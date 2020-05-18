У квітні всі центри екстреної допомоги, що працюють із пацієнтами з COVID-19, отримали 124 млн грн, - НСЗУ

За квітень 25 центрів екстреної меддопомоги отримали близько 124 млн грн у межах пакету медичних послуг "Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на COVID-19".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

Згідно з повідомленням, Служба уклала договори та здійснила оплати в рекордні терміни - за сім робочих днів.



Тариф на оплату послуг включає доплати членам спеціальних бригад ЕМД, які безпосередньо працюють з пацієнтами з COVID-19. Розмір доплат становить до 300% заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок).

Очільниця НСЗУ Оксана Мовчан зазначила, що всі виплати здійснили 15 травня.

"5 травня була оприлюднена відповідна Постанова Кабміну, яка дозволила нам вивісити оголошення про початок контрактування. А вже 12 травня НСЗУ перерахувала понад 86 млн грн першим шістнадцятьом центрам екстреної допомоги. 15 травня ми повністю виплатили гроші всім двадцяти п'ятьом центрам екстренки. Наша команда спрацювала надзвичайно швидко, щоб виконати зобов’язання перед бригадами екстреної медичної допомоги, які залишаються на передовій у боротьбі з коронавірусною хворобою"", - сказала вона.

Читайте також: Тарифи на медпослуги НСЗУ занижені і будуть переглянуті, - Шмигаль

У НСЗУ підкреслили, що загальна сума контрактів на надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим діагнозом COVID-19 становить 476,3 млн грн. Договори діятимуть упродовж періоду карантину плюс місяць, до 22 червня.

Найбільша сума контрактів - у Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги (майже 71 млн грн), центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва (56,2 млн грн) та Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги (36,1 млн грн). Сума договорів не фіксована, а оплата здійснюватиметься по факту розгортання епідемії в кожній області і змінюватиметься, відповідно до кількості підтверджених випадків.



Уточнюється, що суми оплат розраховуються шляхом множення тарифу на кількість підтверджених випадків COVID в області за період з першого по останній день місяця. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 становить 12,164 тис. грн. Цей тариф враховує як виїзди до пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID, так і до пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу.