Антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт ексміністра часів Януковича Клименка
Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.
Про це Радіо Свобода повідомила прессекретарка суду Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ.
Прізвища вона не назвала, але виданню відомо, що йдеться про Олександра Клименка, колишнього міністра уряду Миколи Азарова.
За словами Чемерис, рішення минулого тижня прийняла Апеляційна палата ВАКС. Причину такого рішення представниця суду уточнити не змогла, оскільки, за її словами, наразі суд оголосив лише резолютивну його частину.
Повний текст рішення, зокрема мотиваційну частину та обгрунтування, буде оголошене пізніше.
В Офісі генпрокурора рішення суду поки не коментували.
Нагадаємо, в серпні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання прокурора та обрав колишньому міністру доходів і зборів Олександрові Клименку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою заочно.
За даними тодішньої Генпрокуратури, досудове розслідування щодо Клименка завершили у квітні 2017 року. Його підозрюють в участі в створенні злочинної організації, фіктивному підприємництві, присвоєнні майна через службове становище, службовій підробці.
Військова прокуратура в листопаді 2011 року почала кримінальне провадження проти ексміністра Олександра Клименка за статтею про держзраду.
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ай да преЗик !
куда же ты, гаденыш пойдешь на День Незалежности ?
Опять с Ленкой будешь видосики с Аллеи Небесной Сотни писать ?
ну так получите Портянок, Клименков и Витор Пердыча на белом страусе, въезжающем в Киев !
Рекомендую изучить, шоб вам больше порох в штаны не срал
надо было как большевики в 17-м - "чем хуже, тем лучше !"
впрочем, еще не вечер, нас ждет опять...
"последняя осень...."
ДДТ - Что такое осень (Official video)
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5KC-iscJtsI
чуть-ли не гимн Майдана - сколько раз ее слушал ТАМ
🤣
Клоунада по повній программі.
ВЕРНОЙ МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ,ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,СОРАТНИКИ -ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕ БИЛЫ -КАПИТУЛЯНТЫ!
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ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ ЯНИЧАРА,
І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !
И Гитлера заодно - по украинским методикам доказательств на Элоизыча ничего нет!