"Центренерго" купує газ у Коломойського, маючи запаси вугілля на 3 місяці роботи

Державна компанія "Центренерго" має на складах Трипільської ТЕС запаси вугілля більш ніж на 3 місяці роботи, але водночас купує газ у компанії "Юнайтед Енерджі", яка перебуває в орбіті інтересів Ігоря Коломойського.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та захисту довкілля. Передає ExPro.

За даними відомства, станом на 15 травня, на складах Трипільської ТЕС було 260,6 тис т вугілля газової групи та 28,9 тис т антрациту. За інформацією міністерства, запасів вугілля марки "Г" достатньо для роботи станції протягом 91 дня, а антрациту – на 12 днів роботи.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.

За підсумками 2019 року збитки держкомпанії становлять 2,5 млрд грн, в 2018 вона була прибутковою (1,4. млрд грн).

Зокрема, в серпні "Центренерго" підписала договір на поставку вугілля з Росії на 400 млн грн з ТОВ "Нафта Форс", засновник і директор якої був оператором на АЗС ANP (входить до групи Приват) в Києві.

За інформацією видання "Цензор.НЕТ", вугілля поставлялося за ціною 3 165 грн за тонну, що вдвічі більше за ринкову на той момент - 1 741 грн за тонну. Крім того, "Центренерго" почало поставляти за заниженими цінами електроенергію на підприємства групи "Приват" - Нікопольський і Запорізькі заводи феросплавів, "Дніпроазот", а також трейдера "Юнайтед Енерджі".

12 травня народний депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець і його колега з фракції "Європейської Солідарності" Михайло Бондар закликали прем'єр-міністра Д.Шмигаля, а також в.о. міністра енергетики О.Буславець розібратися із закупівлею енергоносіїв для держкомпанії "Центренерго".

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарха Ігоря Коломойського, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після т.зв. "Правки Геруса" щодо відкриття прямих поставок з РФ.

За наявності низки схем на держпідприємстві депутат Бондар повторно звернувся із запитом до НАБУ, САП і ДБР.