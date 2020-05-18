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ДБР розслідує нестачу бронежилетів, касок і рюкзаків на суму 716 тис. грн в одній із військових частин на Одещині

ДБР розслідує нестачу бронежилетів, касок і рюкзаків на суму 716 тис. грн в одній із військових частин на Одещині

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику продовольчої і речової служби тилу однієї з військових частин. Ексвійськовослужбовець підозрюється в недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що колишній начальник продовольчої і речової служби тилу однієї з військових частин, яка дислокується в Одеській області, не забезпечив збереження речового майна у військовій частині і не вжив заходів щодо його обліку.

Дії військовослужбовця призвели до нестачі майна військової частини, а саме: 61 бронежилета "Корсар", 159 кевларових шоломів, 169 військових рюкзаків "Польща" й іншого майна. Загальна сума завданих державі збитків становить понад 716 тис. гривень.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

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Автор: 

армія (3765) Одеська область (3180) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) крадіжка (655) ДБР (3469)


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Топ коментарі
+7
А ДБР не хоче розслідувати "халатне відношення, що сприяло тяжким наслідкам" стосовно вивозу засобів індивідуального захисту з України тоннами під час пандемії?
Може я не все знаю, але 20% від захворівших - мед.персонал. В якій ще країні (крім пост.совка) така статистика? Навіть в Італії такого не було!
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18.05.2020 19:13
+3
Сумнівно, що він один крав🙄
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18.05.2020 19:16
+2
лапоть. счезни..лежи далі зелену вафлю.
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18.05.2020 19:18
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Военные -святые! Не может быть .
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18.05.2020 19:12 Відповісти
а ти мойша сході послужи провір.. краще не воняв би тут єксперд всраний.
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18.05.2020 19:22 Відповісти
В окопи його , без броніка та каски !!)))
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18.05.2020 19:22 Відповісти
За такое надо не от 5 до 8 лет, а от 8 и выше.
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18.05.2020 19:12 Відповісти
лапоть. счезни..лежи далі зелену вафлю.
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18.05.2020 19:18 Відповісти
А ДБР не хоче розслідувати "халатне відношення, що сприяло тяжким наслідкам" стосовно вивозу засобів індивідуального захисту з України тоннами під час пандемії?
Може я не все знаю, але 20% від захворівших - мед.персонал. В якій ще країні (крім пост.совка) така статистика? Навіть в Італії такого не було!
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18.05.2020 19:13 Відповісти
Тяжела интендантская служба..... Не досмотрел ! Скока ж еще осталось? А про пачки киселя или тушенку армейскую так и подумать жуть!??
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18.05.2020 19:15 Відповісти
Сумнівно, що він один крав🙄
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18.05.2020 19:16 Відповісти
"не обеспечил сохранность вещевого имущества..."

згнило...
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18.05.2020 19:22 Відповісти
Спробуйте забезпечити, якщо треба ділитися з керівництвом!
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18.05.2020 19:26 Відповісти
Чим? Кевларовим шоломом чи броніком?
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18.05.2020 21:35 Відповісти
самі крадуть міліонами..навіть міліардами..а по судам таскають офіцера..а ми навіть незнаемо як і при яких обстоятельствах це все пропало..зелена гадюка бенедіктова переводить стрелки.
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18.05.2020 19:17 Відповісти
Военные ПНС отбили военную базу Аль-Ватия у войск Хафтара в Ливии

***** обосрался как всегда😂
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18.05.2020 19:18 Відповісти
Уже даже и не Знаю , постановочный сюжет или Нет. Вообще то Презумпция невиновности. Росследования н***** , суда н ***** и по этому Дурь и не видна.
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18.05.2020 19:23 Відповісти
Грузинский суд обязал депортировать наркомана Сукушвили на родину, в тюрьму. И шо?
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18.05.2020 19:50 Відповісти
Скорее всего тыловые крысы на Райберте толкнули амуницию
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18.05.2020 19:36 Відповісти
Не вірю. Схоже чувак пролажав з паперами на списання майна. Зі складу, може красти тільки "слабоумний ідіот". Це напевно було майно в обороті.
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18.05.2020 19:50 Відповісти
Дилетанты сто пудов,прохфессионали вкрали би, а решта зненацька згорила би,при загадкових обставинах.
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18.05.2020 19:54 Відповісти
Свынарчуки снова в строю, и Аваков с рюкзаками.
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18.05.2020 20:03 Відповісти
 
 