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"Київ має зберегти завод "Антонова" та увійти до першої трійки авіаційних центрів світу", - Нестор

Громада міста Києва має стати стратегічним партнером та інвестором заводу "Антонов".

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook голова столичного осередку ВО "Батьківщина" Віталій Нестор.

Так політик відреагував на заяву працівників "Антонова" про загрозу знищення підприємства керівництвом "Укроборонпрому".

На думку Віталія Нестора, слід невідкладно переглянути принципи переходу ДП "Антонов" до корпоративного управління. Якщо для цього необхідний окремий закон, то його треба розробляти спільно з колективом підприємства та за участі представників громади Києва.

"Але ключові питання при переході до корпоративного управління – це бізнес-план з інвестиційними зобов’язаннями та наявність стратегічного інвестора, під якого здійснюються такі зміни. Я вважаю, що Київ має висловити свою готовність стати стратегічним партнером та інвестором для заводу "Антонов" - сказано у заяві Нестора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держпідприємство "Антонов" звернулося до Зеленського: керівництво "Укроборонпрому" знищує оборонний комплекс країни

Як зазначає лідер ВО "Батьківщина" в Києві, місто має висловити готовність викупити частку у підприємстві, допомогти із залученням інвестицій та мати вплив на розвиток підприємства через представників громади у наглядовій раді.

Також Київ має стати гарантом того, що всі складові містоутворюючого підприємства будуть збережені як цілісний майновий комплекс: авіакомпанія, всі права інтелектуальної власності та бренди, аеродром у Гостомелі, виробництво та сфера культурно-побутового забезпечення підприємства.

"Підприємство розміщене в нашому місті і може приносити користь містянам. Воно є одним із найбільших платників податків. А при грамотному управлінні та івестиціях у розвиток "Антонова" Київ може увійти до ТОП-3 авіаційних центрів світу, від чого виграє не лише авіазавод, а й усі супутні галузі та кияни, які в них задіяні. Збереження та розвиток заводу "Антонов" - це частина стратегії розвитку Києва!" - заявив Віталій Нестор.

Автор: 

ДП "Антонов" (241) Нестор (5)


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Топ коментарі
+6
дешёвая болтовня
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18.05.2020 18:05
+5
Чому ж Вона, коли була прем''єром нічого не зробила? Не запитував?
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18.05.2020 17:32
+4
Нью-Васюки в топ 3? Труха и плесень в которую вы превратили флагман мирового авиастроения? Кукурузник для разбрасывания говна над соевыми полями, узловой китайской сборки - предел мчетаний!
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18.05.2020 17:31
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В добрий час !!))
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18.05.2020 17:30 Відповісти
Должен. І що? Та хазяїва бубочки його куплять, за безцінь, і перепродадуть. Звичайна рейдерська практика
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18.05.2020 17:30 Відповісти
Нью-Васюки в топ 3? Труха и плесень в которую вы превратили флагман мирового авиастроения? Кукурузник для разбрасывания говна над соевыми полями, узловой китайской сборки - предел мчетаний!
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18.05.2020 17:31 Відповісти
А над ЗЕлеными "болотами" разбрасывать будут бисер ?
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18.05.2020 17:38 Відповісти
Труха и плесень в которую вы превратили флагман мирового авиастроения?

КБ Антонов нашло свою нишу (немалое достижение и удача): неприхотливые транспортные и пассажирские самолеты для плохих и грунтовых аэродромов. Благодаря индийскому заказу сделали ещё Ан-32 для высокогорных аэродромов. И в основном все достижения, неплохое было КБ, но на флагман совсем не тянет.
Кукурузник для разбрасывания говна над соевыми полями, узловой китайской сборки - предел мчетаний!

