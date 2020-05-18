Розслідується факт участі російських снайперів в обстрілі позицій ЗСУ на Луганщині, - Офіс Генпрокурора

Проводиться розслідування за фактом участі в обстрілі позицій Збройних Сил України снайперів спецпідрозділу ФСБ Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що слідство отримало відеоматеріали, які підтверджують причетність до злочину групи снайперів центру спеціального призначення ФСБ РФ. Встановлюються повні анкетні дані громадян країни-агресора для їх ідентифікації та складання повідомлення про підозру, а також подальшого притягнення до відповідальності.

Проводяться необхідні слідчі розшукові дії та судові експертизи, допитуються свідки.

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У рамках кримінального провадження, зареєстрованого у лютому 2020 року, встановлюються обставини загибелі військовослужбовця ЗСУ та отримання вогнепального поранення ще одним українським військовим внаслідок обстрілу снайперською групою позицій Збройних Сил України у районі населеного пункту Новотошківське Попаснянського району Луганської області.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Об'єднаним силам вдалося отримати відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, зняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями під час вогневого ураження українських воїнів.

За даними штабу ООС, ця група снайперів ФСБ 27 лютого вбила українського воїна - молодшого сержанта Володимира Федченка.

Планується, що будуть розкриті імена, прізвища та посади військовослужбовців РФ, причетних до вбивств українських військовослужбовців.