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Обидва водії, які стали учасниками ДТП у Києві, виявилися п'яними, - патрульна поліція. ФОТО
У Києві під час оформлення ДТП патрульні помітили ознаки сп'яніння в обох учасників ДТП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.
Вчора увечері поліцейські оформляли ДТП на вулиці Жолудєва. Водії автомобілів ВАЗ і Mercedes не дотримали безпечного бокового інтервалу, внаслідок чого сталося зіткнення.
При оформленні адміністративних матеріалів патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння в обох учасників ДТП. Чоловіки погодилися пройти огляд на місці події. Результати водіїв: ВАЗ - 1,89 ‰, Mercedes - 1,21 ‰.
На обох водіїв інспектори склали протоколи за ст.130 (керування у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП) КпАП.
Топ коментарі
+27 Александр Пушкин #84240
показати весь коментар18.05.2020 19:39
+14 Креп де Шин
показати весь коментар18.05.2020 19:42
+12 Дмитро Черних #470338
показати весь коментар18.05.2020 19:41
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Да и для своих лет,по фото она еще девочка.
"Тазік" виграв! Таке враження, що скоро в Україні тверезого водія неможливо буде знайти.
Р.С. подозреваю, что оба за зелю голосовали.
а нормальные люди оформляют европротокол
Если отсутствует разметка на дороге,то дорога меряется и делится пополам. Водитель бмв явно не на своей половине.
В Минске это однозначно 3 года на самокате и потом инспектора на пересдаче зверствуют "нет, ты не сдал, и сейчас придумаю почему".