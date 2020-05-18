За допомогою ДНК-експертизи вдалося ідентифікувати останки воїна 80-ї ОДШБ Сергія Тимощука, який загинув у Луганському аеропорту в 2014 році. ФОТО

Майже шість років 18-річний десантник зі Славути Сергій Тимощук вважався у списках безвісти зниклих. Наприкінці літа 2014 року військовослужбовець перестав виходити на зв'язок, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції в Луганському аеропорту.

18 травня, в Славутській міській раді Хмельницької області повідомили, що за допомогою системи ДНК-ідентифікації останки бійця вдалося встановити. За інформацією виконавчого комітету, герой загинув 31 серпня 2014 в бою з російськими окупантами за Луганський аеропорт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий ресурс ye.ua

"Дуже довгий час тривали пошуки, а кілька місяців тому з'явилося підтвердження, але мама відмовлялася. Зараз сім'я зробила повторно ДНК-експертизу, яка ще раз підтвердила, що останки належать Сергію Тимощуку, - розповідає мер Славути Василь Сидор. - Було прийнято рішення, що після 22 травня, коли відбудеться чергове пом'якшення карантину, ми домовимося про його доставку і проведемо поховання".

Про час і місце поховання загиблого бійця російсько-української війни буде повідомлено додатково.

Довідка: Тимощук Сергій Володимирович народився 16 вересня 1995 року. Служив у львівській військовій частині А0284 - 80-та аеромобільна бригада.