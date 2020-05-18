За час карантину виявлено 370 агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 для нагнітання паніки, - СБУ
За останній тиждень кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили майже 50 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про епідемію COVID-19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, 17 із 370 інтернет-агітаторів, викритих від дня запровадження обмежувальних заходів через поширення коронавірусу, "діяли за завданням російської сторони". Кількість заблокованих інтернет-спільнот становить майже 2,5 тисячі з мільйонною аудиторією.
"Агітатори використовують будь-які інформаційні приводи для створення у громадян відчуття неконтрольованого хаосу в країні, паніки і нездатності державних органів виконувати свої функції за призначенням", - інформують у відомстві.
Зокрема, через соціальні мережі громадян закликали порушувати карантин, проводити акції протесту, силою захоплювати владу.
Такі агітатори "працювали" в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Жашкові. СБУ відкрила кримінальні провадження.
Служба безпеки закликає інтернет-користувачів бути пильними і приділяти особливу увагу безпеці в інтернеті, довіряти лише інформації з офіційних джерел.
"Ще раз нагадуємо, що за свідому дестабілізацію ситуації, зокрема через інтернет, передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність", - підкреслили у відомстві.
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Я так понял что Шляшка за жопу взяли?
написано же:
"...виявлено 370 агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 для нагнітання паніки..."
" https://lb.ua/news/2020/04/04/454526_lvove_vipisali_perviy_shtraf.html Парки и скверы на период карантина в Украине закрывали не столько для влияния на эпидемиологический процесс, как для психологического эффекта на людей. Об этом в https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj16aEVoWWl2VGJkOA== эфире телеканала http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.*****************************&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier "Украина 24" сообщил главный санитарный врач https://lb.ua/file/person/4863_lyashko_viktor_kirillovich_.html Виктор Ляшко .
"Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство", - сказал Ляшко. "
Я так понял что главного фейкомёта СБУ взяла за жопу. Почему об этом прямо не написали?
Это только военных и волонтёров можно хватать и сажать по "делу Шеремета", с целью запугать армию.
но я их так и не видел.
Видно ветер меняется и наступает время поиска крайних этой афёры - и СБУ героически вычисляет тех, кто ратует за обыдлячивание быдла...
Радует что СБУ выучила слова "интернет" и "аккаунт". Раньше она с автоматами сигареты отбирала у мелких спекулянтов...
Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.
https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/doc/114/attach/vremennie_mr_COVID-19_versiya_5.pdf
И арбидол расейский они выпускают, только название поменяли.
Я бы советовал СБУ не сплетни читать в интернете, а заняться реальным делом, т.к. террористы захватили часть Украины!
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
https://www.nature.com/articles/nm.3985. А тепер ця мерзенна гебня роти затикає. Це ж саме її начальник і заступник приперли з Кюршавелю і Італії заразу і зхамість того щоб створити трибунал ООН і сптитати з Франції, США Китаю х якою метою створювали штучний штам вірусу, ці сині кашкети бігають за громадянами як охоронні загони зелених зе-проданців землі України під час карантину.
А ще де статистика загальної смертності в Україні по місяцям за 2020 а -зась?!