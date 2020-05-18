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Найближчим часом буде підписано указ про надання Курбан-Байраму й Ураза-Байраму статусу державних релігійних свят, - Зеленський

Найближчим часом буде підписано указ про надання Курбан-Байраму й Ураза-Байраму статусу державних релігійних свят, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками кримськотатарського народу і повідомив, що найближчим часом буде підписано указ, згідно з яким Курбан-Байрам і Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Ми хочемо побудувати державу, в якій кожна людина відчуває себе громадянином України. Я хотів би, щоб кожен відчував себе повноцінним громадянином, не забуваючи про історію і про традиції свого народу. Ми хочемо підтримувати вас не тільки на словах, а в діях, на законодавчому рівні", - зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що найближчими днями він планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам і Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу і шанують пам'ять жертв депортації кримських татар.

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Автор: 

Зеленський (23659) Курбан - байрам (8) кримські татари (2003)


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Топ коментарі
+30
А баранов у нас на улице резать будут? зедауну же нужно сто бы как врашке было
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18.05.2020 16:20
+22
Опять у харанта передоз
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18.05.2020 16:23
+16
А почему не Рош ха-Шана?
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18.05.2020 16:31
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"в нормальных государствах правительство-бы реституцию провело, и вернуло-бы, людям не только их дома и землю" - с этим однозначно согласен! Я ещё после развала сссра, сказал всем вокруг себя, если не будет возврата собственности, значит ничего не поменялось!! так оно и произошло и есть на сей день!! Тот же пост совок европейский, на примере Чехии, у кого были документы, архивы, всем всё вернули, кто то вмиг стал, богат и состоятелен ибо это то, что нажили их предки, а кто то рвал свой комуняцкий зад на части.
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18.05.2020 21:14 Відповісти
СТЫДИТЕСЬ УКРАИНЦЫ ! ЧТО ВЫ ПИШИТЕ ?
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18.05.2020 17:10 Відповісти
И день партии шария на очереди ,какие мы толерантные аж на сколько % мусульман..без крыма рима..
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18.05.2020 17:21 Відповісти
Казламордое пошло нах...й
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18.05.2020 17:25 Відповісти
Спасибаа шо козломордого послал ,но по существу тобто по суті сколько%татар на материке.. в ехвір,вот сотник шото понятное значит сто ,мне как бы хуже не будет еще день вечных праздников, он православных сонм,но шо за игры то признать крым татарским то байрам ..
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18.05.2020 17:44 Відповісти
А человеческим языком написать можеш ? Извини , но мои два "ВЫШа" не дотягивают до твоего эксперанто.
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18.05.2020 18:01 Відповісти
По всьому в одній із освіт тромбоз ,у верхній чи нижній екзаменатор словесТности ,поди все регалии на дедопалочке висят позер .
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18.05.2020 18:08 Відповісти
Сотник витя, ты дежурный по тумбочке на этой теме? Ты же не украинец, и не христианин. Ты ботяра провластная.
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18.05.2020 18:33 Відповісти
Самотканный твоя чуть изогнутая извилина позволяет тебе судить о тайнах Вселенной ?
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18.05.2020 19:27 Відповісти
Знову визідні будуть. Ехехех.
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18.05.2020 17:18 Відповісти
Дрыщ ты писать вообщето умеешь ?
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18.05.2020 17:26 Відповісти
Піди купи собі шарік і з ним ***** з цього сайта кацап тупорилий )))))
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18.05.2020 17:32 Відповісти
Ви просто випустили з уваги,що український олігарх намбер ван - татарин...
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18.05.2020 17:32 Відповісти
Бред!
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18.05.2020 17:41 Відповісти
совсем крыша поехала у хлопчика или провокаторы псячие насоветовали
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18.05.2020 18:07 Відповісти
янелох-порноактер.
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18.05.2020 18:08 Відповісти
Не понимаю, почему игнорируют день воскрешения сына Летающего Макаронного Монстра?
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18.05.2020 18:09 Відповісти
Этот оманский ос*ел ничего не перепутал?
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18.05.2020 18:15 Відповісти
Чем буддисты хуже? А Самаритяне?
Давайте и их праздники сделаем выходными,
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18.05.2020 18:36 Відповісти
Державної релігії в Україні не існує, але дежавні релігійні свята існують. Це нелогічно, адже релігія відокремлена від держави, але так вже історично склалося, що християнство найбільш притаманне нашій державі і вкорінилося в деяких законах. Отже, відміняти статус "державне" для християнських свят не треба і навіть погано. Але відтворювати цю нелогічність відносно інших релігій буде шкідливо для держави. Тобто, виходячи з логіки, що державна мова повинна бути одна, державні свята можуть бути лише такі, що склалися за віки - лише християнські. Міняти базові традиції народу простим підписанням указу не можна. Можливо, це питання для референдуму.
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18.05.2020 18:54 Відповісти
Насчет " за века" ты конечно загнул не слабо. Поясни будь ласка , почему западенские свята не государственные . а наши истинно верные? То что церковь постепенно тянет нарид к европейским нормам ,разве это не правильно? Да и само христианство за уши притянуто к народу.
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18.05.2020 19:19 Відповісти
Не понравилось "за века"? Я выражусь точнее: за тысячелетие. Уразумел?
Европейские нормы - понятие неоднозначное.
"христианство притянуто за уши" - негативная коннотация, пренебрежительное отношение.
Не всё нужно тупо копировать с Европы, например, война религий по Балканскому сценарию нам точно не нужна.
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18.05.2020 19:38 Відповісти
Прям таки за "тысячилетия" ? Когда и при каких обстоятельствах произошло крещение Руси ? """"ПОТРЯС ЛИ ТЫ ВОЛЬКА ГЛУБИНОЮ ПОЗНАНИЙ СВОИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СВОИХ? "
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18.05.2020 19:46 Відповісти
Так ты не знаешь, когда отмечали 1000-летие крещения Руси??? Я не жду ответ, и так с тобой всё ясно.
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18.05.2020 20:19 Відповісти
Почему Владимир отдал предпочтение христианству а не мусульманству ? Вещай же знаток религии. ! А если знаешь ответ то устыдись ( заткнись) и не трать мое время.
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18.05.2020 20:20 Відповісти
Слепая вера в религию ( не в Бога или Аллаха как кому угодно)- удел рабов !
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18.05.2020 20:33 Відповісти
Религиозные праздники не коренные народы Украины государственный статус не получат.
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18.05.2020 20:40 Відповісти
В Украине проживает 4 коренных народа, этногенез которых связан с территорией Украины - это украинцы, крымские татары, караимы, крымчаки.

