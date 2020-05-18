ВВП України в першому кварталі 2020 року впав на 1,5% - це краще, ніж у середньому по Європі, - Гончарук
На падіння ВВП України в першому кварталі 2020 року вплинули тепла зима, зменшення транспортування газу з Росії в ЄС і обмеження в зв'язку з коронавірусом.
Про це в своєму телеграм-каналі написав експрем'єр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
"Держстат оголосив офіційні цифри щодо стану економіки (оперативну оцінку ВВП за перший квартал 2020 року).
ВВП скоротився на 0.8% (квартал до кварталу) та на 1.5% (рік до року). Це краще, ніж у середньому по Європі (ВВП ЄС упав на 2.7% рік до року), проте це все одно привід нормально розібратись, чому зростання економіки уповільнилося.
Звичайно, детальні висновки можна буде остаточно зробити після 19 червня, коли Держстат опублікує детальний розподіл ВВП за компонентами, але вже зараз зрозуміло, що результат за квартал визначався падінням економіки в березні (скорочення ВВП у січні-лютому Мінекономіки було оцінено як незначне — 0,2% р/р). Чому так відбулось?
Основними факторами були:
▪️тепла зима, через що обсяг споживання (а відповідно, і виробництво) теплової та електричної енергії зменшився;
▪️значно менші обсяги транспортування газу з Росії до ЄС (торік напередодні можливої "газової кризи" всі запаслись блакитним паливом наперед, і тепер потреба в його транспортуванні є значно меншою);
▪️вплив обмежувальних заходів задля запобігання поширення пандемії коронавірусу (особливо гостро це вплинуло на транспортну сферу).
Тоді було значно менше інформації про COVID-19, і кожна країна обирала свою стратегію роботи в умовах поширення пандемії.
Ми орієнтувалися, перш за все, на рекомендації ВООЗ, але розуміли, що, вводячи обмеження, потрібно усвідомлювати, як ми їх будемо знімати, тож стратегія нашого Уряду полягала в тому, щоб створювати мінімум бар’єрів для економіки (бізнесу) до моменту офіційного підтвердження першого випадку захворювання в Україні.
Чи правильною була така стратегія — покаже час, але вже зараз видно, що вона дозволила мінімізувати негативний вплив COVID-19 на економіку країни в січні-лютому 2020 року. Березень був складніший.
Уже зрозуміло, що результати 2-го кварталу будуть для економіки значно гіршими через поєднання наджорстких обмежень для бізнесу за фактичної відсутності державної підтримки. Адекватна для таких випадків модель (обмежуєш можливості — компенсуй збитки) в Україні, на жаль, так і не запрацювала. Шкода.
Тепер, коли карантин почав фактично "самоприпинятися", головним завданням влади є надати бізнесу доступ до дешевих ресурсів.
Це цілком можливо, якщо продовжувати співпрацю з МВФ, та за умови збереження незалежності Національного банку України. Нині діяльність саме цього державного інституту залишається фундаментом мого оптимізму щодо майбутнього", - заявив Гончарук.
Будь ласка, зачекайте...
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слава урядам Афганістану та Сирії!
Никаких "ошибок в заголовках" там НЕ БЫЛО!
Был скриншот ГРАФИКА и ТАБЛИЦЫ
- Ціна за електрику в Україні найменьша в Європі, - каже Буславець.
Але насправді Ахметов виставив українцям НАЙВИЩУ ціну за електрику в Світі!!!!!!
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Зєлю геть. Дострокові. Націоналізація ДТЕК.
Впечатление, что у Буславец это не вранье, а ляп персонала при подготовке к выступлению. Видал и не такое: слайды не от той темы, слайды вверх ногами.... Плохо другое: КТН и министр энергетики настолько не владеет темой, что не просекла сразу это ляп.
🤣
Потом Европа рванет по +5% а мы -2.5%
Врядли. Безработица в Штатах в 1 квартале была 15%, прогноз на полгода - 25%, а Штаты - это крупнейший торговый партнер ЕС. Да и остальные... прогноз падения ВВП в мире 2-5%, так что за счет чего рвать вверх?
Америка скоро развалится!
Особенности госдолга Штатов:
- он номинирован в долларах.
- в основном, пр 3/4 размещен вне Штатов.
Упрощенно это означает, что если иностранный клиент хочет продать одни бумажки - казначейские обязательства США - и получить за них другие бумажки - доллары США, то в случае необходимости Штаты могут напечатать столько долларов, сколько нужно. Что кстати и происходит сейчас.
Никто другой, кроме Штатов, на такой фокус сегодня не способен. Евро - не мировая, а скорее региональная валюта, возможности подобных финтов без последствий - обесценивания внутри ЕС - куда меньше.
ПФР, собирающий с каждого работающего по 22% от зарплаты, недосчитается триллиона рублей доходов в этом году при средней цене нефти 27 долларов за баррель, прогнозирует «Центр развития» Высшей школы экономики, сообщает https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-byudzhete-pensionnogo-fonda-nedoschitalis-trilliona-rubley-1029206791 Финанс.ру . Это 11% доходов фонда, заложенных в закон о федеральном бюджете.
Сборы с населения, впрочем, покрывают лишь чуть больше половины суммы, которую фонд должен потратить на выплаты пенсионерам - 8,999 трлн рублей.
Разницу в виде трансфера оплачивает федеральный бюджет: до пенсионной реформы он обеспечивал почти половину бюджета ПФР, но текущий год власти запланировали снижение этой доли до 36,5%.
Увеличится «дыра» в фонде обязательного медицинского страхования: из 2,15 трлн рублей запланированных поступлений не досчитается от 260 до 350 млрд рублей при нефти до 35 долларов за бочку.
В результате каждый четвертый рубль из запланированных расходов фонда (2,388 трлн рублей) останется без реального обеспечения.
Латать дыры в соцфондах правительству придется за счет федерального бюджета, что еще больше увеличит его дефицит.
По оперативным данным ФНС, в апреле налоговые поступления упали на 31,4% год к году. При этом налог на прибыль и НДФЛ, в основном формирующие доходы региональных бюджетов, упали соответственно на 40,8 и 14,1%. Наиболее важные для федерального бюджета налоги НДС и НДПИ снизились на 26,7 и 50,8%, отмечают в ВШЭ.
Если учесть еще и выпадающие доходы субъектов РФ, общий дефицит ресурсов в бюджетной системе на конец года может составить до 8,3% ВВП - то есть 6,9-9,1 триллиона рублей.
При этом в 2021 году проблема никуда не уйдет, подчеркивает ведущий научный сотрудник «Центра развития» ВШЭ Андрей Чернявкий.
Нефть была закуплена еще в апреле, по самым низким ценам. То есть, Китай ожидает в общей сложности не менее 230 млн баррелей нефти в течение следующих трех месяцев. Это самый большой флот супертанкеров, направляющихся к крупнейшему в мире импортеру нефти.
Однако среди всей огромнейшей партии, нет ни одного барреля российской нефти. Практически вся нефть закуплена на Аляске, в Бразилии и Канаде