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Новини Коронавірус і карантин
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У квітні всі центри екстреної допомоги, що працюють із пацієнтами з COVID-19, отримали 124 млн грн, - НСЗУ

У квітні всі центри екстреної допомоги, що працюють із пацієнтами з COVID-19, отримали 124 млн грн, - НСЗУ

За квітень 25 центрів екстреної меддопомоги отримали близько 124 млн грн у межах пакету медичних послуг "Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на COVID-19".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЗУ.

Згідно з повідомленням, Служба уклала договори та здійснила оплати в рекордні терміни - за сім робочих днів.

Тариф на оплату послуг включає доплати членам спеціальних бригад ЕМД, які безпосередньо працюють з пацієнтами з COVID-19. Розмір доплат становить до 300% заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок).

Очільниця НСЗУ Оксана Мовчан зазначила, що всі виплати здійснили 15 травня.

"5 травня була оприлюднена відповідна Постанова Кабміну, яка дозволила нам вивісити оголошення про початок контрактування. А вже 12 травня НСЗУ перерахувала понад 86 млн грн першим шістнадцятьом центрам екстреної допомоги. 15 травня ми повністю виплатили гроші всім двадцяти п'ятьом центрам екстренки. Наша команда спрацювала надзвичайно швидко, щоб виконати зобов’язання перед бригадами екстреної медичної допомоги, які залишаються на передовій у боротьбі з коронавірусною хворобою"", - сказала вона.

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У НСЗУ підкреслили, що загальна сума контрактів на надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим діагнозом COVID-19 становить 476,3 млн грн. Договори діятимуть упродовж періоду карантину плюс місяць, до 22 червня.

Найбільша сума контрактів - у Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги (майже 71 млн грн), центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва (56,2 млн грн) та Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги (36,1 млн грн). Сума договорів не фіксована, а оплата здійснюватиметься по факту розгортання епідемії в кожній області і змінюватиметься, відповідно до кількості підтверджених випадків.

Уточнюється, що суми оплат розраховуються шляхом множення тарифу на кількість підтверджених випадків COVID в області за період з першого по останній день місяця. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 становить 12,164 тис. грн. Цей тариф враховує як виїзди до пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID, так і до пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу.

Автор: 

карантин (18172) швидка (264) НСЗУ (313) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
"Центры" может что-то и получили, а вот МЕДИКИ - "уй без соли доедают"?
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18.05.2020 19:58
+1
Неужели родовым врачам борющемся с ковид19 выписали премии по 250-300 тыс?
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18.05.2020 20:01
+1
если родят, то выпишут))
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18.05.2020 20:04
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"Центры" может что-то и получили, а вот МЕДИКИ - "уй без соли доедают"?
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18.05.2020 19:58 Відповісти
Мужик, а ты бы учился 5-6 лет, + интернатура и прочее, плюс покупать всякое разное за свой счет, шоб иметь з.п. как бомж сдает бутылок за месяц + ответственность, поборы, опасность и то шо тя считают рабом(главное)
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18.05.2020 20:03 Відповісти
Троль!
Все это я делал и учился и все прочее.
Но, твоего вопроса я так и НЕ ПОНЯЛ.
Какие у тебя ко мне претензии?
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18.05.2020 20:13 Відповісти
я к тому что они, власть, медиков видят как рабов.
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18.05.2020 21:23 Відповісти
А они всех видят как рабов и что?
73 процента поступят, попав во власть, точно так же)))
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18.05.2020 21:24 Відповісти
А при чем проценты то? ты же тоже не сюсюкать будешь с теми кто тоже гадит на того кто ниже, если попадешь во власть. с цифрой ошибка, надо было написать - 99%(1% - инвалиды и т.д. и во власть не попадут)
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19.05.2020 08:40 Відповісти
Не прав, я со многими общаюсь
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19.05.2020 08:51 Відповісти
ммм, не верю. если ты видишь как все друг к "другу" относятся, то если станешь во власти - задашь вопрос се - а че я этим людям что-то должен улучшать? лучше карманы наполню ка.
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19.05.2020 09:04 Відповісти
Я же не убеждаю)))
Гордона смотри, верь ему
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19.05.2020 09:07 Відповісти
кстати в другой вкладке есть стрим этого лысого с террористом, на рожи смотреть не могу, но послушать надо - что там высрал гиркин. возможно гордон стал очень добрым и вынудил террориста признать что-то там что еще типо никто не знал и так.
и что значит "верь ему"? я воду то не "заряжал" и пирамидки не покупал, так что верить разводиле не намерен
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19.05.2020 09:33 Відповісти
Размер доплат составляет до 300% Источник: https://censor.net/n3196313\\\\\\\\\\\

Это как "лишение свободы типо от 1 условно до 5 реально"(а кто там определяет, а?)
А тот кто после определений:

В апреле все центры экстренной помощи, работающие с пациентами с COVID-19, получили 124 млн грн, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 3816
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18.05.2020 20:00 Відповісти
Неужели родовым врачам борющемся с ковид19 выписали премии по 250-300 тыс?
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18.05.2020 20:01 Відповісти
если родят, то выпишут))
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18.05.2020 20:04 Відповісти
Поправил ))
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18.05.2020 20:06 Відповісти
*рядовым
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18.05.2020 20:05 Відповісти
та хоть какой врач, но если работает - значит на стоянке возле учреждения - новенькая "иномарка"
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18.05.2020 21:24 Відповісти
Поэтому "центры" и не жалуются)))
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18.05.2020 21:26 Відповісти
 
 