Монастир на Рівненщині закрили на карантин - ігумен захворів на COVID-19, - єпархія

Через виявлення коронавірусу в ігумена закрили на карантин Хрестовоздвиженський монастир у Панталії Дубенського району Рівненської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської єпархії ПЦУ.

"У зв'язку з виявленням у ігумена Миколая (Хмарного) випадку захворювання коронавірусом, з благословення архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона, Хрестовоздвиженський монастир у Панталії Дубенського району закрито на карантин", - наголошується в повідомленні.

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В єпархії просять усіх, хто відвідував Хрестовоздвиженський монастир, стежити за станом свого здоров'я, а при його погіршенні - невідкладно звернутися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, станом на 18 травня на Рівненщині виявлено 1167 випадків коронавірусу. З них 41 - за останню добу. Всього в Україні - 18 616 випадків COVID-19, за добу - 325.