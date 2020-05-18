ВВП України в першому кварталі 2020 року впав на 1,5% - це краще, ніж у середньому по Європі, - Гончарук

На падіння ВВП України в першому кварталі 2020 року вплинули тепла зима, зменшення транспортування газу з Росії в ЄС і обмеження в зв'язку з коронавірусом.

Про це в своєму телеграм-каналі написав експрем'єр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Держстат оголосив офіційні цифри щодо стану економіки (оперативну оцінку ВВП за перший квартал 2020 року).



ВВП скоротився на 0.8% (квартал до кварталу) та на 1.5% (рік до року). Це краще, ніж у середньому по Європі (ВВП ЄС упав на 2.7% рік до року), проте це все одно привід нормально розібратись, чому зростання економіки уповільнилося.



Звичайно, детальні висновки можна буде остаточно зробити після 19 червня, коли Держстат опублікує детальний розподіл ВВП за компонентами, але вже зараз зрозуміло, що результат за квартал визначався падінням економіки в березні (скорочення ВВП у січні-лютому Мінекономіки було оцінено як незначне — 0,2% р/р). Чому так відбулось?

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Основними факторами були:



▪️тепла зима, через що обсяг споживання (а відповідно, і виробництво) теплової та електричної енергії зменшився;



▪️значно менші обсяги транспортування газу з Росії до ЄС (торік напередодні можливої "газової кризи" всі запаслись блакитним паливом наперед, і тепер потреба в його транспортуванні є значно меншою);



▪️вплив обмежувальних заходів задля запобігання поширення пандемії коронавірусу (особливо гостро це вплинуло на транспортну сферу).



Тоді було значно менше інформації про COVID-19, і кожна країна обирала свою стратегію роботи в умовах поширення пандемії.



Ми орієнтувалися, перш за все, на рекомендації ВООЗ, але розуміли, що, вводячи обмеження, потрібно усвідомлювати, як ми їх будемо знімати, тож стратегія нашого Уряду полягала в тому, щоб створювати мінімум бар’єрів для економіки (бізнесу) до моменту офіційного підтвердження першого випадку захворювання в Україні.



Чи правильною була така стратегія — покаже час, але вже зараз видно, що вона дозволила мінімізувати негативний вплив COVID-19 на економіку країни в січні-лютому 2020 року. Березень був складніший.



Уже зрозуміло, що результати 2-го кварталу будуть для економіки значно гіршими через поєднання наджорстких обмежень для бізнесу за фактичної відсутності державної підтримки. Адекватна для таких випадків модель (обмежуєш можливості — компенсуй збитки) в Україні, на жаль, так і не запрацювала. Шкода.



Тепер, коли карантин почав фактично "самоприпинятися", головним завданням влади є надати бізнесу доступ до дешевих ресурсів.



Це цілком можливо, якщо продовжувати співпрацю з МВФ, та за умови збереження незалежності Національного банку України. Нині діяльність саме цього державного інституту залишається фундаментом мого оптимізму щодо майбутнього", - заявив Гончарук.





