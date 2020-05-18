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Норвезька NBT має намір вкласти 400 млн євро у вітростанції на Херсонщині

Норвезька NBT має намір вкласти 400 млн євро у вітростанції на Херсонщині

Норвезька компанія NBT сподівається досягти компромісного рішення в переговорах із Кабінетом Міністрів України, щоб реалізувати свій план щодо інвестування 400 млн євро у будівництво вітроелектростанції в Херсонській області.

Про це в коментарі каналу "Україна" сказав генеральний менеджер компанії NBT Магнус Йогансен, передає Обозреватель.

"Ми щиро хочемо допомогти Україні зростати, багатіти та ставати більш зеленою. Зараз будуємо проєкт у Херсонській області вартістю 400 млн євро. Однак є ризик того, що в разі певних змін ми не зможемо повертати гроші нашим партнерам, тоді ми вийдемо в дефолт", – сказав він.

За його словами, компанія має великий досвід роботи на ринку зеленої енергетики та може залучити в Україну великі іноземні інвестиції для будівництва великої вітроелектростанції.

"Ми працюємо у сфері зеленої енергетики вже багато років і є "мостом", що з'єднує іноземний ринок капіталів із українським. Ми були б успішним залученням величезного інвестування в Україну", – додав представник компанії.

Він зазначив, що для залучення іноземних інвестицій в Україну гравцям ринку зеленої енергетики та уряду України необхідно домовитися про компромісні умови щодо зниження зелених тарифів.

"Склалася ситуація, яка триває вже багато місяців і вимагає вирішення. Баланс полягає в тому, щоб укласти найкращу угоду між тим, як знайти рішення, яке водночас спрацює для України та не створить проблем у відносинах з іноземними партнерами", – сказав Йогансен.

Нагадаємо, 15 травня в Кабінеті міністрів України відбулася зустріч голови уряду Д.Шмигаля з гравцями ринку та профільними асоціаціями, які є представниками інвесторів у зелену енергетику України з США, Норвегії, Швеції, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Франції та інших країн.

На думку гравців ринку і профільних асоціацій, переговори минули конструктивно. Всі сторони сподіваються підписати меморандум, в якому будуть прописані компромісні рішення, які вигідні державі та не зупинять інвестиції в зелену енергетику.

Раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявляла, що найближчим часом Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами в проєкти відновлюваної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює проєкт меморандуму для обговорення. Очікується, що в меморандумі будуть прописані умови реструктуризації "зеленого тарифу", будівництва нових станцій та інші положення для сталого розвитку сектору.

Автор: 

інвестиції (2049) Херсонська область (5698)


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Топ коментарі
+5
эти инвестиции в 400 лямов убитых енотов не во, что!!
Украине не будет иметь из этих средств ровным счётом ничего (если конечно не будет уплаты таможенных платежей на оборудование) Устроят на работу максимум десять человек электриков, офигевающий кооф. как 400 лямов создают 10 рабочих мест!! И плюс ещё будут выкачивать из бюджета деньги, пользы ноль!!! от таких инвестиций!!
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18.05.2020 15:37
+4
всё начинается с малого... с самого-самого мелкого пакостника на бляхе, который везёт сюда этот хлам, который загаживает атмосферу и родную землю, потом вырезает катализатор, потому что он стоит как 5 таких блях и ездит воняет окружающим... нарид у нас такой - развитый на 73%
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18.05.2020 15:21
+4
Скоро вся страна будет работать на этих " инвесторов"
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18.05.2020 16:06
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Почему такой тупой ? Ты же эту аренду и оплачиваешь
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18.05.2020 16:51 Відповісти
болван, я не арендую ничего.
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18.05.2020 16:54 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ну и ты тупой !

Если норвежцы что-то арендуют , то за их аренду заплатах ты .

Потому , что сума аренды будет входит в себестоимость электроэнергии которою ты будешь у этих норвежцев и покупать .

Разве не понятно такие простые вещи для такого большого «инвестора « ? 😂😂😂😂😂
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18.05.2020 17:04 Відповісти
Очнись, болван, норвежцы не определяют цену на энергию. А аренду платит ДНР, которые остались без моих денег за дорогой уголь.Их деньги ушли норвежцам, которые вернули их в виде аренды. Посмотри видео как закрывают шахты "кормильцев" и как они протестуют.
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18.05.2020 17:24 Відповісти
Очнись, болван, норвежцы не определяют цену на энергию. -- ты реально тупой ?

