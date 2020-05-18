"Укрзалізниця" негайно проведе новий конкурс із відбору постачальника харчування для швидкісних поїздів, - Криклій

"Укрзалізниця" усунула від виконання службових обов'язків керівництво філії "Українська залізнична швидкісна компанія", яка проводила відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів, через непрозорість конкурсу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

За словами Криклія, "Українська залізнична швидкісна компанія" не забезпечила прозорість відбору контрагента, тому була відсторонена від виконання службових обов'язків. "Укрзалізниця" докладе всіх зусиль і проведе новий конкурс через систему ProZorro, залучаючи максимальну кількість учасників. Щоб у результаті отримати надійного і якісного постачальника послуг.

Також Криклій подякував усім, хто звернув увагу на цей конкурс і оперативно відреагував. І зазначив: "Система дуже інертна, швидкість змін не така, як нам всім би хотілося, але зміни вже не зупинити. Кожен чиновник у країні повинен нарешті зрозуміти, що часи корупційних схем минули, відповідальність буде неминучою".

У свою чергу виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Іван Юрик у Facebook зазначив, що стосовно попереднього відбору постачальника департамент безпеки здійснює службову перевірку. І запевнив, що особисто проконтролює, щоб новий конкурс проводився згідно з чинним законодавством і максимально публічно.

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