Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко

Зараз банківська система України перебуває в гіршому стані, ніж в 2014 році.

Про це в інтерв'ю liga.net заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша банківська система не працює. З моменту банкопаду минуло вже майже п'ять повних років - достатньо часу для відновлення. Але система поки в гіршому стані, ніж в 2014-му. Вона не є реформованою по суті: варто згадати рівень NPL-кредитів (non -performing loans, кредити, які не обслуговуються. - ред.) в портфелях державних банків. Якби у нас була правильна регуляція, думаю, п'яти років цілком би вистачило для оздоровлення сектору", - підкреслив Петрашко.

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На питання щодо ідеї НБУ про довгостроковий рефінанс, міністр відповів: "Ця ідея явно не така. Від того, що НБУ видає рефінанс, стимулювання економіки не з'явиться. Реальність сьогодні така, що гроші, отримані від рефінансу, підуть на фінансування державного бюджету. Водночас, ресурс банків заморожений через депозитні сертифікати. Тобто ресурсу недостатньо, а те, що є у банків, йде не на кредитування економіки.

За словами міністра економіки, без кредитування зростання економіки не буде.

"Для того, щоб ми почали рости на 7-8% на рік, нам треба, щоб близько 400 млрд грн кредитів щорічно видавала банківська система. Цього треба досягти. Більшість банків рапортує про те, що на кредити немає попиту, якісного позичальника немає. А як йому з'явитися, коли ставка 20%? Повинні радикально змінити правила на банківському ринку", - сказав Петрашко.