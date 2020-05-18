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Новини Боротьба з коронавірусом
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У Китаї спостерігається новий спалах COVID-19 у провінціях, що межують із РФ, понад 100 млн осіб відправили на карантин, - ЗМІ

У Китаї спостерігається новий спалах COVID-19 у провінціях, що межують із РФ, понад 100 млн осіб відправили на карантин, - ЗМІ

На північному сході Китаю спостерігається новий спалах COVID-19. На карантин посадили 108 млн осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що карантин запроваджено в містах провінцій Цзілінь і Ляонін. Також під обмеження потрапили, зокрема, міста Цзілінь і Шулань.

Зазначимо, що Шулань називають епіцентром нового спалаху коронавірусу.

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Поки невідомо, що стало причиною нового спалаху, але припускається, що вірус могли занести люди, які повернулися з Російської Федерації, адже провінція Цзілінь, де розташовано Шулань, межує з Примор'ям.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу. При цьому наголошується, що пік пандемії співпаде з іншими сезонними захворюваннями.

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Автор: 

Китай (4501) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+33
Невелику групу китайців, кількістю 100.000.000 чоловік, посадили на карантин. )
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18.05.2020 20:15
+25
Найімовірніше, що цей короновірус і був виготовлений на росії. Тому не дивує його друге пришестя у Китай.
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18.05.2020 20:16
+13
Я с самого начала всей этой хрени говорил, что вирус начал свой путь именно с Новосибирска,с "вектора".Кацапы после взрыва на центре сразу свезли вирус на Ухань и перевели все стрелки на китайцев,как обычно типа это не мы.
Китайцам стоит эту тему проштудировать ибо потом их самих определят в основные виновники пандемии.
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18.05.2020 20:37
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18.05.2020 20:13 Відповісти
Кляті москалі ,братів кітайців позаражували , це однозначно диверсія !!))
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18.05.2020 20:20 Відповісти
Я невбачаю тут сатири
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18.05.2020 20:20 Відповісти
Невелику групу китайців, кількістю 100.000.000 чоловік, посадили на карантин. )
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18.05.2020 20:15 Відповісти
Для жовтоліких тарганів це дійсно дрібничка !!))
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18.05.2020 20:21 Відповісти
1 десятая примерно это уже не мало
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18.05.2020 20:27 Відповісти
Сто лимонов уже ощутимо и для кетая.
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18.05.2020 20:27 Відповісти
какие сто лимонов сарачока
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18.05.2020 21:48 Відповісти
а ты какой тарган?
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18.05.2020 20:49 Відповісти
Слов"янолікий !!))
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18.05.2020 21:27 Відповісти
Так в статистиці цього немає, знов кацапський фейх.
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18.05.2020 20:46 Відповісти
в китае случайно взорвалась атомная бомба ) жертв грубо говоря нет ...
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18.05.2020 21:02 Відповісти
Найімовірніше, що цей короновірус і був виготовлений на росії. Тому не дивує його друге пришестя у Китай.
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18.05.2020 20:16 Відповісти
Буквально вчора Трамп сказав, шо накопали багато поганої інфи на Уханську лабораторію, як вже кітайці кивають в бік рашки...
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18.05.2020 20:25 Відповісти
у меня такая чуйка про рассейсские уши еще с самого начала этой заразы была
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18.05.2020 20:29 Відповісти
та кацапня это 100% гавняночку всем подсунула
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18.05.2020 20:40 Відповісти
Та й з ріцином засвітилася...
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18.05.2020 20:46 Відповісти
а в нарассее никакого короновируса нет ))))))))))))
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18.05.2020 20:17 Відповісти
Им повезло что не отправили на раССею..
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18.05.2020 20:19 Відповісти
инфицированных китайцев? это действительно зря
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18.05.2020 20:30 Відповісти
Обнаружено 40 заболевших, на карантин закрыли 108 млн. Ну не идиотизм.
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18.05.2020 20:20 Відповісти
Маштабність це прерогатива Росіі і Кітая !!)))
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18.05.2020 20:25 Відповісти
