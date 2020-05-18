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Новини
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ВВП України в першому кварталі 2020 року впав на 1,5% - це краще, ніж у середньому по Європі, - Гончарук

ВВП України в першому кварталі 2020 року впав на 1,5% - це краще, ніж у середньому по Європі, - Гончарук

На падіння ВВП України в першому кварталі 2020 року вплинули тепла зима, зменшення транспортування газу з Росії в ЄС і обмеження в зв'язку з коронавірусом.

Про це в своєму телеграм-каналі написав експрем'єр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Держстат оголосив офіційні цифри щодо стану економіки (оперативну оцінку ВВП за перший квартал 2020 року).

ВВП скоротився на 0.8% (квартал до кварталу) та на 1.5% (рік до року). Це краще, ніж у середньому по Європі (ВВП ЄС упав на 2.7% рік до року), проте це все одно привід нормально розібратись, чому зростання економіки уповільнилося.

Звичайно, детальні висновки можна буде остаточно зробити після 19 червня, коли Держстат опублікує детальний розподіл ВВП за компонентами, але вже зараз зрозуміло, що результат за квартал визначався падінням економіки в березні (скорочення ВВП у січні-лютому Мінекономіки було оцінено як незначне — 0,2% р/р). Чому так відбулось?

Також читайте: ВВП за перший квартал знизився на 1,5%, - Держстат

Основними факторами були:

▪️тепла зима, через що обсяг споживання (а відповідно, і виробництво) теплової та електричної енергії зменшився;

▪️значно менші обсяги транспортування газу з Росії до ЄС (торік напередодні можливої "газової кризи" всі запаслись блакитним паливом наперед, і тепер потреба в його транспортуванні є значно меншою);

▪️вплив обмежувальних заходів задля запобігання поширення пандемії коронавірусу (особливо гостро це вплинуло на транспортну сферу).

Тоді було значно менше інформації про COVID-19, і кожна країна обирала свою стратегію роботи в умовах поширення пандемії.

Ми орієнтувалися, перш за все, на рекомендації ВООЗ, але розуміли, що, вводячи обмеження, потрібно усвідомлювати, як ми їх будемо знімати, тож стратегія нашого Уряду полягала в тому, щоб створювати мінімум бар’єрів для економіки (бізнесу) до моменту офіційного підтвердження першого випадку захворювання в Україні.

Чи правильною була така стратегія — покаже час, але вже зараз видно, що вона дозволила мінімізувати негативний вплив COVID-19 на економіку країни в січні-лютому 2020 року. Березень був складніший.

Уже зрозуміло, що результати 2-го кварталу будуть для економіки значно гіршими через поєднання наджорстких обмежень для бізнесу за фактичної відсутності державної підтримки. Адекватна для таких випадків модель (обмежуєш можливості — компенсуй збитки) в Україні, на жаль, так і не запрацювала. Шкода.

Тепер, коли карантин почав фактично "самоприпинятися", головним завданням влади є надати бізнесу доступ до дешевих ресурсів.

Це цілком можливо, якщо продовжувати співпрацю з МВФ, та за умови збереження незалежності Національного банку України. Нині діяльність саме цього державного інституту залишається фундаментом мого оптимізму щодо майбутнього", - заявив Гончарук.

ВВП України в першому кварталі 2020 року впав на 1,5% - це краще, ніж у середньому по Європі, - Гончарук 01
ВВП України в першому кварталі 2020 року впав на 1,5% - це краще, ніж у середньому по Європі, - Гончарук 02
ВВП України в першому кварталі 2020 року впав на 1,5% - це краще, ніж у середньому по Європі, - Гончарук 03

Автор: 

ВВП (1349) криза (418)


