"Київ має зберегти завод "Антонова" та увійти до першої трійки авіаційних центрів світу", - Нестор
Громада міста Києва має стати стратегічним партнером та інвестором заводу "Антонов".
Про це заявив на своїй сторінці в Facebook голова столичного осередку ВО "Батьківщина" Віталій Нестор.
Так політик відреагував на заяву працівників "Антонова" про загрозу знищення підприємства керівництвом "Укроборонпрому".
На думку Віталія Нестора, слід невідкладно переглянути принципи переходу ДП "Антонов" до корпоративного управління. Якщо для цього необхідний окремий закон, то його треба розробляти спільно з колективом підприємства та за участі представників громади Києва.
"Але ключові питання при переході до корпоративного управління – це бізнес-план з інвестиційними зобов’язаннями та наявність стратегічного інвестора, під якого здійснюються такі зміни. Я вважаю, що Київ має висловити свою готовність стати стратегічним партнером та інвестором для заводу "Антонов" - сказано у заяві Нестора.
Як зазначає лідер ВО "Батьківщина" в Києві, місто має висловити готовність викупити частку у підприємстві, допомогти із залученням інвестицій та мати вплив на розвиток підприємства через представників громади у наглядовій раді.
Також Київ має стати гарантом того, що всі складові містоутворюючого підприємства будуть збережені як цілісний майновий комплекс: авіакомпанія, всі права інтелектуальної власності та бренди, аеродром у Гостомелі, виробництво та сфера культурно-побутового забезпечення підприємства.
"Підприємство розміщене в нашому місті і може приносити користь містянам. Воно є одним із найбільших платників податків. А при грамотному управлінні та івестиціях у розвиток "Антонова" Київ може увійти до ТОП-3 авіаційних центрів світу, від чого виграє не лише авіазавод, а й усі супутні галузі та кияни, які в них задіяні. Збереження та розвиток заводу "Антонов" - це частина стратегії розвитку Києва!" - заявив Віталій Нестор.
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КБ Антонов нашло свою нишу (немалое достижение и удача): неприхотливые транспортные и пассажирские самолеты для плохих и грунтовых аэродромов. Благодаря индийскому заказу сделали ещё Ан-32 для высокогорных аэродромов. И в основном все достижения, неплохое было КБ, но на флагман совсем не тянет.
Кукурузник для разбрасывания говна над соевыми полями, узловой китайской сборки - предел мчетаний!
Ан-2 выпускался ок 50 лет, летает в десятках стран, выпущено ок 20 тыс.... такой результат для модели - действительно предел мечтаний любого КБ.
в начале февраля Кабинет Министров принял решение http://korrespondent.net/business/companies/732203 выделить 1 млрд гривен государственному предприятию Киевский авиационный завод Авиант для рефинансирования задолженностей и увеличения уставного фонда.
Тогда же Кабмин решил направить средства из Стабилизационного фонда для пополнения УФ Харьковского государственного авиационного предприятия.
Согласно планам Минпромполитики, до конца 2009 года на авиационных заводах в Харькове и Киеве должно быть собрано http://korrespondent.net/business/economics/733170 девять самолетов , в том числе шесть - на ХГАПП и 3 - на Авиант.
Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, КиГАЗ Авиант, а также АНТК им. Антонова и ГП Завод 410 гражданской авиации входят в состав государственного авиастроительного концерна Антонов.
да все понятно город значит выкупит а потом этот проныра всю землю себе прикарманит
или к чему этот пост хз кого?
есть работяги. они никуда не денутся.
есть средний сегмент. он думает и просто тупо посылает это дело нах и уезжает.
ну и остались те кто стригут бабки. все.
есть работяги. они никуда не денутся.
есть средний сегмент. он думает и просто тупо посылает это дело нах и уезжает.
ну и остались те кто стригут бабки. все.
Точно - другая проблема. Было конструкторское бюро - разработчик самолетов, свои разработки - это основное. Ан-2, прославивший КБ, вообще был разработан в Новосибирске, переехало КБ в Киев - появилось укр авиастроение, а не просто производство. В Ташкенте есть/был оч крупный авиазавод, там Аны и делались, а узбекском авиастроении не слышно.
Вот эту основу - КБ, способное разрабатывать свои новые самолеты, Украина практ потеряла.
Батькивщина отреагировала, а почему Зеленский не отреагировал или ему до одного места?
Странная у нас власть, если не сказать больше.
ЮВТ умна, а если ты видишь в ее словах дешевую болтовню, то знай что мы все живем так, как заслуживаем - нормальных людей гоним, а за тварей голосуем. И имеем что имеем.
Реально авиапром, те проектирование и изготовление своих моделей, требует очень мощной поддержки государства в разной форме. Украина такой поддержки оказать не может, старые заделы разработок заканчиваются, с ними заканчивается и укр авиастроение. До сих пор символами авиастроения Украины остаются советские самолеты Ан-124 и Ан -225 КБ Антонова разработки 70-80 годов.
Тут два варианта. Или за эксплуатацию данной модели доплачивает (в какой-то форме) государство, или переплачивает потребитель. Только тогда получается это "должны".
Махно?
Должна быть НАСТОЯШАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ (а не ДЕРИБАН)!
Так как "Антонов" неконкурентен на рынке, тотнужно слияние с другим ПРИВАТНЫМ и конкурентоспособным участником авиарынка (который "на плаву")!