Минулого тижня писали про =новий спалах у Китаї=, при якому навіть не захворіло, а виявили вірус у 17 чоловік.
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18.05.2020 21:16 Відповісти
От як це в них вийшло? Про перевірку усіх в Ухані не повірю ніколи.
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18.05.2020 21:48 Відповісти
Є відео в ютубі де китайці з вікон будинків кричали делегації чиновників, що це фейк все. В інтернеті можна знайти. Потім ще відео є як китайці жителі Уханю почали громити машини поліцейських, які не відкривали міст після тривалого карантину.
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18.05.2020 23:13 Відповісти
Какие китайци глупие, не то что нищие украинци.
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19.05.2020 00:17 Відповісти
русские полагаются на свое Авось.Не закрыли границу с мордодором имейте миллион на карантине.С таким соседом никогда не поборите Вирус.
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18.05.2020 20:20 Відповісти
так c 12 мая ковируса на параше нет. ***** приказал. руцкие "статистики" подтверждают )
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18.05.2020 20:21 Відповісти
Брудна кацабня заразила весь світ.
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18.05.2020 20:24 Відповісти
Есть свидетельства, что антитела, выработанные на другие коронавирусы, могут работать и против Ковида-19.
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18.05.2020 22:11 Відповісти
А сколько там заразилось? Опять 17 китайцев?
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18.05.2020 20:24 Відповісти
Больше, аж целых 40.))
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18.05.2020 20:27 Відповісти
А чего тряпки своей боишься?😂🌷
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18.05.2020 20:31 Відповісти
Ау?Опять изык проглотил?😂🌷
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18.05.2020 21:08 Відповісти
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18.05.2020 20:26 Відповісти
хіба там є кордон?
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18.05.2020 20:27 Відповісти
Речка там.
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18.05.2020 21:05 Відповісти
Амур-батюшка !)))
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18.05.2020 21:28 Відповісти
не пересохла?
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18.05.2020 22:30 Відповісти
Ничего особенного, -это обычная "внебольничная пневмония",как объяснял,всем известный доктор Ху.ло.
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18.05.2020 20:28 Відповісти
Думаю, без хімії тут знов не обійшлося.
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18.05.2020 20:59 Відповісти
В России секретится буквально всё!
Не удивлюсь, если со временем окажется, что изначальным источником короновируса была Россия, после пожара в "Векторе".
Что бы ты сгорела в аду, проклятая всем миром, страна!
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18.05.2020 20:28 Відповісти
У вересні 2019 на Векторі був вибух, а потім карантин.
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18.05.2020 20:31 Відповісти
Якби там шось таке сталося, дійсно, страшне - ми б ніколи не дізнались. Не те.
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18.05.2020 20:49 Відповісти
Наберите "эпидемия пневмонии в россии в ноябре 2019".Прочитайте про Оренбургскую область.
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18.05.2020 22:24 Відповісти
Якщо є нові масові зараження короною, то для чого послаблювати умови карантину? Адже тільки справжній (а не на папері) карантин може зменшити захворюванність і смертність людей. І до тих пір поки це не пройде через розум всіх українців, до тих пір ця пошесть не покине нашу країну. А в подальшому розвиток ситуації з цією болячкою буде залежати від розуму кожного в плані того, як українці будуть пов'язані з відвідуванням інших країн. А на медицину надіятись поки що немає сенсу.
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18.05.2020 20:28 Відповісти
якщо від розуму, то справи наші кепські
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18.05.2020 21:27 Відповісти
Это типа Маодзедуны коммуняцкого Китая верят в товарища Джугашвили и остальных баранов Шариковых... дохлого СССра
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18.05.2020 20:29 Відповісти
Ну да,ну да,-и о.Даманский не было...
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18.05.2020 20:33 Відповісти
Було і пам'ятають, а шо в них на умі тим часом - ніхто не знає.
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18.05.2020 20:50 Відповісти
С началом расследования происхождения COVID-19 Китай будет все валить на Расею. Но, что те брехуны, что вторые лжецы. Два сапога - пара
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18.05.2020 20:32 Відповісти
И оба левых...
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18.05.2020 20:33 Відповісти
Я с самого начала всей этой хрени говорил, что вирус начал свой путь именно с Новосибирска,с "вектора".Кацапы после взрыва на центре сразу свезли вирус на Ухань и перевели все стрелки на китайцев,как обычно типа это не мы.
