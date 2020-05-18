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Захворюваність на грип та ГРВІ у Києві на 88,5% нижча за базовий рівень, - КМДА

Захворюваність на грип та ГРВІ у Києві на 88,5% нижча за базовий рівень, - КМДА

У столиці за 20-й тиждень 2020 року зареєстровано 2601 хворий на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні і нижча за базову лінію на 88,5%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 7,5% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 1101 (зниження на 6%), дорослих – 1500 (зниження на 8,6%).

У структурі захворюваності діти становлять 42,3%, а попереднього ижня - 41,6%. Серед школярів захворюваність знизилася на 8% – зареєстровано 449 випадків.

До медичних закладів за 20-й тиждень госпіталізовано 7 осіб, із них 5 – діти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 18 травня буде обмежено в'їзд великогабаритного транспорту до Київа в години пік, - КМДА

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грип (309) КМДА (2363) Київ (19405) ГРВІ (144)


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Хоть какая-то польза от карантина. Сovid-19 сдержать не удалось, то хоть гриппом люди не болеют.
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18.05.2020 15:24 Відповісти
Карантин до одного места (как и с ковид). Обычное сезонное затухание гриппа и ОРЗ. Эта "новость" только для безграмотных лохов и предназначена для демонстрации им "действенности" педалиного дурантина.
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18.05.2020 15:38 Відповісти
Все гриппозники в ковидников переквалифицировались.
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18.05.2020 15:44 Відповісти
Мы уже по второму кругу дома перебаливаем, на обычных противогрипных средствах. Кто тебя заразил не известно, а поидешь в больничку, поставят диагноз и сиди 2 недели дома на бобах без работы, без оплаты. И так все. В больничку если деиствительно серьезно, а так все на самолечении.
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18.05.2020 17:55 Відповісти
Понад 6 млн осіб в Україні можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу, викликану COVID-19. 1,4 млн з них - діти. Такі показники консервативного сценарію Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), який базується на макропрогнозі Кабінету Міністрів України.
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18.05.2020 15:51 Відповісти
Думаю, что это кризис не от самого ковид, а от неадекватных действий испуганных чиновников нашего правительства.
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18.05.2020 16:03 Відповісти
Народ в страхе в больницы ходить перестал
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18.05.2020 17:50 Відповісти
Не только в страхе. В больницы и поликлиники малоимущим и пенсам не на чем доехать. А к "семейному" врачу невозможно дозвониться - или занято, или на звонок не отвечает.
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18.05.2020 18:16 Відповісти
 
 