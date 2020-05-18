З 23 травня ми плануємо пускати наземний транспорт у необмеженому режимі, - КМДА

Київська міська влада планує з 23 травня відновити роботу наземного транспорту столиці в повному обсязі без обмежень, запроваджених у рамках протидії поширенню коронавірусної хвороби Covid-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густельов.

"З 23 травня ми плануємо пускати наземний транспорт у необмеженому режимі. Це трамвай, тролейбус, автобус і маршрутні таксі. Що стосується метрополітену, то мер міста Києва Віталій Кличко неодноразово звертався вже до Кабінету міністрів із проханням дозволити відкриття метрополітену з 25 травня уразі відсутності погіршення епідеміологічної ситуації в місті Києві", - сказав він.

За словами Густельова, на даний момент наземний транспорт працює тільки на 30%. У ньому дозволено поїздки тільки за спецперепустками для тих, хто забезпечує життєдіяльність міста.

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