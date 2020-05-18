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Новини Коронавірус і карантин
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У Чехії закінчився запроваджений через COVID-19 надзвичайний стан, з 26 травня розпочнеться перше пом'якшення режиму на кордонах

У Чехії закінчився запроваджений через COVID-19 надзвичайний стан, з 26 травня розпочнеться перше пом'якшення режиму на кордонах

У Чехії закінчився 66-денний термін, на який через пандемію коронавірусу запроваджувався надзвичайний стан.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Прага, деякі заходи у боротьбі з COVID-19 залишаться чинними.

Так, до 25 травня чехи зобов'язані і далі носити на обличчі маску в публічних місцях, до цієї дати залишаться закритими внутрішні приміщення ресторанів і закладів громадського харчування, а також готелі, басейни, сауни, закриті павільйони в зоопарках.

Водночас, дозволено проведення громадських заходів чисельністю до 100 осіб. Контроль на кордонах збережеться, ймовірно, до 13 червня, залежно від розвитку епідеміологічної ситуації.

Зазначається, що Чехія перебувала в режимі надзвичайного стану рівно 66 днів.

Також повідомляється, що за підсумками засідання уряду 18 травня, починаючи з 8 червня, громадяни Чехії й особи з посвідкою на проживання, що повертаються в країну з епідеміологічно безпечних держав, зможуть зробити це без підтвердження про негативний тест на COVID-19. Після прибуття їх не відправлятимуть на двотижневий карантин. На даний момент, до таких країн належали б Австрія, Словаччина і Хорватія. Список безпечних держав до 8 червня, ймовірно, ще поповниться.

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки робить все для того, щоб Чехія до середини червня могла відкрити свої кордони з усіма сусідніми державами, повідомив раніше міністр закордонних справ Томаш Петршічек. Переговори ведуться також із представниками Греції, яка зацікавлена ​​в приїзді чеських туристів на грецькі острови.

Згідно із заявою міністра внутрішніх справ Яна Гамачека, зробленою в понеділок за підсумками засідання уряду, перше пом'якшення режиму на кордонах Чехії слід очікувати 26 травня.

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Автор: 

карантин (18172) Чехія (1606) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Мабуть у Чехії головним джерелом зарази був пам'ятник маршалу Лошадкіну. Як його скинули, то й епідемія почала загасати.
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18.05.2020 21:08 Відповісти
 
 