У Китаї спостерігається новий спалах COVID-19 у провінціях, що межують із РФ, понад 100 млн осіб відправили на карантин, - ЗМІ
На північному сході Китаю спостерігається новий спалах COVID-19. На карантин посадили 108 млн осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.
Повідомляється, що карантин запроваджено в містах провінцій Цзілінь і Ляонін. Також під обмеження потрапили, зокрема, міста Цзілінь і Шулань.
Зазначимо, що Шулань називають епіцентром нового спалаху коронавірусу.
Поки невідомо, що стало причиною нового спалаху, але припускається, що вірус могли занести люди, які повернулися з Російської Федерації, адже провінція Цзілінь, де розташовано Шулань, межує з Примор'ям.
Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу. При цьому наголошується, що пік пандемії співпаде з іншими сезонними захворюваннями.
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Не удивлюсь, если со временем окажется, что изначальным источником короновируса была Россия, после пожара в "Векторе".
Что бы ты сгорела в аду, проклятая всем миром, страна!
Китайцам стоит эту тему проштудировать ибо потом их самих определят в основные виновники пандемии.
да,этот идиот лечит не только Шариковых Мудаков,но но чаще всего и дебилов
Ті, кому це вигідно, вирішили колотити безкінечно і запускати пугалки про 125-ту "хвилю" ... і 350-й "спалах" через півтори людини.
Сподобалося, напевне, планету вмикати-вимикати, вмикати-вимикати і піпл в істериці тримати, який боїться виходити з дому, йти в магазин, не хоче вертатися на роботу і відпускати дітей у школи-садочки.
Ну, ще пограються якийсь час, не всі ж сценарії відпрацювали.
Круто. В реалі на мільярдах людей.