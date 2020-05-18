Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Богданівки, Тарамчука і Широкиного, втрат немає, - пресцентр ОС
Сьогодні збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібру 82 мм, а також підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Богданівки противник застосував міномети 82-го калібру і великокаліберні кулемети. Неподалік від населеного пункту Тарамчук ворог вів вогонь із підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а захисників Широкиного обстріляв із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було.
Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.
Підсумки за минулу добу
17 травня озброєні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню були зафіксовані неподалік населених пунктів Авдіївка, Славне, Водяне, Невельське, Піски та Новоолександрівка.
За даними розвідки, 17 травня наші воїни знищили двох російських окупантів і ще двох поранили.
За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення виявили 23 адміністративні правопорушення.
Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхала одна особа і один транспортний засіб. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнула одна людина і один транспортний засіб.
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