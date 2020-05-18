За час карантину виявлено 370 агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 для нагнітання паніки, - СБУ

За останній тиждень кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили майже 50 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про епідемію COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, 17 із 370 інтернет-агітаторів, викритих від дня запровадження обмежувальних заходів через поширення коронавірусу, "діяли за завданням російської сторони". Кількість заблокованих інтернет-спільнот становить майже 2,5 тисячі з мільйонною аудиторією.

"Агітатори використовують будь-які інформаційні приводи для створення у громадян відчуття неконтрольованого хаосу в країні, паніки і нездатності державних органів виконувати свої функції за призначенням", - інформують у відомстві.

Зокрема, через соціальні мережі громадян закликали порушувати карантин, проводити акції протесту, силою захоплювати владу.

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Такі агітатори "працювали" в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Жашкові. СБУ відкрила кримінальні провадження.

Служба безпеки закликає інтернет-користувачів бути пильними і приділяти особливу увагу безпеці в інтернеті, довіряти лише інформації з офіційних джерел.

"Ще раз нагадуємо, що за свідому дестабілізацію ситуації, зокрема через інтернет, передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність", - підкреслили у відомстві.

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