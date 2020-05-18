Скоро Джапарова стане першою заступницею голови МЗС і першою представницею кримських татар у керівництві нашої дипломатії, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання на те, що Еміне Джапарова вже незабаром стане першою заступницею міністра закордонних справ України і першою представницею кримськотатарського народу в керівництві української дипломатії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
"Новини полетіли, тому зроблю короткий анонс: сподіваюся, Еміне Джапарова швидко пройде усі процедури призначення і вже невдовзі стане моєю першою заступницею. Дякую Володимиру Зеленському за підтримку її кандидатури. Еміне буде першою представницею кримськотатарського народу в керівництві української дипломатії", - написав Кулеба.
За його словами, Джапарова в разі призначення на посаду займатиметься не тільки темою Криму, а й публічною дипломатією. "Перша заступниця міністра - це особлива посада в системі. Там багато простору для дій і багато відповідальності за результат. У її портфоліо буде не лише Крим. Ще буде публічна дипломатія. І ще багато чого важливого. Але про це вже після призначення", - написав міністр.
Джапарова в 2002-2003 рр. працювала на громадських засадах помічницею з питань національних меншин у службі першого віцепрем'єр-міністра України з гуманітарних питань. З березня 2008 року по січень 2010 року обіймала посаду аташе у відділі соціально-гуманітарних питань департаменту культурного та гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ України. З жовтня 2015 року по квітень 2016 року - радниця міністра інформаційної політики з питань інформаційної політики щодо Криму. 20 квітня 2016 року була призначена першою заступницею міністра інформаційної політики України.
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Информационная война с помощью этой дамы вполне успешно просрана.
Аллах акбар !
Для тех, кто любит ссылаться на "лживую чеченскую пропаганду". Канал Марка Фейгина. Говорит русский пленный. Чечня, февраль 1995 г. https://youtu.be/y9j-A06Xcgk
не так ли ?
я быстрее договорюсь с кырымлы, чем с мокшанином
кырымлы называют российский паспорт "аусвайсом" и гордятся своим украинским граждансвом и паспортом. Уж я то знаю.....
Наскільки вина Кримського ханства була в поразках під Збаражем і Берестечком,настільки була й заслуга в перемогах під Корсунем і Пилявцями.
Але в цілому правий.Ханство зробило величезну геополітичну помилку,не передбачивши підсилення Московії.