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Топ коментарі
+11
впевнений, що ВВП Афганістану, чи Сирії впав ще менше (а може і не впав, навіть)
слава урядам Афганістану та Сирії!
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18.05.2020 16:25
+11
После эпического ВРАНЬЯ Буславец про "4,5 евро за 1 МВатт" их "статистике" еще кто-то верит?
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18.05.2020 16:27
+9
При Порохе в прошлом году за первый квартал 19-го вырос на 2.5, при зебиле через год упал на 1.5...
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18.05.2020 16:22
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При Порохе в прошлом году за первый квартал 19-го вырос на 2.5, при зебиле через год упал на 1.5...
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18.05.2020 16:22 Відповісти
Головний чинник , це некомпетентність уряду !!)))
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18.05.2020 16:23 Відповісти
В ЕС упал на 2,7%, это тоже Зеля виноват?
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18.05.2020 16:40 Відповісти
Осталась мелочь - уточнить, какой сейчас ВВП у ЕС и, какой у Украины.
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18.05.2020 17:06 Відповісти
Є лише один реальний критерій оцінки дієвості влади , це рівень життя населення !!)))
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18.05.2020 16:25 Відповісти
впевнений, що ВВП Афганістану, чи Сирії впав ще менше (а може і не впав, навіть)
слава урядам Афганістану та Сирії!
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18.05.2020 16:25 Відповісти
После эпического ВРАНЬЯ Буславец про "4,5 евро за 1 МВатт" их "статистике" еще кто-то верит?
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18.05.2020 16:27 Відповісти
Да не было там вранья, просто ошибка в заголовке, речь шла о центах за киловатт.
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18.05.2020 16:38 Відповісти
Зе-тыпил, не пытайся сделать из меня своего подобия.
Никаких "ошибок в заголовках" там НЕ БЫЛО!
Был скриншот ГРАФИКА и ТАБЛИЦЫ
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18.05.2020 16:39 Відповісти
Да что тебе доказывать, там просто ошибка и все, если немного включишь мозг то сам поймешь. Хотя согласен не заметить такого непростительно для министра.
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18.05.2020 16:46 Відповісти
Міністерка помилилась у головному і озвучила свою "помилку":
- Ціна за електрику в Україні найменьша в Європі, - каже Буславець.
Але насправді Ахметов виставив українцям НАЙВИЩУ ціну за електрику в Світі!!!!!!
______________
Зєлю геть. Дострокові. Націоналізація ДТЕК.
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18.05.2020 16:58 Відповісти
После эпического ВРАНЬЯ После эпического ВРАНЬЯ Буславец про "4,5 евро за 1 МВатт" их "статистике" еще кто-то верит? про "4,5 евро за 1 МВатт" их "статистике" еще кто-то верит?
Впечатление, что у Буславец это не вранье, а ляп персонала при подготовке к выступлению. Видал и не такое: слайды не от той темы, слайды вверх ногами.... Плохо другое: КТН и министр энергетики настолько не владеет темой, что не просекла сразу это ляп.


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18.05.2020 17:41 Відповісти
просто в ойропе ему есть, куда падать...
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18.05.2020 16:27 Відповісти
*******, когда в Украине начались ограничения по вирусу?
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18.05.2020 16:29 Відповісти
Гончарука взад!!!
🤣
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18.05.2020 16:32 Відповісти
Ну погоди, ещё не вечер, ещё не ясно ничего. И верю я - наступит встреча под крышей дома твоего. (с)
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18.05.2020 16:35 Відповісти
Пи...дит как Троцкий .
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18.05.2020 16:35 Відповісти
Это типо дайте мне второй шанс?))
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18.05.2020 16:37 Відповісти
База низкая - экономика не работала. Вот и упал «только» на 1.5% - падать не с чего было.
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18.05.2020 16:37 Відповісти
"Гончарук никто и зовут его никак" . Зеля .
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18.05.2020 16:37 Відповісти
курчат по осені рахують.
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18.05.2020 16:44 Відповісти
потому, как падать нечему, ничего, кроме барыг и базаров с трусами не работает
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18.05.2020 16:52 Відповісти
потому что уже некуда дальше падать
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18.05.2020 16:52 Відповісти
Капець. Економіка за Зєлі вже вмерла, але продовжує падати. Це якийсь парадокс, аномальне явище, феномен. Вмер, його зарили, але він заривається ще глибше
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18.05.2020 16:53 Відповісти
Таки да,смешно сравнили...Я думаю, что и Ахметов потерял больше меня, но что -то моё "лучше" продолжает меня беспокоить)
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18.05.2020 16:56 Відповісти
Может и ошибка...Главная ошибка что такие министры.
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18.05.2020 16:58 Відповісти
Так если брать усредненную Европу, то мы и до этого не дотягиваем. Им то есть с чего падать, а нам падать и не с чего и некуда.
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18.05.2020 17:06 Відповісти
Это ж тот самый Гончарук, при котором ВВП должен был просто так на 40% вырасти или другой какой-то?
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18.05.2020 17:07 Відповісти
Жебрак,який нічого не має нічого і не втратить...Скоро нашому ВВП взагалі не буде куди падати...
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18.05.2020 17:26 Відповісти
Сравнил хер с мизинцем.
Потом Европа рванет по +5% а мы -2.5%
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18.05.2020 17:34 Відповісти
Потом Европа рванет по +5% а мы -2.5%
Врядли. Безработица в Штатах в 1 квартале была 15%, прогноз на полгода - 25%, а Штаты - это крупнейший торговый партнер ЕС. Да и остальные... прогноз падения ВВП в мире 2-5%, так что за счет чего рвать вверх?
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18.05.2020 17:57 Відповісти
а Вы госдолг США видели?
Америка скоро развалится!
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19.05.2020 10:00 Відповісти
а Вы госдолг США видели?
Особенности госдолга Штатов:
- он номинирован в долларах.
- в основном, пр 3/4 размещен вне Штатов.
Упрощенно это означает, что если иностранный клиент хочет продать одни бумажки - казначейские обязательства США - и получить за них другие бумажки - доллары США, то в случае необходимости Штаты могут напечатать столько долларов, сколько нужно. Что кстати и происходит сейчас.
Никто другой, кроме Штатов, на такой фокус сегодня не способен. Евро - не мировая, а скорее региональная валюта, возможности подобных финтов без последствий - обесценивания внутри ЕС - куда меньше.
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19.05.2020 11:03 Відповісти
как жаль что все знающие как управлять государством уже работают или таксистами или парикмахерами
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20.05.2020 09:03 Відповісти
Хммм, сравнил, однако. В Европе есть куда падать их ВВП, а у нас куда? И так уже дно...
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18.05.2020 18:01 Відповісти
дно не в нас, а в рашки..хоч та м і наявний ФНб..