Цену определяет рынок , но норвежцы у убыток работать не могут , потому что это называется банкротство .
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18.05.2020 17:30 Відповісти
все у кого аренда, работают в убыток? Я тебя правильно понял, школота?
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18.05.2020 17:42 Відповісти
молодой болван, ты хоть знаешь что инвесторы уже функционирующих в Украине ВИЭ платят аренду?В частности, те кто уже давно построились, например, Курченко?
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18.05.2020 17:44 Відповісти
ты хоть знаешь что инвесторы уже функционирующих в Украине ВИЭ платят аренду? - ещё раз ! Ты покупая электроэнергию оплачиваешь стоимость этой аренды в цене за ту электроэнергию
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18.05.2020 18:00 Відповісти
Болван, дубль четыре - в цене электроэнергии нет стоимости аренды и быть не может. Она единая для всех, и для тех кто не платит за аренду, то есть имеет участок в собственности.До тебя, болвана, не доходит, что это не базар где каждый высчитыает свою цену .
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18.05.2020 18:05 Відповісти
Ну , почему же ты такой тупой ? Почему ты думаешь, что участок в собственности денег не стоит ? Им сам Бог дал за даром этот участок ?
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18.05.2020 18:13 Відповісти
потому что он приватизирпован, болван!
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18.05.2020 20:01 Відповісти
что сума аренды будет входит в себестоимость

==
Болван, не будет входить и не может входить. Норвежцы не могут её внести в стоимость продажи электроенергии, потому что цену назначают не норвежцы, а НКРЭКУ.
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18.05.2020 17:29 Відповісти
Ты тупой , норвежцы не будут работать у убыток .
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18.05.2020 17:31 Відповісти
Болван, конечно не будут. Доходами норвежцев займутся кормильцы из ДНР, у которых не купили уголь.Счёт потерь "кормильцев" на миллиарды - в долларах.Из которых и будет оплачена аренда)).
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18.05.2020 17:35 Відповісти
*** , какой ты тупой !
Это деньги с бюджета Украины , а что такое бюджет?

Это то , что ты и миллионы людей в Украине платят виде налогов , по факту . Это твои и миллионов людей такие как ты деньги.
То есть твои деньги не получат дерляндия , а норвежцы, так в чем тебе лучше?
Что в лоб , что полбу ?
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18.05.2020 17:40 Відповісти
Молодой болван, дубль два - это деньги, уведённые из бюджета России и ДНР, а не Украины. повторить?
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18.05.2020 17:51 Відповісти
Причём вообще тут Россия к инвестором с Норвегии в Украине? Ну и каша в голове
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18.05.2020 17:54 Відповісти
Болван, Украина закупала уголь в России и ДНР, теперь им показали фак, и соответсвенно часть сэкономленных денег пошли норвежцам.
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18.05.2020 18:07 Відповісти
Пиши правильно , что часть твоих денег с бюджета Украины в который ты платишь налоги пошли норвежцам . Не так ли ?
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18.05.2020 18:11 Відповісти
Часть отобранных у россиян денег.
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18.05.2020 20:02 Відповісти
сума аренды будет входит в себестоимость электроэнергии