Ан-2 выпускался ок 50 лет, летает в десятках стран, выпущено ок 20 тыс.... такой результат для модели - действительно предел мечтаний любого КБ.
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18.05.2020 18:37 Відповісти
Чому ж Вона, коли була прем''єром нічого не зробила? Не запитував?
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18.05.2020 17:32 Відповісти
Она в это время с Пашей Лазаренком все о стране дуиала, за народ страдала... есчо до той поры от народного корыта ломом не отобьешь, уж 30 лет почти...
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18.05.2020 17:54 Відповісти
"Київ має зберегти завод "Антонова" та увійти до першої трійки авіаційних центрів світу", - Нестор - Цензор.НЕТ 2348
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18.05.2020 18:34 Відповісти
Вчепилась як за руль Лазаренка, дешева корупційна газостюардеса.
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18.05.2020 19:55 Відповісти
Что именно она не сделала?

в начале февраля Кабинет Министров принял решение http://korrespondent.net/business/companies/732203 выделить 1 млрд гривен государственному предприятию Киевский авиационный завод Авиант для рефинансирования задолженностей и увеличения уставного фонда.
Тогда же Кабмин решил направить средства из Стабилизационного фонда для пополнения УФ Харьковского государственного авиационного предприятия.

Согласно планам Минпромполитики, до конца 2009 года на авиационных заводах в Харькове и Киеве должно быть собрано http://korrespondent.net/business/economics/733170 девять самолетов , в том числе шесть - на ХГАПП и 3 - на Авиант.
Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, КиГАЗ Авиант, а также АНТК им. Антонова и ГП Завод 410 гражданской авиации входят в состав государственного авиастроительного концерна Антонов.
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18.05.2020 20:09 Відповісти
А Харьковский авиазавод как?
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18.05.2020 17:33 Відповісти
Тут и ТОП-20 было бы неплохо о каких ТОП-3 можно говорить
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18.05.2020 17:33 Відповісти
город должен выразить готовность выкупить долю в предприятии,Источник: https://censor.net/n3196278

да все понятно город значит выкупит а потом этот проныра всю землю себе прикарманит
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18.05.2020 17:33 Відповісти
еще один человек в меры киева метит?
или к чему этот пост хз кого?
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18.05.2020 17:38 Відповісти
просто Йуля проплатила цензору за рекламу)
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18.05.2020 17:42 Відповісти
После того как кацапы весь КБ Антонова уничтожили,как и правительство Польши,предприятие просто мертвое,разве что пользуются разработками людей которые разбились но эти разработки имеют свойство устаревать а разрабатывать что-то новое просто некому.А кто может тот уходит или за бугор или в *********.
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18.05.2020 17:43 Відповісти
здесь другая проблема.
есть работяги. они никуда не денутся.
есть средний сегмент. он думает и просто тупо посылает это дело нах и уезжает.
ну и остались те кто стригут бабки. все.
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18.05.2020 17:50 Відповісти
здесь другая проблема.
есть работяги. они никуда не денутся.
есть средний сегмент. он думает и просто тупо посылает это дело нах и уезжает.
ну и остались те кто стригут бабки. все.
Точно - другая проблема. Было конструкторское бюро - разработчик самолетов, свои разработки - это основное. Ан-2, прославивший КБ, вообще был разработан в Новосибирске, переехало КБ в Киев - появилось укр авиастроение, а не просто производство. В Ташкенте есть/был оч крупный авиазавод, там Аны и делались, а узбекском авиастроении не слышно.
Вот эту основу - КБ, способное разрабатывать свои новые самолеты, Украина практ потеряла.
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18.05.2020 18:52 Відповісти
У остальных предприятий оборонпрома проблем нет, они уже все вошли в ТОП-3? Укоборнпром добивает все свои предприятия с 2010 года и руки им никто не рубает.
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18.05.2020 17:46 Відповісти
Та нафиг нада. Давайте лучше на месте "Антонова" БЦ построим!
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18.05.2020 17:54 Відповісти
Так политик отреагировал на заявление работников "Антонова" об угрозе уничтожения предприятия руководством "Укроборонпрома".

Батькивщина отреагировала, а почему Зеленский не отреагировал или ему до одного места?

