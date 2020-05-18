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Новини Агресія Росії проти України
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Розслідується факт участі російських снайперів в обстрілі позицій ЗСУ на Луганщині, - Офіс Генпрокурора

Розслідується факт участі російських снайперів в обстрілі позицій ЗСУ на Луганщині, - Офіс Генпрокурора

Проводиться розслідування за фактом участі в обстрілі позицій Збройних Сил України снайперів спецпідрозділу ФСБ Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що слідство отримало відеоматеріали, які підтверджують причетність до злочину групи снайперів центру спеціального призначення ФСБ РФ. Встановлюються повні анкетні дані громадян країни-агресора для їх ідентифікації та складання повідомлення про підозру, а також подальшого притягнення до відповідальності.

Проводяться необхідні слідчі розшукові дії та судові експертизи, допитуються свідки.

Читайте також: Україна розповість про снайперів ФСБ на Донбасі на засіданні ОБСЄ

У рамках кримінального провадження, зареєстрованого у лютому 2020 року, встановлюються обставини загибелі військовослужбовця ЗСУ та отримання вогнепального поранення ще одним українським військовим внаслідок обстрілу снайперською групою позицій Збройних Сил України у районі населеного пункту Новотошківське Попаснянського району Луганської області.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Об'єднаним силам вдалося отримати відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, зняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями під час вогневого ураження українських воїнів.

За даними штабу ООС, ця група снайперів ФСБ 27 лютого вбила українського воїна - молодшого сержанта Володимира Федченка.

Планується, що будуть розкриті імена, прізвища та посади військовослужбовців РФ, причетних до вбивств українських військовослужбовців.

Автор: 

росія (64895) ФСБ (1448) Донбас (22354) снайпери (353) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+9
ИМХО надо не расследовать, а бомбить... А так только перевод бумаги...
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18.05.2020 15:29
+6
100%.
Якби знали, що по квадрату, звідки відпрацював снайпер, зразу ж прилетить три-чотири залпа батареї 120-мм мінометів, то меньше б шастали ці потвори.
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18.05.2020 15:49
+3
Нужно сначала накрывать минометами квадрат, где засекли козломордого снайпера, а уж потом расследовать
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18.05.2020 17:40
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Ну і для Гааги згодиться.
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18.05.2020 15:07 Відповісти
Есть такая наука- Криминалистика. Так вот, что бы доказать факт убийства, нужно провести экспертизу пули и ствола, из которого эта пуля могла быть выпущена. А пока это только предположение. Для Гааги не годится.
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18.05.2020 15:13 Відповісти
Так я,власне,і мав на увазі,що після розслідування цей вже доведений факт має бути переданий до Міжнародного кримінального суду в місті Гаага,як ще один доказ російської агресіі проти нашої країни. І ще хочеться подякувати за дуже цінну інформацію про те,що є така наука- криміналістика.Просвітили Ви нас,сірих та убогих...
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18.05.2020 15:31 Відповісти
Тогда от от РФ будет ответ, что военнослужащего убили свои по ошибке или в результате криминальных разборок. Ведь у вас нет никаких доказательств для обвинения РФ в убийстве.
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18.05.2020 17:17 Відповісти
А те,що там промичать кацапи,нікого не цікавить. Як приклад- іспанський диспетчер Карлос,льотчик Волошин,штурмовик Су-25,ну і т.д...
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18.05.2020 18:52 Відповісти
Это да. Но нашего солдата в Италии осудили за убийство журналиста просто со слов какого-то поца.
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18.05.2020 17:49 Відповісти
каци ту ружбайку не віддадуть, ніколи.
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18.05.2020 17:57 Відповісти
Поймайте живьём снайпера со стволом, и можно будет делать экспертизу. Конечно, хорошо советы давать, но, если сильно надо, то всё возможно.
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18.05.2020 19:26 Відповісти
Расследуется факт участия российских снайперов в обстрелах позиций ВСУ на Луганщине, - Офис Генпрокурора

