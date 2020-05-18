В Офісі президента створимо робочу групу з вирішення проблем кримських татар, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський ініціював створення робочої групи в Офісі президента для вирішення проблемних питань кримськотатарського народу.

Про це сказав Зеленський 18 травня на зустрічі з представниками кримськотатарського народу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Щоб ця робоча група давала нам пропозиції, ми обмінювалися цими пропозиціями та дуже швидко рухалися", – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що за підсумками домовленостей з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Херсонській області буде побудовано 500 квартир для переселенців з Криму. Президент запевнив, що жодних проблем з виділенням землі та будівництвом квартир немає. Голова Херсонської обласної державної адміністрації забезпечить виконання цього доручення. Володимир Зеленський запропонував обговорити в робочій групі деталі щодо виділення житла для кримських татар.

Крім того, у Києві планується побудувати нову велику мечеть. Президент наголосив, що він чекає від кримських татар проект цієї мечеті та готовий підтримати його.

Також на адміністративній межі Херсонської області і тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим буде побудовано великий хаб.

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"Щоб ті люди, які тимчасово живуть на тимчасово окупованій території Криму, бачили, як ми ставимося до кримчан, до кримських татар. Щоб вони приїжджали і бачили справді інший вигляд, "вітрину" нашої країни", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що робоча група має розглядати не лише правові, а й економічні питання, які турбують кримських татар.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив подяку президенту за вшанування пам’яті жертв депортації.

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"Ми дуже вдячні за те, що сьогодні 76-та річниця вшановується на такому рівні, інсталяції з кримськотатарським прапором на будівлі Кабміну і сьогодні, знаю, будуть на будівлі Офісу Президента. Вдячні за ваші заяви, опубліковані сьогодні, за розпорядження МЗС. Ми дуже сподіваємося, що тема Криму, тема повернення до України та відновлення територіальної цілісності України ніколи не зникатиме з порядку денного керівництва нашої держави", – сказав він.

Також Джемілєв підтримав рішення Зеленського про створення робочої групи, яка опікуватиметься проблемами кримських татар.

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