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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Богданівки, Тарамчука і Широкиного, втрат немає, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Богданівки, Тарамчука і Широкиного, втрат немає, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібру 82 мм, а також підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Богданівки противник застосував міномети 82-го калібру і великокаліберні кулемети. Неподалік від населеного пункту Тарамчук ворог вів вогонь із підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а захисників Широкиного обстріляв із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було.

Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Читайте також: Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, трьох українських воїнів поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

Підсумки за минулу добу

17 травня озброєні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню були зафіксовані неподалік населених пунктів Авдіївка, Славне, Водяне, Невельське, Піски та Новоолександрівка.

За даними розвідки, 17 травня наші воїни знищили двох російських окупантів і ще двох поранили.

За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення виявили 23 адміністративні правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхала одна особа і один транспортний засіб. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнула одна людина і один транспортний засіб.

Автор: 

обстріл (28183) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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18.05.2020 18:14 Відповісти
Эрдоган уничтожил на днях 4 шт "Панциря" в Ливии из "Байтрактаров", а потом Путину позвонил, о делах поговорить.
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18.05.2020 18:33 Відповісти
Зеленский заявил, что два исламских праздника станут государственными.

Это ящик пандоры для нашего государства.Под шумок президент сделал большую ошибку.
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18.05.2020 18:39 Відповісти
Поверь это только начало.Твой вопрос один из них.Потом они в Киеве годика через пять попросят Хрещатик перекрыть что бы отпраздновать и т.д.Потом общины Венгров у нас захотят свои нац праздники впихнуть и т.д.Мы все года эту тему не трогали не один президент дабы не было последствий .Но Зелень даже не понял что он учудил.
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18.05.2020 19:11 Відповісти
Гордон бере інтерв'ю у гіркіна тут: https://www.youtube.com/watch?v=hf6K6pjK_Yw
СБУ ви живі?
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18.05.2020 19:48 Відповісти
Відповідь вогнем по русофашистам була?
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18.05.2020 23:16 Відповісти
 
 