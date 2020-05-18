"Укрзалізниця" негайно проведе новий конкурс із відбору постачальника харчування для швидкісних поїздів, - Криклій
"Укрзалізниця" усунула від виконання службових обов'язків керівництво філії "Українська залізнична швидкісна компанія", яка проводила відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів, через непрозорість конкурсу.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
За словами Криклія, "Українська залізнична швидкісна компанія" не забезпечила прозорість відбору контрагента, тому була відсторонена від виконання службових обов'язків. "Укрзалізниця" докладе всіх зусиль і проведе новий конкурс через систему ProZorro, залучаючи максимальну кількість учасників. Щоб у результаті отримати надійного і якісного постачальника послуг.
Також Криклій подякував усім, хто звернув увагу на цей конкурс і оперативно відреагував. І зазначив: "Система дуже інертна, швидкість змін не така, як нам всім би хотілося, але зміни вже не зупинити. Кожен чиновник у країні повинен нарешті зрозуміти, що часи корупційних схем минули, відповідальність буде неминучою".
У свою чергу виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Іван Юрик у Facebook зазначив, що стосовно попереднього відбору постачальника департамент безпеки здійснює службову перевірку. І запевнив, що особисто проконтролює, щоб новий конкурс проводився згідно з чинним законодавством і максимально публічно.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Интерсити, котороый приходит в пункт назначения в час ночи, это какой задницей надо было думать?
https://www.facebook.com/victor.taran.5?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=-UC%2CP-y-R Viktor Taran
https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10157517972436859?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=%2CO%2CP-y-R 15 травня о 13:18 ·
І до чергових "гарних новин" в країні.
Памятаєте як вас смачно і відносно не дорого харчували в Інтерсіті?
Так от - більше такого не буде.
Влада Зеленського провела тендер на УкрЗалізниці врезультаті якої перемогу здобула недавно створена компанія.
Далі цитую "Дениса Пятигорця"
Компанія називається «Грінед». Весела компанія з корінням в британських офшорах, в якої ані персоналу, ані торгового обладнання, ані грошей - немає."
А тепер два «веселі» факти.
Перший!
Знаєте кого перемогла в конкурсі копанія «Рога і копита»?
- Австрійську компанію «Ду енд ко», яка харчує пасажирів австрійської залізної дороги;
- Компанію «Сокар-Петроліум», напевне найбагатшу в цьому списку, бо її власник «Нафтогаз Азербайджану»;
- Компанію WOG, яка є діючим оператором послуги харчування в потягах Інтерсіті.
Другий!
Компанія «Рога і копита» (вона ж «Грінед») раніше несподівано перемогла великих гравців на ринку кейтерингу в тендері на харчування клієнтів VIP-зали аеропорту Бориспіль. Тендер тоді проводив співробітник Борисполя В'ячеслав Горбатко.
А тепер спробуйте з трьох разів здогадатися, а хто проводив конкурс на «Укрзалізниці»? Ну? Не здогадалися? Умнічкі! Той самий В'ячеслав Горбатко!
Здобули, ***…
Ось такі справи.
Тепер вас харчуватиме компанія "ноу-нейм" із незрозумілим сервісом та якістю.
Яка станом на сьогодні не має ні обладнання ні персоналу.
Але має політичний дах
Здобули...
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=*NK-y-R #*******************
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=*NK-y-R #*****************
Компанія «Рога і копита» (вона ж «Грінед») раніше несподівано перемогла великих гравців на ринку кейтерингу в тендері на харчування клієнтів VIP-зали аеропорту Бориспіль. Тендер тоді проводив співробітник Борисполя В'ячеслав Горбатко.
А тепер спробуйте з трьох разів здогадатися, а хто проводив конкурс на «Укрзалізниці»? Ну? Не здогадалися? Умнічкі! Той самий В'ячеслав Горбатко!
Здобули, ***…
Ось такі справи.
Тепер вас харчуватиме компанія "ноу-нейм" із незрозумілим сервісом та якістю.
Яка станом на сьогодні не має ні обладнання ні персоналу.
Але має політичний дах
Здобули...
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=*NK-y-R #*******************
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96?__cft__%5b0%5d=AZX73n1l-iwW_AYWk3gemktsw622cEMoPDYxuxg_5izWwGyhezIuj_SyFM0c5cucjfiKoPb--0WkiQLp2ltjU6vnlHanKsEmL7h3Z07GfRASH9kQjRLhD3w_V6JDaiqXhNMDqPaPBYrqPM-MOj_TaxI_2wlm5nK91Y4SFRFVOLuq6vmgecDquONB60fsUMWhcU0&__tn__=*NK-y-R #*****************
конкретных мошенников из крипто-барыгоботов, которые проворачивают такие делишки и саму затаившуюся Барыгу.
Сидит на Банковой, твой преЗЕдент.