За попередніми даними, жертв і постраждалих унаслідок часткового обвалення житлового будинку в Одесі немає - ДСНС

За попередніми даними, постраждалих і жертв унаслідок часткового обвалення стіни чотириповерхового житлового будинку на вул. Торговій в Одесі немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Частково пошкоджено 3 квартири (4, 3 і 2 поверхи. На першому поверсі арка), в яких проживали 17 осіб, що на момент обвалення були відсутні", - наголошується в інформації.

До ліквідації наслідків обвалення залучено 86 осіб і 23 одиниці техніки, з них від ДСНС 45 рятувальників та 12 одиниць техніки, зокрема 2 кінологічні розрахунки.

Як повідомлялося, в Одесі за адресою вул. Торгова, 20, частково обвалилася стіна чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир. Обвалення сталося близько 16:25. За даними муніципального департаменту міського господарства, заселено 30 квартир і прописано 41 особа. Рятувальники провели евакуацію 8 осіб, з яких двоє дітей.

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