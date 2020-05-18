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Новини П'яні за кермом
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Обидва водії, які стали учасниками ДТП у Києві, виявилися п'яними, - патрульна поліція. ФОТО

У Києві під час оформлення ДТП патрульні помітили ознаки сп'яніння в обох учасників ДТП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Обидва водії, які стали учасниками ДТП у Києві, виявилися пяними, - патрульна поліція 01

Вчора увечері поліцейські оформляли ДТП на вулиці Жолудєва. Водії автомобілів ВАЗ і Mercedes не дотримали безпечного бокового інтервалу, внаслідок чого сталося зіткнення.

При оформленні адміністративних матеріалів патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння в обох учасників ДТП. Чоловіки погодилися пройти огляд на місці події. Результати водіїв: ВАЗ - 1,89 ‰, Mercedes - 1,21 ‰.

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На обох водіїв інспектори склали протоколи за ст.130 (керування у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП) КпАП.

Автор: 

ДТП (4465) Київ (19405) Правоохоронні органи (2706) пияцтво (580) силовики (2512) патрульна поліція (1438)


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Топ коментарі
+27
Джекпот!!!
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18.05.2020 19:39
+14
В Києві такий двіжняк, шо тверезим за кермо страшно сідати )
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18.05.2020 19:42
+12
Винен той хто п"яніший !!!!)))
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18.05.2020 19:41
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Джекпот!!!
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18.05.2020 19:39 Відповісти
Бінго! )
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18.05.2020 20:14 Відповісти
Винен той хто п"яніший !!!!)))
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18.05.2020 19:41 Відповісти
Комбо!!!
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18.05.2020 19:41 Відповісти
В Києві такий двіжняк, шо тверезим за кермо страшно сідати )
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18.05.2020 19:42 Відповісти
Вас послушать самое страшное движение в Трускавце
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18.05.2020 19:50 Відповісти
Який нах Трускавець? Бухали вчора?
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18.05.2020 20:13 Відповісти
Ты шо Трускавець не знаешь?
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18.05.2020 20:44 Відповісти
При чому тут Трускавець? Аби щось пукнути?
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18.05.2020 20:59 Відповісти
Ты тупой?
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18.05.2020 21:11 Відповісти
Ти ********?
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18.05.2020 21:26 Відповісти
Когда выезжаю за Киев становится страшно, куда очередной полоумный поедет без поворотники или затормозит посреди дороги. А те которые на полных парах с грунтовки вылетают вообще страх наводят!
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18.05.2020 19:57 Відповісти
Они и бухали вместе
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18.05.2020 19:44 Відповісти
Мабуть щось недорішали під час застілля !! Влаштували лицарський турнір !!))
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18.05.2020 19:46 Відповісти
Мерс копейке не собутыльник
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19.05.2020 00:04 Відповісти
Проверьте алкотестер
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18.05.2020 19:45 Відповісти
На інспекторі!!))
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18.05.2020 19:47 Відповісти
Оба водителя, ставшие участниками ДТП в Киеве, оказались пьяными, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 4537
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18.05.2020 19:47 Відповісти
То отож, вчить дитину правільно дмухати !!))
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18.05.2020 19:49 Відповісти
Хотелось бы видеть первые буквы знака этих «киевлян»?
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18.05.2020 19:48 Відповісти
А що в киян мало автівок не київської реєстраці??))
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18.05.2020 19:51 Відповісти
Мало тазов, уже таких и не вижу
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18.05.2020 19:52 Відповісти
Мерс узнал. А шо это за ржавая тележка?
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18.05.2020 19:50 Відповісти
ВАЗ і він ,виходячи з фото , меньше постраджав !!))
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18.05.2020 19:54 Відповісти
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18.05.2020 19:58 Відповісти
это - практиш, квадратиш, гут!
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18.05.2020 20:17 Відповісти
Тебя наверное тогда еще не было на свете,когда те ржавые тележки считались самыми престижными и крутыми машинами.
Да и для своих лет,по фото она еще девочка.
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19.05.2020 02:33 Відповісти
Жаль, что они не разбились насмерть....Обо эти урода - потенциальные убийцы нас с вами.... Пьяным водителям место в земле, а не на дорогах...
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18.05.2020 19:51 Відповісти
А ведь могли бы культурно разойтись, и у одного, и у другого потери минимальны! Но даба задавила, кто должен платить, теперь заплатят за права ещё!
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18.05.2020 19:51 Відповісти
Шикарний страйк! А хто виграв, ніхто не підкаже?
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18.05.2020 19:52 Відповісти
Тупость выиграла!
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18.05.2020 19:54 Відповісти
Жаба зелена перемогла здоровий глузд !!))
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18.05.2020 19:57 Відповісти
"...Результаты водителей ВАЗ - 1,89 ‰, Mercedes - 1,21 ‰..."

