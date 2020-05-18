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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Канада закликала Росію скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму

Канада закликала Росію скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу в окупованому Криму

Канада закликає Росію скасувати рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Канада солідарна з кримськотатарським народом у вшануванні пам'яті загиблих і всіх, хто постраждав. Канада як і раніше занепокоєна триваючими порушеннями прав людини, вчиненими проти кримських татар на Кримському півострові в умовах російської окупації, включно із забороною Меджлісу - органу самоврядування кримських татар. Ми закликаємо Росію скасувати це рішення. Канада завжди відстоюватиме суверенітет і територіальну цілісність України", - сказано в заяві Шампаня, опублікованій на сайті уряду Канади.

Міністр нагадав, що цього року відзначається 76-та річниця примусової депортації кримських татар радянською владою у 1944 році.

"Канада не забуває про цю трагедію і страждання сотень тисяч дітей, жінок і чоловіків, насильно депортованих зі своєї споконвічної батьківщини", - підкреслив Шампань.

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Автор: 

Канада (2186) Меджліс (329) росія (64895) кримські татари (2003) Шампань (25)


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Вы что ! Кацапы в знак протеста что украинцы продлили запрет российских соцсетей объявили байкот салу и борщю з пампушками
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18.05.2020 21:23 Відповісти
А я тоже ел сало. А пампушки пока не довелось попробовать.
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18.05.2020 23:17 Відповісти
Повертайтеся на Україну..... Українці щирі люди,обов'язкого нагодують вас пампушками,варениками,борщем,та й голілкі нальють
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18.05.2020 23:29 Відповісти
Борщ, это компот из овощей.
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18.05.2020 23:54 Відповісти
Да, что они сегодня все как с цепи сорвались. США, вообще призывает вернуть Крым. Новолуние, что ли.
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18.05.2020 23:16 Відповісти
Что-то западное призвало рашку быть вменяемой.Означает сейчас только одно:чинуши везде одинаковые.Кто-то поставил галочку,отработал.
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19.05.2020 00:38 Відповісти
 
 