ДБР розслідує нестачу бронежилетів, касок і рюкзаків на суму 716 тис. грн в одній із військових частин на Одещині
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику продовольчої і речової служби тилу однієї з військових частин. Ексвійськовослужбовець підозрюється в недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідством встановлено, що колишній начальник продовольчої і речової служби тилу однієї з військових частин, яка дислокується в Одеській області, не забезпечив збереження речового майна у військовій частині і не вжив заходів щодо його обліку.
Дії військовослужбовця призвели до нестачі майна військової частини, а саме: 61 бронежилета "Корсар", 159 кевларових шоломів, 169 військових рюкзаків "Польща" й іншого майна. Загальна сума завданих державі збитків становить понад 716 тис. гривень.
У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.
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Може я не все знаю, але 20% від захворівших - мед.персонал. В якій ще країні (крім пост.совка) така статистика? Навіть в Італії такого не було!
згнило...
***** обосрался как всегда😂