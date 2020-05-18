Новостворене ДП "Реінтеграція і відновлення" поки візьме на баланс КПВВ і займеться відновленням підконтрольних територій Донбасу, - Резніков

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій створило перше держпідприємство, яке називається "Реінтеграція і відновлення".

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" керівник відомства Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже зареєстрували перше наше державне підприємство, яке так і називається "Реінтеграція і відновлення". І перше завдання цього держпідприємства - наші контрольні пункти в'їзду-виїзду, розрізнені з точки зору балансоутримувача, зібрати в одному місці для ефективного управління", - сказав Рєзніков.

Він зазначив, що міністерство має бути "не вертикального характеру, а горизонтального".

"Це потроху й освіта, й охорона здоров'я, й ​​інфраструктура, і соціальна політика. Але разом із цим завдання, зокрема, відновити території Донецької та Луганської областей, які підконтрольні Україні сьогодні і постраждали. А після того, як Україна вийде на межі з російською Федерацією, звичайно, всю територію, яка розграбована і сьогодні тимчасово окупована, - частина Донецької і Луганської областей і Крим", - повідомив міністр.

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