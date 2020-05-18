Рівень управління низький, авторитету немає, результати - відсутні, - Світлична про роботу Харківської ОДА
Рівень управління вкрай низький, авторитету – немає, результати – відсутні.
Народна депутатка Юлія Світлична оцінила роботу нинішньої Харківської облдержадміністрації в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
На її думку, найкраще оцінюють роботу ОДА люди.
"Рівень управління вкрай низький, авторитету – немає, результати – відсутні. А що стосується оцінок, то їх краще за все розставляють люди. Багато спілкуючись з жителями області можу сказати, що невдоволення діями місцевої влади починає зашкалювати", – заявила Світлична.
На думку Світличної, майже 80% голосів виборців, які вона отримала на проміжних виборах, це в тому числі і реакція людей на роботу нинішнього керівництва облдержадміністрації.
Також Світлична прокоментувала конфлікт глави Харківської ОДА Олексія Кучера з бізнесменом Олександром Ярославським та мером Харкова Геннадієм Кернесом, який був в березні цього року.
"Можливо за формою Ярославський та Кернес не мали рації, але по суті – це можна зрозуміти. Неорганізованість обласної адміністрації зараз у багатьох викликає емоції", – сказала Світлична.
За словами нардепа, вона розмовляла з Ярославським у день конфлікту та він справді був емоційним на адресу обласної адміністрації, тому що намагався допомогти медичній сфері якомога швидше, а упирався у нерозторопність чиновників.
Як повідомлялося раніше, 15 березня Юлія Світлична була обрана народним депутатом України на проміжних виборах по 179 округу у Харківській області. За неї проголосувало 77,55% виборців, які взяли участь в голосуванні.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ СО СТРАНОЙ?
Происходит то, что наш государственный механизм активно пожирает страну подобно гангрене. Это является прямым следствием отрицательной кадровой селекции, проводимой всеми президентами Украины, но чрезвычайно усилившейся в период П.Порошенко и В.Зеленского.
Наглядный пример. Можно относиться к «95 кварталу» по-разному, но безусловно, что там собрались яркие талантливые своей сфере люди. И те, немногие, которые добавились к составу «Квартала», тоже талантливые. В системе Р.Ахметова работают неглупые грамотные люди, уж извините, но сомнительные схемы, подобные «Роттердаму +», придумывают не дураки.
И вот из системы Ахметова выдвигают претендентов на пост премьер-министра, правая рука кварталовского президента А.Ермак отбирает не грамотного и яркого, а серого и вялого, а затем сам В.Зеленский соглашается с таким катастрофическим премьером вместо того, чтобы возмутиться: кого вы мне подсовываете, он же скучный и глупый! В результате в жесточайший системный кризис правительство Украины возглавляет Д.Шмыгаль...
Кроме внутренней установки на интеграцию во власть бездарных и послушных, за последние шесть лет туда массово рванули люди предельно аморальные. Они охотно надевают любые маски - «патриотов», «новых лиц», «иностранных специалистов», но главная их цель - личное обогащение любой ценой. У них нет никаких красных линий, даже если они знают, что чего-то делать нельзя, они это делают - из личной выгоды и по команде сверху.
Снова убойный пример: Нефтегаз Украины не предоставляет документов и не допускает к себе следственную комиссию ВР Украины и Счетную палату Украины, которые хотят разобраться с фактами недоплаты в госбюджет свыше 70 млрд гривен. Это сумма, которая больше пресловутых траншей МВФ, деньги нам нужны, как воздух, но руководство Нефтегаза плевать хотело на закон и все на свете, потому что имеет поддержку офиса президента. Силовики, соответственно, предпочитают не вмешиваться. Правительством руководит, напомню, вялый опасливый премьер. А общество больше волнует Голодомор в прошлом, чем голод предстоящий.
Это уже не сбои в госуправлении. Это - вопиющая деградация государственных институций. Именно это имеют в виду С.Дацюк и другие эксперты, утверждающие, что страна уже погибла, просто мы этого пока не заметили.
Персональную ответственность за всю происходящую и нарастающую катастрофу несет президент Зеленский. Как и за то, что никогда до сих пор глава президентского офиса, включая даже В.Медведчука и В.Балогу, не имел такого чудовищного влияния на все происходящее в стране, в первую очередь, на официальные и теневые финансовые потоки.
Никакие агенты Кремля не способны уничтожить Украину. Но это под силу бригаде жадных бездарных аморальных уродцев при власти с украинскими паспортами в карманах.
Вернулись януковские кадры к зеленскому и отрицательная кадровая селекция усилилась внезапно! Как она могла усилиться, если это януковские кадры? Те же кадры при которых кадровая селекция чрезвычайно не усилялась! Кто-то тут
пиз... отрабатывает пайку.
При дальнейших западных реформах украинскую власть люди будут просто презирать.
Я как-то раз сравнил телефонный справочник 89 года и 19 года....было 8 страниц стало 32 страницы. Орг отдел 3 человека было стало 16 , отдел приема граждан 3 стало 9 и т.д. куча надуманных и пришлых...жесть
2) при Светличной в Харьковской области успешно работали все коррупционные схемы: откаты, закупки бензина у "обналовых" фирм, возмещение фиктивного НДС. Светличная - винтик в коррумпированной схеме и этим уже соучастник ее
3) очень неудобен Кучер преступникам во власти в Харьковской области. Очень. Ему непросто.
Це та Свєтличная що подруга Адольфовіча ?
только и ездила по области и пиарилась за счет других.
где дергачевский мусороперерабатывающий полигон, юля?