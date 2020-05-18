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Новини Коронавірус і карантин
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За час карантину виявлено 370 агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 для нагнітання паніки, - СБУ

За час карантину виявлено 370 агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 для нагнітання паніки, - СБУ

За останній тиждень кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили майже 50 інтернет-агітаторів, які поширювали різні фейки про епідемію COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, 17 із 370 інтернет-агітаторів, викритих від дня запровадження обмежувальних заходів через поширення коронавірусу, "діяли за завданням російської сторони". Кількість заблокованих інтернет-спільнот становить майже 2,5 тисячі з мільйонною аудиторією.

"Агітатори використовують будь-які інформаційні приводи для створення у громадян відчуття неконтрольованого хаосу в країні, паніки і нездатності державних органів виконувати свої функції за призначенням", - інформують у відомстві.

Зокрема, через соціальні мережі громадян закликали порушувати карантин, проводити акції протесту, силою захоплювати владу.

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Такі агітатори "працювали" в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Жашкові. СБУ відкрила кримінальні провадження.

Служба безпеки закликає інтернет-користувачів бути пильними і приділяти особливу увагу безпеці в інтернеті, довіряти лише інформації з офіційних джерел.

"Ще раз нагадуємо, що за свідому дестабілізацію ситуації, зокрема через інтернет, передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність", - підкреслили у відомстві.

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Автор: 

агітація (201) карантин (18172) росія (64895) СБУ (12765) фейк (743) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+6
А как же ощущение опасности от ляшка? Это, шоб создалось ощущение способности государственных органов выполнять свои функции по назначению?
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18.05.2020 16:21
+4
СБУ ...
написано же:
"...виявлено 370 агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 для нагнітання паніки..."
" https://lb.ua/news/2020/04/04/454526_lvove_vipisali_perviy_shtraf.html Парки и скверы на период карантина в Украине закрывали не столько для влияния на эпидемиологический процесс, как для психологического эффекта на людей. Об этом в https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj16aEVoWWl2VGJkOA== эфире телеканала http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.*****************************&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier "Украина 24" сообщил главный санитарный врач https://lb.ua/file/person/4863_lyashko_viktor_kirillovich_.html Виктор Ляшко .
"Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство", - сказал Ляшко. "
Я так понял что главного фейкомёта СБУ взяла за жопу. Почему об этом прямо не написали?
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18.05.2020 16:41
+3
Действительно, для хаоса. Одни из них нагнетают страх, другие призывают сносить власть.
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18.05.2020 16:33
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А как же ощущение опасности от ляшка? Это, шоб создалось ощущение способности государственных органов выполнять свои функции по назначению?
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18.05.2020 16:21 Відповісти
Новости о чем угодно, только не про вирус. Сняли все сливки с темы, теперь, граждане дорогие, маски жуйте, антисептиками запивайте. И судя по названию новости, штрафовать скоро начнут за ношение маски, чтобы панику не нагнетали.
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18.05.2020 18:23 Відповісти
это хорошо
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18.05.2020 16:25 Відповісти
Тю, только за последние сутки тут появилась сотня новых, ранее никем не замеченных.
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18.05.2020 16:26 Відповісти
уважаемые, есть у кого-то мысль, кому и зачем это нужно? у меня нет.
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18.05.2020 16:29 Відповісти
Зе-гнидам для дерибана бабла...
Я так понял что Шляшка за жопу взяли?
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18.05.2020 16:32 Відповісти
Кто?
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18.05.2020 16:34 Відповісти
СБУ ...
написано же:
"...виявлено 370 агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19 для нагнітання паніки..."
" https://lb.ua/news/2020/04/04/454526_lvove_vipisali_perviy_shtraf.html Парки и скверы на период карантина в Украине закрывали не столько для влияния на эпидемиологический процесс, как для психологического эффекта на людей. Об этом в https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj16aEVoWWl2VGJkOA== эфире телеканала http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.*****************************&utm_source=chameleon&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier "Украина 24" сообщил главный санитарный врач https://lb.ua/file/person/4863_lyashko_viktor_kirillovich_.html Виктор Ляшко .
"Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые внедряло правительство", - сказал Ляшко. "
Я так понял что главного фейкомёта СБУ взяла за жопу. Почему об этом прямо не написали?
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18.05.2020 16:41 Відповісти
Его не возьмут, он козел отпущения и работу до конца еще не выполнил.
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18.05.2020 16:44 Відповісти
Не. Он из Системы. Неприкасаемый.
Это только военных и волонтёров можно хватать и сажать по "делу Шеремета", с целью запугать армию.
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18.05.2020 16:51 Відповісти
https://lb.ua/society/2020/05/10/457188_lyashko_parki_skveri_ukraine.html Ляшко: парки и скверы в Украине закрывали ради психологического эффекта .
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18.05.2020 16:42 Відповісти
Скотина он мерзкая рыговская.
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18.05.2020 16:52 Відповісти
Режим быстро теряет популярность.
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18.05.2020 16:32 Відповісти
Действительно, для хаоса. Одни из них нагнетают страх, другие призывают сносить власть.
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18.05.2020 16:33 Відповісти
Так - шоб призывали нарушать карантин, не помню.
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18.05.2020 16:36 Відповісти
"Дидовик",-знаешь? Да?
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18.05.2020 16:55 Відповісти
Нарушать от него не помню. У нас он как-то не сильно и соблюдался.
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18.05.2020 17:02 Відповісти
Он живет далековато от меня,-потому не могу сказать про нарушения. А вот агитация была.
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18.05.2020 17:07 Відповісти
Я тогда не пойму - шо значит - нарушать? Нарушать закон - да, нельзя, а шо входило в карантин до сих пор не пойму - маски??
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18.05.2020 17:14 Відповісти
там еще спецпропуска.
но я их так и не видел.
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18.05.2020 17:40 Відповісти
Они же не везде.
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18.05.2020 19:36 Відповісти
"Так - шоб призывали нарушать карантин, не помню." -разве это не Ваши слова? Вот как раз Вам и отвечаю -он призывал.
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18.05.2020 18:19 Відповісти
За время карантина была парочка-тройка подобных новостей, но там было - про фейки, сепарские призывы и призывы к насильственной смене власти. Список фейков так до сих пор не появился, но по ним - так же из новостей - разъяснительная беседа. Упор, наверное, делался на сепаратизм. Эта новость, судя, по всему, итоговая, и здесь появляется фраза - призывы к нарушению карантина... Думаю, все равно с сепарскими настроями связано.
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18.05.2020 19:28 Відповісти
СБУ для демонстрации успехов.
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18.05.2020 17:02 Відповісти
Дело против Ермака будет ? Или переговоры с "представителями ОРДЛО" не тянут на 111-ю статью ?
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18.05.2020 16:34 Відповісти
СБУ сначала подало о тысячах закрытых за отрицание коронавируса.
Видно ветер меняется и наступает время поиска крайних этой афёры - и СБУ героически вычисляет тех, кто ратует за обыдлячивание быдла...

