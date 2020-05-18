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Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко

Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко

Зараз банківська система України перебуває в гіршому стані, ніж в 2014 році.

Про це в інтерв'ю liga.net заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша банківська система не працює. З моменту банкопаду минуло вже майже п'ять повних років - достатньо часу для відновлення. Але система поки в гіршому стані, ніж в 2014-му. Вона не є реформованою по суті: варто згадати рівень NPL-кредитів (non -performing loans, кредити, які не обслуговуються. - ред.) в портфелях державних банків. Якби у нас була правильна регуляція, думаю, п'яти років цілком би вистачило для оздоровлення сектору", - підкреслив Петрашко.

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На питання щодо ідеї НБУ про довгостроковий рефінанс, міністр відповів: "Ця ідея явно не така. Від того, що НБУ видає рефінанс, стимулювання економіки не з'явиться. Реальність сьогодні така, що гроші, отримані від рефінансу, підуть на фінансування державного бюджету. Водночас, ресурс банків заморожений через депозитні сертифікати. Тобто ресурсу недостатньо, а те, що є у банків, йде не на кредитування економіки.

За словами міністра економіки, без кредитування зростання економіки не буде.

"Для того, щоб ми почали рости на 7-8% на рік, нам треба, щоб близько 400 млрд грн кредитів щорічно видавала банківська система. Цього треба досягти. Більшість банків рапортує про те, що на кредити немає попиту, якісного позичальника немає. А як йому з'явитися, коли ставка 20%? Повинні радикально змінити правила на банківському ринку", - сказав Петрашко.

Автор: 

банки (7709) НБУ (10335) Петрашко (170) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (266)


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Топ коментарі
+41
А вьі друзья как не садитесь...
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18.05.2020 16:38
+31
Наша банковская система не работает. Она в худшем состоянии, чем в 2014-м, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 6180
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18.05.2020 16:43
+25
Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 6981
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18.05.2020 17:15
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Так а какие предложения у "академика" Петрашко? Заставить коммерческие банки выдавать "дешевые" кредиты? Потом можно и ценой яблок на рынках обеспокоиться...
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18.05.2020 19:36 Відповісти
Зебіли ( і юльки) прагнуть вімкнути друкарський верстак та друкувати гривні. НБУ цього не робить. Тримають курс і інфляцію. А те, що нова влада криворука і дебільна, і так зрозуміло.
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18.05.2020 19:54 Відповісти
А що ж то за такий славний Банкопад-2014 був - хто там куди падав?
Он у Ліксєічя всьо путьом було, аж поки реваншизти до влади не дорвалися...

Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 4240
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18.05.2020 20:40 Відповісти
Лерка, как мы быдло поимели, а?

Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 246
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18.05.2020 21:29 Відповісти
Що петручіо з Сбербанка московії має на увазі артикулюючи " НАША (їхня) банківська система?"
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18.05.2020 21:33 Відповісти
вы наведите сначала порядок с кредитными историями, а то так и будете кредиты давать или за взятки, или связанным лицам. у зеленых ублюдков абсолютно отсутствует понимание элементарных процессов
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18.05.2020 21:35 Відповісти
Снова на дефолт программируют((. Ведь там же нет ни одной самостоятельной фигуры, и каждое слово со шпаргалки то ли бенебабушки, то ли откуда-то извне.
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18.05.2020 21:49 Відповісти
Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 7701
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18.05.2020 22:08 Відповісти
Банковская система работающая с прибылью и без банкотств и строительства пирамид вас не устраивает???
Для того чтобы банкам ДАВАТЬ кредиты нужна понятная всем экономическая, налоговая политика, четкие планы, артикулируемые властью, а не судорожные дерганья зеленой мартышки постоянно изрыгающей противоположные и взаимоисключающие зебилизмы! Кто в таком случае будет вкладывать в бизнес, в производство?
Только землю скупят и будут сидеть как мышь на крупе в ожидании жирного покупця,,,
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18.05.2020 22:11 Відповісти
В 2014 було краще, бо тоді Приват був в пахана, а зараз - ні.
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18.05.2020 22:31 Відповісти
Про какие на 20% они все рассказывают!!!??? Пусть возьмут любой график платежей и заглянут в него - РКО и прочая хрень (Идея даже страховку в 9,5% ввернуть додумалась) - там ипотека с 40-ка начинается, а остальные с 60-ти!
Наша банківська система не працює. Вона в гіршому стані, ніж у 2014-му, - міністр економіки Петрашко - Цензор.НЕТ 9597
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19.05.2020 00:14 Відповісти
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