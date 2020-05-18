Рівень управління низький, авторитету немає, результати - відсутні, - Світлична про роботу Харківської ОДА

Рівень управління вкрай низький, авторитету – немає, результати – відсутні.

Народна депутатка Юлія Світлична оцінила роботу нинішньої Харківської облдержадміністрації в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

На її думку, найкраще оцінюють роботу ОДА люди.

"Рівень управління вкрай низький, авторитету – немає, результати – відсутні. А що стосується оцінок, то їх краще за все розставляють люди. Багато спілкуючись з жителями області можу сказати, що невдоволення діями місцевої влади починає зашкалювати", – заявила Світлична.

На думку Світличної, майже 80% голосів виборців, які вона отримала на проміжних виборах, це в тому числі і реакція людей на роботу нинішнього керівництва облдержадміністрації.

Також Світлична прокоментувала конфлікт глави Харківської ОДА Олексія Кучера з бізнесменом Олександром Ярославським та мером Харкова Геннадієм Кернесом, який був в березні цього року.

"Можливо за формою Ярославський та Кернес не мали рації, але по суті – це можна зрозуміти. Неорганізованість обласної адміністрації зараз у багатьох викликає емоції", – сказала Світлична.

За словами нардепа, вона розмовляла з Ярославським у день конфлікту та він справді був емоційним на адресу обласної адміністрації, тому що намагався допомогти медичній сфері якомога швидше, а упирався у нерозторопність чиновників.

Як повідомлялося раніше, 15 березня Юлія Світлична була обрана народним депутатом України на проміжних виборах по 179 округу у Харківській області. За неї проголосувало 77,55% виборців, які взяли участь в голосуванні.

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