Китайцам стоит эту тему проштудировать ибо потом их самих определят в основные виновники пандемии.
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18.05.2020 20:37 Відповісти
Тогда там была вспышка пневмонии, возможно, шоб скрыть все факты, решили заразить китайцев в городе, где химлаборатория то есть в Ухани, учитывая количество населения, в Китае началась вспышка. Все может быть, если оправдается, кацапов ждет серезный мордобой.
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18.05.2020 21:38 Відповісти
Солидная дама входит в квартиру Преображенского в Москве и с порога орёт...,Доктор Борменталь,говорят профессор Преображенский лечит Корону Вируса Кремля,это правда?
да,этот идиот лечит не только Шариковых Мудаков,но но чаще всего и дебилов
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18.05.2020 20:42 Відповісти
та много баб заходя в квартиру орут с порога
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18.05.2020 20:49 Відповісти
На Західних кордонах заразу зупинила Україна і держави Прибалтики, а Бацька послав її на-уй. Коронозараза пішла, пішла... аж до Піднебесної дійшла, прорвала кордон і на маєш!
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18.05.2020 20:44 Відповісти
У Китаї спостерігається новий спалах COVID-19 у провінціях, що межують з РФ, понад 100 млн осіб відправили на карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2346
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18.05.2020 20:49 Відповісти
знову китайський развод комуняки знову роблять з себе жертву бо зробили вірус а коли платити по рахунку ой я не целка
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18.05.2020 20:54 Відповісти
Кацапе, не прикидайся потерпілим.
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18.05.2020 21:05 Відповісти
а ти хто китайський адвокат чи кацапський ботяра під ніком морква
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18.05.2020 21:50 Відповісти
Тебе воно іпе? птн пнх
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18.05.2020 22:38 Відповісти
Блогер Ютьюба Мария Лондон из Новосибирска прислала мне видео еще год назад...Про это дерьмо коронвирусное...год назад.....,взрыв и пожар на "Векторе" был 19 сентября.Мария стала Вангой???
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18.05.2020 20:54 Відповісти
Две новостные статьи: создание госпредприятия "Реинтеграции и восстановление" и ЦИК упростил доступ к голосованию для переселенцев повод для размышления. Но я смотрю людям интереснее больные китайцы и пьяные водители, судя по количеству просмотров и коментариев. Это огорчает.
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18.05.2020 20:55 Відповісти
У Китаї спостерігається новий спалах COVID-19 у провінціях, що межують з РФ, понад 100 млн осіб відправили на карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2548
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18.05.2020 21:05 Відповісти
Вбивають гади
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18.05.2020 21:08 Відповісти
Умиляют эти цифры - 100 миллионов отправлены на карантин,но эпидемию победили.
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18.05.2020 21:14 Відповісти
Все зрозуміло.
Ті, кому це вигідно, вирішили колотити безкінечно і запускати пугалки про 125-ту "хвилю" ... і 350-й "спалах" через півтори людини.
Сподобалося, напевне, планету вмикати-вимикати, вмикати-вимикати і піпл в істериці тримати, який боїться виходити з дому, йти в магазин, не хоче вертатися на роботу і відпускати дітей у школи-садочки.
Ну, ще пограються якийсь час, не всі ж сценарії відпрацювали.
Круто. В реалі на мільярдах людей.
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18.05.2020 21:20 Відповісти
Сподобалось у Маска.
У Китаї спостерігається новий спалах COVID-19 у провінціях, що межують з РФ, понад 100 млн осіб відправили на карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6818
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18.05.2020 21:45 Відповісти
Так пипал сам обманываться рад, как видим по здешним постам от обмочившихся кипятком простейших или пересичных.
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18.05.2020 22:08 Відповісти
Все очень банально: со стороны кацапии дунуло ветром!
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18.05.2020 21:24 Відповісти
Откуда вышло - туда и вернулось. Надеюсь нового исхода не будет.
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18.05.2020 22:07 Відповісти
бляха муха.кітайці. наведіть порядок в своїх північних територіях. доки кцпє будуть псувати ваші ісконні землі.
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18.05.2020 22:51 Відповісти
Им еще платить экономический ущерб, в 7 триллионов. Исследователи вирусов, недоделанные.
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19.05.2020 00:22 Відповісти
Такая же история будет и у нас, кацапи и сябри рядом.
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19.05.2020 00:19 Відповісти
 
 