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Новини Коронавірус і карантин
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З початку пандемії в Україні 115 тис. костюмів від Фонду Порошенка для медиків були передані в лікарні по всій країні

З початку пандемії в Україні 115 тис. костюмів від Фонду Порошенка для медиків були передані в лікарні по всій країні

115 тис. медичних костюмів високого рівня захисту, які були куплені і доставлені в Україну на кошти Фонду Порошенка і компанії "Рошен", вже передані в лікарні по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Понад 100 медзакладів отримали костюми для захисту медиків безкоштовно.

Ще на початку квітня були доставлені з Китаю перші партії костюмів, які оперативно передали в осередки спалаху коронавірусу – зокрема, у Чернівці, в Монастириську лікарню на Тернопільщині, у столичні лікарні, а також в Івано-Франківську, Київську, Одеську, Львівську, Рівненську області.

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Загалом у перші тижні карантину Фонд Порошенка та компанія РОШЕН доставили з Китаю 30 тисяч костюмів, 10 тисяч високоякісних захисних окулярів та 60 тисяч пар рукавичок. Ще 100 тисяч сертифікованих захисних костюмів були закуплені у Південній Кореї. 85 тисяч двома авіарейсами вже доставлені в Україну.

Крім того, 10 портативних рентген-апаратів, куплених компанією "Рошен" вже працюють в двох лікарнях Чернівців, у Вінниці, Львові, в лікарнях Полтавської та Хмельницької областей, в чотирьох медичних закладах Києва і області.

Фонд Порошенка також профінансував закупівлю реанімаційного медичного обладнання - монітори пацієнта, хірургічні відсмоктувачі, ларингоскопи і пульсоксиметри передали в 5 лікарень.

Через стрімке зростання попиту на апарати штучної вентиляції легенів на світовому ринку Фонд Порошенка профінансував оперативний ремонт та відновлення апаратів ШВЛ у лікарнях, які були у неробочому стані. Вже 35 апаратів ШВЛ після ремонту повноцінно працюють у 13 медзакладах. Ще один новий апарат ШВЛ придбаний коштом Порошенка у Львові.

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П'ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко також висловив готовність допомогти з обладнанням для тестування.

"Наша команда в рамках благодійної діяльності встановить автоматичний ПЛР-аналізатор виробництва F. Hoffmann-La Roche Ltd — всесвітньо відомої швейцарської фармацевтичної компанії, лідера в галузі фармацевтики і діагностики. Ми також плануємо закупити для цієї лабораторії від десяти тисяч до двадцяти тисяч тестів", – зазначив Порошенко.

У рамках благодійної діяльності Фонд Порошенка, компанія РОШЕН, волонтери і благодійники забезпечили продуктовими наборами першої необхідності більш ніж 38 тисяч українців. Благодійна акція триває.

Автор: 

карантин (18172) допомога (8284) Порошенко (15159) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+21
не счас рулит - жена моники - как это и не звучит по дикому - жена моники)))))
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18.05.2020 15:26
+19
С начала пандемии в Украине 115 тыс. костюмов от Фонда Порошенко для медиков были переданы в больницы по всей стране - Цензор.НЕТ 3514
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18.05.2020 15:31
+18
Підкажіть, будь ласка, що Порох з корита наїв? Чи він їв У корито. Бо при Порохові У держави гроші були, а зараз немає
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18.05.2020 15:39
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насчет зеленского я ничего не говорю, он ПОКА не украл, ну фонд есть, с него там кого-то кормят, украст он его тогда, когда "забудет" передать в управление следующему на посту, это понятно?
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18.05.2020 16:39 Відповісти
"ПОКА не украл", но денег уже нет, бюджет из профицитного превратился в дефицитный сам по себе. Или опять клятый порошенко виноват?
Зелебот, сделай мир чище, убей себя.
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18.05.2020 17:14 Відповісти
назовите лучше дату, когда святейший передал фондик имени себя следующему президенту в управление, ведь деньги в нем из бюджета, государственные?
дачку передал, булаву, кабинет, без стульев, но то такое, а фондик почему-то забыл.
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18.05.2020 16:36 Відповісти
Порошенко и до 2014 года был долларовым миллиардером. Повторяю - не пишите чушь и не разгоняйте фейк
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18.05.2020 16:38 Відповісти
какой фейк, вы госбюджет фейком называете? это закон на минутку
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18.05.2020 16:40 Відповісти
Опять пустой треп. Причем госбюджет к вашему трепу? Вас комент опять извините высер в лужу. Выучите, когда был создан фонд П. Порошенко. И с какой радости он должен передать его шуту?На сегодня курсы ликбеза закрыты
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18.05.2020 16:54 Відповісти
ему за это платит министерство цифровой трансформации. Вы забыли что ли, как некто Михуил Федоров оговорился в прямом эфире, что они "почти не прибегали к помощи ботоферм"? А я вот запомнил, потому что эта его фраза многое объяснила.
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18.05.2020 17:16 Відповісти
Тут проблема не в тому, що Пєтя роздає костюми (для піару чи ще з якоюсь метою), а в тому, що Зе і його команда не роздають! Зе хоч один костюм чи респіратор купив для лікарів? Так отож... Зеботи, думайТЕ!

