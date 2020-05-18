Для переговорів про деокупацію Криму буде створена окрема платформа, формат обговорюється з міжнародними партнерами, - Резніков
Україна пропонуватиме міжнародні переговори щодо деокупації Криму.
Про це заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Україна мусить і буде, і робить це (веде переговори щодо деокупації Криму. - Ред.), обговорюючи з міжнародними партнерами. Для мене важливо, що на порядку денному президента і Донбас, і Крим в однаковому пріоритеті. І на саміті в Парижі в грудні 2019 року президент заявив, що Крим і Донбас - це Україна. Це важливо", - зазначив він.
За словами Резнікова, для переговорів організовують окрему платформу.
"Щодо Криму буде окрема платформа, тому що наявний нині "Мінськ" із самого початку створювався для вирішення питання Донбасу - для припинення військової агресії Росії проти України", - заявив віцепрем'єр.
Він також висловив припущення, що його міністерство "може вийти на кордони" раніше за військових.
"Будьмо реалістами, "жорстка сила" - це Міністерство оборони, Збройні сили, правоохоронні органи. На сьогодні ми є в тому місці, де ми є. Поки у нас є лінія розмежування, ми поки не вийшли на кордон, і ми не можемо випустити на кордон нашу силу під назвою прикордонні служби. Але треба якось впливати, якось повертати ці території. І все одно наша мета - вийти на кордон. Я вважаю, що у нашого Міністерства є шанс вийти на кордон раніше", - заявив Резніков, назвавши серед засобів досягнення з цією метою "сервіси", "послуги", "розуміння людей, які є сьогодні там заручниками окупаційних режимів, які перебувають під ефективним контролем РФ".
"Вони сьогодні бояться власної країни, свого реального уряду, власної влади і своїх співвітчизників. Причому взагалі не має значення, якою мовою хто говорить. Ми ж це розуміємо. Так ось, для того, щоб достукатися туди, потрібно давати кращий сервіс, кращі умови, кращі пропозиції", - пояснив він.
Як приклад навів проєкт "Е-резидент", закладений у програмі уряду. Він передбачає, що літнім людям можна дистанційно, "спрощуючи життя цим людям", оформити пенсії.
"Ми боремося за уми і серця людей, які там. По-іншому реінтеграція не відбудеться. У тому числі, через технічні канали. Недарма, наприклад, народилася ідея телеканалу "Дом" для окупованих територій. Це ж завдання донести сигнал туди. Але наші канали зараз закодовані, і їх не можна дивитися на окупованій території. Тому нам потрібно знайти спосіб доносити сигнали. У нас є кілька ідей. Але переважно це все спрямовано на електронні сервіси", - констатував Резніков.
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Ещё одну ступу выстругают, чтобы воду толочь. Предлагаю создать отдельное министерство. Лучше два.
Украина будет предлагать международные переговоры по деоккупации Крыма. Источник: https://censor.net/n3196243
А якщо без жартів, то є тільки один шлях для тих, хто не хоче відвойовувати рідну землю: це шлях колаборації, постійних поступок агресору, який неминуче призведе до приниження та нових втрат.
А ХОТІВ ЩОСЬ ІНШЕ ГОВОРИТИ?
Да, пан Резников. Предложите им сдать паспорта РФ и взять обратно паспорта Украины. Ну, небесплатно конечно. Дайте им отступные, а то из них плохие патриоты получатся.
Резников, ты только не считай всех своих сограждан идиотами. Идиотов много, но не все - идиоты.
знайшов в youtube, подивився новинний випуск цього каналу - лайно. російськомовне погано зроблене лайно.
🤔
Как-то обходится вопрос: а РФ об этом знает? С РФ ведутся переговоры? С РФ вообще это обсуждается или укр МИД надеется, что за него будут работать западные партнеры? Так они тему Крыма уже пару лет в упор не видят.