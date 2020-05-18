З початку пандемії в Україні 115 тис. костюмів від Фонду Порошенка для медиків були передані в лікарні по всій країні
115 тис. медичних костюмів високого рівня захисту, які були куплені і доставлені в Україну на кошти Фонду Порошенка і компанії "Рошен", вже передані в лікарні по всій Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Понад 100 медзакладів отримали костюми для захисту медиків безкоштовно.
Ще на початку квітня були доставлені з Китаю перші партії костюмів, які оперативно передали в осередки спалаху коронавірусу – зокрема, у Чернівці, в Монастириську лікарню на Тернопільщині, у столичні лікарні, а також в Івано-Франківську, Київську, Одеську, Львівську, Рівненську області.
Загалом у перші тижні карантину Фонд Порошенка та компанія РОШЕН доставили з Китаю 30 тисяч костюмів, 10 тисяч високоякісних захисних окулярів та 60 тисяч пар рукавичок. Ще 100 тисяч сертифікованих захисних костюмів були закуплені у Південній Кореї. 85 тисяч двома авіарейсами вже доставлені в Україну.
Крім того, 10 портативних рентген-апаратів, куплених компанією "Рошен" вже працюють в двох лікарнях Чернівців, у Вінниці, Львові, в лікарнях Полтавської та Хмельницької областей, в чотирьох медичних закладах Києва і області.
Фонд Порошенка також профінансував закупівлю реанімаційного медичного обладнання - монітори пацієнта, хірургічні відсмоктувачі, ларингоскопи і пульсоксиметри передали в 5 лікарень.
Через стрімке зростання попиту на апарати штучної вентиляції легенів на світовому ринку Фонд Порошенка профінансував оперативний ремонт та відновлення апаратів ШВЛ у лікарнях, які були у неробочому стані. Вже 35 апаратів ШВЛ після ремонту повноцінно працюють у 13 медзакладах. Ще один новий апарат ШВЛ придбаний коштом Порошенка у Львові.
П'ятий Президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко також висловив готовність допомогти з обладнанням для тестування.
"Наша команда в рамках благодійної діяльності встановить автоматичний ПЛР-аналізатор виробництва F. Hoffmann-La Roche Ltd — всесвітньо відомої швейцарської фармацевтичної компанії, лідера в галузі фармацевтики і діагностики. Ми також плануємо закупити для цієї лабораторії від десяти тисяч до двадцяти тисяч тестів", – зазначив Порошенко.
У рамках благодійної діяльності Фонд Порошенка, компанія РОШЕН, волонтери і благодійники забезпечили продуктовими наборами першої необхідності більш ніж 38 тисяч українців. Благодійна акція триває.
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Зелебот, сделай мир чище, убей себя.
дачку передал, булаву, кабинет, без стульев, но то такое, а фондик почему-то забыл.
Про мене, хай усі політики (Пєтя, Зєля, Юля, Сєня) піаряться на костюмах та інших медзасобах - лікарям від цього тільки краще, бо їм більше дістанеться.
Тоді й у Йулі є щось подібне https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ukrlife.tv&action=edit&redlink=1 Ukrlife.tv де Людмила Немиря є ведучою й властником 20% ...
Але ж це обмежанний ресурс й йще інтернет медіа канал !
Але ЗЕ ніколи не був олігархом , я Юля 25 років тому й з часів першої посади на держслужбі не мала грошів навіть на обов"язковий атрібут олігарха -- властний медіа-ресурс . Для ключових це -- ТВ-канали .
Є офіційні докази ?
Бо на 110 тисячах можно піаритись , а ось на усіх кутках голосити про сотню -- це вже антипіар . Крайще купувати й промовчати - як подавна більшість дрібних волонтерів робить .
После этого они перестали быть врагами Украины? Не понимаю дятлов, которые ведутся на подачки политиков. Гречку помните?
Копируем Мертветчука и "православную суку" Новинского -- те начали "атракцион невиданной щедрости" ещё 2 месяца назад !
Жалкая участь той страны , где денежные мешки и лидеры ведущих политических партий есть сущность одного и тоже ...
Проданные маски от фельдшера , самолёт от Герег , пайки от ОПЗЖ и костюмы от Шоколада .
Декларации депутатов а в них мощи , картины , яхты , самолёты ...
Где же бюджет в сотни миллиардов ?! Это место "выпаса" многотысячного отряда чинуш и силовиков ?!
Шикарный второй тур 2019 - выбор между кловуном и барыгой !!!