Про мене, хай усі політики (Пєтя, Зєля, Юля, Сєня) піаряться на костюмах та інших медзасобах - лікарям від цього тільки краще, бо їм більше дістанеться.
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18.05.2020 15:51 Відповісти
В Йулі навіть нема грошей на елементарне , що є в інших політиків -- своїх медіа . Те ж саме й про Толю ...
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18.05.2020 16:06 Відповісти
Толя це Гриценко? Ну Дзеркало тижня ж є)
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18.05.2020 16:18 Відповісти
50 тисяч читачів-інтелектуалів це хіба це база ?!
Тоді й у Йулі є щось подібне https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ukrlife.tv&action=edit&redlink=1 Ukrlife.tv де Людмила Немиря є ведучою й властником 20% ...
Але ж це обмежанний ресурс й йще інтернет медіа канал !
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18.05.2020 16:49 Відповісти
Щоб щось роздавати , требо спочатку бути олігархом (тобто тим , хто заробляє на зв"язках з владою) й зберегти награбованне за рахунок влади .

Але ЗЕ ніколи не був олігархом , я Юля 25 років тому й з часів першої посади на держслужбі не мала грошів навіть на обов"язковий атрібут олігарха -- властний медіа-ресурс . Для ключових це -- ТВ-канали .
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18.05.2020 16:13 Відповісти
Зе - не олігарх, але офіційний доларовий мільйонер... На пару сотень костюмів грошів вистачило б!
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18.05.2020 16:17 Відповісти
А хто ствержує , що ЗЕ , або Юля так не зробили ?
Є офіційні докази ?
Бо на 110 тисячах можно піаритись , а ось на усіх кутках голосити про сотню -- це вже антипіар . Крайще купувати й промовчати - як подавна більшість дрібних волонтерів робить .
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18.05.2020 17:56 Відповісти
И где эти костюмы,что то не видать их у медиков. Очередная показушная пиар акция параши
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18.05.2020 15:59 Відповісти
Люди обычно тихо финансируют и покупают если это помощь,благотворительность, все остальное пиар.
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18.05.2020 16:01 Відповісти
100%. «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая," Евангелие от Матфея 6:3 - Мф 6:3: https://bible.by/verse/40/6/3/
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18.05.2020 16:04 Відповісти
в той книжке еще сказано в начале. не сотвори себе шыкаладного идола ибо идол этот кинет всех и весь шыкаладный цех, мыролюбно кинет по реформаторски.
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18.05.2020 16:23 Відповісти
Проблема нашої держави, що у нас постійно хтось створює ідола... Думаєш, Зе менший ідол? Та такий самий! І з Яника ідола купа народу на Даунбасі собі ліпила!
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18.05.2020 16:25 Відповісти
https://zik.ua/ru/news/ludyna/viktor_medvedchuk_i_oksana_marchenko_za_sobstvennye_sredstva_zakupili_i_peredali_sredstva_zashhity_ot_koronavirusa_v_zimnenskiy_monastyr_volynskoy_oblasti_965351 Виктор Медведчук и Оксана Марченко за собственные средства закупили и передали средства защиты от коронавируса в Зимненский монастырь Волынской области
После этого они перестали быть врагами Украины? Не понимаю дятлов, которые ведутся на подачки политиков. Гречку помните?
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18.05.2020 16:02 Відповісти
На правах рекламы ?!
Копируем Мертветчука и "православную суку" Новинского -- те начали "атракцион невиданной щедрости" ещё 2 месяца назад !
Жалкая участь той страны , где денежные мешки и лидеры ведущих политических партий есть сущность одного и тоже ...