Радует что СБУ выучила слова "интернет" и "аккаунт". Раньше она с автоматами сигареты отбирала у мелких спекулянтов...
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18.05.2020 16:36 Відповісти
И кто бы еще говорил про задание расейской стороны, бо наш протокол лечения по препаратам и не только ну очень уж похож на запоребриковый.

Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов. Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир.

https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/doc/114/attach/vremennie_mr_COVID-19_versiya_5.pdf

И арбидол расейский они выпускают, только название поменяли.
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18.05.2020 17:00 Відповісти
Во всем мире никто до сих пор не знает ни причин, ни способов лечения от этого вируса... Естественно люди обсуждают и вносят свои версии. Говорить, что это фейк, значит опираться на правду, которой на сегодня никто не знает!
Я бы советовал СБУ не сплетни читать в интернете, а заняться реальным делом, т.к. террористы захватили часть Украины!
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18.05.2020 22:08 Відповісти
СБУ сама профукала пандемію, хоч в США наукові журнали застерігали як наприклад
A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence
https://www.nature.com/articles/nm.3985. А тепер ця мерзенна гебня роти затикає. Це ж саме її начальник і заступник приперли з Кюршавелю і Італії заразу і зхамість того щоб створити трибунал ООН і сптитати з Франції, США Китаю х якою метою створювали штучний штам вірусу, ці сині кашкети бігають за громадянами як охоронні загони зелених зе-проданців землі України під час карантину.
 А ще де статистика загальної смертності в Україні по місяцям за 2020 а -зась?!
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19.05.2020 06:51 Відповісти
дайте догадаюсь. первый из них - это сан-врач Ляшко?
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19.05.2020 08:21 Відповісти
 
 