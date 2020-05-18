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ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини в окупованому Криму, - посольство

ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини в окупованому Криму, - посольство

Європейський Союз закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму і не визнає незаконної анексії півострова Росією, заявило представництво ЄС в Україні.

"Сьогодні ми згадуємо про радянську депортацію кримських татар зі своєї батьківщини. Ми пам'ятаємо всіх, хто постраждав. ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму. ЄС не визнає незаконної анексії півострова Росією", - йдеться в заяві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Представник ЄС з питань зовнішньої політики Пітер Стано наголосив, що ЄС, згадуючи трагедію депортації з Криму кримських татар 76 років тому, виступає за моніторинг ситуації прав кримських татар у незаконно анексованому Криму, як і ситуації з правами людини загалом.

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"Це дуже сумні роковини. Роковини депортації кримських татар, яка розпочалася 76 років тому, - це трагедія в історії. На жаль, з часів нелегальної анексії Кримського півострова Росією кримські татари все ще стикаються із залякуванням, судовими переслідуваннями. Права кримських татар серйозно порушують шляхом закриття їхніх засобів масової інформації, заборони на діяльність меджлісу та переслідування їхніх лідерів, а також переслідування членів цієї спільноти", - констатував він на відеобрифінгу в понеділок у Брюсселі.

При цьому Стано наголосив, що з часу незаконної анексії Росією та "загалом ситуація з правами людей на Кримському півострові, на жаль, значно погіршилася".

"Тому, з нашого погляду, вкрай важливо, щоб регіональні та міжнародні механізми моніторингу за правами людини, як і неурядові організації із захисту прав людини мали необмежений доступ до Криму та Севастополя, відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН, ухваленої в грудні минулого року", - озвучив він позицію ЄС.

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Як повідомлялося, 76 років тому, 18 травня 1944 року, за рішенням Державного комітету оборони СРСР за підписом його голови Йосипа Сталіна почалася депортація кримськотатарського народу з території його історичної Батьківщини - Криму - у віддалені райони Узбекистану, Казахстану і Російської Федерації.

Автор: 

геноцид (307) депортація (719) Крим (14124) Євросоюз (13310) кримські татари (2003) Стано (110)


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Топ коментарі
+7
Смешные .
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18.05.2020 15:51
+6
ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, - посольство
А я закликаю вовків не нападати на отари🐏🐑
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18.05.2020 16:00
+4
ну, не можуть же вони не послухати, правда ж?
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18.05.2020 16:00
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Смешные .
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18.05.2020 15:51 Відповісти
Жалкие лицемеры.
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18.05.2020 19:01 Відповісти
На данный момент в США раздаются призывы добавить санкции ИМЕННО за нарушения прав человека. Вот будет польза для боярников!
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18.05.2020 15:54 Відповісти
Крысчан позорных пусть совки мокшанские пресуют как хотят - они предатели Родины и потеряли право человека. Они теперь животные и все потомки их тоже.
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18.05.2020 15:56 Відповісти
ну, не можуть же вони не послухати, правда ж?
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18.05.2020 16:00 Відповісти
ЕС призывает Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, - посольство
А я закликаю вовків не нападати на отари🐏🐑
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18.05.2020 16:00 Відповісти
Что за мультфильм?
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18.05.2020 16:18 Відповісти
Очковтиратели для галочки вякают , импотенты
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18.05.2020 16:06 Відповісти
Людожер стане веганом...чекайте..ага..
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18.05.2020 16:07 Відповісти
Чергове занепокоєння та обурення !!!))))
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18.05.2020 16:13 Відповісти
Є дещо, що прямо вказує на брехню.
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18.05.2020 16:28 Відповісти
И вроде, поучаствовали в процессе наши европейские партнеры.
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18.05.2020 20:46 Відповісти
Цены на энергоносители помогут этому процессу.https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/situaciya-katastroficheskaya-ceny-na-gaz-v-evrope-upali-nizhe-tochki-rentabelnosti-gazproma-1029210441
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18.05.2020 20:48 Відповісти
 
 