русские "в Украине" являются "диаспорой
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18.05.2020 20:50 Відповісти
Снова зрада.
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18.05.2020 19:08 Відповісти
У студентські часи мені подарували американський календар, де значилися усі відомі американцям свята. І ми, збираючись на тусівку або пікнік, вже знали ЩО ми святкуватимемо.
Нехай булуть ще й мусульманські свята в нашому календарі. Хоча і там є свої нюанси: якось привітав знаймого таджика з якимось мусульманським святом, він подякував і сказав що то не їхнє свято. А скоріше азербайджанців. (?)
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18.05.2020 19:17 Відповісти
Азербайджанці - шиїти, а таджики - сунніти, тому у них таки бувають різні свята. Хоча основні - однакові для всіх муслімів
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18.05.2020 20:45 Відповісти
Моя знакомая посоветовала своему мужу алкашу купить церковный календарь...сказала "не надо будет искать повод"
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18.05.2020 19:28 Відповісти
Найближчим часом буде підписано указ про надання Курбан-Байраму й Ураза-Байраму статусу державних релігійних свят, - Зеленський - Цензор.НЕТ 887
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18.05.2020 20:19 Відповісти
Внутри барабана зестадо ?
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18.05.2020 20:42 Відповісти
А как же Пейсах?
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18.05.2020 20:30 Відповісти
Ноль целых Две десятых процента евреев сидят в раде и нефига не делают У них Пейсах и так круглый год.
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18.05.2020 20:41 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


После длительных метаний между православием и иудаизмом Зеленский выбрал ислам ... Вова, мы тебя понимаем. Гарем это круто, но ... Зачем такие сложности? Можно просто признать будущего ребенка. Не обязательно женится на его матери

Еврей запускающий исламизацию Украины ... Это даже круче чем еврей - член СС

Клоун совсем пустился берега... "Курбан-Байрам и Ураза-Байрам станут государственными праздниками" Напоминаем ст. 35 Конституції України "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави"
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18.05.2020 20:57 Відповісти
Вова конечно же скотина , но почему 7 января гос праздник ? Мне в принципе по барабану , но почему НАМ можно , а ИМ низззя !
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18.05.2020 21:02 Відповісти
А почему в исламских странах не празднуют рождество христово точно и здесь есть своя территория на которой тысячелетиями сложились устои страны а ломать и водит религиозные праздники ради рейтинга как делает вовочка это просто стравливание людей на религиозной почве живешь в стране со своим укладом соблюдай их традиции

И правильно там написано ст. 35 Конституції України "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави не надо копировать запоребрик во всем
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18.05.2020 21:08 Відповісти
*****... Даешь Песах госприздником!
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18.05.2020 21:43 Відповісти
трішки почекайте......
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18.05.2020 22:31 Відповісти
Н-да ...
Значить. в Канаді - країні імігрантів, державними вихідними є Різдво і Великдень.
А в моноетнічній Україні, корінним населенням якої є українці, які живуть на своїй землі і релігією яких є християнство - будуть мусульманські .
Жидівських ще не додали ?
Чекайте.

Повторю: я не знаю жодної іншої країни в світі, населення якої настільки б ненавиділо ту землю, на якій живе і все робило для її знищення.
Тільки в поки що Україні з цим успішно справляються.
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18.05.2020 22:30 Відповісти
Нац.меншиги беруть вихідний за свій рахунок (їх відпускають, це дозволяється), щоб відсвяткувати свої свята.
І все.
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18.05.2020 22:32 Відповісти
І все це заради рейтинга. В Канаді тільки Різдво і Пасха - державні свята. В США теж так, здається. Хоча муслімів в цих країнах багато.
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18.05.2020 22:48 Відповісти
Лучше бы Крым вернул, а не на праздниках пиарился. Идиот!
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18.05.2020 23:56 Відповісти
Ребята вы зря возмущаетесь.Меня трудно заподозрить в любви к мусульманам.НО!!! Крымские татары наши союзники и они как и многие тейпы чеченцев против мокшан!
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19.05.2020 01:52 Відповісти
Ахмет Чийгоз - замало буде.У хитрожопого По зараз шок.Зюзя знов його обскакав на міліон голосів від мусульманської общини.ФСБ не спить!!!
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19.05.2020 09:46 Відповісти
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