансуватиме доставку цієї допомоги Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії виділити Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з наслідками COVID-19

Коментуючи таке рішення Братислави, європейський комісар з антикризового управління Янез Ленарчич сказав: "З пандемією коронавірусу потрібно боротися на всіх фронтах по всьому світу. Я вдячний Словаччині за допомогу нашим сусідам в Україні. Тільки разом ми зможемо перемогти цей вірус. ЄС готовий направити подальші пропозиції про допомогу".