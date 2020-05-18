Канада закликала Росію скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму

Канада закликає Росію скасувати рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Канада солідарна з кримськотатарським народом у вшануванні пам'яті загиблих і всіх, хто постраждав. Канада як і раніше занепокоєна триваючими порушеннями прав людини, вчиненими проти кримських татар на Кримському півострові в умовах російської окупації, включно із забороною Меджлісу - органу самоврядування кримських татар. Ми закликаємо Росію скасувати це рішення. Канада завжди відстоюватиме суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано в заяві Шампаня, опублікованій на сайті уряду Канади.

Міністр нагадав, що цього року відзначається 76-та річниця примусової депортації кримських татар радянською владою у 1944 році.

"Канада не забуває про цю трагедію і страждання сотень тисяч дітей, жінок і чоловіків, насильно депортованих зі своєї споконвічної батьківщини", - підкреслив Шампань.

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