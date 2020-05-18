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Новостворене ДП "Реінтеграція і відновлення" поки візьме на баланс КПВВ і займеться відновленням підконтрольних територій Донбасу, - Резніков

Новостворене ДП

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій створило перше держпідприємство, яке називається "Реінтеграція і відновлення".

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" керівник відомства Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже зареєстрували перше наше державне підприємство, яке так і називається "Реінтеграція і відновлення". І перше завдання цього держпідприємства - наші контрольні пункти в'їзду-виїзду, розрізнені з точки зору балансоутримувача, зібрати в одному місці для ефективного управління", - сказав Рєзніков.

Він зазначив, що міністерство має бути "не вертикального характеру, а горизонтального".

"Це потроху й освіта, й охорона здоров'я, й ​​інфраструктура, і соціальна політика. Але разом із цим завдання, зокрема, відновити території Донецької та Луганської областей, які підконтрольні Україні сьогодні і постраждали. А після того, як Україна вийде на межі з російською Федерацією, звичайно, всю територію, яка розграбована і сьогодні тимчасово окупована, - частина Донецької і Луганської областей і Крим", - повідомив міністр.

Читайте також: Для реінтеграції окупованих територій потрібен загальний національний діалог, - віцепрем'єр Резніков

Автор: 

Донбас (22354) Міністерство з питань окупованих територій (450) Резніков (1444) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+8
Чергова пилорама по роспілюванню державних коштів !!))))
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18.05.2020 19:32
+7
За щот буджета (наших с вамі налогов) восстановім лугандон для лугандонцев
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18.05.2020 19:32
+6
ГП "Реинтеграция и восстановление" пока возьмет на баланс КПВВ.

Еврейский кооператив "Азохнвей" возьмёт в аренду один погонный метр государственной границы
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18.05.2020 19:36
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Оба-на! Погналі восстанавлівать дамбас
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18.05.2020 19:30 Відповісти
За щот буджета (наших с вамі налогов) восстановім лугандон для лугандонцев
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18.05.2020 19:32 Відповісти
і ше "народну" міліцію і армію вооружим, одєнєм, обуйєм і на довольствійє поставім
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18.05.2020 19:34 Відповісти
А бабло на цю пилораму піде чимале !!)))
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18.05.2020 19:35 Відповісти
нємєряно!!! Чимало йєрмаків собі шикарну тачку купить
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18.05.2020 19:38 Відповісти
Чергова пилорама по роспілюванню державних коштів !!))))
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18.05.2020 19:32 Відповісти
Это должен посмотреть каждый украинец , у которого есть мозги и который в состояние думать , что такое русский мир :

Для тех, кто любит ссылаться на "лживую чеченскую пропаганду". Канал Марка Фейгина. Говорит русский пленный. Чечня, февраль 1995 г. https://youtu.be/y9j-A06Xcgk
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18.05.2020 19:34 Відповісти
Настоящему украинцу не нужны доказательства звериной сущности абсолютного большинства россиян, а для не настоящего этот ролик без полезен.
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18.05.2020 20:10 Відповісти
Не забудьте про откаты, аскеты!
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18.05.2020 19:34 Відповісти
ГП "Реинтеграция и восстановление" пока возьмет на баланс КПВВ.

Еврейский кооператив "Азохнвей" возьмёт в аренду один погонный метр государственной границы
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18.05.2020 19:36 Відповісти
Головне - передати на баланс, а далі - виділення коштів з бюджету. Щось мені (десь глибоко в середині) підказує, що в цьому ДП обов'язково з'явиться такий собі Сивоха... Особливо після останньої його заяви про мародерство ВСУ. От би ще побачити список керівників цього ДП...
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18.05.2020 19:37 Відповісти
Деокупувати не будемо. Цього пункту в " формулі штайнмаєра-фуйла-зеленського" немає. Зразу будемо розбудовувати ордловський рай. Епоха бідності для сепарні закінчилась. "6. Зеленский обещает "ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб перед "гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС". Никаких конкретных предложений об окончании войны он не приводит."
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18.05.2020 19:41 Відповісти
Ну что, украинцы!!! Вы готовы целовать в зад своих убийц и улыбчивых созерцателей ваших смертей???!!! Тогда красте губы. 😎
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18.05.2020 19:46 Відповісти
Лихо! Рашисты будут расхерячивать наши территории, а добренькие украинцы за народные денежки должны восстанавливать! У нас нет других срочных задач на нынешний момент? Врачи до сих пор не получили обещанные деньги за риск, их еще не обеспечили в достаточном количестве средствами защиты от коронавируса! А у кого-то руки чешутся последние бюджетные крохи похоронить в даунбасянии. А может, не будем прятать голову в песок, назовем ***** воюющей стороной да потребуем репараций?
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18.05.2020 19:53 Відповісти
Т.е после обстрела в украинской Авдеевке ничего не надо восстанавливать, а звонить ***** и требовать перевести деньги на казначейский счёт? Чтож, оригинально. Ну так жители Авдеевки тоже налоги платят, Их не можем защитить, нех и восстанавливать.
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18.05.2020 21:41 Відповісти
Хитро ! Тобто створюється підприємство,на балансі якого будуть всі КПП з жирнющим шматком контрабаса !("Для ефективного керування",ги-ги !)
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18.05.2020 20:04 Відповісти
До окончания боевых действий что то строить? Кроме этих подконтрольных есть много других подконтрольных, которые нужно строить. Не нужно бюджет Украины направлять как всегда в одно и тоже место....
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18.05.2020 20:24 Відповісти
ну, уставшие от войны, готовьте бабло на восстановление даунбаса ))))
процес выворачивание ваших карманов расширяется )))
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18.05.2020 20:43 Відповісти
"Пралка" готова-тащи б'юджет!
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18.05.2020 21:25 Відповісти
 
 