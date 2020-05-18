Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко

Сегодня Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия на заседании подтвердила, что судья Верховного Суда Ольга Ступак врала Высшей квалификационной комиссии на конкурсе. И не раз, а минимум трижды.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает авдокат Руслан Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"ОСД (Общественный совет добропорядочности. - Ред.) признал ее недобропорядочной в т.ч. за то, что она вывела свою квартиру из служебных. Но на собеседованиях она категорически утверждала, что не писала заявление об этом. Мол, невиновна я, это они сами сделали без меня. Это выглядело очевидным враньем, но ВККС и ВСП закрыли на это глаза и "поверили" Ступак на слово. Почти 2 года ушло на то, чтобы получить подтверждение ее лжи. Пришлось обращаться в суд, писать заявление о преступлении и еще кучу всего и вот наконец мы получили заявление, которое Ступак "не писала"", - говорится в сообщении.

Маселко отмечает, что после этого ей пришлось признать, что говорила неправду. Но теперь концепция поменялась. Оказывается она просто забыла об этом и даже неоднократные вопросы и два заседания ВККС и два заседания ВСП не помогли.

"Однако ВСП пошел дальше. В своем заключении член ВСП Николай Худик заявил, что такое поведение вообще не порочит звание судьи и не влияет на доверие граждан к суду. Еще раз - ложь судьи не влияет на доверие граждан к суду. ... В итоге вторая дисциплинарная палата единогласно решила - отказать в любом наказании судьи Ступак. Даже предупреждение не дали. За это решение проголосовали Блаживская, Прудивус и Артеменко", - добавил адвокат Маселко.

По словам Маселко, сама Ступак на заседание сегодня не пришла. Срочно взяла отпуск на неделю и просила рассматривать дело без нее. Написала, что ВСП доверяет.

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