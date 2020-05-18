УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8969 відвідувачів онлайн
Новини
6 043 46

Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко

Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко

Сегодня Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия на заседании подтвердила, что судья Верховного Суда Ольга Ступак врала Высшей квалификационной комиссии на конкурсе. И не раз, а минимум трижды.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает авдокат Руслан Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"ОСД (Общественный совет добропорядочности. - Ред.) признал ее недобропорядочной в т.ч. за то, что она вывела свою квартиру из служебных. Но на собеседованиях она категорически утверждала, что не писала заявление об этом. Мол, невиновна я, это они сами сделали без меня. Это выглядело очевидным враньем, но ВККС и ВСП закрыли на это глаза и "поверили" Ступак на слово. Почти 2 года ушло на то, чтобы получить подтверждение ее лжи. Пришлось обращаться в суд, писать заявление о преступлении и еще кучу всего и вот наконец мы получили заявление, которое Ступак "не писала"", - говорится в сообщении.

Маселко отмечает, что после этого ей пришлось признать, что говорила неправду. Но теперь концепция поменялась. Оказывается она просто забыла об этом и даже неоднократные вопросы и два заседания ВККС и два заседания ВСП не помогли.

"Однако ВСП пошел дальше. В своем заключении член ВСП Николай Худик заявил, что такое поведение вообще не порочит звание судьи и не влияет на доверие граждан к суду. Еще раз - ложь судьи не влияет на доверие граждан к суду. ... В итоге вторая дисциплинарная палата единогласно решила - отказать в любом наказании судьи Ступак. Даже предупреждение не дали. За это решение проголосовали Блаживская, Прудивус и Артеменко", - добавил адвокат Маселко.

По словам Маселко, сама Ступак на заседание сегодня не пришла. Срочно взяла отпуск на неделю и просила рассматривать дело без нее. Написала, что ВСП доверяет.

Также читайте: На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов, - Козаченко

Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко 01

Автор: 

Верховный Суд (1188) судья (1582) Высший совет правосудия (582) Маселко Роман (98)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
дно
показати весь коментар
18.05.2020 17:49
+26
Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко - Цензор.НЕТ 5077
показати весь коментар
18.05.2020 17:57
+20
А те , которые принимали Решение , - Сколько Раз они Соврали, или это есть норма поведения Судьи. Ворон Ворону глаз не Выколет .
показати весь коментар
18.05.2020 17:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дно
показати весь коментар
18.05.2020 17:49 Відповісти
Українські судді самі чесні та добропорядні в світі !!!)))
показати весь коментар
18.05.2020 17:54 Відповісти
Какой народ, такие судьи. Откуда взяться другим?
показати весь коментар
18.05.2020 17:56 Відповісти
Нашим суддям сци в глаза, а вони - божа роса.
показати весь коментар
18.05.2020 18:53 Відповісти
Это дичь!
показати весь коментар
18.05.2020 17:50 Відповісти
А те , которые принимали Решение , - Сколько Раз они Соврали, или это есть норма поведения Судьи. Ворон Ворону глаз не Выколет .
показати весь коментар
18.05.2020 17:51 Відповісти
та ступачиха наверное занесла сколько нужно... и шо робыть? поэтому не знала, не знала и забыла.
показати весь коментар
18.05.2020 18:29 Відповісти
Та ви шо?? Жінка з такими ясними та чесними очима не спроможна брехати !!)))
показати весь коментар
18.05.2020 17:51 Відповісти
Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко - Цензор.НЕТ 5077
показати весь коментар
18.05.2020 17:57 Відповісти
Ах, эти карие глаза,
Глаза напротив,
Легко свели меня с ума
Как между прочим,
И не оставив на потом
Капли надежды,
Они позвали за собой
В дали безбрежны....

