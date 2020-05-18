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Новини Коронавірус і карантин
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З 23 травня ми плануємо пускати наземний транспорт у необмеженому режимі, - КМДА

З 23 травня ми плануємо пускати наземний транспорт у необмеженому режимі, - КМДА

Київська міська влада планує з 23 травня відновити роботу наземного транспорту столиці в повному обсязі без обмежень, запроваджених у рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густельов.

"З 23 травня ми плануємо пускати наземний транспорт у необмеженому режимі. Це трамвай, тролейбус, автобус і маршрутні таксі. Що стосується метрополітену, то мер міста Києва Віталій Кличко неодноразово звертався вже до Кабінету міністрів із проханням дозволити відкриття метрополітену з 25 травня уразі відсутності погіршення епідеміологічної ситуації в місті Києві", - сказав він.

За словами Густельова, на даний момент наземний транспорт працює тільки на 30%. У ньому дозволено поїздки тільки за спецперепустками для тих, хто забезпечує життєдіяльність міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Місцевій владі потрібно дозволити відкривати транспорт там, де є можливість гарантувати безпеку

Автор: 

карантин (18172) КМДА (2363) Київ (19405) транспорт (1390) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Густєлєв (7)


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Топ коментарі
+4
Без корків Київ? ))) Ви коли були на проспекті Бендери, Почайна, Теліги? ))))))
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18.05.2020 20:50
+2
Ви певно давно не їздили..Сьогодні Берест - Лівобережка - три години..(
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18.05.2020 20:52
+2
Виталик ты в своём уме ? Киев лидер по короне.ты хочешь чтоб ляшко потом целый день диареей страдал ? У кацапов в день по штуцеру новых случаев... но там метро и транспорт работают хоть и по строгим пропускам
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18.05.2020 21:20
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жаль, я вже так звик до Києва без пробок
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18.05.2020 20:47 Відповісти
Без корків Київ? ))) Ви коли були на проспекті Бендери, Почайна, Теліги? ))))))
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18.05.2020 20:50 Відповісти
Ніколи.
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18.05.2020 20:56 Відповісти
Ви певно давно не їздили..Сьогодні Берест - Лівобережка - три години..(
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18.05.2020 20:52 Відповісти
.Купіть *лісапету *..швидше буде .
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18.05.2020 20:58 Відповісти
Людей з роботи тре було по домах розвезти..бо за таксі вже захекались платити..
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18.05.2020 21:01 Відповісти
ога, мост Патона до 11 утра стоит!
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18.05.2020 21:08 Відповісти
боюсь, что как откроют, так и закроют. Да растяните же часы пик, придурки!
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18.05.2020 21:06 Відповісти
Это плюс сотни автобусов и сотни троллейбусов на дороге, без рабочего метро - можно водилам начинать вешаться.. метро 25-го после выходных - выход, НО эти зеленоголовые сделают всем на зло..
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18.05.2020 21:17 Відповісти
Виталик ты в своём уме ? Киев лидер по короне.ты хочешь чтоб ляшко потом целый день диареей страдал ? У кацапов в день по штуцеру новых случаев... но там метро и транспорт работают хоть и по строгим пропускам
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18.05.2020 21:20 Відповісти
Ублюдки здохните.
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18.05.2020 21:30 Відповісти
Раб сила вперёд заражаться и заражать. ,,, Ну просто мразота.
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18.05.2020 21:31 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUAmeIOB6mFblWUuJSs_SMEX0lYCB2sW6cxbijEZboCStR8IPNpMiMsujCYBP73ozykm6IehgKLI2dGd2ZKhzqQU_ym5oHR5TXGRjJQbsj5pG6PqVDHVtYiMOmqi7IZqq0&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich
8 ч. ·

уже и зрение барахлит. пора заканчивать с этой самоизоляцией...З 23 травня ми плануємо пускати наземний транспорт у необмеженому режимі, - КМДА - Цензор.НЕТ 5457
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18.05.2020 22:03 Відповісти
З 23 травня ми плануємо пускати наземний транспорт у необмеженому режимі, - КМДА - Цензор.НЕТ 1668
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18.05.2020 22:05 Відповісти
Почему в правительственном документе ни слова о такой категории пассажиров - пенсионерах? Им при карантине запретили не только ездить в городском транспорте, но даже входить туда - это же издевательство и ничем не подтвержденная дискриминация. И при этом вообще власть специально замалчивает вопрос бесплатного проезда пенсионеров в соответствии с п. 1 не отменнного Постановления КМУ от 17.03.93 №354. Власть сегодня и по делу и не по делу привязывает любые события к эпидемии и карантину. Но реально в связи с тем, что в Украине нет 5% заболевших короновирусом, следовательно не было и нет и эпидемии!!! Нам в будущем ещё предстоит узнать, кто и для чего этот театр на планете разыграл! А в Мариуполе, например, городская власть умудрилась привязать к карантину даже заваривание мусоропроводов в многоэтажных домах - это прямой беспредел и беззаконие. Ну причем карантин к мусоропроводу, как к строительному элементу утвержденного Проекта 9-ти и более этажных домов, и ликвидировать его можно только с согласия 75% совладельцев домов и только после официального изменения Проекта? Дай дураку в руки хрустальный член, так он его об асфальт разобьет!
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18.05.2020 22:19 Відповісти
По тундре по широкой дороге...
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19.05.2020 07:33 Відповісти
Міська електричка буде забита - єдиний рейковий транспорт з лівого на правий берег.
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19.05.2020 10:52 Відповісти
 
 