ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини в окупованому Криму, - посольство

Європейський Союз закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму і не визнає незаконної анексії півострова Росією, заявило представництво ЄС в Україні.

"Сьогодні ми згадуємо про радянську депортацію кримських татар зі своєї батьківщини. Ми пам'ятаємо всіх, хто постраждав. ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини в Криму. ЄС не визнає незаконної анексії півострова Росією", - йдеться в заяві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Представник ЄС з питань зовнішньої політики Пітер Стано наголосив, що ЄС, згадуючи трагедію депортації з Криму кримських татар 76 років тому, виступає за моніторинг ситуації прав кримських татар у незаконно анексованому Криму, як і ситуації з правами людини загалом.

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"Це дуже сумні роковини. Роковини депортації кримських татар, яка розпочалася 76 років тому, - це трагедія в історії. На жаль, з часів нелегальної анексії Кримського півострова Росією кримські татари все ще стикаються із залякуванням, судовими переслідуваннями. Права кримських татар серйозно порушують шляхом закриття їхніх засобів масової інформації, заборони на діяльність меджлісу та переслідування їхніх лідерів, а також переслідування членів цієї спільноти", - констатував він на відеобрифінгу в понеділок у Брюсселі.

При цьому Стано наголосив, що з часу незаконної анексії Росією та "загалом ситуація з правами людей на Кримському півострові, на жаль, значно погіршилася".

"Тому, з нашого погляду, вкрай важливо, щоб регіональні та міжнародні механізми моніторингу за правами людини, як і неурядові організації із захисту прав людини мали необмежений доступ до Криму та Севастополя, відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН, ухваленої в грудні минулого року", - озвучив він позицію ЄС.

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Як повідомлялося, 76 років тому, 18 травня 1944 року, за рішенням Державного комітету оборони СРСР за підписом його голови Йосипа Сталіна почалася депортація кримськотатарського народу з території його історичної Батьківщини - Криму - у віддалені райони Узбекистану, Казахстану і Російської Федерації.