и сколько перспектив в безбрежном море фемиды...
или грузите евробаксы бочками все стерпится...
показати весь коментар
18.05.2020 18:02 Відповісти
ПреЗЕдент такого не допустит! Это неслыханно!...
показати весь коментар
18.05.2020 17:52 Відповісти
чорту позвонит?
показати весь коментар
18.05.2020 18:31 Відповісти
Український суд ,самий чесний суд в світі і жодним чином не корумпований !!)))
показати весь коментар
18.05.2020 17:53 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html Полиграф подтвердил правдивость коррупционных обвинений против брата Ермака Май 18, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко - Цензор.НЕТ 5610 Фигуранты дела о пленках брата главы Офиса президента - Дмитрий Штанько и Сергей Шумский - прошли полиграф, который подтвердил правдивость их заявлений относительно Дениса Ермака.https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html#more-103617 Читать далее
показати весь коментар
18.05.2020 17:58 Відповісти
всеравно Рафик ниучьом не уиноват...
показати весь коментар
18.05.2020 18:36 Відповісти
только суд Линча...
показати весь коментар
18.05.2020 17:58 Відповісти
ВСК- Высший Совет КРИВОСУДИЯ! Куда не плюнь,- попадешь в реваншиста или малороса.
показати весь коментар
18.05.2020 17:59 Відповісти
Я правильно понимаю, это тот суд, который всепереможно рефомированный?
показати весь коментар
18.05.2020 17:59 Відповісти
яких вам б...дь ще реформ не вистача????
показати весь коментар
18.05.2020 18:00 Відповісти
Той, что уже 18 мая, а о реформе низовых звеньев судов, запланированной на 2020 год, так и не слышно...
показати весь коментар
18.05.2020 18:02 Відповісти
Слуги перезагрузили судебную реформу пол-года назад и только они единственные голосовали в Раде за "перезагрузку"...
показати весь коментар
18.05.2020 18:00 Відповісти
Зелохам нравится брехливые люди.
показати весь коментар
18.05.2020 18:04 Відповісти
Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко - Цензор.НЕТ 7669
показати весь коментар
18.05.2020 18:08 Відповісти
Так она при Порохле свою должность получила, во время грандиозной соевой судебной реформы. Чы чукча статью прочитать не в состоянии?
показати весь коментар
18.05.2020 18:27 Відповісти
Зелох, у нас за судей уже как год не Порох отвечает.
показати весь коментар
18.05.2020 18:28 Відповісти
Она получила пожизненные статус судьи при Кучме, а при Яныке стала судьей высшего суда. Никакая реформа не может теперь сковырнуть эту "судью" с её кресла, её можно только поймать на преступлении, судить, и только тогда возможно её можно будет уволить по закону. Но это неточно. Судейские обложились такими законами со всех сторон, что на них нельзя даже косо посмотреть. Небожители.
показати весь коментар
18.05.2020 20:43 Відповісти
Наоборот! Это есть большое судейское достоинство
показати весь коментар
18.05.2020 18:06 Відповісти
Абсоллютно ВСЯ суддівська система прогнила від корупції.
Її дешевше заново створити а ніж далі годувати
показати весь коментар
18.05.2020 18:08 Відповісти
Разогнать ВСП давно пора много лживых судей пролезло благодаря этой группировке.
показати весь коментар
18.05.2020 18:09 Відповісти
Подумаешь, соврала. Ведь человек-то хороший. Правильный
показати весь коментар
18.05.2020 18:16 Відповісти
- скільки дорівнює 2+2?
- а скільки вам треба?
показати весь коментар
18.05.2020 18:21 Відповісти
то для судаків вже таке звичне, шо сприймаєця самими як норма
Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко - Цензор.НЕТ 2231
показати весь коментар
18.05.2020 18:24 Відповісти
Клоака всп - это детище шоколада, а паяц все хорошее от прежней власти сохраняет, и берет на вооружение, вперед с головой, повернутой назад.
показати весь коментар
18.05.2020 18:48 Відповісти
Наши судьи это особое "дно". Им можно все. Брать взятки, бухими ездить за рулем, выносить заведомо неправомочные решения, отбирать квартиры. Нет такого преступления, за которые они бы несли наказание. Не будем говорить об их богатстве. Все миллионеры.
показати весь коментар
18.05.2020 18:55 Відповісти
Цікаво, а якщо в них з гранатомета "пульнути", то вони поміняють свою точку зору чи ні?
показати весь коментар
18.05.2020 19:02 Відповісти
А що ж тоді мафія?
показати весь коментар
18.05.2020 19:03 Відповісти
Просто интересно, во сколько обошлось этой курице её доверие к ВСП? Ворон ворону глаз не выклюет! Иначе можно сказать - рука руку моет! До тех пор, пока в ВСП не придут честные судьи (блин, о чём это я!), толку от этой шарашки не будет! В их практике работы был ли хоть один факт наказания судьи? Если и был, то скорее всего за курение в туалете.
показати весь коментар
18.05.2020 19:20 Відповісти
Ну и как верить такому правосудию ?Может там нужно проводить акции протеста для очищения правосудия
показати весь коментар
18.05.2020 19:44 Відповісти
надо дать время чтобы судил КОЛЬТ
показати весь коментар
18.05.2020 19:45 Відповісти
Вони один одному довіряють....бо роками носять один одному гроші,... але про це вони забувають, одразу після передачі хабара. Щоб покарати, хоч як небуть районного суддю, навіт самого задрипаного суду - можуть пройти роки! Щоб покарати суддю апеляційного суду - десятки років.... Покарати суддю Верховного Суду - це фантастика! Скоріше ішак заговорить! Один тіки дурень попався, вірніше перестав ділитися,.... що "засівав" міліонами доларів кабінет, бо зглузду зьїхав від безкарності та свого високочестія! Але зараз йому та його сімьї дуже непогано...дивиться Інет.., бо від "посівань" залишилося стіки, що Президент, мабудь, не зможе заробити, як зарплатню - за сто років...а може тисячу
показати весь коментар
18.05.2020 20:08 Відповісти
не довіряють вони, просто торгують. Нічого особистого, просто- бізнес.
показати весь коментар
19.05.2020 12:20 Відповісти
Судья Верховного Суда Ступак трижды попалась на лжи во время конкурса, а ВСП заявил, что такое поведение не порочит звание судьи, - Маселко - Цензор.НЕТ 5503
показати весь коментар
18.05.2020 20:11 Відповісти
148 раз реХвАрмований мальдівською шлюхою суд....
показати весь коментар
18.05.2020 20:34 Відповісти
Українські судді, практично всі ще є землеробами, по 100 і більше гектарів. І не тільки судді, але й прокурори, поліцейські, чиновники та інша шалупень.
показати весь коментар
18.05.2020 21:17 Відповісти
Судівська рехфлрма від бариги форева.
показати весь коментар
19.05.2020 01:16 Відповісти
Що тут незвичного для українських суддів? Красти і брехати для них, як дихати. Інших не тримають.
показати весь коментар
19.05.2020 12:18 Відповісти
 
 