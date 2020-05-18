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Новини
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"Центренерго" купує газ у Коломойського, маючи запаси вугілля на 3 місяці роботи

Державна компанія "Центренерго" має на складах Трипільської ТЕС запаси вугілля більш ніж на 3 місяці роботи, але водночас купує газ у компанії "Юнайтед Енерджі", яка перебуває в орбіті інтересів Ігоря Коломойського.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та захисту довкілля. Передає ExPro.

За даними відомства, станом на 15 травня, на складах Трипільської ТЕС було 260,6 тис т вугілля газової групи та 28,9 тис т антрациту. За інформацією міністерства, запасів вугілля марки "Г" достатньо для роботи станції протягом 91 дня, а антрациту – на 12 днів роботи.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становлять 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).

Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить до групи Приват) в Києві.

За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлялося за ціною 3 165 грн за тонну, що вдвічі більше за ринкову на той момент - 1 741 грн за тонну. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської Солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після т.зв. "Правки Геруса" щодо відкриття прямих поставок з РФ.

За наявності низки схем на держпідприємстві депутат Бондар повторно звернувся із запитом до НАБУ, САП і ДБР.

Автор: 

Коломойський (3121) Центренерго (548)


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Топ коментарі
+5
Удивительное совпадение, что беглый олигарх Коломойский, посадивший в кресло президента Украины своего шута ЗЕ, продает теперь в Украине практически все стратегически важные товары.
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18.05.2020 17:13
+4
вРотендам ++ ??
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18.05.2020 17:12
+4
"Центрэнерго" покупает газ у Коломойского, имея запасы угля на 3 месяца работы - Цензор.НЕТ 908
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18.05.2020 17:13
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cdsq свій до свого по своє
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18.05.2020 17:10 Відповісти
Для цього мозок потрібний.
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18.05.2020 19:28 Відповісти
Сейчас трудно сказать чем выгодней топить, возможно есть смысл приберечь уголь до зимы.
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18.05.2020 17:10 Відповісти
Сейчас тебе выгодно топить за Беню
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18.05.2020 18:12 Відповісти
вРотендам ++ ??
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18.05.2020 17:12 Відповісти
Ні, Каломойша+++.
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18.05.2020 19:29 Відповісти
разве страна может называться страной, если в ней правят бал несколько израильтян?
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18.05.2020 17:12 Відповісти
Удивительное совпадение, что беглый олигарх Коломойский, посадивший в кресло президента Украины своего шута ЗЕ, продает теперь в Украине практически все стратегически важные товары.
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18.05.2020 17:13 Відповісти
Зё, при том, что отошел от Бени, боится его трогать. Считает, что откупился. За счет Украины, естественно.
Воротит морду, типа, не вижу и не знаю. Впрочем, все как всегда
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18.05.2020 17:47 Відповісти
"Центрэнерго" покупает газ у Коломойского, имея запасы угля на 3 месяца работы - Цензор.НЕТ 908
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18.05.2020 17:13 Відповісти
"Центрэнерго" покупает газ у Коломойского, имея запасы угля на 3 месяца работы - Цензор.НЕТ 7198
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18.05.2020 17:16 Відповісти
Без броньованого підгузка - не схожий!
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18.05.2020 17:20 Відповісти
ЗЕ реально Чужой в Украине.
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18.05.2020 17:23 Відповісти
Он здесь диверсант в тылу врага.
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18.05.2020 18:03 Відповісти
у Бєні фінансово-полова криза - треба терміново наповнити кишені. Он його МАУ до 1 липня йому грошей не приноситиме, якщо Шмигаль не проштовхне якусь компенсацію від держави. Хоча, він же наче від гудка, то може й не нададуть... Але є ще найвеличніший та частина "СН"... Попкорн в мене ще є
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18.05.2020 17:19 Відповісти
Це звичайна корупція, яку зараз ніхто не буде розслідувати.
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18.05.2020 17:20 Відповісти
"Центрэнерго" покупает газ у Коломойского, имея запасы угля на 3 месяца работы - Цензор.НЕТ 846
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18.05.2020 17:22 Відповісти
так тут усе теперь бенино
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18.05.2020 17:23 Відповісти
головне аби не барига! а далі хош трава не рости
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18.05.2020 17:32 Відповісти
Ви зробили це разом!
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18.05.2020 17:36 Відповісти
"Центренерго" купує газ у Коломойського, маючи запаси вугілля на 3 місяці роботи - Цензор.НЕТ 39
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18.05.2020 17:59 Відповісти
Зеленая деолигархизация и диджитализация однако...
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18.05.2020 18:09 Відповісти
Діджидалізація ?
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18.05.2020 18:20 Відповісти
Да какая разница!(с)
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18.05.2020 18:26 Відповісти
Зелохи предпочитают бабушкам пенсии из своего кармана в переходах платить.
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18.05.2020 18:27 Відповісти
 
 