Странная у нас власть, если не сказать больше.
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18.05.2020 18:04 Відповісти
дешёвая болтовня
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18.05.2020 18:05 Відповісти
Лучше и не сказать
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18.05.2020 19:23 Відповісти
Тимошенко в 2009 выделила из бюджета целый лярд на нашу авиацию. А что сделал ты?
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18.05.2020 20:11 Відповісти
Налоги платил, из которых и складывается бюджет. Ферштейн?
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18.05.2020 23:37 Відповісти
И что? Я тоже платил и плачу,то что мене теперь гардицца этим?
ЮВТ умна, а если ты видишь в ее словах дешевую болтовню, то знай что мы все живем так, как заслуживаем - нормальных людей гоним, а за тварей голосуем. И имеем что имеем.
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19.05.2020 08:49 Відповісти
Будут авиакомпанией пока совковые самолеты не исчерпают ресурс, а потом можно заняться торговлей сувенирами. Не будут же они покупать Боинги.
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18.05.2020 18:13 Відповісти
Исчо один Нестор
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18.05.2020 18:35 Відповісти
"С одной из стран обсуждается контракт на 50 самолетов Ан-148", - сказала премьер-министр в понедельник в Киеве на встрече с работниками Киевского государственного авиационного завода (КиГАЗ) Авиант.Тимошенко также сообщила, что "на подходе контракт с Индией", однако не назвала объем заказа.Кроме того, по словам премьера, правительство Украины в нынешнем году намерено возобновить финансирование заказа Министерства обороны на строительство двух самолетов."16 марта 2009 г.Где самолеты ,Нестор?
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18.05.2020 18:43 Відповісти
Где самолеты ,Нестор?
Реально авиапром, те проектирование и изготовление своих моделей, требует очень мощной поддержки государства в разной форме. Украина такой поддержки оказать не может, старые заделы разработок заканчиваются, с ними заканчивается и укр авиастроение. До сих пор символами авиастроения Украины остаются советские самолеты Ан-124 и Ан -225 КБ Антонова разработки 70-80 годов.
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18.05.2020 19:03 Відповісти
Я не готов быть инвестором. Рисков много. Перспектив... Я бы акции велюра прикупил бы. И эпицентра. А в Антонов... Справятся, инвестиционную няню дадут, завод в гостомель, площадя под застройку и видос запилят)))
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18.05.2020 18:55 Відповісти
Внутри страны должны летать Антоновы. А летают бразильские Эмбрайеры).
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18.05.2020 18:58 Відповісти
Внутри страны должны летать Антоновы. А летают бразильские Эмбрайеры).
Тут два варианта. Или за эксплуатацию данной модели доплачивает (в какой-то форме) государство, или переплачивает потребитель. Только тогда получается это "должны".
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18.05.2020 19:07 Відповісти
"Киев должен сохранить завод "Антонов" и войти в ТОП-3 авиационных центров мира", - Нестор."

Махно?
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18.05.2020 19:09 Відповісти
да кто ж против...нехай буде топ -3 ...только не за рахунок держбьюджету
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18.05.2020 19:47 Відповісти
страшно представить что он сделал такого грязного и омерзительного, что бы баба Йуля назначила его главой Киевской "Матькивщины"..
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18.05.2020 19:54 Відповісти
ГОСПРЕДПРИЯТИЕ - БЕЗДОННАЯ КОРМУШКА ДЛЯ ВОРОВ!
Должна быть НАСТОЯШАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ (а не ДЕРИБАН)!
Так как "Антонов" неконкурентен на рынке, тотнужно слияние с другим ПРИВАТНЫМ и конкурентоспособным участником авиарынка (который "на плаву")!
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18.05.2020 20:02 Відповісти
Зараз всі заяви треба розглядати як передвиборчі до нісцевих виборів і не дуже зважати на них.
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18.05.2020 21:11 Відповісти
А що робити з Харківським авіаційним заводом? Хто його збереже?
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18.05.2020 23:15 Відповісти
 
 