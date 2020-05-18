Захворюваність на грип та ГРВІ у Києві на 88,5% нижча за базовий рівень, - КМДА

У столиці за 20-й тиждень 2020 року зареєстровано 2601 хворий на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні і нижча за базову лінію на 88,5%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 7,5% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 1101 (зниження на 6%), дорослих – 1500 (зниження на 8,6%).

У структурі захворюваності діти становлять 42,3%, а попереднього ижня - 41,6%. Серед школярів захворюваність знизилася на 8% – зареєстровано 449 випадків.

До медичних закладів за 20-й тиждень госпіталізовано 7 осіб, із них 5 – діти.

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