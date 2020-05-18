Найближчим часом буде підписано указ про надання Курбан-Байраму й Ураза-Байраму статусу державних релігійних свят, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками кримськотатарського народу і повідомив, що найближчим часом буде підписано указ, згідно з яким Курбан-Байрам і Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Ми хочемо побудувати державу, в якій кожна людина відчуває себе громадянином України. Я хотів би, щоб кожен відчував себе повноцінним громадянином, не забуваючи про історію і про традиції свого народу. Ми хочемо підтримувати вас не тільки на словах, а в діях, на законодавчому рівні", - зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що найближчими днями він планує підписати указ, згідно з яким Курбан-Байрам і Ураза-Байрам отримають статус державних релігійних свят.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу і шанують пам'ять жертв депортації кримських татар.

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