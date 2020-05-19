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Новини Коронавірус і карантин
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У 50% випадків COVID-19 джерело інфікування встановити не вдається, - глава ЦГЗ Кузін

У 50% випадків COVID-19 джерело інфікування встановити не вдається, - глава ЦГЗ Кузін

Глава Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив, що в половині випадків інфікування коронавірусом не вдається встановити джерело зараження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "УП".

"50% - це ті випадки, в яких тип передачі інфекції не встановлено, близько 30% - це тісний контакт із підтвердженим випадком і 8% - там, де був факт подорожі. Невстановлений тип передачі інфекції - це коли або не вдалося зібрати епідемічний анамнез, тобто людина не пам'ятає, з ким контактувала, або перебувала у місцях масового скупчення людей і там могла бути хвора людина", - розповів очільник ЦГЗ.

Існує також варіант того, що людина мала багато контактів по роботі, і точно сказати або визначити, з ким саме з підтверджених випадків контактувала, неможливо. Тестування всіх осіб, які мали симптоми або ознаки, або були контактними, було доступно з першого надходження таких ПЛР-тестів у країну.

"Масове тестування, на жаль, не допомагає знайти додаткові якісь випадки на масовому рівні, тому що будь-яке тестування повинно мати певну мету, тобто ми повинні впорядкувати людей за певними ризиками і прийняти певну лікарську тактику. Зараз рівень поширеності коронавірусу в Україні не передбачає необхідності тестування кожного, хто проходить вулицею або сидить вдома. Тому сьогодні тестування є таргетованим, і саме це дозволяє забезпечувати ефективність протиепідемічних заходів", - зазначив Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діагноз COVID-19 можуть поставити навіть попри негативний ПЛР-тест, - глава ЦГЗ Кузін

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Психиатора пора посетить.
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18.05.2020 18:12
+2
Благодаря Тавистокскому институту была разработана теория социальной турбулентности, согласно которой недовольство населения можно смягчить при помощи таких инструментов, как создание искусственного дефицита энергоснабжения, экономические и финансовые кризисы, а также террористические атаки:

"Если впечатлительность масс и отрицательные настроения в обществе усиливаются, то возможно создать атмосферу коллективного психоза. Этого легко добиться с помощью телевизора. Но какой же смысл, поддерживать постоянный уровень страха в обществе? Ответ прост - добиться разложения в обществе, заставив людей искать любые возможности для того, чтобы скрыться от террора, ставшего результатом невыносимой реальности, вынудить их отказаться от своих мнений и находить удовольствие в популярных развлечениях, сделать их склонным к припадкам гнева…"
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18.05.2020 18:25
+2
Основополагающим, при этом, является культивирование и поддержание постоянного чувства страха за свою жизнь или потери источников существования. На этом фоне с запуганными можно проводить любые информационные манипуляции.
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18.05.2020 18:34
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Ай,ай,ай не можете установить....дык вы и не установите вовеки век...вы же просто не слышите!!!
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18.05.2020 17:29 Відповісти
Пасха и вербу посвятили. Именно так Ляшко сказал.
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18.05.2020 18:36 Відповісти
В большинстве случаев источник это онкология, старость, сердечно-сосудистые заболевания. И паника и страх. Это основные источники инфицирования ковидом)
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18.05.2020 17:32 Відповісти
Паника и страх ослабляют иммунитет, а также сидение дома. Не этого ли добивались?
Но мы потомки сильных духом и телом, мы украинцы, нас просто так не сломать.
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18.05.2020 17:40 Відповісти
Эксклюзивные приглашения были подписаны Гейтсом, Рокфеллером и Баффетом. Они решили назвать себя "Хороший клуб" ("Good Club"). Также присутствовал медиа-царь Тед Тернер, миллиардер, основатель CNN, который еще в 1996 году заявил в интервью для журнала о природе Audubon, что 95-типроцентное сокращение численности населения планеты до 225 - 300 миллионов было бы "идеальным
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18.05.2020 18:08 Відповісти
Не так, клуб 500-миллиардеры всего мира решили, что для их забаганок достаточно на Земле одного миллиарда человек, так называемый "золотой миллиард". В свое время были такие публикации. Так, что вытворять этот "клуб 500" может,что угодно.
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18.05.2020 21:51 Відповісти
Достали с вирусом. В России свой 95-й квартал, вообще бред, так что Украина по сравнению с ними - цивилизованная страна, особенно прошлись по ПИськову:
https://www.unian.net/m/world/koronavirus-v-rossii-v-moskve-pribegayut-dazhe-k-magii-no-eto-ne-spasaet-novosti-mira-11001125.html
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18.05.2020 17:36 Відповісти
А тех, с кем контактировал по работе - сложно протестировать ?
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18.05.2020 17:44 Відповісти
Нет кому это делать - СЭС уничтожена и уже много лет в медвузах не готовят соответствующих специалистов.
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18.05.2020 18:23 Відповісти
Доки найважніше Нетестування й завезення інфікованих з усіх усюд...
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18.05.2020 17:59 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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18.05.2020 18:01 Відповісти
Психиатора пора посетить.
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18.05.2020 18:12 Відповісти
Телевизор - это мощный инструмент для формирования общественного и пресечения индивидуального мнения. Мы воспринимаем то, что видим на экране за реальность, потому что этого же мнения придерживается большинство окружающих нас людей.
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18.05.2020 18:24 Відповісти
Ель Мюрід.

