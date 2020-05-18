Найближчим часом буде підписано указ про надання Курбан-Байраму й Ураза-Байраму статусу державних релігійних свят, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками кримськотатарського народу і повідомив, що найближчим часом буде підписано указ, згідно з яким Курбан-Байрам і Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Ми хочемо побудувати державу, в якій кожна людина відчуває себе громадянином України. Я хотів би, щоб кожен відчував себе повноцінним громадянином, не забуваючи про історію і про традиції свого народу. Ми хочемо підтримувати вас не тільки на словах, а в діях, на законодавчому рівні", - зазначив глава держави.
Зеленський повідомив, що найближчими днями він планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам і Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу і шанують пам'ять жертв депортації кримських татар.
Будь ласка, зачекайте...
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Давайте и их праздники сделаем выходными,
Европейские нормы - понятие неоднозначное.
"христианство притянуто за уши" - негативная коннотация, пренебрежительное отношение.
Не всё нужно тупо копировать с Европы, например, война религий по Балканскому сценарию нам точно не нужна.
русские "в Украине" являются "диаспорой
Нехай булуть ще й мусульманські свята в нашому календарі. Хоча і там є свої нюанси: якось привітав знаймого таджика з якимось мусульманським святом, він подякував і сказав що то не їхнє свято. А скоріше азербайджанців. (?)
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tZE inform
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После длительных метаний между православием и иудаизмом Зеленский выбрал ислам ... Вова, мы тебя понимаем. Гарем это круто, но ... Зачем такие сложности? Можно просто признать будущего ребенка. Не обязательно женится на его матери
Еврей запускающий исламизацию Украины ... Это даже круче чем еврей - член СС
Клоун совсем пустился берега... "Курбан-Байрам и Ураза-Байрам станут государственными праздниками" Напоминаем ст. 35 Конституції України "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави"
И правильно там написано ст. 35 Конституції України "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави не надо копировать запоребрик во всем
Значить. в Канаді - країні імігрантів, державними вихідними є Різдво і Великдень.
А в моноетнічній Україні, корінним населенням якої є українці, які живуть на своїй землі і релігією яких є християнство - будуть мусульманські .
Жидівських ще не додали ?
Чекайте.
Повторю: я не знаю жодної іншої країни в світі, населення якої настільки б ненавиділо ту землю, на якій живе і все робило для її знищення.
Тільки в поки що Україні з цим успішно справляються.
І все.