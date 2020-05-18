Зеленський погодив призначення Джапарової на посаду першої заступниці голови МЗС України, - ОП

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що представники кримськотатарського народу мають бути представлені на вищому дипломатичному рівні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Глава держави погодив кандидатуру Еміне Джапарової на посаду першої заступниці міністра закордонних справ", - сказано в повідомленні.

Також Зеленський висловив співчуття у зв'язку з Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Ми всі розуміємо, що депортація - одна з найстрашніших трагедій кримськотатарського народу, народу України і нашої землі. Сотні тисяч сімей кримських татар були примусово вигнані зі своєї рідної землі. Вічна пам'ять загиблим", - сказав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Офісі президента створимо робочу групу з вирішення проблем кримських татар, - Зеленський