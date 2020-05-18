Бывшего заместителя начальника ГУНП в Харьковской области подозревают в растрате имущества более чем на 850 тыс. грн, - Фильчаков

По процессуального руководства прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении бывшим заместителю начальника ГУНП в Харьковской области и ведущему инженеру одного из отделов ГУНП в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества, совершенная в особо крупных размерах группой должностных лиц).

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал прокурор Харьковской области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что в 2018 году бывшие заместитель начальника ГУНП в Харьковской области и ведущий инженер одного из отделов ГУНП в Харьковской области разработали схему растраты бюджетных средств, привлекая к ней должностных лиц коммерческой структуры (одного из харьковских автосалонов).

Так, бывший заместитель начальника ГУНП в Харьковской области подписывал акты выполненных работ за предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту служебного автотранспорта, которые фактически не предоставлялись. Кроме того, по решению указанной должностного лица осуществлялось перечисление бюджетных средств с банковского счета ГУНП в Харьковской области в пользу коммерческой структуры.

Бывший ведущий инженер одного из отделов ГУНП в Харьковской области визировал и передавал на подпись руководителям акты выполненных работ, достоверно зная, что ремонтные работы фактически не проводились.

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По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 850 тыс. Грн.

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Полтаве, оперативное сопровождение - ДВБ ЧП Украины.

В настоящее время проводятся необходимые следственные (розыскные) действия с целью установления всех лиц, причастных к совершению преступления, прокурором в производстве решается вопрос о уведомление о подозрении другим лицам.

Вопрос об избрании меры пресечения двум подозреваемым лицам решается.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.