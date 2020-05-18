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В Офісі президента створимо робочу групу з вирішення проблем кримських татар, - Зеленський

В Офісі президента створимо робочу групу з вирішення проблем кримських татар, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський ініціював створення робочої групи в Офісі президента для вирішення проблемних питань кримськотатарського народу.

Про це сказав Зеленський 18 травня на зустрічі з представниками кримськотатарського народу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Щоб ця робоча група давала нам пропозиції, ми обмінювалися цими пропозиціями та дуже швидко рухалися", – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що за підсумками домовленостей з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Херсонській області буде побудовано 500 квартир для переселенців з Криму. Президент запевнив, що жодних проблем з виділенням землі та будівництвом квартир немає. Голова Херсонської обласної державної адміністрації забезпечить виконання цього доручення. Володимир Зеленський запропонував обговорити в робочій групі деталі щодо виділення житла для кримських татар.

Крім того, у Києві планується побудувати нову велику мечеть. Президент наголосив, що він чекає від кримських татар проект цієї мечеті та готовий підтримати його.

Також на адміністративній межі Херсонської області і тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим буде побудовано великий хаб.

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"Щоб ті люди, які тимчасово живуть на тимчасово окупованій території Криму, бачили, як ми ставимося до кримчан, до кримських татар. Щоб вони приїжджали і бачили справді інший вигляд, "вітрину" нашої країни", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що робоча група має розглядати не лише правові, а й економічні питання, які турбують кримських татар.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив подяку президенту за вшанування пам’яті жертв депортації.

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"Ми дуже вдячні за те, що сьогодні 76-та річниця вшановується на такому рівні, інсталяції з кримськотатарським прапором на будівлі Кабміну і сьогодні, знаю, будуть на будівлі Офісу Президента. Вдячні за ваші заяви, опубліковані сьогодні, за розпорядження МЗС. Ми дуже сподіваємося, що тема Криму, тема повернення до України та відновлення територіальної цілісності України ніколи не зникатиме з порядку денного керівництва нашої держави", – сказав він.

Також Джемілєв підтримав рішення Зеленського про створення робочої групи, яка опікуватиметься проблемами кримських татар.

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Автор: 

кримські татари (2003) Офіс Президента (2019)


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Топ коментарі
+4
Їх "турбота", реально лякає
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18.05.2020 16:47
+4
Не замарачивайтесь. Это новый анекдот от балагана "Подворотня 95 и кумовья".
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18.05.2020 16:51
+4
це все окозамилювання
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18.05.2020 16:52
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Серед татар теж є ЛОХторат !!!)))
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18.05.2020 16:53 Відповісти
Так, дійсно є! Але це меншість серед них та потім виявляється, що вони не кримські татари. При німецькій окупації Криму частина циган і євреїв, що розмовляла кримськотатарською мовою записалася кримцями, а потім їх депортували разом із кримськими татарами.
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18.05.2020 16:58 Відповісти
''Озаботились'', бо місцеві вибори в жовтні.
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18.05.2020 21:53 Відповісти
ще когось треба влаштувати
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18.05.2020 16:46 Відповісти
Їх "турбота", реально лякає
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18.05.2020 16:47 Відповісти
При усіх обмінах зевлада не обміняла жодного кримського татарина!
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18.05.2020 16:47 Відповісти
А они воевали и находятся в ОРДЛО? В первую очередь нужно освобождать таких.
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18.05.2020 16:56 Відповісти
Деякі воювали. А якщо політичних кримців не обмінюють, то не треба говорити про допомогу.
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18.05.2020 17:00 Відповісти
Ну помочь конечно,нужно. И жильем, и работой, а кому и деньгами- и такое случается. Но вот устраивать некую "автономию", мечети там, возводить я бы поостерегся... Есть у них дом, вот пусть и думают как его вернуть. Нечего новые земли осваивать. А кто надумает остаться, тот пусть и живет по украинским обычаям. Была уже одна автономия- головняк за головняком...
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18.05.2020 16:49 Відповісти
Респект пану президенту и его команде!
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18.05.2020 16:51 Відповісти
Не замарачивайтесь. Это новый анекдот от балагана "Подворотня 95 и кумовья".
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18.05.2020 16:51 Відповісти
Просто чергова "обіцялка" до певної памятної дати. За пару днів про неї забувають і згадують через рік.
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18.05.2020 18:56 Відповісти
це все окозамилювання
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18.05.2020 16:52 Відповісти
Сивоху в эту группу возьмите, он уже суперспец.
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18.05.2020 16:58 Відповісти
Як тампакс , будь- який отвір затулить !!)))
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18.05.2020 17:06 Відповісти
Наверное зел-ский решил принять ислам, или хочет чтобы его похвалил Эрдоган.
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18.05.2020 17:03 Відповісти
Окрім піару Зе нічого не хоче з цього. Ердоган за все платить, а Зе жодної копійки на кримців не витрачає.
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18.05.2020 17:04 Відповісти
в состав рабочей групп по решению проблем крымских татар - войдуть исключительно Иудеи......... ибо татари хуже знают татрские проблеми....
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18.05.2020 17:07 Відповісти
Найгірше, що із зевлади ніхто нічого не зробив для них та не збирається робити. Все, що зроблено було з Туреччини.
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18.05.2020 17:15 Відповісти
Передвиборча балаканина. Зелені майстри цієї справи, бо не соромляться брехати. Переможець завжди правий. А народу все до лампочки.
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18.05.2020 22:03 Відповісти
 
 