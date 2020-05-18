Обидва водії, які стали учасниками ДТП у Києві, виявилися п'яними, - патрульна поліція. ФОТО

У Києві під час оформлення ДТП патрульні помітили ознаки сп'яніння в обох учасників ДТП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Вчора увечері поліцейські оформляли ДТП на вулиці Жолудєва. Водії автомобілів ВАЗ і Mercedes не дотримали безпечного бокового інтервалу, внаслідок чого сталося зіткнення.

При оформленні адміністративних матеріалів патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння в обох учасників ДТП. Чоловіки погодилися пройти огляд на місці події. Результати водіїв: ВАЗ - 1,89 ‰, Mercedes - 1,21 ‰.

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На обох водіїв інспектори склали протоколи за ст.130 (керування у стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до ДТП) КпАП.