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Новини Затримання "податківців Клименка"
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Антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт ексміністра часів Януковича Клименка

Антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт ексміністра часів Януковича Клименка

Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Про це Радіо Свобода повідомила прессекретарка суду Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ.

Прізвища вона не назвала, але виданню відомо, що йдеться про Олександра Клименка, колишнього міністра уряду Миколи Азарова.

За словами Чемерис, рішення минулого тижня прийняла Апеляційна палата ВАКС. Причину такого рішення представниця суду уточнити не змогла, оскільки, за її словами, наразі суд оголосив лише резолютивну його частину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ завершила досудове розслідування у справі ексміністра-утікача Клименка

Повний текст рішення, зокрема мотиваційну частину та обгрунтування, буде оголошене пізніше.

В Офісі генпрокурора рішення суду поки не коментували.

Нагадаємо, в серпні 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду задовольнив клопотання прокурора та обрав колишньому міністру доходів і зборів Олександрові Клименку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою заочно.

За даними тодішньої Генпрокуратури, досудове розслідування щодо Клименка завершили у квітні 2017 року. Його підозрюють в участі в створенні злочинної організації, фіктивному підприємництві, присвоєнні майна через службове становище, службовій підробці.

Військова прокуратура в листопаді 2011 року почала кримінальне провадження проти ексміністра Олександра Клименка за статтею про держзраду.

Автор: 

арешт (2520) Клименко (283) Антикорупційний суд (1935)


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Топ коментарі
+31
Сходу прочитал "Антиконституционный суд отменил решение". Первое впечатление, как правило, верное.
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18.05.2020 19:03
+21
Следующий шаг - выплата компенсации за 6 лет простоя и восстановление в должности.
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18.05.2020 19:05
+16
Антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко - Цензор.НЕТ 4063
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18.05.2020 19:04
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Сходу прочитал "Антиконституционный суд отменил решение". Первое впечатление, как правило, верное.
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18.05.2020 19:03 Відповісти
Хай живе український суд-самий гуманний суд в світі !!!)))
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18.05.2020 19:15 Відповісти
ай да ЗЕленский !!!

ай да преЗик !

куда же ты, гаденыш пойдешь на День Незалежности ?
Опять с Ленкой будешь видосики с Аллеи Небесной Сотни писать ?
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18.05.2020 19:19 Відповісти
кстати, там кто-то до сих пор вякает, что при Порохе что-то не так и не совсем.
ну так получите Портянок, Клименков и Витор Пердыча на белом страусе, въезжающем в Киев !
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18.05.2020 19:21 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Конституционный суд - состав - раздел "Текущий состав Конституционного суда Украины"
Рекомендую изучить, шоб вам больше порох в штаны не срал
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18.05.2020 19:38 Відповісти
И не только Антиконституционный ,а и Анти -украинский про-кремлёвский суд выродков -оборотней на службе у кремлёвских фашистов )(уйла.
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19.05.2020 07:50 Відповісти
Антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко - Цензор.НЕТ 4063
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18.05.2020 19:04 Відповісти
вот я думаю, что зря Порох с ЕС голосовали против Коломойского.
надо было как большевики в 17-м - "чем хуже, тем лучше !"
впрочем, еще не вечер, нас ждет опять...

"последняя осень...."
ДДТ - Что такое осень (Official video)
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=5KC-iscJtsI

