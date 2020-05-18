Доброволец ДУК "Правый сектор", прапорщик ССО Сильвер вернулся в строй после тяжелого ранения и ампутации. ФОТО

Доброволец 1-й ОШР ДУК "Правый сектор", прапорщик ССО ВСУ Сильвер вернулся в строй после тяжелого ранения и ампутации.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил политик Дмитрий Корчинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Доброволец 1 ОШР ДУК ПС. Прапорщик ССО ВСУ Сильвер. Полтора года назад тяжело ранен в бою. Ошибочно объявили погибшим, попросили медиков приехать с мешком для 200. Затем стабилизация, борьба за жизнь, год госпиталей, ампутация ноги в Германии, постоянная помощь фантастически красивой жены, возвращение на службу в Силы Специальных Операций ВСУ", - написал Корчинский.

Корчинский также разместил снимок Сильвера - "сделан вчера на фронте".

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