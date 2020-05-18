Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Богданівки, Тарамчука і Широкиного, втрат немає, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню, застосувавши міномети калібру 82 мм, а також підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Богданівки противник застосував міномети 82-го калібру і великокаліберні кулемети. Неподалік від населеного пункту Тарамчук ворог вів вогонь із підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а захисників Широкиного обстріляв із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було.

Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

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Підсумки за минулу добу

17 травня озброєні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Факти ворожого вогню були зафіксовані неподалік населених пунктів Авдіївка, Славне, Водяне, Невельське, Піски та Новоолександрівка.

За даними розвідки, 17 травня наші воїни знищили двох російських окупантів і ще двох поранили.

За минулу добу представники Національної поліції зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення виявили 23 адміністративні правопорушення.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхала одна особа і один транспортний засіб. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнула одна людина і один транспортний засіб.