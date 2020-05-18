У Китаї спостерігається новий спалах COVID-19 у провінціях, що межують із РФ, понад 100 млн осіб відправили на карантин, - ЗМІ

На північному сході Китаю спостерігається новий спалах COVID-19. На карантин посадили 108 млн осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що карантин запроваджено в містах провінцій Цзілінь і Ляонін. Також під обмеження потрапили, зокрема, міста Цзілінь і Шулань.

Зазначимо, що Шулань називають епіцентром нового спалаху коронавірусу.

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Поки невідомо, що стало причиною нового спалаху, але припускається, що вірус могли занести люди, які повернулися з Російської Федерації, адже провінція Цзілінь, де розташовано Шулань, межує з Примор'ям.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу. При цьому наголошується, що пік пандемії співпаде з іншими сезонними захворюваннями.

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