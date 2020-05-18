Розслідується факт участі російських снайперів в обстрілі позицій ЗСУ на Луганщині, - Офіс Генпрокурора
Проводиться розслідування за фактом участі в обстрілі позицій Збройних Сил України снайперів спецпідрозділу ФСБ Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Зазначається, що слідство отримало відеоматеріали, які підтверджують причетність до злочину групи снайперів центру спеціального призначення ФСБ РФ. Встановлюються повні анкетні дані громадян країни-агресора для їх ідентифікації та складання повідомлення про підозру, а також подальшого притягнення до відповідальності.
Проводяться необхідні слідчі розшукові дії та судові експертизи, допитуються свідки.
У рамках кримінального провадження, зареєстрованого у лютому 2020 року, встановлюються обставини загибелі військовослужбовця ЗСУ та отримання вогнепального поранення ще одним українським військовим внаслідок обстрілу снайперською групою позицій Збройних Сил України у районі населеного пункту Новотошківське Попаснянського району Луганської області.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Об'єднаним силам вдалося отримати відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, зняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями під час вогневого ураження українських воїнів.
За даними штабу ООС, ця група снайперів ФСБ 27 лютого вбила українського воїна - молодшого сержанта Володимира Федченка.
Планується, що будуть розкриті імена, прізвища та посади військовослужбовців РФ, причетних до вбивств українських військовослужбовців.
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пздц...Що окрім кацапських снайперів більше кацапи не воюють на Донбасі проти українців?
Якби знали, що по квадрату, звідки відпрацював снайпер, зразу ж прилетить три-чотири залпа батареї 120-мм мінометів, то меньше б шастали ці потвори.
Почнемо по суті, а потім - про твій стиль спілкування.
1. Визначити квадрат не так складно, це роблять мінімум з двох спостережних постів. Є ще БПЛА. Є засоби дистанційного відеонагляду, це все зараз є на нулі, але питання - як воно застосовується.
2. батареї 120-мм мінометів є у штаті кожної бригади, розташовуватися при обороні вони повинні так, щоб перекривати зонами ураження одна одну. Питання, як вони застосовуються зараз - не до мене, а до командування ООС. + є ще нестаціонарні, тобто блукаючи (т.з. "мінометки"). Суть мого посту полягала у тому, що при відповідному відношенні командування можна й треба херачити тих снайперів без жалю.
3.Про диванного - це ти про кого? Я там був, і не раз. В мене, синку, на шостому десятку є що розповісти нащадкам)). А тобі зовсім не личить у такому стилі спілкуватися з незнайомою людиною. Якщо (можливо) я для тебе не авторитет, знайди на ютубі інтервью Да Вінчі (Дмитра Коцюбайла), у якому він висловлює свою думку про боротьбу зі снайперами. До речи, він снайперського вогню тоді загинув наш побратим, кулеметник Джек, Царстве Небісне Воїну.
1. Если снайпера можно засечь с двух НП плюс птичкой, то это не снайпер.
2. Согласно "минску" все что свыше 100 мм гиде? То то же. Сколько времени нужно что бы подтянуть? А снайпер будет на месте сидеть?
3. Где ты был? И шо ты там делал? Рассказывать байки будешь своим внукам, а вот когда мне, снайперу, рассказывают как просто обнаружить и замочить снайпера...то тут даже не знаю, то ли нах послать, то ли в зубы дать.
Я знаю багато справжніх снайперів, деякі досі працюють, але вони не такі пихаті та нахабні, як ти.
До речи, знав і таких, що на алмазі просиділи без жодної БР, а потім поверталися у ппд й розповідали таке, що необізнані люди дуже дивувалися та навіть вірили їм.
Кожен працює, як вміє. Але є зауваження: ображати незнайому тобі людину тільки тому, що ти вважаєш себе більш обізнаним - ознака як мінімум невихованості. Але я тобі не батько, тому це просто ремарка, можеш не відповідати.
Я про Діда, який ще в афганську воював. Він багато ваших навчав. Якщо такого знаєш, то це мій друзяка.