Проданные маски от фельдшера , самолёт от Герег , пайки от ОПЗЖ и костюмы от Шоколада .
Декларации депутатов а в них мощи , картины , яхты , самолёты ...
Где же бюджет в сотни миллиардов ?! Это место "выпаса" многотысячного отряда чинуш и силовиков ?!
Шикарный второй тур 2019 - выбор между кловуном и барыгой !!!
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18.05.2020 16:03 Відповісти
я смотрю всю мыролюбную соевую кибуцу выгнали на работу.
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18.05.2020 16:21 Відповісти
зелений кібуц теж...
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18.05.2020 16:24 Відповісти
А ти чому виліз без костюма? Може грошенят бракує? Ми, порохоботи, зебілів і жОППників не спонсоруємо.
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18.05.2020 16:25 Відповісти
порохнявые боты это свиномыролюбные шныри?
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18.05.2020 16:29 Відповісти
Тобі з помийки видніше, сине мокшанця і кози. Де твій аквафреш подівся? Загубив?
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18.05.2020 18:30 Відповісти
Зебіли, чому не кричите що ці костюми продавалися в магазинах Рошен і в салонах Богдан-Авто?
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18.05.2020 16:23 Відповісти
петька, всё равно бегать будешь, хоть облепись теми костюмами за наши деньги - зелёная крыша ж не вечна, это недоразумение уйдёт, и и начнёшь гасать пока в раше не осядешь))
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18.05.2020 16:42 Відповісти
Федырыч, ты?
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18.05.2020 16:50 Відповісти
ха, ти ж цього блазня обирав, а зараз він "зелёная крыша" ))) Ти дурень, чи то так за цей рік твій дах поїхав? )))
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18.05.2020 16:57 Відповісти
коли я його обирав, а ну напомни мне, калечь??
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18.05.2020 17:07 Відповісти
Нне заважаейте, нехай його плющить. Я ловлю кайф коли бачу або чую що зебілу або жОППнику погано.
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18.05.2020 18:41 Відповісти
И СКОЛЬКО ГЛАВНЫЙ ВОР УКРАИНЫ БАРЫГА ПОРОШЕНКО БУДЕТ ПИАРИТЬСЯ, НЕ СЛЫШНО БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ВРАЧЕЙ,ПРОСТО БАРЫГА ВОЗВРАЩАЕГ ЛИЛИПУТСКУЮ ЧАСТЬ НАВОРОВАННОГО У НАРОДА!!!!!!!!!!!!!!!
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18.05.2020 16:44 Відповісти
не наворованного, а мыролюбно нареформированного.
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18.05.2020 16:48 Відповісти
Опять идолопоклонение! сталин наш! А мертвечуки тем временем не дремлют.
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18.05.2020 17:01 Відповісти
саме за це "вдячний" бидло- наріт і дає віслюку 39% а Пороху 12% .
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18.05.2020 17:31 Відповісти
Нехай сам спробує зміну відпрацювати у своєму скафандрі. Для лікування коронавірусу таке не потрібно!!! Що за даун тупий.
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18.05.2020 17:50 Відповісти
чому воно не із тюрми передає цей комплект?
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18.05.2020 18:10 Відповісти
Добре. Дуже добре. А теперь простеньке таке питянячко. Будьте ласкаві, покажіть хоча б один акт приймання-передачі. Ну щоб дійсно впевнитись, що передавали, що безоплатно, що захисні костюми (чи обладнання) що стіль-ки , що від "фонд петра порошенко".
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18.05.2020 18:34 Відповісти
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