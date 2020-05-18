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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Для переговорів про деокупацію Криму буде створена окрема платформа, формат обговорюється з міжнародними партнерами, - Резніков

Для переговорів про деокупацію Криму буде створена окрема платформа, формат обговорюється з міжнародними партнерами, - Резніков

Україна пропонуватиме міжнародні переговори щодо деокупації Криму.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Україна мусить і буде, і робить це (веде переговори щодо деокупації Криму. - Ред.), обговорюючи з міжнародними партнерами. Для мене важливо, що на порядку денному президента і Донбас, і Крим в однаковому пріоритеті. І на саміті в Парижі в грудні 2019 року президент заявив, що Крим і Донбас - це Україна. Це важливо", - зазначив він.

За словами Резнікова, для переговорів організовують окрему платформу.

"Щодо Криму буде окрема платформа, тому що наявний нині "Мінськ" із самого початку створювався для вирішення питання Донбасу - для припинення військової агресії Росії проти України", - заявив віцепрем'єр.

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Він також висловив припущення, що його міністерство "може вийти на кордони" раніше за військових.

"Будьмо реалістами, "жорстка сила" - це Міністерство оборони, Збройні сили, правоохоронні органи. На сьогодні ми є в тому місці, де ми є. Поки у нас є лінія розмежування, ми поки не вийшли на кордон, і ми не можемо випустити на кордон нашу силу під назвою прикордонні служби. Але треба якось впливати, якось повертати ці території. І все одно наша мета - вийти на кордон. Я вважаю, що у нашого Міністерства є шанс вийти на кордон раніше", - заявив Резніков, назвавши серед засобів досягнення з цією метою "сервіси", "послуги", "розуміння людей, які є сьогодні там заручниками окупаційних режимів, які перебувають під ефективним контролем РФ".

"Вони сьогодні бояться власної країни, свого реального уряду, власної влади і своїх співвітчизників. Причому взагалі не має значення, якою мовою хто говорить. Ми ж це розуміємо. Так ось, для того, щоб достукатися туди, потрібно давати кращий сервіс, кращі умови, кращі пропозиції", - пояснив він.

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Як приклад навів проєкт "Е-резидент", закладений у програмі уряду. Він передбачає, що літнім людям можна дистанційно, "спрощуючи життя цим людям", оформити пенсії.

"Ми боремося за уми і серця людей, які там. По-іншому реінтеграція не відбудеться. У тому числі, через технічні канали. Недарма, наприклад, народилася ідея телеканалу "Дом" для окупованих територій. Це ж завдання донести сигнал туди. Але наші канали зараз закодовані, і їх не можна дивитися на окупованій території. Тому нам потрібно знайти спосіб доносити сигнали. У нас є кілька ідей. Але переважно це все спрямовано на електронні сервіси", - констатував Резніков.

Автор: 

Крим (14124) деокупація (950) Резніков (1444)


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Топ коментарі
+7
давно всі терміни простроченіДля переговоров о деоккупации Крыма будет создана отдельная платформа, формат обсуждается с международными партнерами, - Резников - Цензор.НЕТ 3628
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18.05.2020 15:42
+6
смешные ребята..... и что самое забавное, у них одна рука не ведает, что делает другая.....
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18.05.2020 15:52
+5
Байки про фуфайки. За умы крысчане они борются. За то,чего нет. Вы уже борьбу за умы даже упоротых зелебобиков в Украине просераете,борцуны зелёные. Развели за год бардак и срач-не расхлебаешь.
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18.05.2020 15:43
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опять "будет"
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18.05.2020 15:39 Відповісти
давно всі терміни простроченіДля переговоров о деоккупации Крыма будет создана отдельная платформа, формат обсуждается с международными партнерами, - Резников - Цензор.НЕТ 3628
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18.05.2020 15:42 Відповісти
Для переговоров о деоккупации Крыма будет создана отдельная платформа, формат обсуждается с международными партнерами, - Резников

