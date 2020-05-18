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Новини
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Скоро Джапарова стане першою заступницею голови МЗС і першою представницею кримських татар у керівництві нашої дипломатії, - Кулеба

Скоро Джапарова стане першою заступницею голови МЗС і першою представницею кримських татар у керівництві нашої дипломатії, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання на те, що Еміне Джапарова вже незабаром стане першою заступницею міністра закордонних справ України і першою представницею кримськотатарського народу в керівництві української дипломатії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Новини полетіли, тому зроблю короткий анонс: сподіваюся, Еміне Джапарова швидко пройде усі процедури призначення і вже невдовзі стане моєю першою заступницею. Дякую Володимиру Зеленському за підтримку її кандидатури. Еміне буде першою представницею кримськотатарського народу в керівництві української дипломатії", - написав Кулеба.

За його словами, Джапарова в разі призначення на посаду займатиметься не тільки темою Криму, а й публічною дипломатією. "Перша заступниця міністра - це особлива посада в системі. Там багато простору для дій і багато відповідальності за результат. У її портфоліо буде не лише Крим. Ще буде публічна дипломатія. І ще багато чого важливого. Але про це вже після призначення", - написав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський погодив призначення Джапарової на посаду першої заступниці голови МЗС України, - ОП

Джапарова в 2002-2003 рр. працювала на громадських засадах помічницею з питань національних меншин у службі першого віцепрем'єр-міністра України з гуманітарних питань. З березня 2008 року по січень 2010 року обіймала посаду аташе у відділі соціально-гуманітарних питань департаменту культурного та гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ України. З жовтня 2015 року по квітень 2016 року - радниця міністра інформаційної політики з питань інформаційної політики щодо Криму. 20 квітня 2016 року була призначена першою заступницею міністра інформаційної політики України.

Читайте також: Кулеба про можливе скасування санкцій проти Росії: "Зараз такого наративу немає"

Автор: 

дипломатія (710) МЗС (4106) Кулеба Дмитро (3604) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+10
самое грустное, что украинцы как и 350 лет назад до сих пор верят, что кацапы это наши православные братья !


не так ли ?
я быстрее договорюсь с кырымлы, чем с мокшанином
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18.05.2020 19:44
+3
Я думаю что первый зам МЗС должен быть профессиональным дипломатом! Это мое мнение!
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18.05.2020 19:35
+3
крымские кацы сожгли свои украинские паспорта в 14-м и гордятся российским орлом, а
кырымлы называют российский паспорт "аусвайсом" и гордятся своим украинским граждансвом и паспортом. Уж я то знаю.....
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18.05.2020 19:51
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А своїх кадрів у СН не знайшлося.
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18.05.2020 19:32 Відповісти
Думаю Меджлис нам не подсунул кота в мешке , где мы наблюдаем с назначениями правительства, - А лучшая из Лучших . Посмотрим по работе и Результатах .
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18.05.2020 19:33 Відповісти
Я думаю что первый зам МЗС должен быть профессиональным дипломатом! Это мое мнение!
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18.05.2020 19:35 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5_%D0%90%D0%B9%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 20 квітня 2016 року призначена на посаду першої заступниці міністра інформаційної політики України.

Информационная война с помощью этой дамы вполне успешно просрана.
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18.05.2020 19:37 Відповісти
Вона там була півроку, а перед тим працювала на АТР та Радіосвободі. Тому навряд чи саме вона "просрала" інформаційну війну.
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18.05.2020 19:45 Відповісти
Али-ага, этот позорный кац достоен только спама, а не ответа достойных мужей !
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18.05.2020 19:48 Відповісти
Не думаю, що він такий! Просто я з ним не погоджуюся, що лише одна Джапарова відповідає за ту війну.
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18.05.2020 19:57 Відповісти
Дай Бог !
Аллах акбар !
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18.05.2020 19:40 Відповісти
за Меджлис не волнуйся !
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18.05.2020 19:41 Відповісти
Это должен посмотреть каждый украинец , у которого есть мозги и который в состояние думать , что такое русский мир :

Для тех, кто любит ссылаться на "лживую чеченскую пропаганду". Канал Марка Фейгина. Говорит русский пленный. Чечня, февраль 1995 г. https://youtu.be/y9j-A06Xcgk
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18.05.2020 19:35 Відповісти
самое грустное, что украинцы как и 350 лет назад до сих пор верят, что кацапы это наши православные братья !


не так ли ?
я быстрее договорюсь с кырымлы, чем с мокшанином
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18.05.2020 19:44 Відповісти
А яка зараз між ними різниця?У них однакові паспорти.
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18.05.2020 19:47 Відповісти
крымские кацы сожгли свои украинские паспорта в 14-м и гордятся российским орлом, а
кырымлы называют российский паспорт "аусвайсом" и гордятся своим украинским граждансвом и паспортом. Уж я то знаю.....
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18.05.2020 19:51 Відповісти
я быстрее договорюсь с кырымлы, чем с мокшанином
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18.05.2020 19:52 Відповісти
Який стосунок має твоя спрощена версія історії до призначення Джапарової на посаду?
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18.05.2020 19:50 Відповісти
Найсмішніше,що ти подаєш нам спрощену версію історії,створену в ссср.
Наскільки вина Кримського ханства була в поразках під Збаражем і Берестечком,настільки була й заслуга в перемогах під Корсунем і Пилявцями.
Але в цілому правий.Ханство зробило величезну геополітичну помилку,не передбачивши підсилення Московії.
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18.05.2020 20:20 Відповісти
ГОНДОНА ПОРА МОЧИТЬ !!!!
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18.05.2020 19:59 Відповісти
А Джапарова тоже с 95-м как-то связана? Кем она там работала? Или соседка по дому с припи*здентом?
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18.05.2020 22:42 Відповісти
 
 