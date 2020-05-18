Норвезька NBT має намір вкласти 400 млн євро у вітростанції на Херсонщині

Норвезька компанія NBT сподівається досягти компромісного рішення в переговорах із Кабінетом Міністрів України, щоб реалізувати свій план щодо інвестування 400 млн євро у будівництво вітроелектростанції в Херсонській області.

Про це в коментарі каналу "Україна" сказав генеральний менеджер компанії NBT Магнус Йогансен, передає Обозреватель.

"Ми щиро хочемо допомогти Україні зростати, багатіти та ставати більш зеленою. Зараз будуємо проєкт у Херсонській області вартістю 400 млн євро. Однак є ризик того, що в разі певних змін ми не зможемо повертати гроші нашим партнерам, тоді ми вийдемо в дефолт", – сказав він.

За його словами, компанія має великий досвід роботи на ринку зеленої енергетики та може залучити в Україну великі іноземні інвестиції для будівництва великої вітроелектростанції.

"Ми працюємо у сфері зеленої енергетики вже багато років і є "мостом", що з'єднує іноземний ринок капіталів із українським. Ми були б успішним залученням величезного інвестування в Україну", – додав представник компанії.

Він зазначив, що для залучення іноземних інвестицій в Україну гравцям ринку зеленої енергетики та уряду України необхідно домовитися про компромісні умови щодо зниження зелених тарифів.

"Склалася ситуація, яка триває вже багато місяців і вимагає вирішення. Баланс полягає в тому, щоб укласти найкращу угоду між тим, як знайти рішення, яке водночас спрацює для України та не створить проблем у відносинах з іноземними партнерами", – сказав Йогансен.

Нагадаємо, 15 травня в Кабінеті міністрів України відбулася зустріч голови уряду Д.Шмигаля з гравцями ринку та профільними асоціаціями, які є представниками інвесторів у зелену енергетику України з США, Норвегії, Швеції, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Франції та інших країн.

На думку гравців ринку і профільних асоціацій, переговори минули конструктивно. Всі сторони сподіваються підписати меморандум, в якому будуть прописані компромісні рішення, які вигідні державі та не зупинять інвестиції в зелену енергетику.

Раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявляла, що найближчим часом Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами в проєкти відновлюваної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює проєкт меморандуму для обговорення. Очікується, що в меморандумі будуть прописані умови реструктуризації "зеленого тарифу", будівництва нових станцій та інші положення для сталого розвитку сектору.