Ещё одну ступу выстругают, чтобы воду толочь. Предлагаю создать отдельное министерство. Лучше два.
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18.05.2020 15:40 Відповісти
Або бабло потихеньку скиртувати !!))
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18.05.2020 15:51 Відповісти
Зачем предлагать то, что уже есть - Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. ПОСТАНОВА КБУ від 11 березня 2020 р. № 212
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18.05.2020 16:05 Відповісти
Собираются строгать. А может и не соберутся, а может и не выстругают. До толчения ещё очень далеко. Кацап ваще отказывается о Крыме разговаривать.
Украина будет предлагать международные переговоры по деоккупации Крыма. Источник: https://censor.net/n3196243
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18.05.2020 16:07 Відповісти
Угу, угу какие мы разумовско-резниковские... Ага, а "платформу" тогда создадут предствители бурятоудмуртомордовского округа с особым статусом с новыми паспортами Украины...
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18.05.2020 15:42 Відповісти
Байки про фуфайки. За умы крысчане они борются. За то,чего нет. Вы уже борьбу за умы даже упоротых зелебобиков в Украине просераете,борцуны зелёные. Развели за год бардак и срач-не расхлебаешь.
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18.05.2020 15:43 Відповісти
куменді дятли: як можна звільнити переговорами територію, яку окупував озброєний противник?!!
А якщо без жартів, то є тільки один шлях для тих, хто не хоче відвойовувати рідну землю: це шлях колаборації, постійних поступок агресору, який неминуче призведе до приниження та нових втрат.
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18.05.2020 15:44 Відповісти
деньги на ветер.......... лучше в оборонку вложите.
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18.05.2020 15:46 Відповісти
Во как ! Крым мы вернём , но не ценой жизней украинцев . Подождём . Путло не вечен , да и без воды они с 2014-го скучают по дому . Летом в 2013-м миллионы ехали на отдых в "элитные курятники" . Позавчерашние креветки , засраные пляжи . Татары , их жалко .
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18.05.2020 15:46 Відповісти
за путлом там очередь стоит...., причем он не самый худший из претендентов......
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18.05.2020 15:51 Відповісти
И на саммите в Париже в декабре 2019 года президент заявил, что Крым и Донбасс - это Украина. Это важно", - отметил он Источник: https://censor.net.ua/n3196243
А ХОТІВ ЩОСЬ ІНШЕ ГОВОРИТИ?
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18.05.2020 15:48 Відповісти
в Украине у власти предатели,которые собираются Украину интегрировать в рашистское ордло.
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18.05.2020 15:48 Відповісти
Вот для вас платформа, мрази!
Для переговоров о деоккупации Крыма будет создана отдельная платформа, формат обсуждается с международными партнерами, - Резников - Цензор.НЕТ 5064
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18.05.2020 15:51 Відповісти
З виду - роботи вже завершені й можна запускати в експлуатацію...
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18.05.2020 15:54 Відповісти
смешные ребята..... и что самое забавное, у них одна рука не ведает, что делает другая.....
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18.05.2020 15:52 Відповісти
Платформу говорите ? Это ж какой длины ,на скока вагонов ? Фантазеры или хитрые проходимцы? Видимость бурной деятельности создают ,дабы получить 500 000 на оздоровление,да 350 000 за интенсивность. Обыватель все скушает....
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18.05.2020 16:00 Відповісти
>Так вот, для того, чтобы достучаться туда, нужно давать лучший сервис, лучшие условия, лучшие предложенияИсточник: https://censor.net/n3196243

Да, пан Резников. Предложите им сдать паспорта РФ и взять обратно паспорта Украины. Ну, небесплатно конечно. Дайте им отступные, а то из них плохие патриоты получатся.

Резников, ты только не считай всех своих сограждан идиотами. Идиотов много, но не все - идиоты.
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18.05.2020 16:04 Відповісти
Така, як по ордло. Визанння подвійного громадянства, можливість голосувати. Вода і товарне забезпечення колоборантам -окупантам. Транспортне сполучення
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18.05.2020 16:08 Відповісти
Єдінствєнна платформа, яку можна застосовати для "самодеокупації" Криму - це платформа ядєрная. Остальноє - крымня. Ня-ня-ня...
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18.05.2020 16:10 Відповісти
Недаром, например, родилась идея телеканала "Дом" для оккупированных территорий. Источник: https://censor.net/n3196243
знайшов в youtube, подивився новинний випуск цього каналу - лайно. російськомовне погано зроблене лайно.
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18.05.2020 16:11 Відповісти
Може зону зробити з лугандону?
🤔
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18.05.2020 16:14 Відповісти
Доки люди у Ненцi краще жити будуть чим москалi кримчани не порвернуться.
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18.05.2020 17:19 Відповісти
Украинцы и так лучше живут, очень много крымчан из Крыма в Украину уехали. В Крыму остались 2 вида , первые безинициативные, которые будут стоять на коленях" путинпамаги" и предатели родины. Третьи это сами рашисты, которые там служили в ВМФ РФ, еще во времена Украины и некоторая толика идиотов понаехав из паРашки под улюлюканье " крымнаш" , которых аксенов как шушера дерет во все дыры и оббирает что может унести
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18.05.2020 17:30 Відповісти
Нормально. Рашу надо драть на всех направлениях, все больше полезных санкций, пока не развалится
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18.05.2020 17:26 Відповісти
флажок у тебя интересный. я слышал скоро будет создана платформа по деокупации серверного кипра, от всяких там, ну ты понял да?
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18.05.2020 23:56 Відповісти
"Украина должна и будет, и делает это (ведет переговоры относительно деоккупации Крыма. - Ред.), обсуждая с международными партнерами.

Как-то обходится вопрос: а РФ об этом знает? С РФ ведутся переговоры? С РФ вообще это обсуждается или укр МИД надеется, что за него будут работать западные партнеры? Так они тему Крыма уже пару лет в упор не видят.
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18.05.2020 17:35 Відповісти
На кого ця ЛАПША розрахована?
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18.05.2020 18:34 Відповісти
 
 