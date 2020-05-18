Норвезька NBT має намір вкласти 400 млн євро у вітростанції на Херсонщині
Норвезька компанія NBT сподівається досягти компромісного рішення в переговорах із Кабінетом Міністрів України, щоб реалізувати свій план щодо інвестування 400 млн євро у будівництво вітроелектростанції в Херсонській області.
Про це в коментарі каналу "Україна" сказав генеральний менеджер компанії NBT Магнус Йогансен, передає Обозреватель.
"Ми щиро хочемо допомогти Україні зростати, багатіти та ставати більш зеленою. Зараз будуємо проєкт у Херсонській області вартістю 400 млн євро. Однак є ризик того, що в разі певних змін ми не зможемо повертати гроші нашим партнерам, тоді ми вийдемо в дефолт", – сказав він.
За його словами, компанія має великий досвід роботи на ринку зеленої енергетики та може залучити в Україну великі іноземні інвестиції для будівництва великої вітроелектростанції.
"Ми працюємо у сфері зеленої енергетики вже багато років і є "мостом", що з'єднує іноземний ринок капіталів із українським. Ми були б успішним залученням величезного інвестування в Україну", – додав представник компанії.
Він зазначив, що для залучення іноземних інвестицій в Україну гравцям ринку зеленої енергетики та уряду України необхідно домовитися про компромісні умови щодо зниження зелених тарифів.
"Склалася ситуація, яка триває вже багато місяців і вимагає вирішення. Баланс полягає в тому, щоб укласти найкращу угоду між тим, як знайти рішення, яке водночас спрацює для України та не створить проблем у відносинах з іноземними партнерами", – сказав Йогансен.
Нагадаємо, 15 травня в Кабінеті міністрів України відбулася зустріч голови уряду Д.Шмигаля з гравцями ринку та профільними асоціаціями, які є представниками інвесторів у зелену енергетику України з США, Норвегії, Швеції, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Франції та інших країн.
На думку гравців ринку і профільних асоціацій, переговори минули конструктивно. Всі сторони сподіваються підписати меморандум, в якому будуть прописані компромісні рішення, які вигідні державі та не зупинять інвестиції в зелену енергетику.
Раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявляла, що найближчим часом Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами в проєкти відновлюваної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює проєкт меморандуму для обговорення. Очікується, що в меморандумі будуть прописані умови реструктуризації "зеленого тарифу", будівництва нових станцій та інші положення для сталого розвитку сектору.
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Если норвежцы что-то арендуют , то за их аренду заплатах ты .
Потому , что сума аренды будет входит в себестоимость электроэнергии которою ты будешь у этих норвежцев и покупать .
Разве не понятно такие простые вещи для такого большого «инвестора « ? 😂😂😂😂😂
Цену определяет рынок , но норвежцы у убыток работать не могут , потому что это называется банкротство .
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Болван, не будет входить и не может входить. Норвежцы не могут её внести в стоимость продажи электроенергии, потому что цену назначают не норвежцы, а НКРЭКУ.
Это деньги с бюджета Украины , а что такое бюджет?
Это то , что ты и миллионы людей в Украине платят виде налогов , по факту . Это твои и миллионов людей такие как ты деньги.
То есть твои деньги не получат дерляндия , а норвежцы, так в чем тебе лучше?
Что в лоб , что полбу ?
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Болван, сумма аренды как раз не будет входить в стоимость электроэнергии. Норвежцы не смогут её добавить к цене продажи.
Или тупой , когда норвежцы продают тебе электроэнергию , то и ты оплачиваешь в стоимости этой электроэнергии эти оперативные риски ? 🤣🤣🤣🤣
Треба негайно запровадити заборону на будівництво нових "зелених" електростанцій та знизити "зелений тариф" в 2 рази. Інакше дешева атомна енергетика буде знищена, за кіловатт будемо платити по 7 гривень. Це буде катастрофа як для промисловості, так і для населення. Гнати таких інвесторів треба. -- откуда ты такой эксперт? Если бы ты сказал , что надо все угольные станции закрыть , не травить людей и спасать экологию от который зависит жизнь людей в Украине , то я бы сказал тебе , молодец. А так несёшь бред . И ещё : почему Голландия перевела все электрички с дизеля на электричество с ветряков ? Можешь обьяснить ?
К 50 копейкам добавляем еще 10 на будущие эксплуатационные расходы, и все работает.
у нас сировинна, неконкурентна економіка і без дотацій з держбюджету практично ніхто не зможе самостійно оплачувати зелену енергетику по 5 гривень за кіловат час. -- почему в Германии цена на зелену энергию уходит в минус ?
Энергии из возобновляемых источников было получено столько, что цены упали ниже нуля
https://habr.com/ru/post/394075/
Если я имею 1 ветряк , то я в час могу заработать 1 гривню к примеру , а если у меня их 10 ? То 10 гривен, я уже могу цену упростит, чтобы с этих 10 ветряков я зарабатывал 7 гривен , значит 3 гривне остаётся у вас .
Надо больше ставить ветряков , и тогда электроэнергия будет дешевле
Давайте на выборы и в депутаты и я голосую за Вас .
Не надо мне объяснять , а делайте !
Идите в депутаты и принимайте такие законы как в Германии
За раду скажи спасибо .
Рада вообще-то денег стоит .
Ты это делай , почему ты этого не делаешь?
Все холяву хочешь?
Чтобы кто-то сделал за тебя , а ты на этом хорошо жил ?
Сами делайте и сами хорошо живите . Так не пробовали ?
Попробуйте и вас обязательно все получиться .
Я могу советом вас подержать , хорошей совет много стоит .
Так почему вы так делаете ?
Почему вы так делаете , что у вас эти тарифы самые вещи в Европе ?
Кто вам выновать ? Марсианин?