==
Болван, сумма аренды как раз не будет входить в стоимость электроэнергии. Норвежцы не смогут её добавить к цене продажи.
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18.05.2020 17:33 Відповісти
Норвежцы сами заплатят ещё за аренду , то есть пойдут в минус ? Я правильно понимаю твою логику? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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18.05.2020 17:34 Відповісти
Болван, ты не знаком с принциапами работы инвесторов и территориальных общин. Аренда это не минус в промышленных масштабах, а оперативные расходы. Минус из-за аренды можети быть только у тебя, голодранца.
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18.05.2020 17:37 Відповісти
Оперативные риски , остаются за норвежцами и о норвежцы работают в минус ?
Или тупой , когда норвежцы продают тебе электроэнергию , то и ты оплачиваешь в стоимости этой электроэнергии эти оперативные риски ? 🤣🤣🤣🤣
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18.05.2020 17:45 Відповісти
дубль три - аренду оплачивает Россия и ДНР из непроданных углеводородов.
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18.05.2020 17:52 Відповісти
Да , да ! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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18.05.2020 17:54 Відповісти
Тебе надо понять простую вещь , что все в Украине оплачивается людьми , такими как ты . В бюджет платит тоже люди . Все что заплачено с бюджета , это все деньги людей .
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18.05.2020 18:09 Відповісти
Болван, дубль пять - это деньги, которые внезапно не получили российские газовики и шахтёры.
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18.05.2020 18:11 Відповісти
Наконец то ты понял что электрика из солнца стоит дешевле угля. Просто в России и ДНР будут меньше кушать.Кстати, ты в курсе что российских врачей за внеурочные по эпидемии кинули на деньги?Вот они и рассчитались за аренду.
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18.05.2020 18:09 Відповісти
Ты любишь как ***** хвостом крутит , мы не обсуждали Россию и дерляндию от слова совсем . Так зачем ты об этом пишешь?
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18.05.2020 18:16 Відповісти
затем что они платят за аренду, болван.
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18.05.2020 19:59 Відповісти
Тролей кацапских набежало.. хотят углдеводороды продовать и паплюжыты зелёную энергию..
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18.05.2020 15:42 Відповісти
Треба негайно запровадити заборону на будівництво нових "зелених" електростанцій та знизити "зелений тариф" в 2 рази. Інакше дешева атомна енергетика буде знищена, за кіловатт будемо платити по 7 гривень. Це буде катастрофа як для промисловості, так і для населення. Гнати таких інвесторів треба.
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18.05.2020 15:50 Відповісти
Санёк, энергия АЭС обходится дороже трёхрублёвого зелёного тарифа. При том что даже в этой сумме не учтены огромные затраты на вывод отработавших срок энергоблоков из эксплуатации.
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18.05.2020 15:56 Відповісти
ua Олександр Петренко b28e592f
Треба негайно запровадити заборону на будівництво нових "зелених" електростанцій та знизити "зелений тариф" в 2 рази. Інакше дешева атомна енергетика буде знищена, за кіловатт будемо платити по 7 гривень. Це буде катастрофа як для промисловості, так і для населення. Гнати таких інвесторів треба. -- откуда ты такой эксперт? Если бы ты сказал , что надо все угольные станции закрыть , не травить людей и спасать экологию от который зависит жизнь людей в Украине , то я бы сказал тебе , молодец. А так несёшь бред . И ещё : почему Голландия перевела все электрички с дизеля на электричество с ветряков ? Можешь обьяснить ?
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18.05.2020 16:04 Відповісти
Скоро вся страна будет работать на этих " инвесторов"
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18.05.2020 16:06 Відповісти
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18.05.2020 16:09 Відповісти
уже работает, очнись.Ахметов одобряэ!
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18.05.2020 16:10 Відповісти
пусть норвежская компания вступит в ассоциацию сборщиков металлолома ивладельцев шпал под рельсами.
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18.05.2020 16:10 Відповісти
Мы ваш указ обязательно подпишем. Всей больницей.
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18.05.2020 16:12 Відповісти
у нас сировинна, неконкурентна економіка і без дотацій з держбюджету практично ніхто не зможе самостійно оплачувати зелену енергетику по 5 гривень за кіловат час.
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18.05.2020 16:52 Відповісти
зелёный тариф это и есть дотация, сам не понимаешь что несешь.
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18.05.2020 16:55 Відповісти
раніше був мікс тариф енергоринку,атомна генерація дотувала зелену, атомні станції зараз зупиняють виробництво а там по 50 копійок вони в ринок віддавали ,залишається в основном теплова генерація і "зелена" .
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18.05.2020 17:03 Відповісти
там далеко не 50 копеек. Посчитай стоимось ликвидации аварий и стоимость вывода энергоблоков из эксплуатации. В Украине просто нет этих денег - саркофаг строили за европейские деньги.
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18.05.2020 17:26 Відповісти
а вивід з експлуатації шахт які добувають енергетичне вугілля закладено в тариф?
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18.05.2020 17:46 Відповісти
В шахтах нет ядерной опасности, не сравнивай жо с пальцем.
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18.05.2020 17:55 Відповісти
вони отруюють воду.
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18.05.2020 18:21 Відповісти
У вас в дурдомі всі такі грамотні ? Ти не враховуєш затрати на компенсуючі потужності , завдяки чому вартість "зеленої енергетики " вилазить на 10 грн. за квт/год. При відсутності сонця СЕС видають лише 20% від запропонованого .
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18.05.2020 18:30 Відповісти
компенсуюча потужнисть это хранилище энергии к которому очень скоро придут.
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18.05.2020 19:57 Відповісти
А нафига устраивать аварии на АЭС и выводить их из эксплуатации?
К 50 копейкам добавляем еще 10 на будущие эксплуатационные расходы, и все работает.
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18.05.2020 18:47 Відповісти
это гривна как минимум. захоронение ят и вывод из эксплуатации - около 250 млрд гривен.
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18.05.2020 19:46 Відповісти
Dima30
у нас сировинна, неконкурентна економіка і без дотацій з держбюджету практично ніхто не зможе самостійно оплачувати зелену енергетику по 5 гривень за кіловат час. -- почему в Германии цена на зелену энергию уходит в минус ?
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18.05.2020 17:08 Відповісти
Потребители энергии в Германии в это воскресенье получали деньги за использованное электричество.

