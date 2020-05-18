"Київ має зберегти завод "Антонова" та увійти до першої трійки авіаційних центрів світу", - Нестор

Громада міста Києва має стати стратегічним партнером та інвестором заводу "Антонов".

Про це заявив на своїй сторінці в Facebook голова столичного осередку ВО "Батьківщина" Віталій Нестор.

Так політик відреагував на заяву працівників "Антонова" про загрозу знищення підприємства керівництвом "Укроборонпрому".

На думку Віталія Нестора, слід невідкладно переглянути принципи переходу ДП "Антонов" до корпоративного управління. Якщо для цього необхідний окремий закон, то його треба розробляти спільно з колективом підприємства та за участі представників громади Києва.

"Але ключові питання при переході до корпоративного управління – це бізнес-план з інвестиційними зобов’язаннями та наявність стратегічного інвестора, під якого здійснюються такі зміни. Я вважаю, що Київ має висловити свою готовність стати стратегічним партнером та інвестором для заводу "Антонов" - сказано у заяві Нестора.

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Як зазначає лідер ВО "Батьківщина" в Києві, місто має висловити готовність викупити частку у підприємстві, допомогти із залученням інвестицій та мати вплив на розвиток підприємства через представників громади у наглядовій раді.

Також Київ має стати гарантом того, що всі складові містоутворюючого підприємства будуть збережені як цілісний майновий комплекс: авіакомпанія, всі права інтелектуальної власності та бренди, аеродром у Гостомелі, виробництво та сфера культурно-побутового забезпечення підприємства.

"Підприємство розміщене в нашому місті і може приносити користь містянам. Воно є одним із найбільших платників податків. А при грамотному управлінні та івестиціях у розвиток "Антонова" Київ може увійти до ТОП-3 авіаційних центрів світу, від чого виграє не лише авіазавод, а й усі супутні галузі та кияни, які в них задіяні. Збереження та розвиток заводу "Антонов" - це частина стратегії розвитку Києва!" - заявив Віталій Нестор.