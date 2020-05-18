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Доброволец ДУК "Правый сектор", прапорщик ССО Сильвер вернулся в строй после тяжелого ранения и ампутации. ФОТО

Доброволец 1-й ОШР ДУК "Правый сектор", прапорщик ССО ВСУ Сильвер вернулся в строй после тяжелого ранения и ампутации.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил политик Дмитрий Корчинский, информирует Цензор.НЕТ.

Доброволец ДУК Правый сектор, прапорщик ССО Сильвер вернулся в строй после тяжелого ранения и ампутации 01

"Доброволец 1 ОШР ДУК ПС. Прапорщик ССО ВСУ Сильвер. Полтора года назад тяжело ранен в бою. Ошибочно объявили погибшим, попросили медиков приехать с мешком для 200. Затем стабилизация, борьба за жизнь, год госпиталей, ампутация ноги в Германии, постоянная помощь фантастически красивой жены, возвращение на службу в Силы Специальных Операций ВСУ", - написал Корчинский.

Корчинский также разместил снимок Сильвера - "сделан вчера на фронте".

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Доброволец ДУК Правый сектор, прапорщик ССО Сильвер вернулся в строй после тяжелого ранения и ампутации 02

Автор: 

армия (3770) Корчинский Дмитрий (20) Правый сектор (332) добровольцы (910) ССО (518) операция Объединенных сил (6725)


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Топ коментарі
+41
А шо, вонючая русня уже ушла из Донбасса?
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18.05.2020 18:03
+39
Боец!!!...Удачи!!..
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18.05.2020 18:13
+38
Респект!
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18.05.2020 18:12
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18.05.2020 17:59 Відповісти
А шо, вонючая русня уже ушла из Донбасса?
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18.05.2020 18:03 Відповісти
У засцыки Сивохи да, а всу грабит дома и сами себе ноги отрезают на храшданской вайне, почитай вьюху этого алкаша обосцанного Бацман
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18.05.2020 18:05 Відповісти
Читал. Проблевался, дякую....
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18.05.2020 18:08 Відповісти
она добровольно не уйдет
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18.05.2020 18:37 Відповісти
Щоб ти сидів на дивані і писав тут.
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18.05.2020 18:03 Відповісти
возвращение на службу в Силы Специальных Операций ВСУ



это настоящая элита нации !
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18.05.2020 23:45 Відповісти
благодаря командующему ССО Генерал-лейтенанту Луневу !

я так думаю. что его хлопцы пойдут за командиром в огонь и воду
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18.05.2020 23:53 Відповісти
Респект!
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18.05.2020 18:12 Відповісти
Боец!!!...Удачи!!..
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18.05.2020 18:13 Відповісти
Прапорщик? Они еще существуют?
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18.05.2020 18:14 Відповісти
Почему вы убиваете украинцев,падаль?
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18.05.2020 20:01 Відповісти
Уклін до землі !!!...герой !!.. Патріот , Браво
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18.05.2020 18:16 Відповісти
Герою СЛАВА !!!
***
Я вгрызаюсь в землю... за вас!
Чтоб вы жили всегда хорошо.
Что бы слезы не лились из глаз
И победное солнце взошло!

Что бы мразь из московских болот
Не стреляла по вас никогда!
Не терзала мой славный народ..
Не бомбила мои города...

Что бы хаты не знали огня,
Что бы мать не теряла сынов.
Чтоб жена не забыла меня,
Чтобы дети дождались отцов..

И настанет Победы наш час,
Мирным небом из наших грез
Я стою тут на смерть - за вас,
За свою Украину... без слез!.
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18.05.2020 18:16 Відповісти
Удачи ему.
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18.05.2020 18:16 Відповісти
Покрова над Вами!
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18.05.2020 18:17 Відповісти
Два Украинца , - Сильвер , знает за что Он воюет и с Кем , - А Сивохо то же Украинец по паспорту но без Духа и Воли обладатель чужой Мысли и Украину не представляет.
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18.05.2020 18:20 Відповісти
Не пора ли сепаров на сайте проредить? Вопрос к модератору.
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18.05.2020 18:28 Відповісти
Приезжай в Одессу на термическую обработку.
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18.05.2020 18:39 Відповісти
русский, а шо ваше ***** в бункере прячется? И в Ливии шо-то у вас очередные "панцири" всралися...
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18.05.2020 18:49 Відповісти
Браво! Молодець! Якщо немає у нас звичайних українців - ідуть на війну інваліди.
Дякую тобі Солдате. От вам і приклад, що справжні Герої - не вмирають!
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18.05.2020 18:37 Відповісти
герой завжди герой і як тилові криси-генерали не обкрадають МОУ, (мабуть по чиїйсь вказівці) і не дають на прередок ні патронів ні снарядів, ні палива, забороняють стріляти по кацапскій тварі як пише Ю. Бутусов в статті "Такого бардака, як зараз, на фронті не було ніколи. Що змінилося в армії при Зеленському і Хомчаку - офіцер ЗСУ" , а віддані герої продовжують воювати і захищати неньку Україну і нікому, нікому не зламати волю українця, в т.ч. і дорвавшимся до влади сьогоднішнім друзям Раши.
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18.05.2020 18:41 Відповісти
Повага, Воїне!
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18.05.2020 18:56 Відповісти
так прапорщиков пять лет тому назад упразднили
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18.05.2020 18:56 Відповісти
Коболева ему в напарники
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18.05.2020 19:00 Відповісти
Судя по комментам, зеленая слизь люто ненавидит Людей. Людей,которые сражаются за Украину даже на одной ноге, ненавидит зеленая слизь, которой комфортно под любым сапогом(какая разница).
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18.05.2020 19:11 Відповісти
Думаю цей воїн не одного росіянина знищить...
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18.05.2020 19:15 Відповісти
Образец настоящего мужчины-ВОИНА! БУДЬ ЖИВИЙ, ГЕРОЮ!!! Отаким повинен бути Головнокомандувач!
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18.05.2020 19:18 Відповісти
Реальна людська історія. Що відбувається в душі цієї людини?
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18.05.2020 19:24 Відповісти
Удачи Сильверу!
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18.05.2020 19:43 Відповісти
Сил и терпения этому Воину пережить клоунов.
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18.05.2020 20:03 Відповісти
Настоящий киборг.
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18.05.2020 20:14 Відповісти
Слава Українським воїнам
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18.05.2020 21:03 Відповісти
Низкий поклон тебе ВОИН "Сильвер", как Гражданину Украины от гражданина Украины. Храни тебя Бог.
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18.05.2020 23:10 Відповісти
Бережи Господь тебе, козаче, і твоїх побратимів
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18.05.2020 23:28 Відповісти
Покажите фото "фантастически красивой жены", а то как-то не верится.
Я тоже реально красивый (без фантастики) но не пиарюсь.
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18.05.2020 23:43 Відповісти
Тобі жєна це путіна срака, пшол . І не піарся дальше.
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18.05.2020 23:56 Відповісти
бережи себе, хлопче
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19.05.2020 00:59 Відповісти
Украинский МАРЕСЬЕВ!
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19.05.2020 01:48 Відповісти
 
 