ПФР, собирающий с каждого работающего по 22% от зарплаты, недосчитается триллиона рублей доходов в этом году при средней цене нефти 27 долларов за баррель, прогнозирует «Центр развития» Высшей школы экономики, сообщает https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-byudzhete-pensionnogo-fonda-nedoschitalis-trilliona-rubley-1029206791 Финанс.ру . Это 11% доходов фонда, заложенных в закон о федеральном бюджете.
Сборы с населения, впрочем, покрывают лишь чуть больше половины суммы, которую фонд должен потратить на выплаты пенсионерам - 8,999 трлн рублей.
Разницу в виде трансфера оплачивает федеральный бюджет: до пенсионной реформы он обеспечивал почти половину бюджета ПФР, но текущий год власти запланировали снижение этой доли до 36,5%.

Увеличится «дыра» в фонде обязательного медицинского страхования: из 2,15 трлн рублей запланированных поступлений не досчитается от 260 до 350 млрд рублей при нефти до 35 долларов за бочку.
В результате каждый четвертый рубль из запланированных расходов фонда (2,388 трлн рублей) останется без реального обеспечения.
Латать дыры в соцфондах правительству придется за счет федерального бюджета, что еще больше увеличит его дефицит.
По оперативным данным ФНС, в апреле налоговые поступления упали на 31,4% год к году. При этом налог на прибыль и НДФЛ, в основном формирующие доходы региональных бюджетов, упали соответственно на 40,8 и 14,1%. Наиболее важные для федерального бюджета налоги НДС и НДПИ снизились на 26,7 и 50,8%, отмечают в ВШЭ.
Если учесть еще и выпадающие доходы субъектов РФ, общий дефицит ресурсов в бюджетной системе на конец года может составить до 8,3% ВВП - то есть 6,9-9,1 триллиона рублей.
При этом в 2021 году проблема никуда не уйдет, подчеркивает ведущий научный сотрудник «Центра развития» ВШЭ Андрей Чернявкий.
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18.05.2020 20:52 Відповісти
Профан в економіці дивується як так вийшло.Пояснення просте-перший квартал в Європі вже карантин а у нас ще ні.Ну і масштаб економік незрівнянний.Європейських 2.5%-це наш бюджет за 3 роки.
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18.05.2020 18:18 Відповісти
Китай постепенно восстанавливается от вирусного кризиса. 117 танкеров по 2 млн барр каждый отправятся в Поднебесную уже в скором времени.
Нефть была закуплена еще в апреле, по самым низким ценам. То есть, Китай ожидает в общей сложности не менее 230 млн баррелей нефти в течение следующих трех месяцев. Это самый большой флот супертанкеров, направляющихся к крупнейшему в мире импортеру нефти.
Однако среди всей огромнейшей партии, нет ни одного барреля российской нефти. Практически вся нефть закуплена на Аляске, в Бразилии и Канаде
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18.05.2020 20:49 Відповісти
Интересно , а если ВВП=0 , то ,чисто теоретически, на сколько процентов он может упасть? Вроде упасть не может! Или бывает отрицательный ВВП?
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18.05.2020 22:43 Відповісти
 
 