Скоро Джапарова стане першою заступницею голови МЗС і першою представницею кримських татар у керівництві нашої дипломатії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання на те, що Еміне Джапарова вже незабаром стане першою заступницею міністра закордонних справ України і першою представницею кримськотатарського народу в керівництві української дипломатії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Новини полетіли, тому зроблю короткий анонс: сподіваюся, Еміне Джапарова швидко пройде усі процедури призначення і вже невдовзі стане моєю першою заступницею. Дякую Володимиру Зеленському за підтримку її кандидатури. Еміне буде першою представницею кримськотатарського народу в керівництві української дипломатії", - написав Кулеба.

За його словами, Джапарова в разі призначення на посаду займатиметься не тільки темою Криму, а й публічною дипломатією. "Перша заступниця міністра - це особлива посада в системі. Там багато простору для дій і багато відповідальності за результат. У її портфоліо буде не лише Крим. Ще буде публічна дипломатія. І ще багато чого важливого. Але про це вже після призначення", - написав міністр.

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Джапарова в 2002-2003 рр. працювала на громадських засадах помічницею з питань національних меншин у службі першого віцепрем'єр-міністра України з гуманітарних питань. З березня 2008 року по січень 2010 року обіймала посаду аташе у відділі соціально-гуманітарних питань департаменту культурного та гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ України. З жовтня 2015 року по квітень 2016 року - радниця міністра інформаційної політики з питань інформаційної політики щодо Криму. 20 квітня 2016 року була призначена першою заступницею міністра інформаційної політики України.

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