"Тазік" виграв! Таке враження, що скоро в Україні тверезого водія неможливо буде знайти.
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18.05.2020 19:58 Відповісти
Столкнулись коньяк "Хеннесси" и самогон:
Оба водителя, ставшие участниками ДТП в Киеве, оказались пьяными, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 9724
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18.05.2020 19:59 Відповісти
Коньяк "Самжене" поза конкуренцією !!)))
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18.05.2020 20:04 Відповісти
сампанжене
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18.05.2020 20:29 Відповісти
Там мерседес похоже не намного моложе таза. Так что самогон в обоих случаях.
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19.05.2020 00:12 Відповісти
Тобто ніхто не винен. Всім дякуємо, всі вільні Оба водителя, ставшие участниками ДТП в Киеве, оказались пьяными, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 2210
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18.05.2020 20:03 Відповісти
Там ущерба копейки, судя по фото. Кретины. Знали оба, что пьяные, не смогли на месте порешать, без ментов. Надеюсь, оба быдлана получат по полной. Менты пусть не стесняются.

Р.С. подозреваю, что оба за зелю голосовали.
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18.05.2020 20:13 Відповісти
Цікаво, а інспектор не сказав "тут без 100 грам не розберешся" і пішов до найближчої крамниці?
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18.05.2020 20:13 Відповісти
Зачем я их позвал...Ну зачем я их позвал!!!!!!
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18.05.2020 20:16 Відповісти
Я скажу всем до чего довел планету этот фигляр Пэжэ, пацаки чатланам на голову сели ... Кю https://www.youtube.com/watch?v=MdIrIlpQd0M
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18.05.2020 20:20 Відповісти
Победил ВАЗ по очкам.
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18.05.2020 20:24 Відповісти
Виновным будет производитель алкотеста, который окажется производителем тестов на covid..
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18.05.2020 20:25 Відповісти
Ну и быдло. Все ездят пьяными.
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18.05.2020 20:26 Відповісти
дєшевлє було відразу договоритись і розійтись миром
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18.05.2020 20:28 Відповісти
Шлюхины дети. ,,,, Таких в кислоте купать надо ,,, ну когда ,,,,? Когда твари? Демократия не для быдла нашего нам ещё далеко,,,, сам бы шлюх этих утопил
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18.05.2020 20:32 Відповісти
Жаль что иза этого удобрения. ,,, И мрази,,,,страдают нормальные люди
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18.05.2020 20:34 Відповісти
Для повної гармонії треба, щоб інспектор теж був на підпитку.
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18.05.2020 20:35 Відповісти
У нас один идиот на скорости около 180 км\час,летел по центральному бульвару,влетел на красный цвет светофора и убил двух невинных человек,-и это все на спор в 50 евро!
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18.05.2020 20:44 Відповісти
Дебіли..якщо обидва бухі, то нашо було мусорню чекати..?
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18.05.2020 20:46 Відповісти
теперь подружатся
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18.05.2020 20:50 Відповісти
В любой цивилизованной стране это уголовное преступление- только в России и Украине вождение под кайфом ничего не значит. Вместо того чтобы взять- машины на штрафплощадку,ребят в отделение и снять отпечатки пальцев, затем суд и занесение их данных в Европейскую базу данных чтобы ребята не смогли в течении 10 лет въехать в ЕС так как имеют судимость -им выписали штрафы.Безнаказанность.Хорошо что никого не убили.
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18.05.2020 20:53 Відповісти
Оба водителя, ставшие участниками ДТП в Киеве, оказались пьяными, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 7787
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18.05.2020 20:55 Відповісти
Ваз проиграл )
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18.05.2020 21:11 Відповісти
Два дибила, хорошо хоть теперь они пешеходы.
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18.05.2020 21:22 Відповісти
долбоёбы после дтп выпили на брудершафт.

а нормальные люди оформляют европротокол
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18.05.2020 23:42 Відповісти
Был бы трезвым водитель шестерки,запросто мог бы оспорить "недотримання бокового безпечного інтервалу"
Если отсутствует разметка на дороге,то дорога меряется и делится пополам. Водитель бмв явно не на своей половине.
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19.05.2020 02:28 Відповісти
Тут оба - ваз так поворачивал направо, что справа от него ещё один мог повернуть, а мерс пересёк среднюю задолго до начала перекрёстка.

В Минске это однозначно 3 года на самокате и потом инспектора на пересдаче зверствуют "нет, ты не сдал, и сейчас придумаю почему".
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19.05.2020 10:09 Відповісти
проклятые мажоры!
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19.05.2020 10:32 Відповісти
ШотасчанІпоняф? Новина учора світилась, чому знову і сьогодні?!
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19.05.2020 20:57 Відповісти
 
 