Энергии из возобновляемых источников было получено столько, что цены упали ниже нуля

https://habr.com/ru/post/394075/
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18.05.2020 17:11 Відповісти
от скажіть український споживач може купувати напряму в окремого виробника ел.енергії як це на ринку ЕС?
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18.05.2020 17:16 Відповісти
так поясніть чому?
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18.05.2020 17:13 Відповісти
Чому? Вот такой постой пример , вы на базаре , и 10 человек продаёт помидоры , и каждый хочет продать . Вы покупатель, вы купите у того , где лучшая цена ? Так само и здесь . Электроэнергии много , конкуренция и главное , что ее себестоимость низкая .
Если я имею 1 ветряк , то я в час могу заработать 1 гривню к примеру , а если у меня их 10 ? То 10 гривен, я уже могу цену упростит, чтобы с этих 10 ветряков я зарабатывал 7 гривен , значит 3 гривне остаётся у вас .

Надо больше ставить ветряков , и тогда электроэнергия будет дешевле
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18.05.2020 17:27 Відповісти
так там конкуренція виробників тому і ціни знижуються-вільний лібералізований ринок ,я вам вже сам відповім бо вам довго доходить , а що у нас неможливо споживачу самому вибрати ціни фіксовані.
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18.05.2020 17:37 Відповісти
Так кто вам мешает делать так как в Германии?

Давайте на выборы и в депутаты и я голосую за Вас .

Не надо мне объяснять , а делайте !

Идите в депутаты и принимайте такие законы как в Германии
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18.05.2020 17:48 Відповісти
75% населення не хоче як в Німеччині,тому олігархи через своїм маріонеток керують так як їм вигідно.
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18.05.2020 17:59 Відповісти
Идите в депутаты и принимайте такие законы как в Германии
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18.05.2020 18:01 Відповісти
Повертайся в Україну і йди в депутати , а то сидиш за "бугром" і даєш поради . Країна Рад здохла ще в 91 році . Радити ні за що не відповідаючи це саме найлегше .
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18.05.2020 18:46 Відповісти
Ценный совет , дорочий золота ?
За раду скажи спасибо .
Рада вообще-то денег стоит .
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18.05.2020 19:08 Відповісти
Зачем мне возвращаться и забежать у тебя твоё рабочие место ?

Ты это делай , почему ты этого не делаешь?

Все холяву хочешь?
Чтобы кто-то сделал за тебя , а ты на этом хорошо жил ?
Сами делайте и сами хорошо живите . Так не пробовали ?
Попробуйте и вас обязательно все получиться .
Я могу советом вас подержать , хорошей совет много стоит .
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18.05.2020 19:16 Відповісти
У промышленных производителей зеленой энергии покупатель один, государство Украина. Причем тариф самый высокий в Европе. Потому эти сраные "инвестора" и лезут к нам.
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18.05.2020 18:49 Відповісти
Юзык , государство Украина , это ты и миллионы таких как ты .

Так почему вы так делаете ?

Почему вы так делаете , что у вас эти тарифы самые вещи в Европе ?

Кто вам выновать ? Марсианин?
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18.05.2020 19:10 Відповісти
зарейдерят . засудят .отожмут . кинут !
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18.05.2020 17:41 Відповісти
Україна буде першою країною в світі яка повністю перейде на "зелену енергетику"! Правда, в той самий час, українці зовсім перестануть їсти, так як всі кошти будуть платити за електроенергію.
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18.05.2020 18:09 Відповісти
Не вси. вообще можешь не платить, ложись спать с заходом солнца.
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18.05.2020 18:13 Відповісти
Психіатрична лікарня вона і в Африці психіатрична лікарня, тут без варіантів.
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18.05.2020 18:23 Відповісти
*** , як ти вже набрид . Як та муха противна .
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18.05.2020 18:47 Відповісти
Мух в доме разводишь?
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18.05.2020 19:39 Відповісти
Да без проблем. Только пусть продают энергию по той же стоимости, что даёт "Энергоатом", и несут полную ответственность за небалансы. Хватит кормить зелень из бюджета.
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18.05.2020 20:54 Відповісти
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