З початку пандемії в Україні 115 тис. костюмів від Фонду Порошенка для медиків були передані в лікарні по всій країні

115 тис. медичних костюмів високого рівня захисту, які були куплені і доставлені в Україну на кошти Фонду Порошенка і компанії "Рошен", вже передані в лікарні по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Понад 100 медзакладів отримали костюми для захисту медиків безкоштовно.

Ще на початку квітня були доставлені з Китаю перші партії костюмів, які оперативно передали в осередки спалаху коронавірусу – зокрема, у Чернівці, в Монастириську лікарню на Тернопільщині, у столичні лікарні, а також в Івано-Франківську, Київську, Одеську, Львівську, Рівненську області.

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Загалом у перші тижні карантину Фонд Порошенка та компанія РОШЕН доставили з Китаю 30 тисяч костюмів, 10 тисяч високоякісних захисних окулярів та 60 тисяч пар рукавичок. Ще 100 тисяч сертифікованих захисних костюмів були закуплені у Південній Кореї. 85 тисяч двома авіарейсами вже доставлені в Україну.

Крім того, 10 портативних рентген-апаратів, куплених компанією "Рошен" вже працюють в двох лікарнях Чернівців, у Вінниці, Львові, в лікарнях Полтавської та Хмельницької областей, в чотирьох медичних закладах Києва і області.

Фонд Порошенка також профінансував закупівлю реанімаційного медичного обладнання - монітори пацієнта, хірургічні відсмоктувачі, ларингоскопи і пульсоксиметри передали в 5 лікарень.

Через стрімке зростання попиту на апарати штучної вентиляції легенів на світовому ринку Фонд Порошенка профінансував оперативний ремонт та відновлення апаратів ШВЛ у лікарнях, які були у неробочому стані. Вже 35 апаратів ШВЛ після ремонту повноцінно працюють у 13 медзакладах. Ще один новий апарат ШВЛ придбаний коштом Порошенка у Львові.

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П'ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко також висловив готовність допомогти з обладнанням для тестування.

"Наша команда в рамках благодійної діяльності встановить автоматичний ПЛР-аналізатор виробництва F. Hoffmann-La Roche Ltd — всесвітньо відомої швейцарської фармацевтичної компанії, лідера в галузі фармацевтики і діагностики. Ми також плануємо закупити для цієї лабораторії від десяти тисяч до двадцяти тисяч тестів", – зазначив Порошенко.

У рамках благодійної діяльності Фонд Порошенка, компанія РОШЕН, волонтери і благодійники забезпечили продуктовими наборами першої необхідності більш ніж 38 тисяч українців. Благодійна акція триває.