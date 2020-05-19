У 50% випадків COVID-19 джерело інфікування встановити не вдається, - глава ЦГЗ Кузін
Глава Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив, що в половині випадків інфікування коронавірусом не вдається встановити джерело зараження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "УП".
"50% - це ті випадки, в яких тип передачі інфекції не встановлено, близько 30% - це тісний контакт із підтвердженим випадком і 8% - там, де був факт подорожі. Невстановлений тип передачі інфекції - це коли або не вдалося зібрати епідемічний анамнез, тобто людина не пам'ятає, з ким контактувала, або перебувала у місцях масового скупчення людей і там могла бути хвора людина", - розповів очільник ЦГЗ.
Існує також варіант того, що людина мала багато контактів по роботі, і точно сказати або визначити, з ким саме з підтверджених випадків контактувала, неможливо. Тестування всіх осіб, які мали симптоми або ознаки, або були контактними, було доступно з першого надходження таких ПЛР-тестів у країну.
"Масове тестування, на жаль, не допомагає знайти додаткові якісь випадки на масовому рівні, тому що будь-яке тестування повинно мати певну мету, тобто ми повинні впорядкувати людей за певними ризиками і прийняти певну лікарську тактику. Зараз рівень поширеності коронавірусу в Україні не передбачає необхідності тестування кожного, хто проходить вулицею або сидить вдома. Тому сьогодні тестування є таргетованим, і саме це дозволяє забезпечувати ефективність протиепідемічних заходів", - зазначив Кузін.
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Но мы потомки сильных духом и телом, мы украинцы, нас просто так не сломать.
https://www.unian.net/m/world/koronavirus-v-rossii-v-moskve-pribegayut-dazhe-k-magii-no-eto-ne-spasaet-novosti-mira-11001125.html
https://el-murid.livejournal.com/4462112.html Повторение пройденного
Откровенно говоря, я не люблю впрямую возвращаться к написанному, так как полагаю, что способен относительно внятно связывать несколько слов. Но вчера либо я был не слишком внятен, либо не учел обстановку психологического террора, который вытворяет с восприятием людей разные недокументированные штуки. В https://el-murid.livejournal.com/4461469.html предыдущем тексте "Этика конфликта" я упомянул о том, что армия США заказала 330 млн шприцов с предустановленными метками наночипов, которые должны находиться в готовности к загрузке вакциной по мере ее изготовления. Мне указали на то, что это не чип, который вводится в человека (дескать, такой технологии нет, плюс есть вопросы к энергоснабжению такого чипа и так далее), а чип, который "привязывается" к шприцу для контроля времени и места инъекции. То есть - это не чипирование человека, а чипирование самой процедуры инъекции. Ее автоматизация в плане учета и контроля.
"Если впечатлительность масс и отрицательные настроения в обществе усиливаются, то возможно создать атмосферу коллективного психоза. Этого легко добиться с помощью телевизора. Но какой же смысл, поддерживать постоянный уровень страха в обществе? Ответ прост - добиться разложения в обществе, заставив людей искать любые возможности для того, чтобы скрыться от террора, ставшего результатом невыносимой реальности, вынудить их отказаться от своих мнений и находить удовольствие в популярных развлечениях, сделать их склонным к припадкам гнева…"
Теоретики ..не практики...
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