чуть-ли не гимн Майдана - сколько раз ее слушал ТАМ
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18.05.2020 19:27 Відповісти
Антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко - Цензор.НЕТ 3098
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18.05.2020 19:04 Відповісти
Следующий шаг - выплата компенсации за 6 лет простоя и восстановление в должности.
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18.05.2020 19:05 Відповісти
Боротьба з корупцією виходить на фінішну пряму. Скоро перемога... Ще одна... Після перемоги над олігархами (вони вже поважні бізнесмени) та припинення війни ("просто пєрєстать стрєлять" і "мир в очах Путіна") це буде найвеличнішим досягненням!
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18.05.2020 19:06 Відповісти
Таке рішення ще раз підтверджує, що зараз риги при владі.
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18.05.2020 19:09 Відповісти
Теперь его впору причислить к Лику Святых. По-моему, уже даже малоросы не сомневаются в реванше темных сил. Это кошмар, товариСЧи!
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18.05.2020 19:10 Відповісти
За святого йому треба окремо заплатити!
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18.05.2020 19:19 Відповісти
К сожалению, на выборах победили зебилы. Так что продолжение следуетАнтикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко - Цензор.НЕТ 4920
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18.05.2020 19:19 Відповісти
Чечетов вентилятором в домовині працює...
🤣
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18.05.2020 19:13 Відповісти
Значит собирал и Давал Правильно и правильным людям, что так Решили.Уже забыли , что Обещали и Дали Сигнал , - Делайте так, и вам ничего не Будит.
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18.05.2020 19:19 Відповісти
Наш суд самый справедливый в мире ! Кто тока нам не завидует ? Где еще у судей стока возможностей? И домов? И прочего, движемого и не очень.....?
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18.05.2020 19:20 Відповісти
з такими темпами скоро Межигірря Україні прийдеться відновлять і повертать Януковичу.
Клоунада по повній программі.
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18.05.2020 19:25 Відповісти
Антикорупційний суд отримує зарплатню з бюджету чи від клименка? Якщо з моїх податків,то на біса мені такі судді?
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18.05.2020 19:36 Відповісти
Антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте экс-министра времен Януковича Клименко - Цензор.НЕТ 7365
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18.05.2020 19:38 Відповісти
Молодець ! Я їх такими уявляю ! Був би молодшим - пиз..в би їх на кожному кроці .
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18.05.2020 19:57 Відповісти
Податкова якраз чекає на "нові обличчя"
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18.05.2020 19:42 Відповісти
Лох був шапкокрад ! От оце зе відробляє газпромовські бабки справно . Ще хтось буде казати , що "то в нього не виходить , бо воно не вміє"? Все воно робить усвідомлено .
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18.05.2020 19:55 Відповісти
Ну при шморклях могли бы и наградить сразу. Чего два раза собираться. Раз сняли арест, значит это ОЧЕНЬ нужный кандидат на нач.налоговой?
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18.05.2020 20:01 Відповісти
паБєда за паБєдой - тепер випустили мінздоха
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18.05.2020 20:11 Відповісти
Конечно ведь им свои в доску все братки - бандиты, сепаратисты, террористы в том числе из банды кровавого ЗЭКА - Иуды. А значить ...коррупционный суд преступно отменил решение о заочном аресте экс-министра времен продажного кремлёвского холуя кровавого ЗЕКА его подручного бандита рыгоАнала Клима... А эти оборотни в мантиях взамен хотят посадить всех тех кто борется с коррупцией и сепаратизмом: Стерненко, Федину, Лероса, Зверобой, Черновол ...и всех - всех про-украинских граждан. Вот тогда они судьи - выродки уже точно что гарантированно заработают очень много кровавых кремлёвских сребреников для верных московских Иуд от фашиста )(уйла и вид на жительство в центре маскве.
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19.05.2020 06:38 Відповісти
Это не антикорупционный суд, а коррупционный суд.
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18.05.2020 21:47 Відповісти
Антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт ексміністра часів Януковича Клименка - Цензор.НЕТ 8718
ВЕРНОЙ МОЕЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ,ДОРОГИЕ-ТОВАРИЩИ,СОРАТНИКИ -ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ЗЕ БИЛЫ -КАПИТУЛЯНТЫ!
-
ПРОШУ! ЗАВЖДИ ЛЮБИТИ, ОБОЖНЮВАТИ ТА ПАМ'ЯТАТИ, ВЕСЬ ВАШ В ВИГНАННІ ЗЛОДІЙ В ЗАКОНІ!
ВІН ЖЕ: ПРОДАЖНИЙ КАЦАПСЬКИЙ ХОЛУЙ, КРИВАВИЙ ЗЕК В БІГАХ, ВИРОДОК -ПЕРЕВЕРТЕНЬ ЯНУК!
А ТАКОЖ (ХАМ, ЗАВГАР, ПРОФфЕСОР, ЛЕГІТИМНИЙ КАЦАПСЬКИЙ П? .. РЕЗИДЕНТ ЯНИЧАРА,
І ПРОДАЖНИЙ КРЕМЛІВСЬКИЙ ЗРАДНИК - ПОСІПАКА, ВІРНИЙ ОПРИЧНИК -ІУДА У ФАШИСТА @УЙЛА !
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19.05.2020 06:52 Відповісти
Скоро реставрують і бурбона Йолку. Землепроданці під час їми ж створеного карантину проводять всі дії для відмазу - казнокрадів і бариг., агентів Кремля і іншої пошесті. Не здивуюсь, коли Януковича і Пахло припуть з Ростова і всіх запросять каятись до хонки де будуть і лижники, і московські попи і весь Лехайм і вся ФСБ КДБіська агентура і австопиріжок від Клименка набитий доларами подаруок Януковичу від Міздоху для відбудови двох Версалів.
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19.05.2020 07:21 Відповісти
"Я свободен! Словно птица в небесах. Я свободен! Я забыл,что значит страх. Я свободен! С диким ветром наравне. Я свободен! На яву,а не во сне..." (с)
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19.05.2020 09:19 Відповісти
Суди в Україні продажні. Для них злодії, які розікрали Україну, корупціонери в фаворі.Скоро і легітимного оправдують. РЕВАНШ ВІН Є РЕВАНШ. ЗЕ-ОРДА ОКУПУВАЛА УКРАЇНУ І ЗНИЩУЄ ЇЇ.
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19.05.2020 10:05 Відповісти
антикоррупционный суд себя дискредитировал! полная люстрация и набрать новый из молодых адвокатских практик!
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19.05.2020 10:05 Відповісти
Та сколько можно ждать - оправдайте уже Яныка!
И Гитлера заодно - по украинским методикам доказательств на Элоизыча ничего нет!
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19.05.2020 10:39 Відповісти
А почему этот суд назвали антикорупционным?
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19.05.2020 10:46 Відповісти
Коррупционеры будущего будут называть себя антикоррупционерами
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19.05.2020 10:59 Відповісти
 
 