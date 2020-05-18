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Новини Коронавірус і карантин
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Монастир на Рівненщині закрили на карантин - ігумен захворів на COVID-19, - єпархія

Монастир на Рівненщині закрили на карантин - ігумен захворів на COVID-19, - єпархія

Через виявлення коронавірусу в ігумена закрили на карантин Хрестовоздвиженський монастир у Панталії Дубенського району Рівненської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської єпархії ПЦУ.

"У зв'язку з виявленням у ігумена Миколая (Хмарного) випадку захворювання коронавірусом, з благословення архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона, Хрестовоздвиженський монастир у Панталії Дубенського району закрито на карантин", - наголошується в повідомленні.

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В єпархії просять усіх, хто відвідував Хрестовоздвиженський монастир, стежити за станом свого здоров'я, а при його погіршенні - невідкладно звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, станом на 18 травня на Рівненщині виявлено 1167 випадків коронавірусу. З них 41 - за останню добу. Всього в Україні - 18 616 випадків COVID-19, за добу - 325.

Автор: 

карантин (18172) монастир (42) ПЦУ (793) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Рівненська область (1170)


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Снова цензор злобно клевещет. Нет никакого вируса....
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18.05.2020 20:49 Відповісти
О, ещё один профессор ))
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18.05.2020 20:52 Відповісти
Это сарказм, направленный на посты некоторых коментаторов на цензоре.
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18.05.2020 20:53 Відповісти
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18.05.2020 20:57 Відповісти
Щя придет бот ***** под ником Лукашенко и расскажет кому и за сколько продался игумен, а вируса нет, это всё выдумки рептилоидов
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18.05.2020 20:51 Відповісти
І ще один "святкувальщик" здається з кетайським ніком Лі прибіжить. Розповідати як лікувався святим духом і кагором.
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18.05.2020 21:06 Відповісти
сатанинская секта российская православная церковь в украине - УПЦ не имеет права использовать ни одну украинскую святыню. Киево-Печерская Лавра должна немедленно перейти канонической Церкви - ПЦУ
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18.05.2020 23:01 Відповісти
 
 