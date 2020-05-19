У 50% випадків COVID-19 джерело інфікування встановити не вдається, - глава ЦГЗ Кузін

Глава Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив, що в половині випадків інфікування коронавірусом не вдається встановити джерело зараження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "УП".

"50% - це ті випадки, в яких тип передачі інфекції не встановлено, близько 30% - це тісний контакт із підтвердженим випадком і 8% - там, де був факт подорожі. Невстановлений тип передачі інфекції - це коли або не вдалося зібрати епідемічний анамнез, тобто людина не пам'ятає, з ким контактувала, або перебувала у місцях масового скупчення людей і там могла бути хвора людина", - розповів очільник ЦГЗ.

Існує також варіант того, що людина мала багато контактів по роботі, і точно сказати або визначити, з ким саме з підтверджених випадків контактувала, неможливо. Тестування всіх осіб, які мали симптоми або ознаки, або були контактними, було доступно з першого надходження таких ПЛР-тестів у країну.

"Масове тестування, на жаль, не допомагає знайти додаткові якісь випадки на масовому рівні, тому що будь-яке тестування повинно мати певну мету, тобто ми повинні впорядкувати людей за певними ризиками і прийняти певну лікарську тактику. Зараз рівень поширеності коронавірусу в Україні не передбачає необхідності тестування кожного, хто проходить вулицею або сидить вдома. Тому сьогодні тестування є таргетованим, і саме це дозволяє забезпечувати ефективність протиепідемічних заходів", - зазначив Кузін.

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