https://el-murid.livejournal.com/4462112.html Повторение пройденного
Откровенно говоря, я не люблю впрямую возвращаться к написанному, так как полагаю, что способен относительно внятно связывать несколько слов. Но вчера либо я был не слишком внятен, либо не учел обстановку психологического террора, который вытворяет с восприятием людей разные недокументированные штуки. В https://el-murid.livejournal.com/4461469.html предыдущем тексте "Этика конфликта" я упомянул о том, что армия США заказала 330 млн шприцов с предустановленными метками наночипов, которые должны находиться в готовности к загрузке вакциной по мере ее изготовления. Мне указали на то, что это не чип, который вводится в человека (дескать, такой технологии нет, плюс есть вопросы к энергоснабжению такого чипа и так далее), а чип, который "привязывается" к шприцу для контроля времени и места инъекции. То есть - это не чипирование человека, а чипирование самой процедуры инъекции. Ее автоматизация в плане учета и контроля.
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19.05.2020 09:35 Відповісти
Благодаря Тавистокскому институту была разработана теория социальной турбулентности, согласно которой недовольство населения можно смягчить при помощи таких инструментов, как создание искусственного дефицита энергоснабжения, экономические и финансовые кризисы, а также террористические атаки:

"Если впечатлительность масс и отрицательные настроения в обществе усиливаются, то возможно создать атмосферу коллективного психоза. Этого легко добиться с помощью телевизора. Но какой же смысл, поддерживать постоянный уровень страха в обществе? Ответ прост - добиться разложения в обществе, заставив людей искать любые возможности для того, чтобы скрыться от террора, ставшего результатом невыносимой реальности, вынудить их отказаться от своих мнений и находить удовольствие в популярных развлечениях, сделать их склонным к припадкам гнева…"
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18.05.2020 18:25 Відповісти
Основополагающим, при этом, является культивирование и поддержание постоянного чувства страха за свою жизнь или потери источников существования. На этом фоне с запуганными можно проводить любые информационные манипуляции.
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18.05.2020 18:34 Відповісти
Тавистокский институт -ето любители.. не профи..
Теоретики ..не практики...


ЛУкашенко.. рекламируй лучше свою организацию в Лахти !
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19.05.2020 09:37 Відповісти
Тавистоксткий институт является одной из самых влиятельных групп последних 50-ти лет. Прикрываясь статусом некоммерческой организации, это, возможно, один из самых важных центров социологических исследований по "промывке мозгов" в истории. Это сложная по структуре организация, которая намерена изменить парадигму современного общества и тесно связана с такими же загадочными группами как Бильдерберг или Римский клуб. В этом фильме мы расскажем вам про историю Тавистокского института и постараемся показать, как его деятельность влияет на нашу с вами жизнь, заставляя нас пересмотреть существующую концепцию свободы.
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18.05.2020 18:31 Відповісти
 
 