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пздц...Що окрім кацапських снайперів більше кацапи не воюють на Донбасі проти українців?
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18.05.2020 17:37 Відповісти
Маловато об этом злодеянии путинских головорезов пишут наши друзья из Европы и США.
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18.05.2020 15:11 Відповісти
Что там расследовать ? Бухие шахтёры стреляют ?
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18.05.2020 15:18 Відповісти
Интересно у российских вояк двойное гражданство как и жителей ЛДНР или только российское?
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18.05.2020 15:24 Відповісти
ИМХО надо не расследовать, а бомбить... А так только перевод бумаги...
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18.05.2020 15:29 Відповісти
100%.
Якби знали, що по квадрату, звідки відпрацював снайпер, зразу ж прилетить три-чотири залпа батареї 120-мм мінометів, то меньше б шастали ці потвори.
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18.05.2020 15:49 Відповісти
А ты, вот так с ходу, сможешь определить квадрат из которого работал снайпер? А какова величина этого "квадрата"? А за сколько времени ты сможешь его "определить"? А сколько времени нужно для нанесения удара? А если в том районе нет 120-ых? ****! Умиляют диванные стратеги.
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18.05.2020 16:33 Відповісти
ну, добре.
Почнемо по суті, а потім - про твій стиль спілкування.
1. Визначити квадрат не так складно, це роблять мінімум з двох спостережних постів. Є ще БПЛА. Є засоби дистанційного відеонагляду, це все зараз є на нулі, але питання - як воно застосовується.
2. батареї 120-мм мінометів є у штаті кожної бригади, розташовуватися при обороні вони повинні так, щоб перекривати зонами ураження одна одну. Питання, як вони застосовуються зараз - не до мене, а до командування ООС. + є ще нестаціонарні, тобто блукаючи (т.з. "мінометки"). Суть мого посту полягала у тому, що при відповідному відношенні командування можна й треба херачити тих снайперів без жалю.
3.Про диванного - це ти про кого? Я там був, і не раз. В мене, синку, на шостому десятку є що розповісти нащадкам)). А тобі зовсім не личить у такому стилі спілкуватися з незнайомою людиною. Якщо (можливо) я для тебе не авторитет, знайди на ютубі інтервью Да Вінчі (Дмитра Коцюбайла), у якому він висловлює свою думку про боротьбу зі снайперами. До речи, він снайперського вогню тоді загинув наш побратим, кулеметник Джек, Царстве Небісне Воїну.
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19.05.2020 09:49 Відповісти
Так же по сути.
1. Если снайпера можно засечь с двух НП плюс птичкой, то это не снайпер.
2. Согласно "минску" все что свыше 100 мм гиде? То то же. Сколько времени нужно что бы подтянуть? А снайпер будет на месте сидеть?
3. Где ты был? И шо ты там делал? Рассказывать байки будешь своим внукам, а вот когда мне, снайперу, рассказывают как просто обнаружить и замочить снайпера...то тут даже не знаю, то ли нах послать, то ли в зубы дать.
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20.05.2020 19:34 Відповісти
ех, Сашко, погано тебе Дід виховував.
Я знаю багато справжніх снайперів, деякі досі працюють, але вони не такі пихаті та нахабні, як ти.
До речи, знав і таких, що на алмазі просиділи без жодної БР, а потім поверталися у ппд й розповідали таке, що необізнані люди дуже дивувалися та навіть вірили їм.
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25.05.2020 10:43 Відповісти
Воспитывали меня другие люди, хотя я знаю пару человек с таким позывным. Заметь, я не рассказываю за работу, я пытаясь от тебя добиться вразумительного ответа: - "Как ты обнаружишь снайпера? По каким таким признакам ты поймешь откуда он работает?" Ты ляпнул такую муйню, шо не на одну голову не натянешь. А теперь пытаешься, тупыми наездами, оправдать свою дурь.
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25.05.2020 18:57 Відповісти
нічого я не намагаюся. І не "наїздив" я на тебе, мені це ні до чого.
Кожен працює, як вміє. Але є зауваження: ображати незнайому тобі людину тільки тому, що ти вважаєш себе більш обізнаним - ознака як мінімум невихованості. Але я тобі не батько, тому це просто ремарка, можеш не відповідати.
Я про Діда, який ще в афганську воював. Він багато ваших навчав. Якщо такого знаєш, то це мій друзяка.
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26.05.2020 12:21 Відповісти
А хто бомбити буде? бомбіла ЗЕ? викормиш х"йла?
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18.05.2020 21:17 Відповісти
Все равно отбрешутся мрази. Им уже и паспорта, и военные билеты в ООН Петя демонстрировал, а ответ очевиден: настамнет какие ваши доказательства...
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18.05.2020 15:56 Відповісти
Убивать гнид при первой возможности, все равно их там типа нет...
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18.05.2020 17:13 Відповісти
согласен. Но "заблудившихся" вернули... а двух грушников вылечили и поменяли на гадюку савченко. Прям яркий пример обмена шила на мыло... а потом пришла зеленая тоска, и стали менять всех на таксистов и просто так...
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18.05.2020 17:27 Відповісти
Нужно сначала накрывать минометами квадрат, где засекли козломордого снайпера, а уж потом расследовать
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18.05.2020 17:40 Відповісти
Слуги народу звалюють з теми. Мовляв, спочатку треба довести в суді, а потім виставляти претензії агресору за злочини на території України. Зеленський ні під яким соусом не хоче зайвий раз озвучувати факти агресії перед міжнародною спільнотою.
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18.05.2020 19:19 Відповісти
Дайте украинским снайперам стрелять.
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18.05.2020 19:36 Відповісти
з цим проханням до бубочки звертайтесь....
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18.05.2020 21:18 Відповісти
бубочка з х"йлом парєшаєт....
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18.05.2020 21:19 Відповісти
Хоч би кілька разів застосували б тактику "выжженой земли" по тих снайперах так , щоб у квадраті кілометр на кілометр навіть жодна миша не вижила б , то і відпала б хотєлка шмаляти в тих виродків.
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18.05.2020 21:23 Відповісти
Підлі путіноїди
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18.05.2020 23:52 Відповісти
вони скоріш *******
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19.05.2020 09:51 Відповісти
 
 